Kein Wort in Deutschland: Hat Biden nicht Covid, sondern Krebs?

US-Präsident Biden hat öffentlich von einer Krebserkrankung gesprochen, das Weiße Haus wiegelt ab. Tage später wurde Biden wegen einer Covid-Infektion von der Öffentlichkeit isoliert.

Wie immer sind die Berichte russischer USA-Korrespondenten wesentlich informativer als die Berichte des deutschen Fernsehens. Das galt ganz besonders an diesem Sonntag, als im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens der Korrespondentbericht aus den USA gezeigt wurde, den ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Biden ist zusammen mit der amerikanischen Wirtschaft erkrankt

CIA-Direktor William Burns hat sich in dieser Woche plötzlich zum Gesundheitszustand des russischen Präsidenten Wladimir Putin geäußert: „Es gibt eine Menge Gerüchte über Putins Gesundheit. Aber soweit wir das beurteilen können, ist er zu gesund.“

„Zu gesund“ klingt wie ein Ausdruck von Neid. Und wieder ist das schlecht. Zuerst wurde über Krankheiten gelogen, jetzt heißt es „zu gesund“. Es ist schwer, die Leute bei der CIA zu verstehen.

Aus den USA berichtet unser Korrespondent.

„Sein Händedruck ist fest.“ „Der Präsident arbeitet mit Dokumenten.“

Die geflügelten Worte aus dem Russland der 90er Jahre stammen im Amerika der 2020er Jahre von der Stimme von Kevin O’Connor, dem behandelnden Arzt von Joe Biden. O’Connor soll optimistisch sein, aber die neuen Symptome des Patienten lassen sich nicht verbergen. Zu Schnupfen und Husten gesellen sich Halsschmerzen und Gliederschmerzen. Vorläufige Tests zeigen, dass der US-Präsident Omikron hat.

Der ist unangenehm, hochgradig ansteckend, durchbricht die Immunität, selbst wenn man schon einmal Covid gehabt hat. Und selbst wenn man, wie Biden, zwei Impfungen und zwei Booster hat. Den dritten Tag in Folge nimmt der Chef des Weißen Hauses Paxlovid ein. Es heißt, das Zeug sei hart für das Herz. Deshalb mussten die regelmäßigen Medikamente abgesetzt werden. Das Weiße Haus versucht jedoch, einen Zeitplan für Arbeitstreffen aufzustellen. Am Ende sieht das so aus. (Anm. d. Übers.: Im Beitrag wird gezeigt, wie Biden sichtlich geschwächt zu seinem Schreibtisch schleicht und sich schwerfällig setzt, um mit heiserer Stimme an einer Videokonferenz teilzunehmen)

Ob der US-Präsident von einer automatischen Kamera gefilmt wird, oder ob sich ein Kameramann im Raum befindet, ist nicht ganz klar. Aber Biden hat die Regeln der Selbstisolierung sicher missachtet, als er auf den Balkon des Weißen Hauses ging, um eine Videoansprache zu halten, nachdem er von dem positiven Test erfahren hatte. Das waren keine Selfies, denn er wurde von jemandem gefilmt.

Und für das Biden-Team gilt das umso mehr. Es ist ein perfektes Timing. Der Präsident der Vereinigten Staaten ist sicher isoliert. Er muss jetzt nirgendwo mehr hingelenkt werden. Er muss nicht dauernd korrigiert werden. Kurzum, der Schwanz kann mit dem Hund wedeln, so viel er will.

„Dem Präsidenten geht es besser. Er hat letzte Nacht gut geschlafen. Er hat sein Frühstück und sein Mittagessen gegessen. Ich denke, er hat aufgegessen. Er zeigte mir seinen Teller. Ich habe nicht nach dem Menü gefragt, aber ich sah einen leeren Teller mit Krümeln“, sagte Ashish Jha, der Covid-Koordinator des Weißen Hauses.

Der Kranke hat Appetit für drei. Allerdings gibt es in den USA viele, die schon Bidens Erscheinen abstößt. So wurde er in Massachusetts begrüßt: Die Mitarbeiter eines stillgelegten Kohlekraftwerks beschimpften Biden.

