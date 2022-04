Flüchtlinge ziehen wirklich alle ukrainischen Flüchtlinge nach Europa?

Ukraine

Ein Argument der westlichen Medien dafür, dass man in der Ukraine gegen Russland sei, ist, dass angeblich (fast) alle Ukrainer nach Europa fliehen. Aber stimmt das?

Die Ukraine ist ein gespaltenes Land und die Regierungen nach dem Maidan haben alles getan, um diese Spaltung zu vertiefen. In dem Land empfanden sich vor dem Maidan jeweils etwa 40 Prozent der Bevölkerung als ethnische Russen oder ethnische Ukrainer. Das sagen Angaben der Kiewer Akademie der Wissenschaften aus dem Jahre 2012. Da man Ukrainer und Russen äußerlich und kulturell kaum unterscheiden kann, hat die Akademie in der Ukraine damals jährlich eine Umfrage gemacht und die Menschen gefragt, in welcher Sprache sie zu Hause mit der Familie sprechen.

Die Entwicklung in der Grafik zeigt, wie die Ukraine seit ihrer Unabhängigkeit immer weiter gespalten wurde. Diese Tendenz wurde von den nationalistischen, ja neonazistischen Regierungen der Ukraine nach dem Maidan noch verschärft, in dem die russische Sprache weitgehend verboten und sogar ein Rassengesetz mit unterschiedlichen Rechten für die Vertreter unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen in der Ukraine erlassen wurde.

Das Russland-Bashing ist derzeit die Hauptbeschäftigung der westlichen Medien und eines der Argumente des Westens dafür, dass die Ukrainer Russland nicht mögen, ist die Behauptung, die meisten Ukraine würden nach Europa und nicht nach Russland fliehen. Daher wollen wir uns mal anschauen, ob das stimmt.

Über fünf Millionen Ukrainer in Russland

Das russische Wikipedia gibt an, dass schon vor dem Maidan 3,6 Millionen Ukrainer als Arbeitsmigranten in Russland gelebt haben. Der Grund ist, dass sie die Sprache können, dass ihre Ausbildung anerkannt wird und dass der Lebensstandard in Russland höher ist als in der Ukraine. Laut Wikipedia sind nach 2014 weitere vier Millionen Ukrainer vor Krieg und Verarmung nach Russland geflohen, wobei aber zwei Millionen später wieder in die Ukraine zurückgekehrt sind.

Das bedeutet, dass vor der russischen Militäroperation in der Ukraine bereits weit über fünf Millionen Ukrainer nach Russland ausgewandert waren. Diese Menschen haben Verwandte in der Ukraine und sie unterstützen die auch oft finanziell.

Mit Beginn der russischen Operation in der Ukraine hat die EU ihre Grenzen geöffnet und natürlich haben diese Einladung nicht nur Kriegsflüchtlinge angenommen, sondern auch all die Ukrainer, die schon lange von einer Zukunft im „Schlaraffenland Europa“ träumen, für die Tore zur EU bisher aber verschlossen waren.

Wohin fliehen die Ukrainer aktuell?

Das UNHCR meldet mit Stand 13. April, dass 4,7 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen sind, die sich demnach wie folgt auf folgende Länder verteilen: Polen: 2.694.090, Rumänien: 716.797, Russland: 471.014, Ungarn: 440.387, Moldawien: 417.650, Slowakei: 326.244 und Weißrussland: 22.428. Diese Zahlen zeigen allerdings nur an, über welches Land die Ukrainer ihr Land verlassen haben, denn die meisten der Ukrainer dürften danach weitergereist sein. Deutschland hat alleine etwa 350.000 Ukrainer aufgenommen, die vom UNHCR als in Polen angekommen geführt werden.

Aber diese Zahlen zeigen auch, dass viele Ukrainer nach Russland fliehen, der aktuelle Stand am 17. April ist, dass Russland meldet, seit Beginn der Operation in der Ukraine insgesamt fast 850.000 Flüchtlinge aus dem Donbass und der Ukraine aufgenommen zu haben. Das bedeutet, dass seit dem Maidan fast drei Millionen Ukrainer ihr Land in Richtung Russland verlassen haben, was die Behauptung der westlichen Medien, die Ukrainer wollten nicht nach Russland, eindeutig Lügen straft.

Hinzu kommt, dass Kiew die Menschen aus umkämpften Gebieten oft nicht oder nur in Richtung Westen ausreisen lässt. Auf meinen Reisen in das Krisengebiet im Donbass habe viele solche Geschichten gehört, bei denen mir Menschen erzählt haben, dass Angehörige von ihnen zum Beispiel aus dem umkämpften Charkiw nicht in Richtung Russland abreisen durften, sondern die ukrainische Regierung ihnen nur die Abreise in Richtung Westen erlaubt hat. Daher dürften unter denen, die sich derzeit nach Europa durchschlagen, viele sein, die eigentlich nach Russland wollten, aber nicht nach Russland gelassen wurden.

Die Flüchtlinge kosten Deutschland knapp 15 Milliarden

Aber es verwundert ja auch nicht, dass Ukrainer, die in Russland keine Verwandten haben, derzeit lieber nach Europa gehen. In Russland bekommen sie zwar viel Unterstützung, aber die ist in erster Linie darauf ausgerichtet, dass sie schnell eine Arbeit finden und sich in Russland einleben. Da ist die Aussicht, zum Beispiel in Deutschland von Sozialleistungen leben zu können und Wohnung, Sim-Karte und einiges mehr umsonst zu bekommen, natürlich verlockender. Allerdings hört man in sozialen Netzwerken bereits, dass viele dieser Ukrainer enttäuscht sind, weil sie sich in Deutschland anstatt in einer netten Wohnung plötzlich in einem kargen Flüchtlingsheim wiederfinden.

Trotzdem kosten die Ukrainer den deutschen Steuerzahler eine Menge Geld. Die russische Nachrichtenagentur TASS meldet unter Berufung auf die Welt am Sonntag, dass deutsche Behörden von Kosten in Höhe von 3.500 Euro pro ukrainischem Flüchtling pro Monat ausgehen. Wenn wir die offizielle Zahl von etwa 350.000 ukrainischen Flüchtlingen in Deutschland zu Grunde legen und das multiplizieren, dann kommen wir auf Kosten von über 1,2 Milliarden Euro pro Monat, was wiederum fast 15 Milliarden pro Jahr bedeutet.

Es ist immer wieder überraschend, wofür die Bundesregierung Geld hat. Als vor einiger Zeit über eine Erhöhung der Mindestrenten gestritten wurde, um den ärmsten Rentnern in Deutschland ein menschenwürdiges Auskommen zu ermöglichen, waren Kosten in Höhe von 1,5 Milliarden pro Jahr für diese Bekämpfung der Altersarmut in Deutschland angeblich unbezahlbar, so die Kritiker dieser Pläne.

Wenn es aber gegen Russland geht, dann hat Bundeskanzler Scholz plötzlich 100 Milliarden extra für die Bundeswehr zur Verfügung, der deutsche Militärhaushalt wird im nächsten Jahr außerdem noch um mehrere Milliarden erhöht und für ukrainische Flüchtlinge finden sich problemlos 15 Milliarden Euro.

Aber für den Kampf gegen Altersarmut fehlt das Geld und die Menschen im Ahrtal leben nach der Flutkatastrophe teilweise immer noch in Notunterkünften. Die deutsche Regierung hilft anscheinend allen Menschen gerne – nur nicht den Deutschen, die das alles bezahlen müssen…



