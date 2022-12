Neue Veröffentlichungen Teil 1: Twitters geheime schwarze Listen

Twitter-Files

Seit er Twitter übernommen hat, lässt Elon Musk die Methoden und Hintergründe der Zensur auf Twitter aufarbeiten und veröffentlichen. Hier finden Sie den ersten Teil der neuen Enthüllungen.

Ich habe bereits über die erste Veröffentlichung, die die Journalisten, die von Elon Musk Zugriff auf die internen Unterlagen zur Zensur bei Twitter bekommen haben, berichtet. In dem Artikel darüber bin ich auch ausführlich auf die Korruption des Biden-Clans und den Laptop von Hunter Biden eingegangen und habe die gesamte Veröffentlichung übersetzt.

Seit letzten Freitag gab es weitere Enthüllungen, die ich in dieser Serie komplett und unkommentiert übersetze. Im ersten Teil ging es um die schwarzen Listen von Twitter.

Beginn der Übersetzung:

THREAD: DIE TWITTER-FILES TEIL ZWEI.

TWITTERS GEHEIME SCHWARZE LISTEN

1 Eine neue #TwitterFiles-Untersuchung zeigt, dass Teams von Twitter-Mitarbeitern schwarze Listen erstellen, missliebige Tweets am Trending hindern und aktiv die Sichtbarkeit ganzer Accounts oder sogar von Trending Topics einschränken – alles im Geheimen, ohne die Nutzer zu informieren.

2 Twitter hatte einst die Mission, „jedem die Möglichkeit zu geben, Ideen und Informationen sofort und ohne Hindernisse zu erstellen und zu teilen.“ Im Laufe der Zeit wurden jedoch Schranken errichtet.

3 Nehmen wir zum Beispiel Dr. Jay Bhattacharya (@DrJBhattacharya) aus Stanford, der argumentierte, dass Covid-Lockdowns Kindern schaden würden. Twitter setzte ihn heimlich auf eine „Trends Blacklist“, die verhinderte, dass seine Tweets als Trending angezeigt wurden.

4 Oder denken Sie an den beliebten rechtsgerichteten Talkshow-Moderator Dan Bongino (@dbongino), der irgendwann auf eine „Search Blacklist“ gesetzt wurde.

5 Twitter setzte den Account des konservativen Aktivisten Charlie Kirk (@charliekirk11) auf „Do Not Amplify“.

6 Twitter dementierte, dass es solche Dinge tut. Im Jahr 2018 sagten Twitters Vijaya Gadde (damals Head of Legal Policy and Trust) und Kayvon Beykpour (Head of Product): „Wir machen kein Shadowbanning.“ Sie fügten hinzu: „Und wir verhängen ganz sicher kein Shadowbanning aufgrund von politischen Ansichten oder Ideologien.“

7 Was viele Leute als „Shadowbanning“ bezeichnen, nennen die Führungskräfte und Mitarbeiter von Twitter „Sichtbarkeitsfilterung“ (engl. „Visibility Filtering“) oder „VF“. Mehrere hochrangige Quellen haben diese Bedeutung bestätigt.

8 „Betrachten Sie die Sichtbarkeitsfilterung als eine Möglichkeit für uns, zu unterdrücken, was Menschen auf verschiedenen Ebenen sehen. Es ist ein sehr mächtiges Werkzeug“, sagte uns ein hochrangiger Twitter-Mitarbeiter.

9 „VF“ bezieht sich auf die Kontrolle von Twitter über die Sichtbarkeit der Nutzer. Twitter nutzte VF, um die Suche nach einzelnen Nutzern zu blockieren, den Umfang der Auffindbarkeit eines bestimmten Tweets einzuschränken, die Beiträge ausgewählter Nutzer davon abzuhalten, jemals auf der „Trending“-Seite zu erscheinen, und sie von der Aufnahme in Hashtag-Suchen auszuschließen.

10 All dies ohne das Wissen der Nutzer.

11 „Wir kontrollieren die Sichtbarkeit in hohem Maße. Und wir kontrollieren die Verbreitung Ihrer Inhalte in hohem Maße. Und normale Menschen wissen nicht, wie viel wir tun“, sagte uns ein Twitter-Ingenieur. Zwei weitere Twitter-Mitarbeiter bestätigten dies.

12 Die Gruppe, die darüber entschied, ob die Reichweite bestimmter Nutzer eingeschränkt werden sollte, war das Strategic Response Team – Global Escalation Team, kurz SRT-GET. Es hat oft bis zu 200 „Fälle“ pro Tag bearbeitet.

13 Aber es gab noch eine Ebene jenseits des offiziellen Ticketing, jenseits der einfachen Moderatoren, die die Unternehmensrichtlinien auf dem Papier befolgten. Das ist die „Site Integrity Policy, Policy Escalation Support“, bekannt als „SIP-PES“.

14 Zu dieser geheimen Gruppe gehörten die Leiterin der Abteilung Recht, Politik und Vertrauen (Vijaya Gadde), der globale Leiter für Vertrauen und Sicherheit (Yoel Roth), die späteren CEOs Jack Dorsey und Parag Agrawal und andere.

15 Hier wurden die größten und politisch heikelsten Entscheidungen getroffen. „Denken Sie an hohe Followerzahlen, kontrovers“, sagte uns ein anderer Twitter-Mitarbeiter. Für diese „gäbe es kein Ticket oder so etwas.“

16 Einer der Accounts, die auf diese Ebene der Prüfung aufstiegen, war @libsoftiktok – ein Konto, das auf der „Trends Blacklist“ stand und als „Do Not Take Action on User Without Consulting With SIP-PES“ gekennzeichnet war.

17 Der Account, den Chaya Raichik im November 2020 eröffnete und der inzwischen über 1,4 Millionen Follower hat, wurde allein im Jahr 2022 sechs Mal gesperrt, so Raichik. Jedes Mal wurde Raichik bis zu einer Woche lang für Beiträge gesperrt.

18 Twitter teilte Raichik wiederholt mit, dass sie wegen Verstoßes gegen die Twitter-Richtlinie gegen „hasserfülltes Verhalten“ gesperrt worden sei.

19 In einem internen SIP-SPE-Vermerk vom Oktober 2022, nach ihrer siebten Suspendierung, räumte der Ausschuss jedoch ein, dass „LTT sich nicht direkt an einem Verhalten beteiligt hat, das gegen die Richtlinie gegen hasserfülltes Verhalten verstößt.“ Siehe hier:

20 Der Ausschuss rechtfertigte ihre Suspendierungen intern mit der Behauptung, dass ihre Beiträge zur Online-Belästigung von „Krankenhäusern und medizinischen Dienstleistern“ ermutigten, indem sie andeuteten, „dass geschlechtsspezifische Gesundheitsfürsorge mit Kindesmissbrauch oder Grooming gleichzusetzen ist.“

21 Vergleichen Sie das mit dem, was geschah, als Raichik selbst am 21. November 2022 „doxxed“ wurde. Ein Foto ihrer Wohnung mit ihrer Adresse wurde in einem Tweet gepostet, der mehr als 10.000 Likes erhielt.

22 Als Raichik Twitter mitteilte, dass ihre Adresse verbreitet worden war, antwortete der Twitter-Support mit dieser Nachricht: „Wir haben den gemeldeten Inhalt überprüft und keinen Verstoß gegen die Twitter-Regeln festgestellt.“ Es wurden keine Maßnahmen ergriffen. Der Doxxing-Tweet ist immer noch online.

23 In internen Slack-Nachrichten sprachen Twitter-Mitarbeiter davon, technische Möglichkeiten zu nutzen, um die Sichtbarkeit von Tweets und Themen einzuschränken. Hier ist Yoel Roth, Twitters damaliger Global Head of Trust & Safety, in einer Direktnachricht an einen Kollegen Anfang 2021:

24 Sechs Tage später forderte Roth in einer Direktnachricht an einen Mitarbeiter des Forschungsteams für Gesundheit, Fehlinformationen, Datenschutz und Identität mehr Forschung, um die Ausweitung „nicht-entfernender politischer Interventionen wie Deaktivierung von Engagements und Entschärfung/Sichtbarkeitsfilterung“ zu unterstützen.

25 Roth schrieb: „Die Hypothese, die dem Großteil unserer Maßnahmen zugrunde liegt, ist, dass wir, wenn die Exposition gegenüber z. B. Fehlinformationen direkt Schaden verursacht, Abhilfemaßnahmen ergreifen sollten, die die Exposition verringern, und die Begrenzung der Verbreitung/Viralität von Inhalten ist eine gute Möglichkeit, dies zu erreichen.“

26 Er fügte hinzu: „Wir haben Jack dazu gebracht, dies für die zivile Integrität kurzfristig zu implementieren, aber wir müssen uns noch mehr anstrengen, um das in unser Repertoire an politischen Abhilfemaßnahmen aufzunehmen – insbesondere für andere Politikbereiche.“

27 Es wird mehr zu dieser Geschichte, die von @abigailshrier @shellenbergermd @nelliebowles @isaacgrafstein und dem Team von The Free Press @thefp berichtet wurde, kommen.

Bleiben Sie bei dieser Geschichte hier und auf unserer brandneuen Website auf dem Laufenden: http://thefp.com.

28 Die Autoren haben umfassenden und erweiterten Zugang zu den Dateien von Twitter. Die einzige Bedingung, der wir zugestimmt haben, war, dass das Material zuerst auf Twitter veröffentlicht wird.

29 Wir haben mit unserer Berichterstattung gerade erst begonnen. Die Dokumente können hier nicht die ganze Geschichte erzählen. Ein herzliches Dankeschön an alle, die bisher mit uns gesprochen haben. Wenn Sie ein aktueller oder ehemaliger Twitter-Mitarbeiter sind, würden wir uns freuen, von Ihnen zu hören. Bitte schreiben Sie an: [email protected]

30 Beobachten Sie @mtaibbi für die nächste Folge.

Ende der Übersetzung

