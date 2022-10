Wirtschaftskrieg

Dass die EU sich mit den Russland-Sanktionen für die Interessen der USA wirtschaftlich selbst zu Grund richtet, ist offensichtlich. Aber gibt es noch Perspektiven für bessere Entwicklungen?

Im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens hat der Deutschland-Korrespondent des russischen Fernsehens unter anderem die Frage behandelt, ob es für die EU noch eine wirtschaftliche Perspektive gibt. Das Eintreten der Bedingungen, unter denen Europa sich wieder „berappeln“ könnte, ist jedoch ausgesprochen unwahrscheinlich. Ich habe den russischen Bericht übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Der EU bleiben nur noch die zwei schlechtesten Ratgeber

Schwedische Journalisten haben ein Video veröffentlicht, das die Zerstörung der Nord-Stream-Pipeline zeigt. Die von einer Unterwasserdrohne aufgenommenen Bilder zeigen, dass ein mehr als 50 Meter langes Rohrstück fehlt. Es ist klar, dass es sich um Sabotage handelt. Es ist klar, wer davon profitiert. Aber das in Europa laut zu sagen, ist unmöglich. Dänemark und Deutschland haben das gesamte Untersuchungsmaterial sofort als geheim eingestuft und sich geweigert, die Informationen an Russland weiterzugeben, dessen Pipelines gesprengt wurden. Sie lassen Russland nicht einmal in die Nähe des Sabotageortes.

Letzte Woche schlug Wladimir Putin seinem Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan vor, ein internationales Gasdrehkreuz in der Türkei zu errichten, da die Gasversorgung über den Grund des Schwarzen Meeres sicherer ist als über die Ostsee. Erdogan gefiel die Idee, dass die Türkei zu einem neuen europäischen Erdgasknotenpunkt werden könnte. Auf diese Weise wird die Türkei ihren Einfluss vergrößern und an die Stelle Deutschlands treten, das die Gasströme aus Russland weiter nach Europa geleitet hat. Russland hingegen wird in der Lage sein, die bisher über die Ostsee gelieferten Gasmengen zu ersetzen.

Vor diesem Hintergrund diskutieren Offizielle in Brüssel über neue Sanktionen gegen Russland und die europäischen Staats- und Regierungschefs streiten sich um Geld. So geriet der französische Präsident Macron in Rage, als Bundeskanzler Scholz beschloss, 200 Milliarden Euro zur Unterstützung der nationalen Energieversorgung und der Verbraucher bereitzustellen. Macron war empört: Wie das? Ohne die engsten Partner zu konsultieren! Man kann Scholz auch verstehen, weil ihm das Hemd näher ist als die Hose. Und nun hat auch Polen Deutschland an seinen Groll erinnert und fordert eine Billion Dollar Reparationszahlungen für den Zweiten Weltkrieg.

Über die Lage in der EU berichtet unser Korrespondent.

Europa hat jetzt einen Gasplan und das ist an sich nicht schlecht. Der Grundgedanke ist, dass die 27 EU-Länder nicht mehr jeder für sich ist, sondern dass sie sich zu einem Kartell zusammenschließen, das den Lieferanten die Preise diktieren kann. Oder es nicht kann. Eins von beidem.

Bislang ist Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission, zufrieden. Woanders ist alles schlecht, bei ihr ist alles sehr gut: „Wir reduzieren die Nachfrage. Wir sehen jetzt, dass wir Gas einsparen, 15 Prozent des Gesamtbedarfs im September. Wir haben unsere Gasspeicher gefüllt. Sie sind jetzt zu 92 Prozent gefüllt. Wir bewegen uns intensiv weg von Russland hin zu zuverlässigen Lieferanten.“

Aber wenn man den texanischen Frackinggasproduzenten eine freundliche Preissenkung anbietet, wird von ihrer „Zuverlässigkeit“ wenig übrig bleiben. Vielleicht kann Ursula von der Leyen die EU mit Gas aus Übersee versorgen, aber nur zum Marktpreis. Unter ihrer Führung stehen die europäischen Geldbeutel ganz im Dienste der Amerikaner. Sie hat Big Pharma schon 71 Milliarden Euro mit dem COVID-Impfstoff verdienen lassen. Und zwar so, dass alles im Dunkeln ist. Überhaupt ist es nicht sicher, dass das Büro von Ursula von der Leyen in der Gasfrage irgendwie offener agieren wird.

Zu den praktischen Ergebnissen des EU-Gipfels gehört, dass die Entscheidung über das Midcat-Pipeline-Projekt – 10 Milliarden Kubikmeter pro Jahr von Spanien über die Pyrenäen nach Frankreich und weiter nach Deutschland – endlich vorangekommen ist.

„Es ist ein großer Fortschritt, dass es nun eine Pipelineverbindung von der Iberischen Halbinsel nach Frankreich geben wird. Und ich bin sehr froh, dass die jahrelangen erfolglosen Bemühungen nun zu einem guten Ergebnis geführt haben“, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz.

