Die Woche in den USA: Aufklärungsdaten, 33 Milliarden für Kiew und ein dementer Biden

Wie immer erfährt man in Korrespondentenberichten des russischen Fernsehens viel, was deutsche Korrespondenten nicht melden.

Auch diese Woche zeigt sich wieder, dass das russische Fernsehen andere Nachrichten aus den USA meldet, als das deutsche. Daher habe, wie fast jede Woche, den Wochenrückblick des russischen USA-Korrespondenten übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Die Unterstützung für die Ukraine übersteigt die Kräfte der Amerikaner

In dieser Woche gab es viele Ereignisse, die darauf hindeuten, dass die Beziehungen zu Amerika zunehmend angespannter werden. Es geht um die Weitergabe von Geheimdienstinformationen an die Ukraine, neue Sanktionen und vieles mehr. Es ist klar, dass die USA nicht nur darauf abzielen, Russland einzudämmen, sondern darauf, unser Land vollständig zu zerstören – zu „canceln“, wenn man so will, in modernen Worten ausgedrückt. Unter den regierenden Demokraten in Washington herrscht eine derartige Aufregung, dass in der Debatte im Kongress über die beispiellosen Summen für die Hilfe für die Ukraine, die sich inzwischen auf mehrere Dutzend Milliarden Dollar belaufen, ausdrücklich erklärt wird, Amerika befinde sich im Krieg mit Russland und dürfe nicht verlieren.

„Wir sind nicht einfach im Krieg, um die Ukrainer zu unterstützen. Wir befinden uns im Krieg mit Russland, wenn auch indirekt, aber trotzdem. Und wir müssen gewinnen“, sagte der Kongressabgeordnete Seth Moulton.

Aber auch Russland darf nicht verlieren. Wenn überhaupt, und wenn jemand unsere Existenz bedrohen will, müssen wir Putins Logik anwenden: „Wozu brauchen wir eine Welt, auf der es kein Russland gibt?“ In diesem Fall lohnt sich ein Blick auf Punkt 17 der „Grundsätze der staatlichen Politik der Russischen Föderation zur nuklearen Abschreckung.“ Wir werden die strategischen Nuklearstreitkräfte einsetzen, „wenn die Existenz des Staates selbst in Gefahr gerät.“

Wir haben bereits letzte Woche auf dieses Dokument hingewiesen. Aber Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Erst Anfang April erklärte General Mark Milley, Vorsitzender der US-Generalstabschefs, dass „das Risiko eines großen internationalen Konflikts zwischen den Großmächten wächst, nicht schrumpft.“ Und gleichzeitig erhöht Amerika nach diesem Eingeständnis selbst dieses Risiko.

Diese Aussichten gefallen in Amerika längst nicht allen. „Ehrlich gesagt, Joe Biden hat sich als beispiellose Katastrophe erwiesen. Das ist keine Übertreibung. Im Gegenteil, das ist eine übermäßig großzügige Bewertung. Noch nie hat jemand unserem Land so viel angetan wie Joe Biden. In nur einem Jahr und drei Monaten im Amt hat Joe Biden den Aktienmarkt zum Einsturz gebracht, eine Lebensmittelkrise ausgelöst, unsere Grenzen für Millionen illegaler Einwanderer geöffnet und einen historischen Anstieg von Morden, Inflation und Drogentoten zugelassen, während die Lebenserwartung im ganzen Land gesunken ist. Und dann – weil unserem ‚rassistischen‘ Land das noch nicht reicht – hat er die USA im Namen einer korrupten ausländischen Regierung, die einst seinen drogensüchtigen Sohn bestochen hat, in einen sinnlosen Krieg mit einer Atommacht hineingezogen“, sagt Fox News-Moderator Tucker Carlson.

Fox News sind nicht die einzigen, die die Realität bemerken. Eine CNN-Umfrage zeigt, dass Bidens Anti-Rating bereits einen neuen Rekord erreicht hat: 59 Prozent lehnen Biden ab. In insgesamt 40 von 50 Staaten liegt die Ablehnung Bidens über der Zustimmung für Biden.

„Der senile Joe Biden ist genauso gefährlich wie sein Team. Das ist wahr. Es tut mir leid, das laut auszusprechen, aber es ist wahr. Unser Land braucht eine vernünftige Führung, und zwar sofort. Es darf keine Verzögerung geben. Beten Sie, dass die Zwischenwahlen fair verlaufen“, sagte Carlson.

Aus den USA berichtet unser Korrespondent.

Für den amerikanischen Oberst Frank Cohn ist der russische Feiertag am 9. Mai kein gewöhnlicher Tag. Am Tag des Sieges erinnert er sich immer an das Frühjahr 1945 und an die sowjetischen Soldaten, die er an der Elbe getroffen hat.

„‚Towarisch‘ war das einzige Wort, das ich auf Russisch kannte. Als wir die Elbe überquerten, können Sie sich gar nicht vorstellen, wie herzlich uns die russischen Soldaten empfangen haben. Sie umarmten uns, küssten uns. Sie gaben mir Wodka, ich war erst 19 Jahre alt, ich habe nie zuvor Wodka getrunken. Ich hatte Zigaretten. Auf diese Weise haben wir uns ausgetauscht. Ein Russe sagte: ‚Ich Moskva‘, und ich antwortete: ‚Ich New York‘. Er sagte: ‚Du musst nach Moskau kommen.‘ Und ich habe ihn nach New York eingeladen'“, erinnert sich Frank Cohn, ein Veteran der US-Streitkräfte aus dem Zweiten Weltkrieg.

Mit seinen 96 Jahren war er dreimal zu den Siegesparaden in Moskau. Jedes Frühjahr kam der Veteran zum Arlington-Friedhof, zum „Spirit of the Elbe“-Denkmal, um an den amerikanisch-russischen Gedenkfeiern teilzunehmen. Nur dieses Jahr ist das nicht passiert.

„Vor einigen Wochen haben Sie den USA Schande vorgeworfen, weil sie sich weigern, den Jahrestag des Treffens an der Elbe zu begehen. Warum haben Sie das verurteilt?“

„Sie weigerten sich, den russischen Botschafter an den Gedenkfeiern auf dem Arlington-Friedhof teilnehmen zu lassen, wo wir uns immer getroffen, auch während Covid. Übrigens ist Covid ein gemeinsames Problem, an dem wir gemeinsam arbeiten könnten. Wir müssen zusammenarbeiten. Wir haben viele gemeinsame Themen“, ist sich Cohn sicher.

Was die beiden Länder voneinander trennt, darüber schweigt Colonel Cohn, der 35 Jahre in der US-Armee gedient hat, diplomatisch. Das Pentagon ist nicht so schüchtern. Es hat seine Ziele definiert und offen dargelegt: „Das Ziel der US-Regierung ist es, dass diese Krise für Russland in einem strategischen Zusammenbruch endet.“

Die USA haben ihre Lieferungen von MANPADS und Munition auf schwerere Waffen umgestellt. 90 Panzerhaubitzen des Typs M-777 wurden in die Ukraine geschickt. Die Besatzung einer solchen Waffe besteht aus 8 Mann. Die Ukrainer werden auf einem Übungsgelände in Deutschland nach NATO-Standards ausgebildet. Und das ist der Bericht über den Übungsplatz in Kalifornien. Bereits am vierten Tag wird die Haubitze M-777 aufgrund technischer Probleme ineffektiv. Wenn sie nicht rechtzeitig repariert wird, verliert sie in einer Woche ihre Kampffähigkeit.

„Die Ukraine ist dabei, den Krieg zu verlieren, und die Waffen, die jetzt geliefert werden, werden nicht einmal die Frontlinie erreichen, und wenn doch, werden sie wenig Wirkung haben. Die ukrainische Armee wird große Schwierigkeiten mit dem Transport und der Wartung dieser Waffen haben. Die ukrainischen Streitkräfte werden mit der Mischung aus deutschen, britischen, französischen und amerikanischen Waffen in keinem Gefecht klar kommen“, sagt Scott Ritter, ein amerikanischer Militäranalyst und ehemaliger UN-Waffeninspektor, der die Beseitigung irakischer Massenvernichtungswaffen überwacht hat.

