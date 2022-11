Economist prognostiziert bis zu 180.000 Kältetote in Europa im Winter

Folgen der Energiekrise

Die Zeitung Economist hat für den Winter bis zu 180.000 zusätzliche Tote durch Kälte prognostiziert. Schuld daran soll Putin sein, der angeblich Energie als Waffe einsetzt.

Dass die Energiekrise, die die EU selbst geschaffen hat, zu zusätzlichen Toten in Europa führen wird, dürfte niemanden überraschen. Die britische Zeitung Economist hat eine seriöse Prognose gewagt und erwartet aufgrund der Energiekrise 75.000 bis 185.000 zusätzliche Tote in Europa im kommenden Winter. Die Sache hat allerdings einen Schönheitsfehler, denn die Schuld dafür wird Russland gegeben, das angeblich Energie als Waffe einsetzt. Bevor wir auf den Artikel des Economist kommen, müssen wir daher noch einmal einen Blick auf die Gründe für die Energiekrise werfen, die in den nächsten Monaten zehntausende Menschen in Europa das Leben kosten wird.

Wer Energie als Waffe einsetzt

Es sei noch einmal daran erinnert, dass die Gaskrise schon im Sommer 2021, also lange vor Russlands Intervention in der Ukraine, begonnen hat. Schon im Oktober 2021 lagen die Preise für tausend Kubikmeter Gas in Europa bei 2.000 Dollar, das ist ein höherer Preis, als wir ihn derzeit in Europa haben. Der Grund für die Krise war die verfehlte Energiepolitik der EU, die anstatt auf langfristige Lieferverträge für Gas mit planbaren Preisen auf kurzfristige Gas-Bestellungen und Börsenhandel mit Gas gesetzt hat. Dass der Börsenhandel der Spekulation mit Gas und damit den explodierenden Preisen Tor und Tür geöffnet hat, will jedoch niemand in der EU sehen.

Außerdem rächt sich, dass die EU auf erneuerbare Energien gesetzt hat, denn wer eine stabile Energieversorgung und damit stabile Preise haben möchte, der sollte sich bei der Energie nicht vom Wetter abhängig machen. Genau das hat die EU aber getan, indem sie zu sehr auf Wind und Sonne als Energiequellen gesetzt hat. Als der Wind im Sommer 2021 ausgeblieben ist, hat die Gaskrise in Europa begonnen.

Nach der russischen Intervention in der Ukraine hat die EU beschlossen, möglichst zügig auf russisches Gas zu verzichten. Es war zu keinem Zeitpunkt Russland, das mit einer Einstellung der Gaslieferungen gedroht hat. Jeder, der in Russland Gas bestellt und es auch bezahlt, wird von Russland zuverlässig beliefert. Das gilt bis heute.

Von den fünf Pipelines, die Europa mit russischem Gas beliefern konnten, haben die EU und ihre Mitgliedsstaaten selbst die meisten abgeschaltet. Nord Stream 2 wollte man nicht eröffnen, die Jamal-Pipeline durch Weißrussland wurde von Polen stillgelegt, die ukrainische Pipeline ist nicht voll ausgelastet, weil die Ukraine einen Einleitungspunkt geschlossen hat. Von den vier Leitungen der beiden Nord Streams ist nach den Sprengungen nur noch eine Leitung erhalten, jedoch weigern sich Brüssel und Berlin, diese Leitung zu nutzen.

Überhaupt zeigt die Tatsache, dass es offensichtlich keinerlei Interesse daran gibt, die Sprengung der Nord Streams aufzuklären und die Schuldigen zu bestrafen, deutlich die Gesinnung der deutschen und europäischen Politiker. Es ist klar, wer von der Sprengung der Pipelines profitiert hat. Jeder weiß, wer hinter der Sprengung steckt, aber die Menschen sollen die Wahrheit nicht erfahren und den anfänglichen Versuch der Medien, die Sprengung der Pipelines Russland anzudichten, haben sogar die wenigsten Anhänger der Mainstream-Medien geglaubt, weshalb die Medien einfach gar nicht mehr über die Schuldfrage berichten: Die Wahrheit wollen sie nicht sagen, die Lüge glaubt ihnen kein Mensch.