Jetzt werden dort Unterwasserkabel für Windkraftanlagen hergestellt. Der US-Präsident, der technisch gesehen noch gesund war, reiste dorthin, um für die grüne Agenda zu werben. Und er hat sich so hinreißen lassen, dass er Amerika eine Heidenangst eingejagt hat. Er erinnerte sich an seine Kindheit in den Arbeitervorstädten in Claymont, Delaware: „Unsere Mutter hat uns gefahren, wir konnten nicht laufen, und wissen Sie was? Der erste Frost, wissen Sie, was da passiert ist? Wir mussten die Scheibenwischer einschalten, um die Ölflecken buchstäblich von der Scheibe zu waschen. Das ist der Grund, warum ich und so viele andere Menschen, mit denen ich aufgewachsen bin, an Krebs erkrankt sind, und warum Delaware lange Zeit die höchste Krebsrate im Land hatte.“

Das Weiße Haus beeilte sich, das zu erklären. Es geht um nicht-melanome Hauttumore, die sich Biden schon vor langer Zeit hat entfernen lassen. Diese entstehen jedoch nicht durch schlechte Umwelt, sondern durch übermäßige Sonneneinstrahlung. Inmitten dieses Skandals wurde irgendwie übersehen, dass sich bereits während seiner Reise nach Massachusetts eine Anti-Krebs-Blase um Biden bildete. Schon vor der Bekanntgabe der Diagnose stellten Journalisten fest: „Als der Präsident nach Massachusetts reiste, trugen alle Mitarbeiter, die ihm folgten, Masken. Das war interessant. Sie stiegen in den Hubschrauber und die Pressesprecherin trug eine Maske, bevor sie in den Hubschrauber stieg. Der Präsident trug keine Maske, aber alle haben Vorsichtsmaßnahmen für den Präsidenten getroffen.“

Wie viele Biden möglicherweise angesteckt hat, kann nicht gezählt werden. Die First Lady Jill Biden ist übrigens nicht mit ihrem Mann geflogen. Aber sie hat auch etwas abbekommen: „Ihr Mann ist der schlechteste Präsident aller Zeiten, Sie schulden uns Benzingeld!“ riefen die Menschen ihr zu. Als Antwort winkte sie den wütenden Menschen und rief ihnen „Danke!“ zu.

An den Tankstellen haben die Amerikaner das Gefühl, mit Dieben am Tisch zu sitzen. Ein Autofahrer sagt: „Sie spielen mit uns. Zuerst haben sie die Preise maximal erhöht, um sie jetzt schrittweise zu senken.“

Und jetzt verkünden die liberalen Sender einen weiteren Erfolg für die Wirtschaft des fortgeschrittenen Bidenismus. Amos Hochstein, langjähriger Energieberater Bidens, verkündet im Fernsehen: „Wir sehen den schnellsten Preisrückgang bei den Benzinpreisen in der Geschichte und die Tendenz wird weitergehen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Der Präsident hält die Preise noch für zu hoch und wir arbeiten weiterhin daran.“

Und was ist mit Putins Preiserhöhungen? Oder hat die kranke amerikanische Wirtschaft bereits gelernt, Antikörper zu produzieren? Natürlich nicht. Die Inflation ist so hoch wie seit vierzig Jahren nicht mehr. Alles in allem sind die Amerikaner besorgt über ihre Wirtschaft und darüber, wer sie zu führen versucht.

„Wir hoffen aufrichtig, dass es ihm gut gehen wird. Wir wissen, dass er seinen Geruchssinn verlieren wird, vielleicht für immer. Was bedeutet das? Er kann keine kleinen Mädchen mehr beschnüffeln. Wenn Sie Joe Biden sind und Ihr wichtigstes Vergnügen in diesem späten Stadium Ihres Lebens darin besteht, an den Haaren ahnungsloser, wehrloser kleiner Mädchen zu schnüffeln, und Sie sie jetzt nicht einmal mehr riechen können, stellen Sie sich Folgendes vor. Angenommen, Sie fahren mit dem Fahrrad, sehen ein kleines Mädchen und denken: ‚Ich würde gerne an ihrem Haar riechen. Hey, Mann, ich habe keinen Geruchssinn'“, sagte der Moderator Tucker Carlsson und zeigte dazu Bilder davon, wie Biden verschiedenen minderjährigen Mädchen an den Haaren schnüffelte.

Jelena Selenskaja, die die Farbwahl ihres Mannes nachahmt – auch Selenskaja trägt khakifarbene Kleidung – blieb das erspart. Sie bat den Kongress um genau das, was ihr Mann immer verlangt: „Leider ist der Krieg noch nicht vorbei. Der Terror geht weiter. Und ich spreche zu Ihnen allen im Namen derer, die gestorben sind, im Namen derer, die Arme und Beine verloren haben, im Namen derer, die noch leben, und derer, die auf die Rückkehr ihrer Familien von der Front warten. Ich bitte um Waffen, die nicht dazu benutzt werden, um einen Krieg in einem anderen Land zu führen, sondern um unser Zuhause zu schützen und unser Recht, in diesem Zuhause lebend aufzuwachen. Ich bitte um Luftabwehrsysteme, damit wir nicht von Raketen getötet werden.“

Selenskaja wird von Nancy Pelosi, einer wahren Friedenstaube, umsorgt. Diese Woche forderte sie beispielsweise, dass Blinken Russland als Sponsor des Terrorismus anerkennt. Pelosi kennt die anderen Forderungen Kiews sehr gut. So hat ihr Unterhaus vor einer Woche beschlossen, 100 Millionen Dollar für die Ausbildung ukrainischer Piloten auf amerikanischen Flugzeugen bereitzustellen. Selensky will natürlich F-15 und F-16, aber das Pentagon ist höchstens bereit, ihm Geld für die ausgemusterten A-10 Thunderbolt zu geben. Das sind Angriffsflugzeuge aus der Zeit des Irak- und Afghanistankrieges.

