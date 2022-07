Droht ein Krieg? Das russische Fernsehen über den Streit um Taiwan

USA provozieren China

Die USA provozieren China in der Taiwan-Frage. Was in deutschen Medien kaum eine Rolle spielt, wird in russischen Medien immer öfter berichtet.

Der wöchentliche Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens hat mal wieder aus China berichtet. Dieses Mal ging es um die Provokationen der USA in der Taiwan-Frage, die – wie auch die Ukraine – das Potenzial hat, wegen der amerikanischen Provokationen zu einem Krieg auszuarten. Ich habe den Bericht des russischen Fernsehens übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Der Schlag „unter die Ananas“: Wovor Washington Angst hat

Die Amerikaner provozieren China weiter. Die Financial Times berichtete diese Woche, dass Nancy Pelosi im August nach Taiwan reisen wird. Vor einigen Monaten sagte Pelosi ihren Besuch aufgrund der chinesischen Empörung ab und meldete sich krank. Und jetzt kommt Nancy zur zweiten Runde. Wo soll das hinführen?

Ein Bericht unseres Korrespondenten aus China.

Der Leak über den bevorstehenden Taiwan-Besuch von Nancy Pelosi hat seinen Zweck erfüllt. Peking ist wütend.

„Wenn die USA darauf bestehen, den falschen Weg einzuschlagen, wird China harte Maßnahmen ergreifen, um seine Souveränität und territoriale Integrität zu schützen. Und die USA werden in diesem Fall die alleinige Verantwortung für die Konsequenzen tragen“, sagte Zhao Lijian, der Sprecher des chinesischen Außenministeriums.

Was der chinesische Diplomat meint, übersetzt der ehemalige Leiter des einflussreichen Huangqu Shibao, Hu Xijin, selbst ein ehemaliger Militär. Pelosi wird von der chinesischen Luftwaffe zu Boden gebracht werden: „Kampfjets der chinesischen Volksbefreiungsarmee könnten Pelosis Flugzeug eskortieren, indem sie dabei gleichzeitig den Flugplatz in Taiwan überfliegen und dann zum Festland zurückkehren. Das taiwanesische Militär würde es nicht wagen, das Feuer zu eröffnen, aber unsere Kampfflugzeuge würden die Insel überqueren, was unsere Souveränität über die Insel demonstrieren würde und ein symbolträchtigerer Präzedenzfall wäre als der Besuch von Pelosi in Taiwan.“

Chinesische Kampfflugzeuge befinden sich bereits in dem Luftraum, den Peking als seinen eigenen betrachtet. Und was auch immer die taiwanesische Regierung über „Eindringen in den Luftraum“ behaupten mag, für chinesische Piloten ist es ihr Hoheitsgebiet. Peking reagiert auf Provokationen Washingtons, das seine militärische Präsenz in der Region demonstrativ erhöht, mit Manövern.

Sobald der US-Raketenkreuzer „Benford“ in die Straße von Taiwan einfährt, wird er sofort vom Ostkommando des chinesischen Militärs ins Visier genommen. Die „Benford“ wurde innerhalb einer Woche dreimal in chinesischen Hoheitsgewässern gesichtet. Und bei ihr waren auch US-Spionageflugzeuge.

Zuvor war eine Flugzeugträgerkampfgruppe unter Führung des Flugzeugträgers „Ronald Reagan“ im Südchinesischen Meer gesichtet worden. Und mindestens sechs weitere Schiffe der US-Marine, darunter Öltanker und U-Boot-Versorgungsschiffe.

Bei der Analyse des Vorgehens der NATO listet die chinesische Staatspresse sieben Todsünden des Nordatlantischen Bündnisses auf. Von Rassismus und Expansionismus bis zur Mentalität des Kalten Krieges. Sie wies darauf hin, dass nach dem Russland-Ukraine-Konflikt „die bereits hirntote NATO“ „blutig wiederauferstanden“ sei. Nachdem die USA und die NATO zunächst Europa unterminiert haben, haben sie nun China ins Visier genommen. Aber sie wollen nicht selbst in den Krieg ziehen, sondern Washington nutzt die Taiwan-Karte.

Der Besuch des, wenn auch ehemaligen, Pentagon-Chefs Esper in Taipeh fand zu einem Zeitpunkt statt, als das US-Außenministerium eine weitere Lieferung von militärischer Ausrüstung, darunter Panzer, im Wert von 108 Millionen Dollar an die Insel genehmigte. Dies ist die vierte Waffenlieferung seit Anfang des Jahres. Aber selbst das reicht Esper nicht:

„Ich bin überhaupt nicht enttäuscht, außer von der Geschwindigkeit, mit der wir Waffen verkaufen. Und zwar nicht nur an Taiwan, sondern an Partner in der ganzen Welt. In dieser Hinsicht haben wir noch viel zu tun. Darüber hinaus wurde vorgeschlagen, das Angebot zu erweitern. Dazu gehören beispielsweise das Panzerabwehrraketensystem Javelin und das tragbare Flugabwehrsystem Stinger.“

Mit der Bewaffnung der taiwanesischen Regierung schlagen die Vereinigten Staaten zwei Fliegen mit einer Klappe. Neben der gewünschten Verärgerung Chinas in der Hoffnung, dass es die Nerven verliert und die Insel angreift, erhalten die USA einen Markt. Die Taiwaner selbst sind sich dessen bewusst. Doch Esper forderte nicht nur mehr Ausgaben für amerikanische Waffen, sondern auch aktives Handeln und drängte die Regierung der Insel buchstäblich zu einer militärischen Konfrontation mit Peking:

„Die Ein-China-Politik hat sich überlebt. Es ist an der Zeit, die strategische Zweideutigkeit aufzugeben. Das größte Problem, vor dem die westlichen Demokratien heute stehen, liegt nicht in Russland. Gerade hier in Asien stellt China die regelbasierte internationale Ordnung weiterhin in Frage. Taiwan steht an vorderster Front.“

Und Taipeh spielt mit. „Blackhawks“ fliegen über die Bucht, Treibstofffässer werden als Barrieren für chinesische Landungstruppen ausgebracht. Hier bereitet sich das taiwanesische Militär darauf vor, einen mythischen Angriff der Chinesen vom Festland abzuwehren. Die massiven Manöver werden morgen beginnen. Aber schon heute beschreiben taiwanesische Reporter in leuchtenden Farben, wie heldenhaft sie sich verteidigen werden.

Peking scheint die offen feindseligen Handlungen der Insulaner nicht zu bemerken, und erklärt, dass beide Seiten der Meerenge sich früher oder später friedlich wiedervereinigen werden. Das gilt umso mehr, als China Hebel dafür hat.

Auch Peking hat sein eigenes kleines Taiwan. Die Straße Taiwan Street, deren Namensschild einst vom Ehrenvorsitzenden der Kuomintang-Partei handgeschrieben wurde, ist 436 Meter lang. Bei der Renovierung wurde das Schild jedoch entfernt und an seiner Stelle steht jetzt ein Stein. Die Verbindung zwischen Peking und Taiwan soll jedoch noch stärker geworden sein.

Die „umstrittenen Ananas“ wurde für Taiwan bereits vor einem Jahr zu einer strategisch wichtigen Ware. China hat den Kauf von Obst von der Insel unter Berufung auf Hygienevorschriften ausgesetzt. Die USA sprachen von typisch chinesischem Handelsdruck, Pompeo forderte auf Twitter sogar „Freiheit für die taiwanesische Ananas“ und die Japaner sangen Lieder darüber.

Der wichtigste Exportartikel Taiwans sind jedoch nach wie vor Mikroprozessoren. Taipeh ist der weltweit wichtigste Hersteller. Und die USA haben große Angst, dass China durch die Wiedervereinigung mit Taiwan diesen wichtigen Sektor vollständig übernimmt und die Amerikaner keinen Zugang mehr zu Mikrochips und damit zu jeglicher Technologie haben. Für Washington wäre das definitiv ein Schlag „unter die Ananas“.

Ende der Übersetzung

