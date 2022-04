Gesundheitszustand von Whistleblower Julian Assange verschlechtert sich in britischer Folter-Haft

Westliche Werte

Der Wikileaks-Gründer, Journalist und Whistleblower Julian Assange sitzt weiterhin in britischer Auslieferungshaft, obwohl die UNO bescheinigt hat, er werde dort gefoltert.

Seit Herbst 2019 ist bekannt, dass die UNO Großbritannien vorwirft, Julian Assange unter Haftbedingungen zu halten, die Folter darstellen. Das hat keine westliche Regierung – auch nicht die Bundesregierung -, die doch angeblich für Menschenrechte einstehen, gestört. Im Westen stört sich auch keine Regierung daran, dass Assange nur festgehalten wird, weil er Kriegsverbrechen der USA im Irak aufgedeckt hat. Im Westen werden diejenigen, die Verbrechen westlicher Regierungen aufdecken, verfolgt und eingesperrt, die Kriegsverbrecher hingegen werden nicht bestraft. Das sind die wahren westlichen Werte, wie jeder weitere Tag, den Julian Assange im Gefängnis verbringt, beweist.

Nun hat sich die Ehefrau von Assange an die Presse gewandt und über den sich verschlechternden Gesundheitszustand von Julian berichtet. Da die deutschen „Qualitätsmedien“ darüber nicht berichten, habe ich die Meldung der russischen Nachrichtenagentur TASS darüber übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Assanges Frau spricht über den sich verschlechternden Gesundheitszustand des WikiLeaks-Gründers im Londoner Gefängnis

Stella Assange sagte, dass der psychologische Zustand des Journalisten immer alarmierender werde

Die Haftbedingungen des WikiLeaks-Gründers Julian Assange im Londoner Gefängnis verschlechtern seinen Gesundheitszustand. Das sagte die Ehefrau des Journalisten, Stella Assange, am Samstag.

„Sein Gesundheitszustand verschlechtert sich weiter. Am Montag werden es drei Jahre sein, die er im Belmarsh-Gefängnis ist. Er lebt jeden Tag viele Stunden allein auf engem Raum. Sie können sich vorstellen, welche Auswirkungen das auf einen Menschen hat“, sagte sie bei einem Online-Vortrag auf dem Internationalen Journalismusfestival in Perugia, Italien.

„Seine körperliche Verfassung war zum Zeitpunkt seiner Verhaftung bereits sehr schlecht, da er die letzten sieben Jahre in einem kleinen Zimmer [in der ecuadorianischen Botschaft in London] gelebt hatte. Seit seiner Inhaftierung, wo er von sehr gefährlichen Personen umgeben ist, ist seine Aktivität jedoch noch stärker zurückgegangen. Dieses Gefängnis kann ihm nicht die notwendigen Bedingungen [zum Überleben] bieten. Im Oktober hatte er einen Mikroschlaganfall. Das ist ein offensichtliches Zeichen dafür, dass sich sein Gesundheitszustand stark verschlechtert“, betonte Stella Assange.

Gleichzeitig stellte sie fest, dass der psychische Zustand des Journalisten noch besorgniserregender ist. „Julian hat sein ganzes Leben lang unter klinischen Depressionen gelitten. Wir sind sehr besorgt um ihn“, erklärte sie. Stella Assange fügte hinzu, dass der WikiLeaks-Gründer immer noch bereit sei, „weiter zu kämpfen.“ „Die nächsten sechs bis zwölf Monate werden für sein Schicksal entscheidend sein“, so die Frau des 50-jährigen Australiers.

Stella Assange wies auch darauf hin, dass eine Auslieferung des Journalisten an die USA gegen bestehende Abkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten verstoßen würde, die „die Ausweisung einer Person wegen Straftaten politischer Natur verbieten“

Der Fall Assange

In den Vereinigten Staaten wird der Gründer von WikiLeaks im Zusammenhang mit dem größten Fall in der amerikanischen Geschichte, bei dem es um die Weitergabe von Geheiminformationen geht, angeklagt. Assange drohen für alle Anklagepunkte zusammen bis zu 175 Jahre Haft.

Der Westminster Magistrates Court in London entschied im vergangenen Januar, dass die Auslieferung des WikiLeaks-Gründers illegal sei, weil Assange, der an Autismus und klinischen Depressionen leidet, bereit sei, Selbstmord zu begehen, wenn er in einem US-Gefängnis landen würde. Dies war die Grundlage für die Weigerung, Assange an die USA auszuliefern, wo 18 Strafanzeigen gegen ihn gestellt wurden, aber diese Entscheidung wurde vom US-Justizministerium erfolgreich angefochten.

Die Anwälte des Australiers hatten im vergangenen Dezember beim High Court in London beantragt, eine Berufung gegen das Urteil zuzulassen. Am 24. Januar entschied das Gericht, dass das Urteil vor dem Obersten Gerichtshof des Vereinigten Königreichs angefochten werden kann. Am 15. März verweigerte das höchste Gericht dem Journalisten dieses Recht.

Der Westminster Magistrates‘ Court wird am 20. April über den Fall Assange entscheiden. Danach wird die endgültige Entscheidung über die Auslieferung von der britischen Innenministerin Priti Patel getroffen werden müssen.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen