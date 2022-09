Interview über die US-Biolabore in der Ukraine

US-Biowaffen

In Russland wird das Thema der US-Biowaffenprogramme in der Ukraine demnächst mehr mediale Aufmerksamkeit erhalten, hier zeige ich ein Beispiel dafür.

Ich erinnere daran, dass die russischen Erklärungen über das US-Biowaffenprogramm keine russische Propaganda sind, sondern dass mir und meinem Informanten, mit dem ich für das Buch „Inside Corona“ recherchiert habe, viele der jetzt von Russland veröffentlichten Informationen schon aus öffentlich zugänglichen Quellen bekannt waren. Das Pentagon hat das meiste jedoch nach Beginn der russischen Veröffentlichungen vom Netz genommen, um die Spuren zu verwischen, wie ich hier aufgezeigt habe. Wenn Sie nicht wissen, worum es in dem Buch geht, lesen diese beiden aufeinander aufbauenden Artikel dazu, zuerst diesen und dann diesen.

Mein Informant und ich haben in den Monaten September bis November 2021 an dem Buch gearbeitet und sind in dem Buch nur am Rande auf die Frage eingegangen, ob das Virus künstlich im Labor erschaffen wurde, weil es darüber damals noch wenig gesicherte Informationen gab. Ich habe zwar seit Juni 2021 über die Hinweise auf eine künstliche Entstehung des Virus unter Finanzierung der US-Regierung berichtet, hatte mich zu dem Zeitpunkt, als ich das Buch geschrieben habe, aber noch nicht festgelegt. Anfang 2022 sind weitere Informationen dazu öffentlich geworden und seit einiger Zeit bin ich sicher, dass COVID-19 mit Geldern der US-Regierung künstlich erschaffen und ausgesetzt wurde.

Das russische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn der russischen Militäroperation Unterlagen über die US-Biowaffenprogramme in der Ukraine, eine Chronologie der Veröffentlichungen finden Sie am Ende dieses Artikels.

Das Thema in den russischen Medien

Ich habe russischen Redaktionen schon seit Monaten erzählt, dass die Covid-19-Pandemie nach den mir vorliegenden Erkenntnissen von langer Hand vorbereitet wurde und dass der Virus selbst nach allem, was ich weiß, mit Geldern der US-Regierung im Labor erschaffen wurde. Dafür wurde ich belächelt, bis das russische Verteidigungsministerium vor knapp einem Monat erklärt hat, dass Covid-19 nach deren Kenntnissen eine von den USA entwickelte Biowaffe ist.

Ich gehöre – das ist kein Eigenlob – aufgrund meiner Arbeit an „Inside Corona“ sicher zu den über das Thema am besten informierten Zivilisten, Geheimdienste dürften über das Thema natürlich noch weit mehr Informationen haben. Nach der Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums zu Covid-19 wurde ich bei dem Thema nicht mehr belächelt, sondern bekam viele Anrufe mit Interview-Anfragen zu dem Thema.

Derzeit arbeiten viele russische Medien an dem Thema und benutzen dabei auch meine Erkenntnisse, die ich ihnen – natürlich alles mit Originalquellen – zur Verfügung gestellt habe. Mitte September zum Beispiel wird ein großer russischer Fernsehsender eine fast einstündige Doku ausstrahlen, die zu einem großen Teil auf meiner Arbeit beruht. Ich habe der Redaktion ein über zweistündiges Interview gegeben und ihnen dabei auch unsere Datenbank gezeigt.

Hier möchte ich ein zweiteiliges Interview zeigen, dass ich noch in Donezk gegeben habe. Wir haben das Video am Tag nach meinem Besuch bei dem Biolabor in Rubezhnoe aufgenommen, in dem ich damals einen Tag lang umgesehen habe. Das Interview ist auf Russisch, aber mit deutschen Untertiteln.

биолабы ч1 нем ред

Dieses Video auf YouTube ansehen

биолабы ч2 нем

Dieses Video auf YouTube ansehen

Die Chronologie der russischen Veröffentlichungen

Wie versprochen, können Sie hier noch einmal alles über die russischen Veröffentlichungen zum Thema der US-Biowaffenlabore in der Ukraine finden.

Schon Anfang März hat das russische Verteidigungsministerium Dokumente veröffentlicht, die belegt haben, dass die Ukraine nach Beginn der russischen Militäroperation in aller Eile gefährliche Krankheitserreger vernichtet hat. Im Westen wurde derweil bestritten, dass es diese Krankheitserreger in der Ukraine überhaupt gegeben hätte. Und ebenfalls Anfang März hat das russische Verteidigungsministerium Details über die Krankheitserreger veröffentlicht, an denen geforscht wurde und auch mitgeteilt, welche amerikanischen Organisationen daran geforscht haben.

Was Anfang März noch „russische Propaganda“ war, hat die stellvertretende US-Außenministerin Nuland ein paar Tage später bei einer Anhörung im US-Parlament unter Eid indirekt bestätigt, aber die westlichen Medien hielten das nicht für berichtenswert. Auch dass die WHO Kiew wiederum nur ein paar Tage später aufgefordert hat, „hochgefährliche Krankheitserreger“ zu vernichten, die Kiew laut westlichen Medien und Politikern angeblich gar nicht hatte, fanden die westlichen Medien nicht interessant genug, um darüber zu berichten. Daher weiß davon im Westen auch kaum jemand, während russische Medien im Detail darüber berichtet haben.

Ende März hat das russische Verteidigungsministerium weitere Details und Dokumente zu dem US-Biowaffenprogramm in der Ukraine veröffentlicht, aus denen unter anderem hervorging, dass unter anderem eine New Yorker Firma namens Rosemont Seneca an der Finanzierung beteiligt war. Stammlesern des Anti-Spiegel ist die Firma ein Begriff, denn sie hat in einem anderen Zusammenhang eine wichtige Rolle in der Ukraine gespielt. Die Firma gehört übrigens Hunter Biden, dem Sohn des US-Präsidenten.

Wie kurz danach öffentlich wurde, haben die US-Spezialisten in der Ukraine auch Tests an Menschen durchgeführt. Weitere Details wurden Mitte April und Anfang Mai veröffentlicht. Außerdem hat der ehemalige US-Präsident Bush Junior Mitte Mai die Existenz der unter ihm in der Ukraine begonnenen US-Biowaffenprogramme, wenn auch unfreiwillig, zugegeben.

Anfang Juni fand in Moskau eine Konferenz über die Biowaffenprogramme des Pentagon in der Ukraine statt, in der die der Öffentlichkeit bekannten Fakten zusammengetragen wurden und an der auch ich teilgenommen habe. Darüber habe ich in zwei Artikeln (hier und hier) berichtet. Nur wenige Tage später hat das Pentagon zugegeben, 46 Biolabore in der Ukraine finanziert zu haben, allerdings sei es dabei nur um Gesundheitsvorsorge gegangen, Details dazu inklusive Link zur Erklärung des Pentagon finden Sie hier.

Mitte Juni hat das russische Verteidigungsministerium viele Details über die US-Biowaffenprogramme und die Erreger, an denen geforscht wurde, veröffentlicht, denen Anfang Juli weitere Details folgten.

Anfang August hat das russische Verteidigungsministerium erklärt, dass es Covid-19 für eine US-Biowaffe hält.



