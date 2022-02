Ukraine

Wer die ukrainische Politik und die Erklärungen der ukrainischen Politiker verfolgt, der glaubt sich in einem schlechten Film. Sogar politische Morde geben ehemalige leitende Geheimdienstler dort vor laufender Kamera zu.

Das russische Fernsehen hat in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick wieder einen Blick in die Ukraine geworfen. Ich will den Bericht nicht mit vielen Worten einleiten, nur so viel: All das, was das russische Fernsehen berichtet, ist wahr. Es wurde im ukrainischen Fernsehen und in ukrainischen Nachrichten gezeigt, es ist keine russische Propaganda. Ich habe den russischen Bericht übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Selensky hat die Ukraine in ein NATO-Arsenal verwandelt

Der Westen quält die Ukraine schlicht und ergreifend, indem er ihre Souveränität angreift. Wie gefällt Ihnen diese demonstrative Geste britischer Versicherungsgesellschaften? Wie die ukrainische Nachrichtenagentur Strana.UA berichtet, haben große britische Versicherer eine offizielle Mitteilung an alle Flugzeugbesitzer weltweit geschickt, wonach der Versicherungsschutz für alle Flugzeuge in der Ukraine in 48 Stunden, also ab Montag, wegfallen wird. Das bedeutet, dass der ukrainische Luftraum faktisch für den Luftverkehr gesperrt wird. Eigentümer von Privatflugzeugen haben bestätigt, dass sie diese Mitteilung erhalten haben. Das bedeutet, dass alle Flugzeuge die Ukraine heute verlassen müssen.

In der Zwischenzeit gibt es in Kiew neue Verwirrung. Einerseits scheinen sie nicht mit einem russischen Angriff zu rechnen, andererseits bereiten sie sich selbst auf einen Krieg vor, indem sie alles Mögliche und Unmögliche in der Nähe der Kontaktlinie im Donbass konzentrieren. Schließlich behaupten US-Quellen – insbesondere Politico -, Biden habe den Verbündeten das Datum des russischen Angriffs auf die Ukraine mitgeteilt: den 16. Februar, den nächsten Mittwoch.

„Metel-2022“ – so heißt das Manöver der Ukraine, das zeitlich mit dem russisch-weißrussischen Manöver zusammenfällt und natürlich entlang der russischen und weißrussischen Grenze stattfindet. Dabei sieht das nicht wie Verteidigungsübungen aus, irgendwo fahren ukrainische Panzer über den gefrorenen Boden, aber sie üben die Landung aus Hubschraubern und die Einnahme von Gebäuden.

„Genau so hätte unser Staat im Jahr 2014 funktionieren sollen. Wir wissen, dass jede Offensive, jede Besetzung mit einer Destabilisierung im Inneren des Landes beginnt“, sagte Vladimir Selensky.

Aber das gab es nicht einmal 2014: westliche Fluggesellschaften weigern sich, die Ukraine anzufliegen. Die niederländische KLM hat ihre Flüge eingestellt, die deutsche Lufthansa erwägt diese Möglichkeit. Und das alles, weil britische Versicherer angekündigt haben, dass nach dem 14. Februar alle von ihnen ausgestellten Policen für Flugzeuge, die die Ukraine überfliegen, ungültig werden – die Risiken seien zu groß. Dieses Flugzeug der Fluggesellschaft SkyUp, das von Portugal nach Kiew fliegen sollte, ist heute nicht angekommen. Es musste in Moldawien landen, von dort wurden die Passagiere mit Bussen nach Kiew gebracht.

An der britischen Botschaft in Kiew sind die Fahnenmasten leer, es ist kein britischer Union Jack mehr da. Nach den USA evakuieren mehr als dreißig Länder ihre diplomatischen Vertretungen, mehr als siebzig Länder raten ihren Bürgern, die Ukraine zu verlassen. Deutschland, die Niederlande und Kanada verlegen ihre Botschaften und Konsulate nach Lviv, und Iwano-Frankiwsk bietet seine Dienste an, indem es eine leerstehende Fabrik als provisorische Unterkunft für diplomatische Vertretungen herrichten möchte.

400 westliche Korrespondenten wurden organisiert in den Donbass gebracht, sie filmten sich gegenseitig und wurden durch die Aufmerksamkeit des Militärs auf seltsamen Lärm aufgeschreckt. Aber solche Enthüllungen von ukrainischen Soldaten wurden trotzdem gesendet: „Die Menschen hier betrachten die Russen als ihre Brüder, so dass die einheimische Bevölkerung hier spazieren gehen und lächeln kann. Sie helfen, sie arbeiten für die andere Seite. Sie geben Informationen weiter und korrigieren den Artilleriebeschuss.“

Der Bürgermeister von Charkiw musst sich für das Verhalten der Bevölkerung entschuldigen. In einem Interview mit der westlichen Presse hat Präsident Selensky die Stadt als erstes Ziel der russischen Invasion bezeichnet, weil es dort Sympathien für die Russen gibt. (Anm. d. Übers.: In dem Beitrag wird ein im Fernsehen übertragenes Gespräch von Selensky mit dem Bürgermeister von Charkiw gezeigt, in dem der Bürgermeister zunächst auf Ukrainisch stammelt, Charkiw sei der „Vorposten gegen Russland“ und dann, weil er die Sprache so schlecht spricht, um Erlaubnis bittet, auf Russisch antworten zu dürfen. Selensky antwortet ihm, dass es nicht peinlich sei, Russisch zu sprechen und dass in Charkiw viele Russisch sprechen, aber Ukrainisch denken würden.)

Der Donbass ist heute ein Muss für jeden Besucher der Ukraine. Ein wahrer Landungstrupp von Diplomaten aus NATO-Ländern überredet die Ukraine, das Minsker Abkommen einzuhalten, aber sobald die Gäste abgereist waren, lautete die unmittelbare Reaktion in der Ukraine: „Wir lehnen die Möglichkeit eines direkten Dialogs kategorisch ab. Und wir werden uns niemals auf die russische Interpretation von Minsk einlassen. Wir werden Minsk nicht zu russischen Bedingungen umsetzen“, sagte der ukrainische Außenminister im Fernsehen.

Der französische Präsident Macron ist nach seinem Gespräch mit Putin in Moskau in Kiew gelandet. Bei seinem Gespräch mit Selensky hatte auf dem Tisch Desinfektionsmittel und einen dicken Ordner mit Dokumenten, um Sicherheit in Europa erreichen. Sie versuchen immer noch, Kiew davon zu überzeugen, sich an das Minsker Abkommen zu halten. „Ich habe mit Präsident Selensky ein sehr ausführliches Gespräch über diese Angelegenheit geführt – er hat die Bereitschaft Kiews dazu bestätigt“, sagte Macron.

Selenskyy bestätigt die Bereitschaft Kiews auf der Pressekonferenz jedoch nicht. Das Wichtigste ist für ihn, auf Putin zu reagieren. Selensky ist offen rüpelhaft und fragt Macron nach dem Treffen vor der Presse, ob er nach dem Gespräch in Moskau zu viel Wein getrunken habe. (Anm. d. Übers.: Das hat er tatsächlich gefragt, ich konnte es selbst zuerst nicht glauben)

Dagegen zeigt sich der ehemalige Präsident Poroschenko, dem Putin politisches Asyl angeboten hat, betont taktvoll, was für ihn normalerweise untypisch ist: „Ich rate Wladimir Putin, endlich zu begreifen, dass wir die Dinge hier in der Ukraine selbst regeln werden. Und die übliche russische Praxis, sich um die ukrainische Politik und die ukrainischen Politiker zu kümmern, hat schon lange aufgehört.“ (Anm. d. Übers.: Putin hat öffentlich mitgeteilt, dass er Poroschenko früher gesagt habe, der Tag werde kommen, an dem Poroschenko politisches Asyl brauche und Russland sei bereit, es ihm zu gewähren. Nicht, so Putin, weil Russland dessen Politik so gut gefalle, sondern aus rein humanitären Gründen. Nun, so Putin, sei die Zeit vielleicht bald gekommen)

Und das Asyl könnte er vielleicht bald brauchen, denn Poroschenko droht ein Strafverfahren wegen Hochverrats, aber er ärgert Selensky und dessen Team immer wieder.