Propaganda in Europa

Man fragt sich zwangsläufig, warum westliche Medien und Politiker Russland die Schuld für die Gas- und Energiekrise in Europa geben, wenn sie selbst das russische Gas nicht haben wollen? Sie können die russische Intervention in der Ukraine verurteilen, so lange sie wollen, aber wenn sie die Ukraine als Vorwand nehmen, um selbst russisches Gas abzulehnen, dann können sie Russland nicht vorwerfen, dass es Energie als Waffe einsetzt. Den Vorwurf müssen sie an sich selbst richten.

Aber das geschieht nicht, was ein weiteres Mal beweist, dass die Mainstream-Medien in der EU keine Medien im eigentlichen Sinne sind, sondern reine Propaganda-Instrumente, die die vom US-geführten Westen gewollten Narrative unter das Volk bringen sollen. Die Medien fabulieren stattdessen davon, Russland setze Energie als Waffe ein und liefere kein Gas. Das ist objektiv eine dreiste Lüge, die nur den Zweck hat, Russland die die Schuld für die hausgemachte Energiekrise in Europa zu geben und die Öffentlichkeit gegen Russland aufzubringen. Das ist kein Journalismus, das ist per Definition Propaganda.

Im Winter, wenn viele Menschen in Europa die erhöhten Preise für Strom und Heizung nicht mehr bezahlen können, wenn wegen der hausgemachten Krise vielleicht sogar Stromausfälle oder gar Blackouts stattfinden, wenn die Kälte zu zusätzlichen Toten führt, dann wird die Propaganda sicher noch verschärft. Russland wird dann beschuldigt, an den zusätzlichen Toten schuld zu sein, obwohl die Schuld bei den Regierungen der EU-Staaten und in Brüssel liegt, die das russische Gas nicht wollen, sondern lieber zusätzliche Tote in Europa in Kauf nehmen.

Dass es in diesem Winter aufgrund der Energiekrise zusätzliche Tote in Europa geben wird, ist sicher. Der Economist hat dazu Berechnungen angestellt, die von bis zu 185.000 zusätzlichen Toten ausgehen. Ich habe den Artikel des Economist übersetzt und bitte Sie, bei der Lektüre darauf zu achten, mit welcher Selbstverständlichkeit der Economist die Schuld für die von den europäischen Regierungen verursachte Misere auf Russland schiebt.

Und noch ein Wort vorweg: Der Artikel des Economist beginnt mit dieser Grafik, die zeigt, wie sich die Verbraucherpreise in Europa in den letzten Jahren entwickelt haben.

Wie man sieht, sind die Preise für Strom in Ungarn sogar gesunken. Woran das liegt? Es liegt daran, dass Ungarn noch immer auf langfristige Lieferträge von russischem Gas setzt. Das Beispiel Ungarns zeigt, dass die Preiserhöhungen für Strom und Heizung vermeidbar gewesen sind – man hätte nur bei dem seit Jahrzehnten bewährten System der langfristigen Lieferverträge für russisches Gas bleiben müssen.

Nun kommen wir zur Übersetzung des Artikels des Economist, der geschickt die Propaganda („Russland ist an allem schuld!“) mit den Fakten der zu erwartenden zusätzlichen Kältetoten vermischt.

Beginn der Übersetzung:

Russland setzt Energie als Waffe ein

Wie tödlich wird sie sein?

Um seinen Krieg in der Ukraine zu gewinnen, muss Wladimir Putin den Westen dazu bringen, seinen Gegner nicht mehr zu unterstützen. Die beste Gelegenheit, einen Keil zwischen die beiden zu treiben, bietet sich ihm in diesem Winter. Vor dem Krieg lieferte Russland 40 bis 50 Prozent der Erdgaseinfuhren der EU. Im August drehte Putin den Hahn an einer großen Pipeline nach Europa zu. Die Treibstoffpreise schnellten in die Höhe und setzten die Wirtschaft der ukrainischen Verbündeten unter Druck. (Anm. d. Übers.: Gemeint ist hier die Stilllegung von Nord Stream 1 Ende August, die jedoch nicht auf Russland, sondern auf die westlichen Sanktionen zurückzuführen war, die Details finden Sie hier)

Bislang hat Europa diesen Schock gut überstanden, da es genügend Gas eingelagert hat, um die Speicher zu füllen. Doch der Anstieg der Energiegroßhandelspreise hat auch viele Verbraucher erreicht. Obwohl die Marktpreise für Brennstoffe seit ihrem Höchststand gesunken sind, liegen die realen durchschnittlichen Gas- und Stromkosten für Privathaushalte in Europa um 144 Prozent beziehungsweise 78 Prozent über den Werten der Jahre 2000 bis 2019.

Diese Kosten verblassen im Vergleich zu dem Schrecken, den die Ukrainer ertragen mussten. Aber sie sind dennoch von Bedeutung, denn je kälter es ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass Menschen sterben. Und wenn die historischen Zusammenhänge zwischen Sterblichkeit, Wetter und Energiekosten weiterhin gelten – was angesichts der hohen Preise nicht unbedingt der Fall sein muss -, könnte die Zahl der Todesopfer von Putins „Energiewaffe“ die Zahl der Soldaten übersteigen, die bisher im Kampf gefallen sind.

Wie viele Menschen in Europa (außerhalb der Ukraine) in diesem Winter sterben werden, hängt im Wesentlichen von vier Faktoren ab. Die beiden einfachsten sind die Schwere der Grippesaison und die Temperaturen. Kälte hilft den Viren. Sie hemmt das Immunsystem, lässt durch die Luft übertragene Krankheitserreger länger überleben und veranlasst die Menschen, sich in geschlossenen Räumen aufzuhalten. Außerdem verdickt sich bei sinkender Körpertemperatur das Blut und der Blutdruck steigt, was das Risiko von Herzinfarkten und Schlaganfällen erhöht. Gereizte Atemwege können auch die Atmung behindern. In Großbritannien sind die wöchentlichen Todesraten aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Winter 26 Prozent höher als im Sommer. Die Zahl der Todesfälle aufgrund von Atemwegserkrankungen liegt sogar um 76 Prozent höher. Diese Todesfälle treten vor allem bei älteren Menschen auf. In ganz Europa sterben in den kältesten Monaten 28 Prozent mehr Menschen im Alter von mindestens 80 Jahren, die 49 Prozent der Gesamtsterblichkeit ausmachen, als in den wärmsten Monaten.

Überraschenderweise ist der Unterschied bei den saisonalen Sterberaten in warmen Ländern größer als in kalten Ländern. In Portugal sterben pro Woche 36 Prozent mehr Menschen im Winter als im Sommer, während es in Finnland nur 13 Prozent mehr sind. Kältere Länder verfügen über bessere Heizung und Isolierung. Außerdem sind sie in der Regel ungewöhnlich reich und haben eine relativ junge Bevölkerung. Vergleicht man jedoch die Temperaturen innerhalb eines Landes und nicht zwischen den Ländern, so bestätigen die Daten, dass Kälte tödlich ist. Im Durchschnitt sterben in einem Land 1,2 Prozent mehr Menschen in einem Winter, der ein Grad Celsius kälter ist als normal.