Einerseits ist die Freude des Kanzlers verständlich: Für Deutschland, das nach den Angriffen auf Nord Stream seine Energiezuflüsse aus dem Osten verloren hat und sich mit den polnischen Erpressern abzugeben hat, was ein zweifelhaftes Vergnügen ist, wachsen die Möglichkeiten im Westen: nicht nur Flüssiggas über Belgien und die Niederlande, sondern auch eine Pipeline aus Spanien. Andererseits ist das ein teures Geschenk aus Frankreich. Paris, der wichtigste Lobbyist für die Kernenergie in Europa, hat den Bau jahrelang blockiert. Und als Gegenleistung für seine Zustimmung erwartet es eine Gegenleistung. Wenn es keine gibt, ist es immer möglich, Projekte in technischen Genehmigungsprozessen zu begraben.

„Ich denke, dass wir, Deutschland und Frankreich, die Souveränität Europas stärken müssen. Ich habe es immer als meine Pflicht angesehen, alles zu tun, um einen Weg zu einer Einigung zwischen Deutschland und Frankreich zu finden, um dann europäische Verträge abzuschließen. Ich bin bei der Arbeit, aber wir verschieben das Treffen nur aus technischen Gründen, wenn ich das so sagen darf, aber wir haben eine Menge Arbeit vor uns“, sagte Macron.

Das mit dem verschobenen Treffen ist wichtig. Macron hat seine Einladung an Scholz zum Treffen nächste Woche im Palais Fontainebleau zurückgezogen. Und nur wenige glauben dem französischen Präsidenten, dass das aus „technischen Gründen“ geschehen sei: „Emmanuel Macron hat das Treffen mit Olaf Scholz inmitten einer wachsenden Kluft zwischen Frankreich und Deutschland in Energie- und Verteidigungsfragen verschoben. Frankreich ist wütend auf Berlin wegen des 200-Milliarden-Dollar-Hilfsprogramms, das Berlin ohne Absprache mit seinem engsten EU-Partner beschlossen hat, und weil es US-amerikanische Waffen gegenüber der EU-Verteidigungsindustrie bevorzugt.“

Frankreich, einer der fünf größten Waffenexporteure, hat sich noch nicht von dem Schock erholt, den der Übergang der französischen Aufträge für den Bau von Atom-U-Booten für Australien an die Amerikaner ausgelöst hat, und nun auch Berlin: Ein erheblicher Teil der 100 Milliarden Euro, die die Scholz-Regierung für die Modernisierung der Bundeswehr ausgeben will, geht an die USA, unter Umgehung des französischen militärisch-industriellen Komplexes. Aber das Wichtigste sind diese 200 Milliarden für die deutschen Verbraucher: Der positive Effekt wird, wenn überhaupt, in Deutschland zu spüren sein, während der negative – vor allem der Inflationsschub – in der gesamten Eurozone zu spüren sein wird. Scholz und Macron mögen sich am Rande des Gipfels auf etwas geeinigt haben, aber das bedeutet sicher nicht, dass die deutsche Regierung sich weigern wird, die großen Kredite aufzunehmen.

Die Musik ist von Shainsky, der Text von Uri. In den 1980er Jahren wurde der Hit „Druschba – Freundschaft“ in der UdSSR und der DDR häufig im Radio gespielt. Jetzt begleitet er einen im Internet veröffentlichten Videoclip aus Chemnitz, wo diese Woche eine weitere große Demonstration wütender Deutscher organisiert wurde. Die Inflation im produzierenden Gewerbe beträgt 46 Prozent, die Verbraucherinflation 11 Prozent. Die Stromkosten für Haushalte haben sich im Durchschnitt verdoppelt. In der Industrie sind sie sogar noch höher. Die kleinen und mittleren Unternehmen stehen am Rande des Abgrunds. Obwohl niemand auch nur einen einzigen Euro dieser 200 Milliarden gesehen hat, wärmt allein der Gedanke daran einige irgendwie auf. Der Standpunkt der Regierung ist hier klar: Man darf einen Deutschen nicht aufwecken. Besonders nicht die Ostdeutschen mit ihrem „Druschba – Freundschaft“ – die erwartet man schließlich von den Franzosen.

Einige Tage lang wurden die Außenbezirke, also die, wo die Polizei nicht hingeht und es keine sozialen Perspektiven gibt, von den Gewerkschaften in das Zentrum von Paris verlegt. Daran war nichts Phänomenales, es war wie immer. Ja, die Arbeiter der Ölraffinerien streiken, die Tankstellen sind geschlossen, die Atomkraftwerke und sogar die Kohlekraftwerke werden bestreikt, die Menschen fordern einen Inflationsausgleich, aber die Polizei kommt damit zurecht, und die nächsten Wahlen sind weit weg – es gibt keine Kräfte weit und breit, die den wirtschaftlichen Protest wirklich in eine für das Establishment gefährliche politische Richtung lenken könnten. Und die Pariser Straße wird alles ertragen, sie ist der perfekte Ort, um Dampf abzulassen. Etwas anderes ist es, dass trotzdem nach Geld gesucht werden muss. Damit sind jetzt alle in Europa beschäftigt, weil es so viele Ausgaben gibt.

