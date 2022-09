Ist Nord Stream 1 dauerhaft außer Betrieb?

Die letzte noch arbeitende Turbine, die Gas durch Nord Stream aus Russland nach Deutschland gepumpt hat, wurde Ende August abgeschaltet, weil eine routinemäßige Inspektion anstand. Am 4. September sollte die Pipeline wieder Gas liefern, aber am 2. September hat Gazprom mitgeteilt, dass ein Ölleck entdeckt wurde und dass die russische Technikaufsicht die Inbetriebnahme der Turbine deshalb untersagt. Damit ist Nord Stream 1 auf unbestimmte Zeit abgeschaltet und transportiert kein Gas mehr nach Deutschland.

Die Frage ist nun, hat Russland den Gastransport aus politischen Gründen eingestellt, oder liegen tatsächlich technische Gründe vor? Bei der Gelegenheit wollen wir auch noch einmal darauf eingehen, warum die in Deutschland liegende Turbine von Gazprom nicht zurückgenommen wird.

Bei der betreffenden Pumpstation im russischen Portovaja müssen fünf Turbinen im Einsatz sein, wenn Nord Stream 1 mit Volllast laufen soll, daher gibt es insgesamt sechs Turbinen, damit die Pipeline auch betrieben werden kann, wenn eine Turbine bei der routinemäßigen Wartung ist. Derzeit ist aber nur noch eine Turbine übrig, die nun ebenfalls nicht mehr läuft.

Die Turbinen werden von einer Tochterfirma von Siemens Energy gewartet, wobei die Wartung nur in einer Spezialfabrik in Kanada durchgeführt werden kann. Das Problem ist, dass die Turbinen unter Sanktionen stehen, auch wenn westliche Medien und Politiker etwas anderes behaupten. Daher können die Turbinen derzeit weder zur Überholung nach Kanada gebracht, noch von dort zurückgenommen werden. Sowohl die EU als auch Großbritannien und Kanada haben verschiedene Sanktionen gegen den russischen Öl- und Gassektor erlassen. Dazu gehören grundsätzlich auch Turbinen, die Gas durch Pipelines pumpen.

Gazprom fordert daher vor der Rücknahme der aus Kanada nach Deutschland gelieferten Turbine schriftliche Garantien aus Brüssel, London und Ottawa, dass die Turbinen von Nord Stream 1 von den Sanktionen ausgenommen sind. Dazu, solche Garantiebriefe zu unterschreiben, sind die verantwortlichen westlichen Politiker aber nicht bereit. Neben Kanada, wo die Turbinen gewartet werden, ist Großbritannien deshalb wichtig, weil die Tochterfirma von Siemens Energy, die für die Wartung der Turbinen zuständig ist, ihren Sitz in Großbritannien hat.

Darüber, dass der Westen im Falle dieser Turbinen in seine eigene Sanktionsfalle getappt ist, habe ich schon vor einem Monat berichtet und weitere Details genannt.

Gazprom hat am 2. September auf Telegram folgendes mitgeteilt und auch ein Foto veröffentlicht:

„Die Ergebnisse der Wartung der Verdichterturbine Nr. 24 in der Kompressorstation Portovaja

Bei routinemäßigen Wartungsarbeiten an der Gasverdichtereinheit Trent 60 (GCU Nr. 24) von Portovaja, die gemeinsam mit Vertretern von Siemens durchgeführt wurden, wurde ein Ölaustritt mit einer Beimischung von Dichtungsmasse an den Klemmen der Kabelanschlüsse der Nieder- und Mitteldruck-Rotordrehzahlsensoren festgestellt.

Am Kabelstecker der Anschlussplatte BPE2, die Teil des Motors ist, wurde Öl festgestellt.

Öl wurde auch im Bereich der Kabelleitung im externen Anschlusskasten des automatischen Steuerungssystems der Turbine außerhalb des Schall- und Wärmeschutzgehäuses festgestellt. Der Bericht über die gefundenen Öllecksuchs wurde auch von Siemens-Vertretern unterzeichnet.

Die russische Behörde Rostechnadzor hat eine Warnung herausgegeben, in der es heißt, dass die festgestellten Fehler und Schäden einen sicheren, unfallfreien Betrieb des Gasturbinentriebwerks nicht zulassen. In diesem Zusammenhang sollten geeignete Maßnahmen ergriffen und der weitere Betrieb der Gasturbinenanlage Trent 60 aufgrund der festgestellten groben Schäden ausgesetzt werden.

Ähnliche Öllecks waren zuvor an den Turbinen mit den Triebwerken #075, #076 und #120 festgestellt worden, die werkseitig überholt worden waren und derzeit nicht mehr in Betrieb sind. Nach Angaben von Siemens können diese Motoren nur in einer spezialisierten Reparaturwerkstatt vollständig repariert werden.

Der Vorstandsvorsitzende der Siemens Energy AG, Christian Bruch, wurde in einem Schreiben über die am Trent 60 (Nr. 24) festgestellten Fehler und die Notwendigkeit ihrer Behebung informiert.

Der Gastransport zur Nord Stream-Pipeline wurde bis zur Behebung der Mängel vollständig eingestellt.“