Die Temperaturen im Winter 2022-23 werden wahrscheinlich zwischen den Höchst- und Tiefstwerten der letzten Jahrzehnte liegen. Jetzt, da die meisten Beschränkungen der Freizügigkeit im Zusammenhang mit Covid-19 gelockert wurden, werden die Auswirkungen der Grippe wahrscheinlich ebenfalls in den Bereich der Jahre 2000-19 fallen. Die Energiepreise, der dritte Hauptfaktor, der sich auf die Wintersterblichkeit auswirkt, sind ebenfalls relativ begrenzt. Obwohl die Großhandelspreise für Brennstoffe schwanken, haben viele Regierungen Obergrenzen für die Energiepreise für Haushalte eingeführt. Die meisten dieser Obergrenzen liegen weit über den Kosten des letzten Jahres, aber sie werden die Verbraucher vor weiteren Preissteigerungen schützen.

Das letzte Element ist jedoch weit weniger sicher: die Beziehung zwischen Energiekosten und Todesfällen. Wir schätzen das anhand unseres statistischen Modells, das vorhersagt, wie viele Menschen in jeder Winterwoche in jeder der 226 europäischen Regionen sterben. Das Modell gilt für die EU-27-Länder mit Ausnahme von Malta sowie für Großbritannien, Norwegen und die Schweiz. Es prognostiziert Todesfälle auf der Grundlage von Wetter, Demografie, Grippe, Energieeffizienz, Einkommen, Staatsausgaben und Stromkosten, die eng mit den Preisen für eine Vielzahl von Heizstoffen korreliert sind. Unter Verwendung von Daten aus den Jahren 2000 bis 2019 – wir haben die Jahre 2020 und 2021 wegen Covid-19 ausgeschlossen – war das Modell sehr genau und deckte 90 Prozent der Schwankungen bei den Sterberaten ab. Als wir die Vorhersagen an Jahren testeten, die nicht für die Tests verwendet wurden, schnitt es fast genauso gut ab.

Hohe Brennstoffpreise können die Auswirkungen niedriger Temperaturen auf die Sterblichkeitsrate noch verstärken, da sie die Menschen davon abhalten, zu heizen, und sie der Kälte stärker aussetzen. Bei durchschnittlichem Wetter zeigt das Modell, dass ein Anstieg der Strompreise um zehn Prozent mit einem Anstieg der Todesfälle um 0,6 Prozent verbunden ist, wobei diese Zahl in kalten Wochen größer und in milden Wochen kleiner ist. Eine akademische Studie mit amerikanischen Daten aus dem Jahr 2019 ergab eine ähnliche Schätzung.

In den letzten Jahrzehnten haben sich die Verbraucherpreise für Energie nur geringfügig auf die Wintersterblichkeit ausgewirkt, da sie sich innerhalb einer recht engen Bandbreite bewegten. In einem typischen europäischen Land, in dem andere Faktoren konstant bleiben, erhöht ein Anstieg des Strompreises von seinem niedrigsten Stand im Zeitraum 2000 bis 2019 auf seinen höchsten Stand die vom Modell geschätzte wöchentliche Sterblichkeitsrate um nur 3 Prozent. Eine Senkung der Temperatur vom höchsten Niveau in diesem Zeitraum auf das niedrigste erhöht sie dagegen um 12 Prozent.

Nun sind die Preise jedoch aus ihrer früheren Spanne ausgebrochen. Der Anstieg der inflationsbereinigten Stromkosten seit 2020 ist 60 Prozent größer als der Abstand zwischen den höchsten und niedrigsten Preisen im Zeitraum 2000 bis 2019. Infolgedessen könnte sich das Verhältnis zwischen Energiekosten und Sterbefällen in diesem Jahr anders verhalten als in der Vergangenheit. In Fällen wie Italien, wo die Stromkosten seit 2020 um fast 200 Prozent gestiegen sind, führt die Extrapolation einer linearen Beziehung zu extrem hohen Todesfallschätzungen.