Als Komiker hat Selensky die Post-Maidan-Regierung nicht mit Samthandschuhen angefasst. Ehemalige Mitarbeiter berichten, dass Selensky anfangs nicht an die Front, sondern auf die Titelseite wollte. Enthüllungen seiner ehemaligen Pressesprecherin: „Mir wurde ein Platz auf einer Titelseite des Playboy angeboten. Aber Vladimir Selensky bat mich, mit der Zeitschrift Men’s Health zu sprechen, um ihn ebenfalls auf die Titelseite zu bringen.“

Nachdem er es nicht auf die Titelseite geschafft hat, strebt er den Beitritt zur NATO an. „Die Ukraine hat keine Chance bei der NATO. Ich glaube das nicht, ich weiß, dass sowohl die Vereinigten Staaten als auch viele andere wichtige NATO-Mitglieder wiederholt auf inoffizieller Ebene erklärt haben, dass niemand die Ukraine in die NATO aufnehmen wird“, sagte Viktor Medwedtschuk, Vorsitzender der ukrainischen Partei Oppositionsplattform – Für das Leben.

Selensky hat das Land schließlich in ein NATO-Arsenal verwandelt. Es wurden Dokumente über Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine veröffentlicht, und es stellt sich heraus, dass allein die Vereinigten Staaten seit 2014 fast 760 Millionen Dollar dafür ausgegeben haben.

„Sie haben uns so viele Waffen gegeben, nicht weil wir die Guten sind, sondern weil wir die einzigen sind, die bereit sind, die Aufgaben des Westens zu übernehmen, weil wir Spaß haben, weil es Spaß macht, zu töten und zu kämpfen“, sagt Evgeni Karas, Leiter der nationalistischen Organisation Osnova Budushchego. Die ukrainischen Nationalisten haben die Einheiten der Territorialverteidigung bereits an sich gezogen und bilden sie jetzt aus. Und sie haben sehr aggressive Pläne.

„Wir werden die Situation ausnutzen, wenn das Imperium zu zerfallen beginnt, und die Krim einfach zurückholen. Und wir werden die Brücke dort brauchen, weil Kuban auch ukrainisch ist. Unter den richtigen Umständen können wir auch den Kuban in die Ukraine zurückholen“, sagte Dmitri Jarosch, der Anführer des Rechten Sektors.

Die Vertreter der ukrainischen Geheimdienste verbergen ihre terroristischen Methoden nicht mehr. Sie sind nicht nur Parolen, sondern Teil der staatlichen Politik: „Was Sachartschenko, Givi, Motorola und viele andere Personen betrifft, so ist das meiner Meinung nach auch ein Indikator für die Arbeit der ukrainischen Geheimdienste. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass niemand Verräter verschonen wird“, sagte Vasyl Burba, ehemaliger Leiter der Hauptabteilung Nachrichtendienste des ukrainischen Verteidigungsministeriums. (Anm. d. Übers.: Bei den genannten Personen handelt es sich um pro-russische Gegner der Kiewer Regierung, die ermordet worden sind. Das war also nichts weniger, als ein offenes Eingeständnis politischer Morde durch den ukrainischen Geheimdienst)

Die ukrainische Regierung provoziert noch mehr Waffenlieferungen. Sie alle werden beim Manöver Metel-2022 getestet und sind danach einsatzbereit.

Ende der Übersetzung



