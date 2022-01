Häufig gestellte Fragen zu meinem neuen Buch „Inside Corona“

In eigener Sache

Seit meiner Ankündigung Mitte Dezember, dass man mein neues Buch "Inside Corona" vorbestellen kann, gab es großes Interesse sowie diverse Behaupten und Fragen dazu, auf die ich hier eingehen möchte.

Sowohl ich als auch der Verlag haben viele Fragen zu meinem neuen Buch bekommen und jetzt, wo demnächst die Auslieferung beginnt, will ich auf die am häufigsten gestellten Fragen eingehen. Das Buch wird ab dem 17. Januar ausgeliefert.

Amazon und Großhandel

Ein großes Thema ist, dass das Buch nur über den Verlag beziehbar ist und dass viele der Meinung sind, der Grund dafür sei, dass der Verlag mehr Geld verdienen will. Dem ist allerdings nicht so. Der einzige – und natürlich wesentliche – Vorteil dieser Vorgehensweise liegt darin, dass wir so jeder externen Zensur aus dem Wege gehen können. Hinzu kommt, dass der Verlag schon beim Erscheinen von „Abhängig beschäftigt“ aufgehört hat, Amazon zu beliefern, was ich seinerzeit erklärt habe.

„Inside Corona“ ist eine äußerst heikle Veröffentlichung, die sicherlich nicht jeder Verlag gemacht hätte. Wir rechnen mit massiven Versuchen, dieses Buch über Kurz oder Lang zu verhindern. Es gibt bisher weltweit kein derart umfassendes und auf belastbare und nachprüfbare Daten gestütztes Buch über die Netzwerke und die wahren Ziele, die hinter der Covid-19-Pandemie stecken.

Übrigens empfehle ich jedem, der es nicht getan hat, auch „Abhängig beschäftigt“ zu lesen, denn in dem Buch finden Sie vieles, was das neue Buch besser verständlich macht. „Abhängig beschäftigt“ erklärt das Prinzip, wie die NGOs arbeiten und in „Inside Corona“ wird das an dem Beispiel der Pandemie aufgezeigt. Das war nicht geplant, denn als ich „Abhängig beschäftigt“ geschrieben habe, kannte ich Mr. X noch gar nicht, aber in der Rückschau kann man durchaus sagen, dass die beiden Bücher aufeinander aufbauen.

Monopol und Zensur

In Deutschland bestimmt ein kleines Monopol von Buchgroßhändlern darüber, welche Titel gelistet werden, und welche nicht. Amazon gehört natürlich auch dazu. Im vergangenen Jahr ist es bei meinem Verlag vorgekommen, dass Titel mit dem Kommentar „vorsorglich ausgelistet“ einfach vom Markt genommen wurden. Und zwar ohne jede juristische Begründung. Das läuft ganz ähnlich, wie bei YouTube, Twitter und Facebook.

Diese Giganten im Buchhandel entscheiden mittlerweile völlig nach eigenem Gutdünken über die Listung der Bücher im Handel. So funktioniert die „Freie Marktwirtschaft“ in der Branche inzwischen. Natürlich ist ein solches ein Verhalten für Autoren und Verlage existenzbedrohlich, von der damit verbundenen Einschränkung des Rechts auf freie Meinungsäußerung ganz zu schweigen.

Darin liegt der Grund, dass der Verlag sich seit „Abhängig beschäftigt“ Schritt für Schritt vom Großhandel und damit auch von Amazon trennt und seinen eigenen Vertrieb aufbaut. Wenn Verlage sich in die Abhängigkeit der Giganten begeben und sich beim Vertrieb auf sie verlassen, kann man ihnen jederzeit den „Hahn abdrehen“ und ihre Bücher aus dem Sortiment schmeißen. Wenn ein Verlag dann keinen funktionierenden eigenen Vertrieb hat, ist er erledigt.

Das liebe Geld

Der Verlag spart dabei zwar die Handelsspanne der Großhändler ein, diese wird allerdings weitgehend durch DHL-Versandkosten für jede einzelne Bestellung und Provision für direkte Werbepartner aufgewendet. Wenn der Verlag seine Bücher über Partner und andere Webseiten verkauft, zahlt er für jedes verkaufte Buch eine Provision.

Wenn Sie auf meiner Seite Bücher anklicken, kommen Sie in den Shop des Verlages und kaufen das Buch Ihrer Wahl dort, wofür ich eine Provision bekomme – Sie unterstützen damit meine Arbeit und bekommen das Buch bequem zum normalen Preis nach Hause geliefert. So arbeitet der Verlag mit diversen Plattformen zusammen, damit werden einerseits Blogger und Plattformen unterstützt und andererseits macht sich der Verlag von den marktbeherrschenden Giganten unabhängig.

Wer sich Sorgen um seinen Buchhändler „um die Ecke“ macht, der kann das Buch auch bei dem beziehen, indem der Buchhändler sich an den Verlag wendet und das Buch zum Händlerpreis bestellt. Ihnen kann es im Grunde egal sein, ob Sie das Buch über meine Seite, direkt beim Verlag oder beim Buchhändler Ihres Vertrauens bestellen, denn am Preis ändert sich für Sie nichts. Aber Sie können mit einer Buchbestellung den Anti-Spiegel oder den kleinen Buchhändler „um die Ecke“ unterstützen.