Aber die Aktien der US-Rüstungsunternehmen steigen weiter. Das Werk in Alabama, in dem die Javelin-Panzerabwehrraketen hergestellt werden, hat einen hohen Auftragsbestand. Biden ist persönlich gekommen, um die Arbeiten zu inspizieren. Mehr als 7.000 Javelins wurden bereits an die Ukraine geliefert und die Administration bittet um mehr. Sowohl mehr Waffen als auch mehr Geld. Der Kongress soll einen Antrag auf zusätzliche 33 Milliarden Dollar prüfen.

„Was mich beunruhigt, ist, dass sie keine Strategie haben, sondern nur ihr übliches ‚Geld reinwerfen‘ verfolgen. Vor zehn Tagen forderte der Präsident 1,3 Milliarden. Wie sind wir in einer Woche von diesem Betrag auf 33 Milliarden gekommen? Und niemand erklärt wirklich, warum“, sagte Victoria Coates, ehemalige stellvertretende nationale Sicherheitsberaterin.

Die astronomischen 33 Milliarden für Kiew sind doppelt so viel wie das, was Washington für die Grenzsicherung der USA ausgibt. Das Budget, das pro Monat für den Unterhalt amerikanischer Veteranen bereitgestellt wird, ist unvergleichlich geringer als der Betrag, den das Weiße Haus für ukrainische Soldaten zu überweisen bereit ist, wie Journalisten herausgefunden haben. Abgeordnete führten eine eigene Prüfung durch: „Die hintere Tasche ist leer. Ein Beispiel. Das US-Militär hat wahrscheinlich 1/3 des gesamten Bestands an Javelins an die Ukraine übergeben.“

Das Gleiche gilt für die Bestände an tragbaren Luftabwehrsystemen vom Typ „Stinger“. Amerika Bestand ist um ein Viertel geschrumpft. Alles ist an die Front gegangen, wie man so schön sagt.

„Das Pentagon behauptet, wenn die Waffen erst einmal in der Ukraine sind, wisse man nicht, was wirklich mit ihnen geschehe. Das glauben wir nicht wirklich. Es gibt Leute in den USA, die das überwachen. Aber es gibt Berichte, wir sprechen mit ukrainischen Soldaten, unseren Leuten vor Ort, und die sagen, dass sie keine amerikanischen Waffen gesehen haben“, so der Journalist Ken Dylanian.

Wohin ihr Geld geht, wissen die Steuerzahler nicht. Bidens Umfragewerte sinken, auch wenn er seine Landsleute noch so sehr davon überzeugen will, dass für Freiheit bezahlt werden muss. Die Unterstützung für die Ukraine wird für die arme Bevölkerung der Vereinigten Staaten immer unerschwinglicher. Benzin, Lebensmittel, alle Preise sind in die Höhe geschossen. Das Land erlebt eine Inflation, wie es sie seit 40 Jahren nicht mehr gegeben hat.

Soziologen haben eine Umfrage durchgeführt. Sie fragten die Amerikaner, wen sie heute wählen würden, wenn Biden und Trump kandidieren würden. 36 Prozent unterstützten den Amtsinhaber, 50 Prozent würden dessen Vorgänger unterstützen. Trump hat einen Vorsprung von 14 Prozent, aber es ist nicht einmal diese Zahl, die für Biden beängstigend ist. 61 Prozent der Befragten wollen ihn bei den nächsten Wahlen gar nicht mehr als Kandidaten sehen.

