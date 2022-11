Katar verkauft ein bisschen Gas nach Deutschland, irgendwann…

Energiekrise

Die Meldung, dass Katar Deutschland Flüssiggas liefern wird, klingt angesichts der Energiekrise toll. Nur sind die Mengen gering und das Gas kommt erst ab 2026.

Nachdem die deutsche Regierung die Regierung von Katar massiv verärgert hat, kam die Meldung, Katar würde Deutschland nun Gas liefern, ziemlich überraschend. Aber das scheint nur so, denn Katar verkauft sein Gas nicht etwa Deutschland, sondern dem US-Unternehmen ConocoPhillips, das das Gas nach Brunsbüttel liefert. Wenn die deutschen Medien melden, Katar liefere Deutschland Flüssiggas, ist das also nicht ganz korrekt, Katar wird einem US-Unternehmen Flüssiggas verkaufen, das von diesem dann – natürlich mit Gewinn – in Deutschland verkauft wird.

Hinzu kommt, dass die Mengen, um die es geht, so gering sind, dass sie auf die Energieversorgung in Deutschland kaum Einfluss haben werden. Es sollen lediglich zwei Millionen Tonnen Flüssiggas pro Jahr aus Katar nach Deutschland kommen, das entspricht etwa 2,7 Milliarden Kubikmeter Gas. Allerdings lag der deutsche Gasverbrauch bisher bei etwa 90 Milliarden Kubikmetern pro Jahr. Allein die noch intakte Röhre der Nord Stream Pipelines könnte mit 27 Milliarden Kubikmetern Gas die zehnfache Menge dessen nach Deutschland pumpen, was zukünftig aus Katar kommen soll. Aber Nord Stream ist ja pfui, sagen Bundesregierung und EU-Kommission, weshalb man in Deutschland lieber gegen Putin frieren soll, als das Ventil der Pipeline zu öffnen.

Außerdem sollen die Lieferungen aus Katar erst im Jahr 2026 beginnen, also in mehr als drei Jahren. Das bedeutet, dass der Gasdeal, der gerade Schlagzeilen gemacht hat, in der aktuellen Situation keinerlei Erleichterung bringen wird.

In meinem neuen Buch „Inside Corona – Die Pandemie, das Netzwerk und die Hintermänner - Die wahren Ziele hinter Covid-19“ zeige ich anhand von umfangreichen zugespielten Datenanalysen, wie die Pandemie durch diverse Organisationen in mehreren Phasen vorbereitet wurde, wobei die aktive Vorbereitungsphase etwa 2016/2017 begann. Darüber hinaus zeigen die Daten auch, welche übergeordneten Ziele diese Organisatoren verfolgen und wie die Pandemie ihnen den Weg zur Erreichung dieser Ziele ebnet.

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen