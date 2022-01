Dokumente bestätigen den Pentagon-Bericht über die Herkunft von Covid-19 und eine Verbindung zu Bill Gates

Die Herkunft von Covid-19

Der vom Project Veritas geleakte interne Pentagon-Bericht über die Herkunft von Covid-19 wird durch andere Dokumente, die schon seit 2018 öffentlich sind, bestätigt.

Am 12. Januar habe ich erstmals über den Pentagon-Bericht geschrieben, den Project Veritas veröffentlicht hat. Der interne Bericht eines Major Murphy aus dem Pentagon kommt zu dem Schluss, dass SARS-CoV-2 mit Geldern von Dr. Faucis Behörde in Wuhan als Impfung gegen Coronaviren entwickelt wurde und im August 2019 aus dem Labor ausgebrochen oder ausgesetzt worden ist, die Details finden Sie hier und eine komplette deutsche Übersetzung des Berichts finden Sie hier. Die Echtheit des Berichts wird nicht angezweifelt, denn US-Senatoren haben dem Pentagon bereits einen Fragenkatalog dazu geschickt und das Pentagon hat als Antwort nicht mitgeteilt, dass der Bericht eine Fälschung sei.

Mr. X, mit dem ich zusammen an meinem neuen Buch „Inside Corona“ gearbeitet habe, haben uns den Bericht genau angeschaut und mit der Datenbank abgeglichen, die die Grundlage für „Inside Corona“ war. Das Ergebnis ist, dass sich die Aussagen des Berichtes, soweit sie sich mit öffentlich zugänglichen Quellen überprüfen lassen, alle der Wahrheit entsprechen. Wir können natürlich nicht überprüfen, was Major Murphy über die Erkenntnisse der US-Geheimdienste und über seine Arbeit bei der DARPA schreibt, aber alles, was sich überprüfen lässt, bestätigt Major Murphys Aussagen.

Major Murphy behauptet in seinem Bericht, dass Dr. Peter Daszak von der New Yorker NGO EcoHealth Alliance in Wuhan an humanisierten Coronaviren von Fledermäusen geforscht hat, was bereits allseits bekannt ist, ich habe darüber schon im Juni 2021 berichtet. Finanziert wurde die Forschung seit 2014 unter anderem mit Geldern der Behörde, die Dr. Fauci leitet, obwohl solche Forschungen, bei denen Tierviren so verändert werden, dass sie für den Menschen ansteckend sind, zwischenzeitlich von der Obama-Regierung verboten worden waren und erst sehr viel später wieder erlaubt wurden. Die Forschungen von Dr. Daszak und seinen Kollegen waren nicht geheim, Daszaks Kollegen, die Doktoren Shi und Baric, haben über ihre Erkenntnisse zum Beispiel im November 2015 im Fachmagazin Nature berichtet.

Neu in dem Bericht von Major Murphy ist, dass Dr. Daszak 2018 auch Gelder der DARPA für seine Forschungen beantragt hat. Der Antrag wurde aber abgelehnt, unter anderem, weil er gegen das Forschungsverbot verstieß und weil die Forschungen als zu gefährlich angesehen wurden. Major Murphy vergleicht in seinem Bericht die Angaben in dem Antrag auf Fördergelder von Dr. Daszak mit den Auswirkungen der Krankheit Covid-19 und kommt zu dem Schluss, dass SARS-CoV-2 von Daszak in Wuhan entwickelt wurde. Der 75-seitige Antrag ist öffentlich einsehbar und Major Murphy zitiert daraus korrekt.

Mr. X und ich kennen aber über das, was wir in „Inside Corona“ geschrieben haben, noch weit mehr Menschen und Dokumente, die im Zusammenhang mit der Pandemie stehen. So gibt es zum Beispiel das sogenannte „Global Virome Project“, das wir in dem Buch nur am Rande erwähnen. Im Zuge dieses Projektes wurde am 23. Februar 2018 ein Dokument mit zusätzlichem Material über Global Virome veröffentlicht, an dem unter anderem auch Dr. Daszak mitgearbeitet hat. In dem Dokument kann man über die Forschung von Dr. Daszak und seinen Kollegen lesen:

„So wurden im Rahmen des USAID EPT/PREDICT-Projekts Standorte in der chinesischen Provinz Yunnan identifiziert, an denen in Höhlen lebende Fledermäuse eine große Vielfalt von 11 neuartigen SARS-ähnlichen Coronaviren beherbergen, von denen einige in der Lage sind, menschliche Zellen zu infizieren und Krankheiten bei humanisierten Mäusen zu verursachen. Ökologische Daten, die bei der Standortbewertung vor der Entnahme von Wildtierproben gesammelt wurden, und menschliche Verhaltensdaten, die im Rahmen des EPT/PREDICT-Projekts von USAID routinemäßig erfasst wurden, ergaben, dass menschliche Gemeinschaften in erheblichem Maße Fledermäusen aus diesen Höhlen ausgesetzt sind“

Wichtig ist hierbei die Erwähnung des USAID EPT/PREDICT-Projekts, denn darauf beruft sich auch Major Murphy in seinem Bericht. Wir haben also eine weitere Bestätigung dafür, dass das, was Murphy schreibt, die Wahrheit ist. Das muss nicht bedeuten, dass alle seine Schlussfolgerungen der Wahrheit entsprechen, aber er beruft sich – zumindest nach allem, was öffentlich überprüfbar ist – auf echte Dokumente und Programme und zitiert daraus auch korrekt. Murphy schreibt über das Projekt von Dr. Daszak:

„Das Konzept schien auch ins Programm von PREEMPT zu passen, und DRASTIC hatte entdeckt, dass einige Proben aus dem PREDICT-Programm von USAID in Afrika gesammelt und ins WIV geschickt worden waren. Darüber hinaus deutete die ungewöhnliche Art und Pathologie des Virus darauf hin, dass es ein Vakzin oder Vakzin-ähnlich sein könnte.“

Interessant ist, dass das PREDICT-Programm von USAID 2009 aus Anlass der Vogelgrippe gestartet, mit etwa 200 Millionen Dollar finanziert wurde und im September 2019 eingestellt werden sollte. Dennis Carroll, ein leitender Mitarbeiter des PREDICT-Programms wechselte daraufhin zum Global Virome Project, bei dem neben Peter Daszak mit Jennifer Gardy auch eine leitende Mitarbeiterin von Bill Gates im Vorstand sitzt, man kennt sich halt. Nachdem die Pandemie ausgerufen wurde, das PREDICT-Programm als Predict-2 wiederbelebt.

Man kann zusammenfassend festhalten, das alles, was Major Murphy schreibt und was sich überprüfen lässt, der Wahrheit entspricht. Und es zeigt sich auch, dass es über das Global Virome Project mit Jennifer Gardy eine Verbindung der Gates Foundation zu Dr. Daszak gibt, der – wenn auch die Schlussfolgerungen von Murphy der Wahrheit entsprechen – das Virus entwickelt hat, an dessen Impfungen Bill Gates derzeit so viele Milliarden verdient, wie nie zuvor.

Zufälle gibt’s…