Aber als die Polen im März vorgeschlagen haben, Kiew sowjetische MiG-29 zu überlassen, betrachtete das Weiße Haus einen solchen Transfer als rote Linie, die nicht überschritten werden dürfe. Seitdem sind die roten Linien wieder ein ganzes Stück vorgerückt. Es gibt keine Siege für die ukrainische Armee. Die Autoren des Kriegskonzeptes „bis zum letzten Ukrainer“ müssen flexibler werden. Die neue rote Linie sind Langstreckenraketen für HIMARS-Komplexe.

„Es gibt einige Dinge, die der US-Präsident nach eigener Aussage noch nicht aushändigen will. Dazu gehören ATACMS-Langstreckenraketen, die eine Reichweite von 300 Kilometern haben. Denn er ist der Ansicht, dass das Hauptziel der USA darin besteht, alles Notwendige zu tun, um die Ukraine zu unterstützen und zu verteidigen. Das andere Hauptziel besteht darin, dafür zu sorgen, dass wir nicht in eine Situation geraten, in der wir uns dem Dritten Weltkrieg nähern“, so der nationale Sicherheitsberater des US-Präsidenten Jake Sullivan.

Sullivan hat jedoch auch nicht die Absicht, sich davon zu entfernen. Er zeigte sich zuversichtlich, dass das Weiße Haus und der Kongress mehr Geld bereitstellen werden, wenn der militärisch-industrielle Komplex der USA zusammen mit Selenskys Team die zugewiesenen 40 Milliarden Dollar „aufgegessen“ hat.

Donald Trump hat sie übrigens alle mehr als einmal vor der Gefahr eines Dritten Weltkriegs gewarnt. Und genau das könnte sich als ein wichtiger Knackpunkt erweisen. Die Republikaner sind auf dem besten Weg, den Demokraten eines der beiden Häuser abzunehmen. Und Trump selbst blickt immer zuversichtlicher ins Jahr 2024:

„Vor zwei Jahren waren wir so stark, so mächtig, so angesehen in der Welt. Und jetzt sind wir zu den Schwächsten geworden, vor allem, wenn es um die Anerkennung und den Respekt der Welt geht, werden wir nicht mehr respektiert. Vor zwei Jahren waren wir energieunabhängig und dominierend. Wir wollten größer als Saudi-Arabien und Russland zusammengenommen werden. Jetzt sind wir eine Bettlernation. Wir betteln mit Biden auf seinen Knien in der ganzen Welt um Energie.“

Sie versuchen mit allen Mitteln, den 45. Präsidenten aus dem Rennen zu halten. Täglich finden im Kongress Anhörungen über den Sturm vom 6. Januar auf das Kapitol statt. Trump droht ein Strafverfahren. Und sein ehemaliger Stratege, Steve Bannon, ist so gut wie festgenagelt. Er ignorierte die Vorladung und muss nun mit 30 Tagen bis zwei Jahren Gefängnis rechnen. „Wir haben heute vielleicht die Schlacht verloren, aber wir werden diesen Krieg nicht verlieren. Ich stehe auf der Seite von Trump und der Verfassung“, sagte Bannon.

Bannon meint wohl kaum den Dritten Weltkrieg. Ein zweiter Bürgerkrieg ist dagegen sehr wahrscheinlich. Die neuesten Informationen vom Schlachtfeld: Der Gouverneurskandidat für den Bundesstaat New York, Lee Zeldin, wurde während einer Wahlkampfveranstaltung von einem Mann mit einem Metallstück angegriffen. Zeldin wurde von seinem Team geschützt. Wie sich später herausstellte, handelte es sich bei dem Angreifer um David Jacobonis, einen Veteran der US-Army. Jacobonis war betrunken und trug einen angespitzten 10-Dollar-Schlüsselanhänger in Form einer Katze bei sich.

Überraschen da die schockierenden Ergebnisse einer Umfrage der Universität von Davis? Nach ihren Angaben glauben mehr als 50 Prozent der Amerikaner, dass in den nächsten Jahren ein zweiter Bürgerkrieg in den USA ausbrechen wird. So ist jeder Fünfte bereit, den Beginn mit der Waffe in der Hand zu erwarten, und 4 Prozent sind bereit, während eines politischen Konflikts einen künftigen Gegner zu erschießen.

Ende der Übersetzung