Zwei weitere Variablen, die in den langfristigen Daten nicht enthalten sind, könnten die Sterbeziffern in diesem Jahr ebenfalls beeinflussen. Viele Länder haben Bargeldtransferprogramme eingeführt oder ausgeweitet, um den Menschen beim Bezahlen der Energierechnungen zu helfen, was die Sterbefälle bis zu einem gewissen Grad unter die Erwartungen des Modells senken dürfte. Und Covid-19 könnte die Sterblichkeitsrate entweder erhöhen, indem es noch gefährlicher wird, durch die Kälte zu frösteln, oder sie senken, weil das Virus bereits viele der alten, gebrechlichen Menschen getötet hat, die am anfälligsten für die Kälte sind.

Aufgrund dieser Ungewissheit ist es schwierig, die Sterblichkeit in Europa in diesem Winter zuverlässig vorherzusagen. Die einzige sichere Schlussfolgerung, die unser Modell liefert, ist, dass sich Russlands Energiewaffe als äußerst wirkungsvoll erweisen wird, wenn die Muster aus den Jahren 2000 bis 2019 auch 2022-23 noch gelten. Bei Strompreisen in der Nähe des derzeitigen Niveaus würden in einem typischen Winter etwa 147.000 Menschen (4,8 Prozent mehr als im Durchschnitt) sterben, als wenn diese Kosten auf den Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2019 zurückgehen. Bei milden Temperaturen – wenn man für jedes Land den wärmsten Winter der letzten 20 Jahre zugrunde legt – würde diese Zahl auf 79.000 sinken, was einem Anstieg von 2,7 Prozent entspricht. Bei kalten Temperaturen, das heißt wenn der kälteste Winter seit 2000 für jedes Land zugrunde gelegt wird, würde die Zahl auf 185.000 steigen, was einem Anstieg von 6,0 Prozent entspricht.

Das Ausmaß dieses Effekts ist von Land zu Land unterschiedlich. In Italien sind die meisten Todesfälle vorhergesagt, was auf die steigenden Stromkosten und die große, alternde Bevölkerung zurückzuführen ist. Das Modell berücksichtigt nicht die großzügigen neuen Subventionen Italiens für Haushalte, die sich auf ärmere Nutzer konzentrieren. Diese Transfers müssten sehr wirksam sein, um solch hohe Preise auszugleichen. Auch Estland und Finnland schneiden auf Pro-Kopf-Basis schlecht ab. Im Gegensatz dazu schneiden Frankreich und Großbritannien, die Preisobergrenzen eingeführt haben, recht gut ab, und die prognostizierte Sterblichkeit in Spanien ist nahezu gleich geblieben. In Österreich, wo die Strompreise bis zu einer bescheidenen Verbrauchsgrenze bei günstigen 0,10 Prozent pro Kilowattstunde gedeckelt werden, wird ein Rückgang der Sterblichkeit erwartet.

Für Europa insgesamt übersteigt die im Modell geschätzte Zahl der durch den Anstieg der Energiepreise verursachten Todesfälle die Zahl der Soldaten, die in der Ukraine gefallen sein sollen, und zwar 25.000 bis 30.000 auf jeder Seite. Ein Vergleich auf der Grundlage der verlorenen Lebensjahre würde zu einem anderen Ergebnis führen, da Granaten und Kugeln vor allem junge Menschen töten, während die Kälte den alten Menschen zusetzt. Darüber hinaus sind mindestens 6.500 Zivilisten in dem Krieg ums Leben gekommen. In Anbetracht der russischen Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur wird das europäische Land, in dem die Kälte in diesem Winter die meisten Menschenleben fordern wird, sicherlich die Ukraine sein.

Der Schaden, den Putin der Ukraine zufügt, ist immens. Die Kosten für ihre Verbündeten sind weniger sichtbar. Und doch wird ihr Engagement zu Beginn des Winters nicht nur in Hilfe und Waffen, sondern auch in Menschenleben gemessen werden.

Ende der Übersetzung

