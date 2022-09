Frage an die Schwarmintelligenz zu einer Aussage von Baerbock

Hat sie das echt gesagt?

Außenministerin Baerbock hat der Ukraine beim EU-Außenministertreffen ihre Unterstützung zugesagt. Die Frage ist er genaue Wortlaut, denn über den gibt es in Russland und Deutschland unterschiedliche Berichte.

Beim Außenministertreffen der EU-Außenminister wurden weitere anti-russische Maßnahmen beschlossen, dabei ging es um Reisebeschränkungen für Russen in die EU, die Details finden Sie hier.

In dem Zusammenhang wird in den Medien eine Aussage von Baerbock zitiert, die vollkommen übereinstimmend wiedergegeben wird, aber es gibt eine Ungereimtheit: Laut russischen Medien hat Baerbock nämlich hinzugefügt, dass sie die Ukraine auch gegen den Willen ihrer Wähler weiter unterstützen werde, was eine mehr als anti-demokratische Aussage wäre. Deutsche Medien haben diese Ergänzung jedoch weggelassen.

Due Frage ist nun, hat die russische TASS falsch berichtet oder falsch übersetzt? Ich konnte kein offizielles Gesprächsprotokoll oder Video der Aussage von Baerbock finden, weshalb ich die Frage an die Schwarmintelligenz der Lesern weitergebe. Vielleicht hat ja jemand ein Video von der Aussage gefunden.

Schauen wir uns an, worum genau es geht.

Was übereinstimmend berichtet wird

Deutsche Medien zitieren Baerbock einhellig und identisch, was wenig verwunderlich ist, weil sie ohnehin nur Meldungen der Nachrichtenagenturen abschreiben. Daher zitiere ich hier exemplarisch aus dem Newsticker von N-TV vom 31. August, der um 18.07 Uhr folgende Meldung gebracht hat:

„Mögliche Proteste wegen hoher Energiepreise im Herbst und Winter werden den Worten von Außenministerin Annalena Baerbock zufolge nicht zur Aufhebung von Sanktionen gegen Russland führen. „Wir werden an der Seite der Ukraine stehen, und das bedeutet, dass die Sanktionen auch im Winter aufrechterhalten werden, selbst wenn es für Politiker sehr schwierig wird“, sagt die Grünen-Politikerin bei einer Podiumsdiskussion in Prag. Baerbock äußert die Erwartung, dass Menschen auf die Straße gehen und sagen würden: „Wir können unsere Energiepreise nicht bezahlen.“ Dagegen müsse man mit Sozialmaßnahmen vorgehen, aber sie werde deswegen nicht sagen, man müsse die Sanktionen gegen Russland aufheben. „Ich gebe den Menschen in der Ukraine das Versprechen: Wir stehen zu euch, solange ihr uns braucht“, betont die Außenministerin.“

Entscheidend für uns ist der letzte Satz:

„Ich gebe den Menschen in der Ukraine das Versprechen: Wir stehen zu euch, solange ihr uns braucht“

Was die TASS meldet

Die russische Nachrichtenagentur TASS, Stammleser des Anti-Spiegel wissen das, berichtet immer sehr sachlich, trocken und wahrheitsgemäß. Ich zitiere hier viele TASS-Meldungen, weshalb das jeder überprüfen kann. Daher wurde ich hellhörig, als die TASS den Satz von Baerbock korrekt zitiert hat, aber danach noch ein weiterer Satz kam, den ich in deutschen Meldungen nirgendwo gefunden habe. Die TASS zitierte Baerbock wie folgt:

„Ich gebe den Menschen in der Ukraine das Versprechen: Wir stehen zu euch, solange ihr uns braucht. Unabhängig davon, was meine deutschen Wählerinnen und Wähler denken, möchte ich für die Menschen in der Ukraine handeln.“

Wenn Baerbock das so gesagt hat, verwundert es nicht, dass deutsche Medien, die bekanntlich große Fans der Grünen sind und den Grünen immer alles durchgehen lassen, diesen Zusatz weggelassen haben, um keine Diskussion über das Demokratieverständnis von Baerbock zu provozieren.

Die Frage an die Schwarmintelligenz

Da ich die TASS seit vielen Jahren täglich lese und sie stets als korrekt und wahrheitstreu erlebt und sie nie bei Lügen erwischt habe, schließe ich aus, dass die TASS sich den Satz einfach ausgedacht hat. Entweder ist er so gefallen und die deutschen Medien verheimlichen ihn, oder der TASS ist ein Fehler unterlaufen.

Der Fehler könnte sein, dass die TASS folgenden Satz von Baerboch falsch übersetzt hat:

„… selbst wenn es für Politiker sehr schwierig wird“

Ich glaube nicht an einen solchen Übersetzungsfehler, weil die TASS deutsche Medien und Politiker immer sehr korrekt und vollständig zitiert, aber ich wollte diese Möglichkeit zumindest angesprochen haben.

Nun meine Frage an die Schwarmintelligenz der Leser: Findet jemand die Originalaussage von Baerbock, entweder in einem offiziellen Gesprächsprotokoll oder in einem Video?

Sollte die Schwarmintelligenz Erfolg haben, werde ich berichten, ob die TASS oder die deutschen Medien korrekt berichtet haben.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen