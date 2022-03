Neue Vorwürfe: Die Echtheit von Hunter Bidens Laptop wurde bestätigt

Bidenleaks

Die massive Korruption von Joe Biden ist wieder ein Thema, nachdem die Echtheit von Hunter Bidens Laptop bestätigt wurde. Auf dem Laptop sind explosive Daten gefunden worden.

Im Oktober 2020, unmittelbar vor der US-Wahl, wurde bekannt, dass Hunter Biden, der Sohn von Joe Biden, im Drogenrausch einen Laptop zur Reparatur gebracht und dann vergessen hat. Der Ladenbesitzer hat sich gesetzestreu verhalten und den Laptop nach dem Verstreichen einer bestimmten Frist angeschaut und schließlich den Behörden übergeben. Auf dem Laptop waren detaillierte Informationen über die Schmiergelder, die Joe Biden sich bezahlen lässt. Schätzungen gehen von vier Milliarden Dollar aus, die der Biden-Clan sich in den letzten Jahrzehnten illegal angeeignet haben dürfte

Stammlesern des Anti-Spiegel sind diese Vorwürfe gegen den Biden-Clan schon lange bekannt, denn ich berichte seit über zwei Jahren darüber. Sollte all das für Sie neu sein, lesen Sie unbedingt die hier verlinkten Artikel und folgen Sie auch den darin verlinkten Artikel, denn die Geschichte ist komplex und hat viele Handlungsstränge. Sich darin einzulesen, ist eine interessante Beschäftigung für ein spannendes Wochenende.

Auf dem im Oktober 2020 öffentlich gewordenen Laptop waren auch Informationen über Schmergelder auch Informationen über Hunter Bidens Drogensucht und Sex-Bilder, die eine Affäre mit einer 14-jährigen, Orgien mit Stripperinnen und so weiter und so fort zeigen. Wäre all das unmittelbar vor der US-Präsidentschaftswahl bekannt geworden, hätte Biden keine Chance gehabt, die Wahl zu gewinnen. Also haben die Medien die Geschichte wahlweise totgeschwiegen oder als böse Intrige von Trump bezeichnet.

Beim Totschweigen haben auch die sozialen Netzwerke geholfen. Bei Facebook war zum Beispiel Anna Makanju für die „Integrität der US-Wahl“ zuständig und hat bei Facebook alles löschen lassen, was Joe Biden hätte belasten können. Pikant dabei war, dass die wichtigsten Korruptionsvorwürfe gegen Joe Biden seine Zeit als US-Vizepräsident und seine Tätigkeit als US-Verantwortlicher für die Ukraine betreffen. Und wie es der Zufall wollte, war Anna Makanju eine von Vizepräsident Bidens Mitarbeitern in Sachen Ukraine. Die Details über diesen merkwürdigen „Zufälle“ finden Sie hier.

Nun wurde bekannt, dass der Laptop und alle darauf gespeicherten Daten echt sind, was die deutschen „Qualitätsmedien“ jedoch verschweigen, obwohl sogar die New York Times das eingestanden hat. Trotzdem fordern die angeblich so kritischen und unabhängigen westlichen Medien keine Aufklärung über die Korruptionsvorwürfe gegen den Biden-Clan.

Anders das russische Fernsehen, das am Sonntag in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick ausführlich auf das Thema eingegangen ist. Ich habe den Bericht des russischen Fernsehens übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Die Söhne von Biden, Kerry und Pelosi verwischen ihre Spuren in der Ukraine

Der aufsehenerregende Skandal um die Aktivitäten von US-Biolabors in der Ukraine weitet sich von Tag zu Tag aus. Am Donnerstag legte Igor Kirillov, Leiter der ABC-Truppen der russischen Streitkräfte, neue Dokumente vor. Seit Beginn der russischen Spezialoperation haben die Amerikaner damit begonnen, gefährliche Proben und Biomaterialien aus der Ukraine zu schaffen.

