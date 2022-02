Eine Stadt droht Spaziergängern „Waffengebrauch“ durch die Polizei an und was der Spiegel daraus macht

Covid-Spaziergänge

Die deutsche Stadt Ostfildern hat "Waffengebrauch" durch die Polizei gegen die Anti-Corona-Spaziergänger angedroht. Der Spiegel bestreitet das einfach.

Am 28. Januar ist in der Stadt Ostfildern eine Allgemeinverfügung in Kraft getreten, die die Spaziergänge gegen die Corona-Maßnahmen beenden soll. In dem langen Dokument heißt es unter anderem:

„Um sicherzustellen, dass das Versammlungsverbot eingehalten wird, wird die Anwendung unmittelbaren Zwangs, also die Einwirkung auf Personen durch einfache körperliche Gewalt, Hilfsmittel der körperlichen Gewalt oder Waffengebrauch angedroht. Dies ist nach Abwägung der gegenüberstehenden Interessen verhältnismäßig.“

Ich denke, das bedarf keiner weiteren Erläuterung, denn da steht es unmissverständlich geschrieben: In Deutschland, in dem die Versammlungsfreiheit eines der höchsten (und vom Grundgesetz unter besonderen Schutz gestellten) Güter ist, wird Menschen, die dieses Recht nutzen, mit polizeilicher Gewalt bis hin zum Einsatz von Waffen gedroht. Man stelle sich einmal vor, eine russische Stadt würde eine solche Verordnung gegen Spaziergänge von Regierungskritikern veröffentlichen, was der Spiegel dann wohl berichten würde.

Aber wenn das in Deutschland passiert, findet der Spiegel das gut, wobei ihm das aber wohl auch peinlich ist, denn er bestreitet es kurzerhand. Der Spiegel hat am 1. Februar in einem Artikel über die bundesweit mit zehntausenden Teilnehmern stattfindenden Spaziergänge berichtet. Der Artikel war das Gegenteil von informativ, denn er berichtete zwar genüsslich über einige gewalttätige Zwischenfälle und stellte es so dar, als seien die Spaziergänger gewalttätig, aber er blieb Details schuldig. In allen vom Spiegel genannten Fällen ist nicht ersichtlich, von wem die Gewalt ausgegangen ist: Von den Spaziergängern, oder von den Gegendemonstranten.

Im letzten Absatz ging der Spiegel auch auf Ostfildern ein und schrieb:

„Am Montagabend versammelten sich in Ostfildern etwa 200 Menschen zu einer angemeldeten Versammlung, um gegen Coronamaßnahmen zu demonstrieren. Polizeiangaben zufolge verlief die Demonstration friedlich. Zuvor hatte aber eine Ankündigung des Oberbürgermeisters von Ostfildern eine Protestwelle in sozialen Medien ausgelöst. In bestimmten Chatgruppen hieß es sogar, es gebe einen »Schießbefehl« auf die Demonstranten. OB Christof Bolay (SPD) und die Polizei Reutlingen widersprachen dieser Darstellung am Montag vehement. »Der Einsatz der Schusswaffe zur Durchsetzung eines Versammlungsverbots ist ausgeschlossen«, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung.“

Sicher, einen „Schießbefehl“ hat es nicht gegeben, sondern „nur“ die Androhung von „Waffengebrauch„. Der Spiegel scheint es aber in Ordnung zu finden, wenn eine deutsche Stadt Demonstranten (oder besser gesagt „Spaziergängern“) offen polizeiliche Gewalt – auch mit „Hilfsmitteln der körperlichen Gewalt“ – androht. Und auch die Androhung von „Waffengebrauch“ gegen unbewaffnete Kritiker der Regierungsmaßnahmen hat der Spiegel nichts einzuwenden.

Statt seine Leser über die skandalöse amtliche Bekanntmachung der Stadt Ostfildern zu informieren, zitiert der Spiegel die Verfasser der Bekanntmachung, die auch noch allen Ernstes bestreiten, was sie selbst haben amtlich verkünden lassen. Wenn „der Einsatz der Schusswaffe zur Durchsetzung eines Versammlungsverbots ausgeschlossen“ ist, liebe Verantwortliche der Stadt Ostfildern, warum droht Ihr das dann in einer amtlichen Bekanntmachung an? Und wieso tut Ihr nun so, als sei das gar nicht passiert? Man kann die Bekanntmachung doch immer noch auf der Seite der Stadt Ostfildern nachlesen…

Spiegel-Leser wissen davon aber nichts. Der Spiegel verschweigt seinen Lesern kurzerhand, was in der „Ankündigung des Oberbürgermeisters von Ostfildern“ zu lesen ist, denn würde der Spiegel seinen Lesern das mitteilen und – wie ich es getan habe – einfach nur daraus zitieren, könnten vielleicht sogar eingefleischte Spiegel-Leser sich verwundert die Augen reiben und sich fragen, wie weit es inzwischen in Deutschland gekommen ist.

Also verschweigt der Spiegel das eben, was wieder einmal zeigt:

Spiegel-Leser wissen weniger!



