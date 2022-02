Norwegen hat kein Gas für Europa: Die neuesten Entwicklungen auf dem Gasmarkt

Energiekrise

Der Westen scheint sich auf die "Mutter aller Sanktionen" vorzubereiten und versucht, für Europa Ersatz für russische Gas zu finden. Bisher ohne Erfolg.

Die USA wollen Russland am liebsten vom SWIFT abklemmen, was bedeuten würde, dass die Europäer keine russischen Rechnungen mehr bezahlen könnten. Dann würde Russland die Gaslieferungen nach Europa einstellen, denn wer liefert schon seine Ware, wenn die Rechnung nicht bezahlt werden kann?

Die USA versuchen auf den Weltmärkten Flüssiggas zu finden, aber selbst wenn sie die Mengen, die die EU braucht, finden würden, gibt es nicht genug Terminals, um ausreichend Flüssiggas in der EU anzuliefern. Und auch Norwegen hat nun erklärt, dass es nicht mehr Gas liefern kann.

Das russische Fernsehen hat über die neuesten Meldungen vom Gasmarkt berichtet und ich habe den Beitrag des russischen Fernsehens übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Sie arbeiten auch so schon mit voller Kapazität: In Norwegen wurde kein Gas für Europa gefunden

Der größte norwegische Gasproduzent erklärte, dass er nicht in der Lage wäre, Europa mit zusätzlichem Brennstoff zu versorgen, falls die Importe aus Russland gestoppt würden. Oslo reagierte auf die Zusicherungen der USA, eine Alternative zum russischen Gas für Europa zu finden. Die Alternative gibt es nach wie vor nur den Worten nach. Es stellte sich heraus, dass es nicht so einfach ist, mit einem Klick aus Washington Gas zu finden.

Die Rede ist von dem norwegischen Gasriesen Equinor, der bereits mehr als 20 Prozent des Gases für Europa liefert. Die Norweger haben die Förderung aus ihren reichen Nordseefeldern angesichts der Rekordpreise bereits hochgefahren, aber ihre technologischen Ressourcen sind erschöpft. Als sie Europa eine Alternative garantiert haben, waren die Amerikaner wohl zu voreilig.

„Wir können nichts mehr tun. Norwegen ist bereits voll ausgelastet“, sagte Equinor-CEO Anders Opedal.

Der Marktanteil von Gazprom in der EU beträgt etwa 40 Prozent, in Deutschland sind es sogar 55 Prozent. Jährlich fließen rund 200 Milliarden Kubikmeter Gas über Pipelines von Russland nach Europa. Im Januar erhielt Europa die Rekordmenge von 11,5 Millionen Tonnen Flüssiggas. Umgerechnet in Kubikmeter würden die EU bei maximaler Auslastung der europäischen Terminals nur 150 Milliarden Kubikmeter pro Jahr bekommen. Aber erstens ist Flüssiggas teurer und zweitens gibt es weltweit keinen Überschuss in solchen Mengen.

„Zusätzliches Gas wird nicht politisch gesucht. Es kann nicht in fünf Minuten aus dem Boden geholt werden. Insbesondere Flüssiggas. Sie müssen es fördern und dort ein Terminal bauen. Die Amerikaner verkaufen ihr Flüssiggas zu extrem hohen Preisen an die Europäer und tun so, als seien sie eine Art politischer Retter und Wohltäter Europas. Und die Europäer bedanken sich, fahren zu Konferenzen nach Washington und zahlen einen Dollar pro Kubikmeter, das ist zehnmal mehr als letztes Jahr“, sagt Konstantin Simonov, Leiter des Nationalen Energiesicherheitsfonds.

Asien ist der Hauptabnehmer von Flüssiggas. Anders als in Europa gibt es dort keine großen unterirdischen Speicher, so dass der Kraftstoff ohne Unterbrechung per Tanker an die Terminals geliefert werden muss. Indem sie Asien die Lieferungen entziehen, werden die USA unweigerlich weitere Preissteigerungen erzeugen, unter denen die europäischen Verbraucher bereits jetzt leiden.

Und die Eigentümer von Gastransportunternehmen erleiden bereits direkte Verluste – minus 750 Dollar pro Tag. Zum ersten Mal überhaupt ist die Frachtrate, also die Gebühr für den Transport von Gas aus den USA nach Europa, negativ geworden. Zu viele Schiffe stauen sich im Atlantik. Vor allem die, die von Asien nach Europa umgeleitet wurden.