„Die Analyse der Unterlagen zeigt, dass nicht nur menschliche Gewebe- und Serumproben, sondern auch gefährliche Krankheitserreger und deren Vektoren ausgeführt wurden. So wurden beispielsweise mehr als 10.000 Proben an das Lugar-Zentrum in Georgien geschickt. Zu den weiteren Empfängern gehören Referenzlabors im Vereinigten Königreich und das Loeffler-Institut in Deutschland. Eine der Prioritäten der amerikanischen Auftraggeber ist der Milzbranderreger, der sich durch hohe Anfälligkeit und Überlebensfähigkeit in der Umwelt auszeichnet“, so Kirillov.

Der Skandal um die Biolaboratorien wird durch Beweise für die Finanzierung des militärisch-biologischen Programms des Pentagons in der Ukraine durch den Investmentfonds des Sohnes von US-Präsident Hunter Biden noch verschärft.

Aus den USA berichtet unser Korrespondent.

Nach seiner Europatournee kehrte Biden tief in die Nacht ins Weiße Haus zurück. Der Präsident war vier Tage lang von zu Hause weg. Während seiner Reise hat er kein Wort über die Biolabore in der Ukraine verloren, die sein Sohn gesponsert hatte. Was den Laptop von Hunter Biden betrifft, so zeigen Umfragen, dass die Hälfte der Wähler, die für Joe Biden gestimmt haben, noch nie davon gehört haben. 10 Prozent von ihnen sagten, sie hätten ihn nicht gewählt, wenn sie vor der Wahl davon gewusst hätten.

Übrigens betrug der Abstand zwischen Biden und Trump bei der Wahl weniger als 5 Prozent. Und es sieht so aus, als würde sich der 45. US-Präsident um das Amt des 47. bewerben. Trump versammelt regelmäßig seine Anhänger, so auch jetzt in Georgia. Er deutet an, ins Rennen zu gehen und seinen Gegner zu brandmarken: „Die Invasion in der Ukraine wäre, wie alle sagen, nie passiert, wenn ich im Weißen Haus wäre. Ich erinnere mich an diese verschlafenen Augen. Er ist ein schläfriger Hurensohn. Die Benzinpreise sind so hoch wie nie zuvor in der Geschichte und die Inflation ist so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr. In nur einem Jahr hat er es geschafft, den amerikanischen Traum buchstäblich zu zerstören. Wo ist sein Sohn Hunter? Erinnern Sie sich an seinen Laptop? Er lebt hervorragend!“

Damals hatten die pikanten Kompromate auf dem Laptop, den Hunter in einer Werkstatt vergessen hatte, nicht die Wirkung einer explodierenden Bombe. Vor der Wahl haben die amerikanischen Mainstream-Medien geschwiegen. Ein tieferer Blick in diese Büchse der Pandora offenbart nun, dass sie Geheimnisse birgt, die schlimmer sind als Sex, Drogen und das Nichtbezahlen von Steuern durch den missratenen Sohn.

„E-Mails von Hunters Laptop zeigen, dass er geholfen hat, Millionen von Dollar an Geldern für Metabiota, einen Auftragnehmer des US-Verteidigungsministeriums, zu sichern. Und während Metabiota sich angeblich mit medizinischer Forschung beschäftigt, schickte der Vizepräsident des Unternehmens 2014 eine E-Mail an Hunter, in der er beschrieb, wie man „die kulturelle und wirtschaftliche Unabhängigkeit der Ukraine von Russland durchsetzen“ könne. Ein ungewöhnliches Ziel für ein Biotech-Unternehmen“, schrieb die Daily Mail.

Dutzende von Mails sind in Zeitungen aufgetaucht. Westliche Journalisten weisen darauf hin, dass es Hunter Biden war, der Metabiota beim Bau von Labors ein paar hundert Kilometer von der russischen Grenze entfernt geholfen hat, um Experimente mit gefährlichen Krankheitserregern durchzuführen. Innerhalb von zwei Jahren erhielt das Unternehmen Aufträge des US-Verteidigungsministeriums im Wert von 20 Millionen Dollar. Der Sohn des derzeitigen US-Präsidenten hat selbst Hunderttausende von Dollar in das Unternehmen investiert. Er investierte über einen Fonds, den er zusammen mit dem Stiefsohn des ehemaligen Außenministers John Kerry eingerichtet hatte.