Bei Trump ist das Gegenteil der Fall. Diese Kundgebung, zu der trotz des strömenden Regens viele Tausende gekommen sind, findet in Pennsylvania statt. Der ehemalige Präsident füllt weiterhin Stadien und wiederholt immer wieder, dass er jetzt im Weißen Haus sitzen sollte: „Ich habe zweimal kandidiert und zweimal gewonnen. Ich bin zweimal angetreten und habe zweimal gewonnen, und das zweite Mal war sogar noch besser als das erste Mal. Wir hatten mehrere Millionen mehr Stimmen als jeder andere Kandidat in der Geschichte unseres Landes. Und jetzt müssen wir es vielleicht wieder tun.“

Während die Präsidentschaftswahlen noch zwei Jahre entfernt sind, finden die Zwischenwahlen zum Kongress in diesem Herbst statt. Die republikanischen Kandidaten haben bei den Vorwahlen auf Trumps Unterstützung gesetzt.

J.D. Vance ist Schriftsteller und Geschäftsmann, nicht gerade ein Berufspolitiker. Der 37-Jährige gewann die republikanischen Vorwahlen dank Trumps Unterstützung und wird sich im Herbst um den Sitz im Senat für Ohio bewerben. Und er ist nicht allein. Alle 55 Kandidaten, denen Trump seinen Segen gegeben hat, haben die Vorwahlen gewonnen, keiner von ihnen hat verloren.

„Wenn Trump weiterhin die Basis der Republikanischen Partei hält und vor allem, wenn er seine Rhetorik ändert und eine bessere Zukunft beschreibt, wird er alle vereinen und selbst als Präsident kandidieren. Was in dieser Vorwahl passiert ist, ist ein wichtiges Signal für die Präsidentschaftswahlen 2024 und die Kongresswahlen 2022“, sagte der Fox-News-Kolumnist Newt Gingrich.

Die Republikaner könnten bei den Wahlen im Herbst die Kontrolle über beide Häuser des Kongresses erlangen, wodurch der demokratische Präsident zwei Jahre vor dem Ende seiner Amtszeit zu einer lame Duck würde.

Psaki ist sich dessen bewusst und gibt ihr Amt ab. Die Zeitungen sagten voraus, dass Pentagon-Sprecher John Kirby sie ersetzen würde, aber der weiße Mann hat keine Chance, wenn seine Rivalin so einen Lebenslauf hat: „Sie wird die erste schwarze Frau und die erste LGBT-Person sein, die dieses Amt bekleidet, und das ist großartig, denn eine breite Repräsentation ist unglaublich wichtig“, sagte Psaki über ihre Nachfolgerin.

Karine Jean-Pierre, 44 Jahre alt und eine Schwarze, ist die neue Pressesprecherin des Weißen Hauses. Sie ist eine offen lesbische Frau, die mit ihrer Partnerin, die zufällig Journalistin bei CNN ist, eine adoptierte Tochter großzieht.

Psaki selbst wird am Freitag, dem 13. Mai, zum letzten Mal auf dem Podium des Weißen Hauses stehen. Sie verlässt die Politik und wechselt zum Fernsehen, um eine politische Sendung zu moderieren. Um die Einschaltquoten muss man sich keine Sorgen machen. Ihre Auftritte sind unvergesslich. (Anm. d. Übers.: In dem Beitrag werden einige der Russland bekannten, in Deutschland nicht verschwiegenen Stilblüten von Psaki gezeigt)

Aus dem unveröffentlichten Bericht, über den Psaki kürzlich an Bord des Präsidentenflugzeugs mit Journalisten gesprochen hat: Sie verriet, dass Biden zusammen mit Selensky an dem virtuellen G7-Gipfel teilnehmen wird. Die Sanktionen gegen Russland, so betonte sie, werden am Vorabend des 9. Mai erörtert. Und das Lend-Lease-Gesetz, mit dem der Ukraine weitere Waffen im Wert von mehreren Milliarden zur Verfügung gestellt werden, wird vom US-Präsidenten auch am Tag des Sieges über Nazideutschland unterzeichnet werden. (Anm. d. Übers.: Dass all das am 9. Mai stattfinden soll, ist eine bewusste Provokation gegen Russland, das an diesem Tag seinen wichtigsten Feiertag, den Tag des Sieges über Nazi-Deutschland begeht)

