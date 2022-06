Ukraine

Das russische Verteidigungsministerium hat die Zahl der auf Seiten der Ukraine kämpfenden ausländischen Söldner nach ihren Herkunftsländern veröffentlicht.

Das russische Verteidigungsministerium hat auf Telegram eine Statistik darüber veröffentlicht, wie viele ausländische Söldner nach Informationen des russischen Verteidigungsministeriums in die Ukraine gekommen sind, wie viele von ihnen getötet wurden und wie viele das Land wieder verlassen haben. Demnach sind insgesamt 6.956 ausländische Söldner aus aller Welt in die Ukraine gekommen, um gegen Russland zu kämpfen. Davon wurden 1.956 „eliminiert“ und 1.779 haben die Ukraine wieder verlassen.

Ich habe die dazu veröffentlichte Pressemeldung des russischen Verteidigungsministeriums übersetzt. Da die deutschen Söldner darin nicht explizit erwähnt werden, schicke ich voraus, dass demnach insgesamt 99 Söldner aus Deutschland zum Kampf auf Seiten der Ukraine in das Land gekommen sind. Davon sind 33 getötet worden, 34 haben die Ukraine wieder verlassen und 32 sind noch in der Ukraine.

Beginn der Übersetzung:

Vor dem Hintergrund der zunehmenden militärischen Misserfolge des Kiewer Regimes und der massiven täglichen Verluste an Mannschaften und Ausrüstung hat der Zustrom ausländischer Söldner in die Ukraine nicht nur abgenommen, sondern kehrt sich sogar ins Gegenteil um.

Trotz der Bemühungen des Kiewer Regimes und erhöhter Zahlungen hat die Kiewer Führung den Prozess der Abwanderung von Söldnern in die „andere Welt“ oder in ihre Heimatländer nicht gestoppt.

Jüngste leere Behauptungen über fast 20.000 Ausländer, die gegen die russischen Streitkräfte „kämpfen“, sind schlichtweg gelogen.

Wie wir bereits mitgeteilt haben, überwacht und registriert das russische Verteidigungsministerium die Anwesenheit jedes Vertreters dieser internationalen Versammlung von „kopflosen Reitern“ in der Ukraine.

Außerdem sind in unseren Datenbanken nicht nur die Söldner erfasst, die als Teil ukrainischer Einheiten direkt an Kampfhandlungen beteiligt sind, wir berücksichtigen auch die Ausbilder, die gekommen sind, um an den an die Ukraine gelieferten westlichen Waffen auszubilden, sie zu bedienen und zu reparieren.

Wir werden diese Statistiken heute veröffentlichen.

Polen zum Beispiel ist unter den europäischen Ländern der unangefochtene Spitzenreiter, sowohl was die Zahl der angekommenen und der getöteten Söldner angeht. Seit Beginn der Militäroperation sind 1.831 Polen in der Ukraine eingetroffen, von denen 378 bereits getötet wurden und 272 Söldner in ihr Heimatland abgereist sind. Es folgt Rumänien mit 504 Einreisen, 102 Toten und 98 Ausreisen. An dritter Stelle steht das Vereinigte Königreich: 422 Einreisen, 101 Tote, 95 Ausreisen.

Auf dem amerikanischen Kontinent liegt Kanada an der Spitze: 601 Einreisen, 162 Todesfälle, 169 Abreisen. An zweiter Stelle liegen die USA: 530 Einreisen, 214 Todesfälle, 227 Abreisen.

Aus dem Nahen Osten, Transkaukasien und Asien kam die größte Zahl mit 355 Söldnern aus Georgien, von denen 120 gestorben sind und 90 die Ukraine verlassen haben. Hinzu kommen 200 terroristische Kämpfer, die aus den von den USA kontrollierten Gebieten der Region Dschazira in Syrien umgesiedelt wurden. Bislang wurden 80 von ihnen eliminiert und 66 haben die Ukraine verlassen.

Insgesamt finden sich auf unseren Listen mit Stand vom 17. Juni 2022 Söldner und waffenführende Spezialisten aus 64 Ländern. Seit Beginn der Militäroperation sind 6.956 Personen in die Ukraine gekommen, 1.956 wurden bereits eliminiert und 1.779 haben die Ukraine verlassen.

Derzeit sind noch 3.321 Söldner am Leben, noch nicht gefangen genommen oder an die ukrainische Grenze geflohen.

Ende der Übersetzung