„Sie verwischen ihre Spuren in der Ukraine. Die Söhne von Kerry, Biden und Pelosi sind dort involviert. Sie verwischen Spuren über die Existenz von biologischen Waffenanlagen, die von den USA finanziert wurden. Sie benutzen das ukrainische Volk. Wacht auf, Leute!“, sagte Laura Logan, eine investigative Journalistin.

Bei einer kürzlichen Anhörung im Kongress wurde die stellvertretende Außenministerin Victoria Nuland über die Entwicklung biologischer Waffen durch die USA in der Ukraine befragt. Die Diplomatin antwortete: Es gibt dort Labors, und die USA wollen wirklich nicht, dass Daten aus diesen Labors in die Hände des russischen Militärs gelangen.

„Das biologische Projekt UP-2 wurde im Pentagon entwickelt und genehmigt. Eine vom US-Verteidigungsministerium beauftragte Pharmafirma arbeitete den sichergestellten Dokumenten zufolge mit dem ukrainischen Verteidigungsministerium zusammen, um nicht zugelassene Medikamente speziell an ukrainischen Soldaten zu testen“, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow.

Bulgarische Medien haben über den Tod von zwei Dutzend Versuchs-Soldaten in der Ukraine berichtet. Das geschah in Charkiw. Unerwarteterweise hat nicht irgendjemand, sondern die New York Times die Echtheit der Dateien von Hunter Bidens Laptop zugegeben. Das sind die Dateien, die Joseph Biden als „Big Guy“ bezeichnen, der immer seine 10 Prozent bekommt.

„Aus Hunters Laptop ging hervor, dass er und Joe ein gemeinsames Bankkonto hatten. Und wir wissen, dass Hunter die monatlichen Rechnungen seines Vaters bezahlt hat. Und wir wissen auch, dass Hunter Geld aus China erhalten hat, mindestens zwei Millionen Dollar gingen an James Biden, Joes Bruder. Die Familie Biden hat 31 Millionen Euro aus China erhalten, mindestens 5 Millionen aus der Ukraine, aber ich bin sicher, dass die Zahlen noch viel höher sind“, so Peter Schweitzer, ein politischer Berater.

Die Republikaner im Kongress fordern eine Untersuchung der Fakten, die nach der Veröffentlichung der Mails von Hunter Biden aufgetaucht sind. Führungskräfte der sozialen Medien, die die Geschichte verschwiegen haben, sowie ehemalige FBI- und CIA-Beamte, die ihnen gegenüber nachgegeben haben, sollen zur Rechenschaft gezogen werden. Jen Psaki, die einen möglicherweise korrupten Präsidenten weißgewaschen hat, soll ebenfalls verhört werden.

„Wir werden wahrscheinlich bis November dieses Jahres keine Antworten erhalten. Aber im November werden wir die Mehrheit in beiden Häusern zurückgewinnen und dann können wir sie alle zum Verhör vorladen“, sagt Darrell Issa, Mitglied des US-Repräsentantenhauses.

Sollten die Demokraten bei den Zwischenwahlen die Kontrolle über beide Kammern verlieren, könnte Biden tatsächlich ein Amtsenthebungsverfahren drohen. Die Republikaner haben nicht vergessen, wie zweimal versucht wurde, ihren Präsidenten Trump zu entmachten. Das erste Mal wurde er angeklagt, weil er versucht hatte, Bidens Korruptionspläne in der Ukraine aufzudecken.

So berichtete der Westen vor dem Krieg über die Ukraine: „Willkommen in der Ukraine, dem korruptesten Land Europas“, „Ukrainischer Präsident vertieft Zusammenarbeit mit der extremen Rechten.“ Wir wissen, dass es in der Ukraine viele Nazis gibt, und es ist so seltsam: Sie haben sich sehr abfällig über die Ukraine geäußert, über die massive Korruption in der Ukraine und darüber, wie schrecklich alles dort ist. Und jetzt sehen sie sie plötzlich als Helden an.

