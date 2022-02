Donezker Volksrepublik verkündet Evakuierung der Bevölkerung nach Russland

Eilmeldung

Der Chef der selbsternannten Donezker Volksrepublik Donezk hat am Freitag verkündet, dass die Bevölkerung der Republik wegen eines drohenden Angriffs der Ukraine nach Russland evakuiert wird.

Denis Puschilin, der Regierungschef der Donezker Volksrepublik, hat am Freitag erklärt, dass die Bevölkerung der Region Donezk in die benachbarte russische Region Rostow evakuiert wird. Er begründete das mit einem unmittelbar bevorstehenden ukrainischen Großangriff. Darüber hat die russische Nachrichtenagentur TASS berichtet und ich habe die Meldung der TASS übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

DNR-Regierung organisieren zentralisierte Massenausreise der Bevölkerung nach Russland

Denis Puschilin, der Chef der Republik, verkündete eine Vereinbarung mit der russischen Führung, die Bürger in der Region Rostow unterzubringen.

DONETSK, 18. Februar. /TASS/: Die Regierung der Donezker Volksrepublik (DNR) haben wegen der Gefahr der Entfesselung von Militäroperationen durch die Ukraine die zentrale Massenausreise der Bevölkerung in die Russische Föderation ab dem 18. Februar organisiert. Das erklärte Denis Pushilin, der Chef der DNR, am Freitag.

„Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky wird in Kürze dem Militär den Befehl geben, in die Offensive zu gehen und einen Plan zum Einmarsch in das Gebiet der Volksrepubliken Donezk und Lugansk umzusetzen“, so der DNR-Chef in einer auf seiner Website veröffentlichten Sondererklärung an die Bewohner der Republiken.

Beim Beschuss von Siedlungen der DNR von der ukrainischen Seite aus können Leben und Gesundheit der Bürger der Republik gefährdet werden, so Puschilin. „Daher wurde ab heute, dem 18. Februar, eine zentralisierte Massenausreise der Bevölkerung in die Russische Föderation organisiert. In erster Linie werden Frauen, Kinder und ältere Menschen evakuiert“, sagte der DNR-Chef.

Der Chef der Donezker Volksrepublik erklärte, er habe mit der russischen Führung vereinbart, die Bürger der Republik in der Region Rostow unterzubringen.

Ende der Übersetzung



