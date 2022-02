Gleichgeschaltet Medien: Ein „Gastbeitrag“ von George Soros und seine Geschichte

Propaganda

Heute berichten viele deutsche Medien über einen Gastbeitrag, den George Soros angeblich für die "Welt" geschrieben hat. Diese Geschichte zeigt anschaulich und belegbar, wie und von wem die Medien im Westen gelenkt werden.

Die „Welt“ hat am 1. Februar einen Artikel veröffentlicht, der die Überschrift „GASTBEITRAG VON GEORGE SOROS – Die größte Bedrohung der freien Gesellschaft ist China“ trägt und über den der Spiegel unter der Überschrift „US-Milliardär sieht Freiheit bedroht – George Soros warnt vor digitalem Aufstieg Chinas“ sofort wohlwollend geschrieben hat:

„Der 91-jährige Investor und Philanthrop spricht in einem Beitrag, den die Zeitung »Die Welt« veröffentlicht hat, von einer Systemfrage, die durch den Wettlauf um die Vormacht bei Künstlicher Intelligenz befeuert werde.“

Die „Welt“ spricht von einem „Gastbeitrag“ von Soros und suggeriert damit, dass Soros den Artikel exklusiv für die Welt geschrieben hat. Der Spiegel stößt ins gleiche Horn und berichtet wohlwollend über die Veröffentlichung in der „Welt“. Was könnte daran verdächtig sein?

Der Beitrag von Soros ist nicht für die „Welt“ geschrieben worden, was der Spiegel auch weiß, aber er verlinkt nicht etwa den Originalartikel (oder gar das echte Original, dazu gleich mehr), sondern den Artikel in der „Welt“. „Gastbeitrag“ klingt besser, als wenn „Welt“, Spiegel und all die anderen deutschen „Qualitätsmedien“, die diesen „Gastbeitrag“ nun thematisieren, schreiben würden, dass sie nichts weiter sind als Teile einer Propaganda-Kampagne von Soros und dass sie ihm dabei wohlwollend zur Hand gehen.

Das klingt für Sie übertrieben? Dann wollen wir uns die Geschichte dieses „Gastbeitrages“ mal gemeinsam anschauen.

Die Rede von Soros

Dass es sich bei dem Artikel der „Welt“ keineswegs um einen Gastbeitrag von Soros handelt, wird klar, wenn man weiß, woher der Text kommt. George Soros hat am Montag bei der Eröffnung des Forums „China am Vorabend der Olympischen Winterspiele: Schwere Entscheidungen für die Demokratien der Welt“ der Hoover Institution eine Eröffnungsrede gehalten. Was die „Welt“ ihren Lesern als „Gastbeitrag“ von George Soros verkauft, ist das Redemanuskript dieser Eröffnungsrede und nicht etwa ein von George Soros für die „Welt“ geschriebener Gastbeitrag.

Die Hoover Institution ist einer der mächtigsten Think Tanks der USA, der zu den Falken unter den US-Eliten gehört und derzeit von Condoleezza Rice geleitet wird. Daher ist es wenig überraschend, dass man sich da Gedanken über China macht, das die USA inzwischen als ihren Gegner ansehen. Soros hat in seiner Rede, die die „Welt“ ihren Lesern als „Gastbeitrag“ verkauft, unverhohlen einen Regimechange in China gefordert.

Entlarvend sind die Gründe, die Soros dafür anführt.

Es geht nur um Macht

Die Rede von Soros ist ein Beispiel für Propaganda aus dem Lehrbuch, wobei natürlich der in solchen Fällen unvermeidliche Nazi-Vergleich nicht fehlen durfte, indem Soros die anstehenden olympischen Winterspiele in Peking mit der Olympiade in Berlin 1936 gleichsetzte. Dass es Soros – trotz aller schönen Worte in seiner Rede – nicht um Menschenrechte oder „offene Gesellschaften“ geht, wird deutlich, als er auf die wahren Gründe für das amerikanische Vorgehen gegen China kommt:

„Als ich in den 1980er Jahren mit dem begann, was ich meine politische Philanthropie nenne, stand die amerikanische Überlegenheit nicht in Frage. Das ist heute nicht mehr der Fall. Warum?“

Es geht nicht um Menschenrechte, Demokratie oder ähnliche Losungen, mit denen man vor der „dummen Masse“ all die Konflikte in der Welt rechtfertigt, die die USA in den letzten 20 Jahren vom Zaun gebrochen haben, es geht ganz banal um Geopolitik, genauer gesagt, es geht darum, dass die USA die schon sicher geglaubte Weltherrschaft (in den USA als „worldwide dominance“ bezeichnet) verloren haben. China ist zu stark geworden und stört den Macht- und Geldhunger der US-Eliten. So banal ist es leider und das wird auch recht offen gesagt.

In unserer heutigen Welt sind persönliche Daten Macht. Wenn westliche Oligarchen und Konzerne wie Facebook, Google, Bill Gates (siehe ID2020) und andere persönliche Daten sammeln, dann wird uns das als etwas Gutes präsentiert. Wenn aber der Staat China (übrigens weit weniger exzessiv als die westlichen Internetkonzerne) persönliche Daten sammelt, dann ist das schlecht und klingt bei George Soros so:

„Angesichts dieser Vorteile könnte man meinen, dass Xi Jinping, der so aggressiv wie kein anderer Herrscher in der Geschichte persönliche Daten zur Überwachung seiner Bürger sammelt, zwangsläufig erfolgreich sein wird.“

Es geht Soros nicht darum, in China Demokratie, Menschenrechte und eine „offene Gesellschaft“ einzuführen (wenn es ihm darum ginge, müsste er zum Beispiel in Saudi-Arabien aktiv werden), es geht schlicht darum, dass Soros sich daran stößt, dass China ein Konkurrent beim Sammeln von persönlichen Daten ist. (Wie wichtig persönliche Daten inzwischen geworden sind, sollte ich mal in einem gesonderten Artikel erklären)

Im Ergebnis fordert Soros am Ende seiner knapp 20-minütigen Rede einen Regimechange in China:

„Es ist zu hoffen, dass Xi Jinping durch jemanden ersetzt wird, der im Inland weniger repressiv und im Ausland friedlicher ist. Dies würde die größte Bedrohung beseitigen, der offene Gesellschaften heute ausgesetzt sind, und sie sollten alles in ihrer Macht Stehende tun, um China zu ermutigen, sich in die gewünschte Richtung zu bewegen.“

Es geht also ganz offen darum, China „in die gewünschte Richtung zu bewegen“ und man sollte sich von den wohlklingenden Parolen über eine „offene Gesellschaft“ keinen Sand in die Augen streuen lassen: Es geht ganz banal nur um Geld und Macht.

Die Rolle der Medien

Die westlichen „Qualitätsmedien“ sehen es nicht als ihre Aufgabe an, diese simplen Wahrheiten zu verbreiten. Stattdessen übernehmen sie – wie zum Beispiel der Spiegel – die Formulierungen von Soros vollkommen kritiklos und verbreiten sie wie ein neues Evangelium. Oder sie machen es wie die „Welt“ und drucken die Rede gleich in voller Länge ab und bezeichnen das als „Gastbeitrag“ von Soros.

Die Medien sehen ihre Rolle nicht (mehr) darin, den Reichen und Mächtigen auf die Finger zu schauen, sie verstehen sich inzwischen offen als die Sprachrohre der Reichen und Mächtigen, wie dieses Beispiel einmal mehr aufzeigt. Warum das so ist, habe ich in meinem Buch „Abhängig beschäftigt“ erklärt und in meinem Buch „Inside Corona“ habe ich an dem Beispiel der Pandemie aufgezeigt, wie das in der Praxis funktioniert. Dass ich hier meine Bücher erwähne, ist nicht als Werbung gemeint, es geht vielmehr darum, dass das ein sehr komplexes System ist, das sich in einem Artikel nur anreißen, aber nicht vollständig erklären lässt. Um das wirklich zu verstehen, muss man tatsächlich ein Buch lesen.

Die Rede von Soros, die uns von den „Qualitätsmedien“ als „Gastbeitrag“ verkauft wird, zeigt eines der vielen in den Büchern genannten Beispiele dafür auf, wie das funktioniert. Und dieses Beispiel schauen wir uns nun an.

Die Macht über die Medien

Stammleser des Anti-Spiegel kennen das Project Syndicate bereits. Project Syndicate wurde Anfang der 90er Jahre von Soros gegründet, um ihm mehr Einfluss auf die öffentliche Meinung zu verschaffen. Und es geht ihm um nicht weniger als die weltweite öffentliche Meinung. Project Syndicate schreibt über sich:

„Project Syndicate produziert und liefert qualitativ hochwertige Kommentare an ein globales Publikum. Mit exklusiven Beiträgen prominenter politischer Führer, Politiker, Wissenschaftler, Wirtschaftsführer und Bürgeraktivisten aus der ganzen Welt bieten wir Nachrichtenmedien und ihren Lesern modernste Analysen und Einblicke, unabhängig von der Zahlungsfähigkeit. Unsere Mitglieder umfassen über 500 Medien – mehr als die Hälfte davon erhalten unsere Kommentare kostenlos oder zu subventionierten Preisen – in 156 Ländern.“