Auch kostet der Einzelversand zu jedem einzelnen Kunden natürlich mehr als wenn man die Bücher palettenweise direkt von der Druckerei zum Großhandel schickt. Der Verlag muss ein Lager und Mitarbeiter haben, die jedes einzelne Buch verpacken und der Versand kostet auch noch Geld. Was der Verlag durch die Umgehung des Großhandels einspart, das bezahlt er nun über andere Kostenstellen. Und da man ohne Großhandel (zumindest in der Übergangszeit) auch weniger Bücher verkauft, ist Geldgier, die dem Verlag unterstellt wird, sicher kein Grund für diese Entscheidungen gewesen. Es geht einfach darum, aus der Abhängigkeit der Giganten zu entkommen.

Meinungsfreiheit

Dem Verlag und mir geht es einzig und allein darum, dass wir unsere Existenz nicht der Willkür hergeben und das Recht auf freie Veröffentlichung erhalten wollen. Wie bedroht die freie Veröffentlichung von Meinungen inzwischen ist, konnten wir alle im letzten Jahr beobachten, als YouTube reihenweise Kanäle geschlossen hat. Und nun wird schon über ein Verbot von Telegram diskutiert.

Im Buchhandel gibt es die gleichen Tendenzen, sie fallen „Otto Normalverbraucher“ nur nicht so auf, wie bei YouTube. Wenn ein kleiner kritischer Verlag schießen muss, bemerkt das kaum jemand. Als KenFM von YouTube verbannt wurde, haben das viele bemerkt.

Der Erscheinungstermin

Viele haben vermutet, dass das Buch nur aus Werbegründen kurz vor Weihnachten angekündigt wurde. Das stimmt nicht, der Verlag hatte kaum Einfluss auf den Erscheinungstermin, denn der hing einzig und allein davon ab, wann ich mit dem Buch fertig werde. Wenn ich ein Buch fertig habe, geht es ins Lektorat, dann zum Setzer, dann in den Druck. All das dauert insgesamt etwa zwei Monate und wenn das Buch fertig und im Druck ist (etwa einen Monat vor Erscheinen), dann beginnt die Vorbestellungsphase.

Dass das in den Dezember gefallen ist, war mehr oder weniger Zufall. Mr. X und ich haben seit Mai darüber gebrütet, wie wir diese komplexen Zusammenhänge und Netzwerke in einem Buch verständlich darstellen können. Die Lösung haben wir Ende September gefunden, als ich meine beiden ersten Artikel darüber veröffentlicht habe. Wenn Sie die Artikel nicht kennen, lesen Sie bitte zuerst diesen und dann diesen, da die beiden Artikel aufeinander aufbauen.

An dem Buch „Inside Corona“ habe ich ohne freie Tage und ohne Pause knapp zwei Monate gearbeitet, sodass ich es Ende November beim Verlag abgegeben habe. Dass ich das so schnell schaffe, war keineswegs sicher. Wie gesagt hängt der Erscheinungstermin und der Start des Vorverkaufs davon ab, wann der Verlag das fertige Buch vom Autor bekommt und da das Ende November geschehen ist, haben sich der Beginn des Vorverkaufs und der Erscheinungstermin daraus ergeben.

Kommt ein eBook?

Viele Leser fragen, ob es auch ein eBook geben wird. Die Antwortet lautet: Ja, mit dem Veröffentlichungstermin am 17.01.2022 ist das eBook ebenfalls bestellbar. Auch für eBooks gilt das, was ich über die Giganten geschrieben habe, da viele Leser jedoch heute eBooks wollen, bieten wir es an. Aber ich sage es offen: Dem Verlag und dem Autor sind gedruckte Bücher lieber.

Zum Schluss können Sie hier die Buchbeschreibung lesen, wie sie auch auf dem Klappentext zu finden ist:

Im Frühjahr 2021 meldete sich ein IT-Spezialist, der anonym bleiben möchte und den wir daher nur „Mr. X“ nennen, bei dem Autor Thomas Röper, der schon viel über die Macht von Stiftungen und NGOs geforscht hat. Mr. X war auf ein gewaltiges Netzwerk gestoßen, das hinter Covid-19 steckt. Dazu hat Mr. X Programme genutzt, die auch von Behörden, wie der Polizei und Geheimdiensten zur Analyse großer Datenmengen benutzt werden. Es gibt bereits viele gute Bücher darüber, dass die Pandemie möglicherweise von langer Hand vorbereitet wurde. Da deren Autoren jedoch nicht über den Datensatz von Mr. X verfügen, konnten sie nur Teilaspekte der Vorbereitung beleuchten. Dieses Buch zeigt das ganze Bild. Aus den Daten geht hervor, dass die Pandemie in mehreren Phasen vorbereitet wurde, wobei die aktive Vorbereitungsphase etwa 2016/2017 begann. Von da an sind die Organisatoren, die sich mit der Vorbereitung auf eine (damals als „möglich“ bezeichnete) Pandemie befasst haben, aktiv geworden und haben viel Geld ausgegeben, um Konferenzen zu organisieren, ihre eigenen Leute als Berater an Schlüsselpositionen bei Regierungen zu platzieren und noch einiges mehr. Und eben diese Organisatoren verdienen seit Beginn der Pandemie hunderte Milliarden Dollar an Impfstoffen, Testsystemen und anderen „Attributen“ der Pandemie. Kann das Zufall sein? Darüber hinaus zeigen die Daten auch, welche übergeordneten Ziele diese Organisatoren verfolgen und wie die Pandemie ihnen den Weg zur Erreichung dieser Ziele ebnet. Das klang auch für Röper verrückt, aber die Daten von Mr. X haben ihn eines Besseren belehrt. In diesem Buch hat Röper diese These mit fast 500 Originalquellen der Organisatoren der Pandemie belegt – überprüfen Sie es selbst! Zu welchem Schluss kommen Sie nach der Lektüre dieses Buches?