In der UNO tun sie so, als ob sie nicht sehen, wie die ukrainische Armee und die Nazi-Bataillone militärisches Gerät in Hinterhöfen von Wohnhäusern verstecken und Zivilisten als menschliche Schutzschilde benutzen. Es ging so weit, dass die russische humanitäre Resolution, aus der bewusst alle politischen Aspekte ausgeklammert wurden, unter dem Druck der USA von den Mitgliedsstaaten der Organisation nicht unterstützt wurde.

„Das Fehlen einer humanitären Resolution des Sicherheitsrates wird mit Sicherheit das Leben der humanitären Helfer vor Ort erheblich erschweren und es der ukrainischen Seite ermöglichen, weiterhin die Forderungen nach einem Waffenstillstand zu ignorieren, um die Menschen durch humanitäre Korridore abziehen zu lassen. Kiew wird weiterhin Zivilisten als menschliche Schutzschilde benutzen und schwere Waffen in der Nähe von Krankenhäusern und Kindergärten platzieren, was gegen das humanitäre Völkerrecht verstößt“, sagte der ständige Vertreter Russlands bei den Vereinten Nationen, Wassili Nebenzia.

Die USA haben die wichtigste Plattform der Welt so sehr politisiert, dass sie sich erlauben, über den Ausschluss Russlands aus dem UN-Sicherheitsrat zu spekulieren. Das Weiße Haus zögert nicht, über seinen Wunsch zu sprechen, die G20 kleiner zu machen – auf Kosten Russlands. Unmittelbar vor seiner Europareise zeichnete Biden das amerikanische Bild der Welt: „Die Zeit ist gekommen, in der sich alles verändert. Es wird eine neue Weltordnung geben, und wir müssen sie anführen. Und dazu müssen wir den Rest der freien Welt vereinen.“

Natürlich hat Washington nicht erst gestern damit begonnen, die Welt nach seinen Vorstellungen umzugestalten. Madeleine Albright hat das vor 30 Jahren getan. Sie gehörte zu denjenigen, die in den frühen 90er Jahren harte Sanktionen gegen den Irak durchsetzten. Das Land war ohne Lebensmittel und ohne Trinkwasser. Tausende von Kindern verhungerten und starben an Krankheiten, die erste weibliche Außenministerin der Geschichte hat sie für die Bedürfnisse der Demokratie abgeschrieben.

Sie würde auch nicht die Tausenden von getöteten Belgrader Bürgern bedauern. Sie wählte persönlich jugoslawische Ziele für die Bombardierung aus. Am Tag ihres Todes schreibt Biden: Albrights Hände haben den Lauf der Geschichte verändert. Er erinnerte sich auch auf dem dankbaren polnischen Boden an die glühende Russophobe: „Madeleine Albright wurde zu einer der glühendsten Verfechterinnen der Demokratie in der Welt. Und jetzt, im ewigen Kampf für Demokratie und Freiheit, stehen die Ukraine und ihr Volk an der Spitze des Kampfes zur Rettung ihres Landes.“

Die Landsleute in Übersee teilen Bidens Leidenschaft nicht. Nur einer von 10 Befragten hält die Ukraine für ein wichtiges Thema für die Vereinigten Staaten.

Biden verbringt zwei Tage in Polen und trifft ukrainische Flüchtlinge an der Grenze, aber er schafft es nicht, zu der Grenze zu Mexiko in Texas fahren, wo Tausende von Migranten illegal ins Land kommen. Der Wähler sieht das. Er sieht auch steigende Preise aufgrund der Inflation und der Anti-Russland-Sanktionen. Mehr als 60 Prozent der Amerikaner sind mit der Politik des demokratischen Präsidenten bereits nicht einverstanden.

Ende der Übersetzung