Was so positiv und selbstlos klingt, bedeutet nichts anderes, als dass das Syndikat beeinflussen will, was die Menschen in 156 Ländern diskutieren und wie sie über bestimmte Fragen denken. Man will nicht weniger, als die weltweite öffentliche Meinung beeinflussen und verkauft das als „gemeinnützige Arbeit.“

Die Gleichschaltung der Medien

Wie nicht anders zu erwarten, hat das Project Syndicate den Text der Rede von Soros als Artikel veröffentlicht. Und wenn man nun noch weiß, dass die deutschen „Qualitätsmedien“ zu den 500 Mitgliedern vom Project Syndicate gehören, dann weiß man, dass auch der Spiegel die Rede von Soros als „Gastbeitrag“ hätte veröffentlichen können, anstatt nur über den „Gastbeitrag“ von Soros in der „Welt“ zu berichten.

Der Spiegel hat das früher auch getan, wie ich im Juni 2021 aufgezeigt habe. Damals hat der Spiegel einen „Gastartikel“ veröffentlicht, den die Chefs von WHO, Weltbank, Welthandelsorganisation (WTO) und Internationalem Währungsfond gemeinsam geschrieben haben und in dem sie dafür geworben haben, dass die (westlichen) Staaten 50 Milliarden Dollar für Covid-19-Impfstoffe locker machen sollten. Auch der Artikel kam ursprünglich vom Project Syndicate.

Damals waren die Rollenversteilungen anders, damals hat der Spiegel den „Gastartikel“ veröffentlicht und die anderen „Qualitätsmedien“ haben wohlwollen über den „Gastartikel“ im Spiegel berichtet, anstatt ihn selbst zu veröffentlichen. Dieses Mal hat die „Welt“ den „Gastbeitrag“ vom Project Syndicate veröffentlicht und die anderen „Qualitätsmedien“ berichten wohlwollend darüber.

Kann man deutlicher zeigen, wie gleichgeschaltet die (deutschen) Medien inzwischen sind? Sie alle hätten den Text der Rede von Soros, den Project Syndicate online gestellt hat, als Artikel veröffentlichen können. Aber merkwürdigerweise veröffentlicht immer nur ein Medium den Artikel, was den Eindruck macht, er sei exklusiv für dieses Medium geschrieben worden, und die anderen berichten darüber. Wie funktioniert das, wenn man annimmt, dass die „Qualitätsmedien“ unabhängig voneinander arbeiten? Eine so hervorragende Koordination muss abgesprochen sein, oder woher wissen die „Qualitätsmedien“, wer veröffentlichen soll, damit andere positiv darüber berichten?

Und natürlich wird nie erwähnt, woher die „Gastartikel“ kommen. Vom Project Syndicate, das die Berichterstattung der angeblich so unabhängigen deutschen „Qualitätsmedien“ in diesem Falle ganz offensichtlich lenkt, liest man niemals auch nur ein Wort. Warum zum Beispiel erwähnt der Spiegel nicht, dass es sich nicht um einen „Gastbeitrag“ von Soros für die „Welt“ handelt, sondern um den Text seiner Eröffnungsrede bei einem Treffen der Hardcore-Falken der US-Politik, dessen Text man auf der Seite von Soros und bei Project Syndicate finden kann?

Weltweite Propaganda-Kampagnen

In beiden Fällen, also bei dem „Gastartikel“ im Spiegel im Juni 2021 und bei dem jetzigen „Gastbeitrag“ von Soros in der „Welt“, haben wir es mit einer weltweiten Propaganda-Kampagne zu tun, denn transatlantische Medien in 156 Ländern haben diese Artikel übernommen und alle tun so, als hätten sie einen exklusiven Gastartikel von Soros oder den Chefs von WHO, Weltbank, Welthandelsorganisation (WTO) und Internationalem Währungsfond bekommen.

Es handelt sich bei diesen und vielen anderen ähnlichen Beispielen von Project Syndicate um orchestrierte, weltweite Propaganda-Kampagnen für die Ziele von Soros und den anderen Finanziers von Project Syndicate, zu denen übrigens auch Bill Gates gehört. Aber die angeblich objektivem kritischen und unabhängigen „Qualitätsmedien“ decken diese gesteuerten Propaganda-Kampagnen nicht etwa auf, nein, sie nehmen stattdessen daran teil und sprechen offensichtlich auch ab, wer den (vorgeblich exklusiven) „Gastartikel“, den ein Mitglied der weltweiten Eliten geschrieben hat, veröffentlichen darf, und wer danach positiv darüber berichtet.

Wer jedoch behauptet, die „Qualitätsmedien“ seien gleichgeschaltet, der ist natürlich ein Verschwörungstheoretiker.