„Der Kreml sollte wissen, dass die USA der Ukraine für das nächste Jahr eine weitere milliardenschwere Finanzhilfe zugesagt haben, und auch die EU wird helfen, und dieses Geld wird ausreichen, um den ukrainischen Staat am Laufen zu halten“, sagte der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki.

Europa plant, das Kiewer Regime im nächsten Jahr mit 1,5 Milliarden Euro zu unterstützen. Die EU ist dabei, einen rechtlichen Mechanismus zu entwickeln, der es ihr ermöglichen würde, das auf Kosten eines anderen zu tun.

„Zuallererst müssen wir über die Verwendung der eingefrorenen Guthaben im Wert von mehr als 300 Milliarden sprechen und darüber, wie wir sie zum Nutzen der Ukraine einsetzen können“, sagte die estnische Premierministerin Kaja Kallas.

Das russische Geld ist geraubt; jetzt muss es verteilt werden. China, Indien, die Golfmonarchien, alle, die im Westen Vermögen haben, schauen sich das genau an und werden Schlüsse ziehen, auch finanzielle. Und wenn es ein „irgendwann“ gibt, dann müssen sie das, was sie gestohlen haben, eines Tages zurückzahlen, einschließlich Strafen für entgangene Gewinne. Sie denken im Moment einfach nicht an die Konsequenzen. Sie brechen Brücken ab.

„Präsident Putin hat mit den Pseudo-Referenden in den besetzten Gebieten deutlich gemacht, dass er nicht nach einem Weg zurück sucht. Für Europa geht es also nicht um ein Sicherheitssystem mit Russland, sondern um ein Sicherheitssystem gegen Putins Russland“, sagt die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock.

Frau Baerbock war erst seit ein paar Monaten Außenministerin, als Kiew das Minsker Abkommen Mitte Februar dieses Jahres in Berlin ein weiteres und letztes Mal abgelehnt hat. Das geschah unter dem Schutz von Baerbock. Sie und ihr grüner Parteigenosse Habeck – ein großer Befürworter von Waffenlieferungen an die ukrainische Armee – haben persönlich dazu beigetragen, dass der Normandie-Prozess endgültig zum Stillstand gekommen war.

Allerdings konnte man von den Grünen aber auch nichts anderes erwarten. Bemerkenswerter ist der ideologische Wandel, den die deutschen Sozialdemokraten erleben: das nachhaltige Abdriften in politische Russophobie. Auch SPD-Chef Klingbeil schreibt bereits, dass Europa Russland nicht braucht und seine Zukunft ohne Russland aufbauen muss. Und Olaf Scholz brandmarkt Russland buchstäblich im Bundestag, indem er der Welt mitteilt, dass die Russen bereits alles verloren haben und dass Putins Pläne gescheitert sind. Allerding ist unklar, wozu dann folgendes nötig ist.

„Die EU-Außenminister haben sich auf eine neue Mission zur Ausbildung von rund 15.000 ukrainischen Soldaten in der EU geeinigt. Einer der beiden Hauptsitze wird in Deutschland sein. Wir werden bis zum Frühjahr eine komplette Brigade von bis zu 5.000 Soldaten ausbilden. Damit unterstreichen wir unsere Bereitschaft, uns gemeinsam mit unseren Partnern kontinuierlich am Aufbau starker ukrainischer Streitkräfte zu beteiligen“, sagte Scholz.

Es gibt starke und schwache Politiker. Die existenziellen Herausforderungen, vor denen Deutschland und Europa derzeit stehen, werden in der Regel von letzteren verursacht. Und wenn man Glück hat, taucht rechtzeitig eine starke Figur auf, um den zerstörerischen Lauf der Dinge zu stoppen und um vor der Geschichte Verantwortung zu übernehmen. Aber dazu braucht man einen kühlen Kopf, den jedoch alle in Europa Verantwortlichen verloren haben. Ihnen bleiben eigentlich nur die beiden schlechtesten Ratgeber: Hass und Angst.

Diese Geisteshaltung macht die europäischen Staats- und Regierungschefs zu einem leichten Ziel für Manipulationen. Das ist es, was die Puppenspieler in Washington brauchen. Die deutschen Eliten, die in der Vergangenheit viel für den Erfolg der Entspannungspolitik getan haben, lassen nun – begleitet vom Niedergang Europas – selbst den neuen Eisernen Vorhang herunter. Aus der Sicht der Puppenspieler ist das eine ziemlich historische Mission.

Ende der Übersetzung



