EU-Kommission bestätigt 100.000 tote ukrainische Soldaten und löscht das Video

Ukraine

EU-Kommissionschefin von der Leyen hat in einem Video von 100.000 toten ukrainischen Soldaten gesprochen. Das Video mit der Aussage wurde schnell wieder gelöscht, weil diese Zahlen den Sieg der Ukraine in Frage stellen.

Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, hat auf Twitter ein Video hochgeladen, in dem sie davon sprach, dass seit Februar schon 100.000 ukrainische Soldaten in dem Konflikt mit Russland getötet worden seien. Die Kernaussage des Videos war es, Russland zu bestrafen. Die EU werde die Einrichtung eines Gerichtes durchsetzen, das Russland für angebliche Kriegsverbrechen bestrafen soll, sie nannte Butscha als Beispiel, und Russland solle die angerichteten Schäden finanziell begleichen, sie sprach von 600 Milliarden Euro. Dazu, so von der Leyen, habe die EU 300 Milliarden Euro russischer Zentralbankreserven und 19 Milliarden Euro von „russischen Oligarchen“ eingefroren. Das Geld soll konfisziert und für den Wiederaufbau der Ukraine genutzt werden.

Das Video enthielt also nichts wirklich Neues, denn die Positionen der EU sind bekannt. Aber die Zahl der gefallenen Soldaten hat Kiew nicht gefallen, denn wo 100.000 Soldaten getötet wurden, da dürfte es außerdem noch bis zu 200.000 schwer verwundete und damit nicht mehr kampffähige Soldaten geben. Das wären Gesamtverluste von 300.000 Soldaten. Diese Zahlen wären ein klares Anzeichen dafür, dass die russischen Angaben der Wahrheit entsprechen und dass die Ukraine trotz aller westlichen Waffenlieferungen ausblutet und den Krieg daher verliert. Zur Erinnerung: Die ukrainische Armee umfasste vor Beginn der russischen Intervention fast 300.000 Soldaten.

Die EU-Kommission hat das Video auf Twitter daher schnell wieder gelöscht und eine neue Version des Videos hochgeladen, denn dass die Ukraine den Krieg verliert, widerspricht dem von der westlichen Propaganda gewollten Bild. Das neue Video ist um sieben Sekunden gekürzt worden und die Aussage, die Ukraine habe 100.000 getötete Soldaten zu beklagen, fehlt nun. Das Originalvideo, das 2.15 Minuten dauert, finden Sie hier, die von der EU-Kommission gekürzte Version, in der der Schnitt bei Sekunde 12 deutlich zu sehen ist, finden Sie hier.

Ein Sprecher der EU-Kommission hat die Löschung des Videos und die Veröffentlichung der gekürzten Version damit begründet, dass die Zahlen „ungenau“ gewesen und von einer „externen Quelle“ gekommen seien. Die Zahl sollte demnach lediglich die „Grausamkeit Russlands“ aufzeigen.

Das ist interessant, denn entweder hat die EU-Kommission damit zugegeben, dass die ukrainischen Verluste viel höher sind, als offiziell angegeben, oder die EU-Kommission hat eingestanden, dass sie bewusst lügt und zu hohe Zahlen nennt, um die „Grausamkeit Russlands“ aufzeigen, was bedeuten würde, dass die EU-Kommission offiziell eingestanden hätte, in der Öffentlichkeit über den Ukrainekonflikt zu lügen, um anti-russische Propaganda zu verbreiten. Sollte letzteres der Fall sein, sollte man auch nochmal nach Butscha fragen, das von der Leyen in dem Video ja ausdrücklich erwähnt.