Japan ist gezwungen, entweder auf Gas aus Speichern oder bereits bezahltes, aber noch nicht eingetroffenes Gas zurückzugreifen. Wie das Wall Street Journal berichtet, haben Beamte der Regierung von Präsident Biden in den letzten Tagen per Videoverbindung Druck auf Käufer in Südkorea, Japan und anderswo ausgeübt, um bereits bezahlte Lieferungen nach Europa umzuleiten. Und europäische Beamte haben angeblich Gespräche mit Doha und Baku ins Auge gefasst. Katar scheint nicht dagegen zu sein, stellt aber harte Bedingungen an Brüssel: Verbot des Weiterverkaufs von geliefertem Flüssiggas außerhalb der Europäischen Union, Einstellung der kartellrechtlichen Untersuchung gegen Katar und Abschluss langfristiger Verträge mit dem Partner aus dem Nahen Osten. (Anm. d. Übers.: Das ist geradezu Realsatire, mehr dazu im Anschluss an die Übersetzung)

Aserbaidschan kann über die Transadriatische Pipeline Gas nach Europa liefern. Aber die Gegner dieser Pipeline haben ein stichhaltiges Argument.

„Diese Pipeline dient nicht der Diversifizierung des Angebots. Erstens ist aserbaidschanisches Gas viel teurer. Zweitens besitzen die Russen einen Anteil am Shah-Deniz-Feld im Kaspischen Meer, aus dem dieses Gas gefördert wird. Lukoil ist einer der Aktionäre. Ich sehe hier keine echte Diversifizierung“, erklärt NO-TAP-Aktivist Jean-Luca Maggiore.

Britische Analysten haben errechnet, dass Europa für sechs Wochen genug Gas hat, wenn die EU-Länder die Importe aus Russland einstellen. Und der Chef des französischen Konzerns Total erklärte, Europa werde nicht in der Lage sein, einen Ersatz für russisches Gas zu finden

Ende der Übersetzung

Die Bedingungen von Katar sind Realsatire, wenn die EU darauf eingeht. Genau das galt ja früher in der EU, denn es gab langfristige Verträge mit Russland und der Weiterverkauf von Gas war de facto untersagt. Im Zuge des Kampfes der vorherigen EU-Kommission gegen Russland wurde der Gasmarkt reformiert, um Nord Stream 2 doch noch zu stoppen, weshalb die Zertifizierung der Pipeline sich so verzögert.

Im Zuge der Reform wurde der Weiterverkauf von Gas und der Handel von Gas in der EU eingeführt und das Ergebnis sehen wir gerade: Die Gaskrise mit explodierenden Preisen, weil Gas zu einem Spekulationsobjekt geworden ist und es für die Importeure sogar profitabel ist, wenn das Gas knapp ist. Wer noch langfristige Verträge mit Gazprom hat, der kauft das russische Gas für 250 bis 300 Dollar und verkauft es an der Börse für 1.000 und mehr Dollar weiter. Schneller und einfacher kann man kein Geld verdienen!

Sollte die EU auf die Forderungen von Katar eingehen, wäre das wirklich Realsatire, weil die EU dann all das, was sie mit Gazprom bisher hatte, für Katar freigeben würde. Ergebnis: Die Verbraucher zahlen mehr für Gas, denn Flüssiggas ist nun mal teurer als Pipeline-Gas.

Die Gründe für die Energiekrise in Europa

Über die Gründe für die Energiekrise in Europa habe ich oft berichtet, daher fasse ich sie hier der Vollständigkeit halber nur noch einmal kurz zusammen.

Erstens: Der letzte Winter war kalt, weshalb viel Gas verbraucht wurde. Pipelines und Tanker reichen nicht aus, um im Winter genug Gas nach Europa zu bringen, weshalb die Gasspeicher normalerweise im Sommer aufgefüllt werden. Das ist in diesem Jahr ausgeblieben und während die Gasspeicher normalerweise zu Beginn der Heizsaison zu fast 100 Prozent gefüllt sind, waren es in diesem Jahr nur knapp 75 Prozent.

Zweitens: Die Energiewende hat zu einem zu großen Anteil von Windenergie am Strommix geführt. Da der letzte Sommer aber außergewöhnlich windstill war, fehlte die Windkraft und es wurde unter anderem Gas zur Stromerzeugung genutzt, das eigentlich in die Speicher hätte geleitet werden müssen.

Drittens: Der Wunsch vieler europäischer Politiker, russisches Gas durch vor allem amerikanisches Flüssiggas zu ersetzen, hat dazu geführt, dass in Europa nun Gas fehlt. Der Grund: In Asien sind die Gaspreise noch höher als in Europa und die fest eingeplanten amerikanischen Tanker fahren nach Asien, anstatt nach Europa.

Viertens: Die Reform des Gasmarktes der letzten EU-Kommission hat den Handel mit Gas an den Börsen freigegeben. Dadurch wurde Gas zu einem Spekulationsobjekt. Während Gazprom sein Gas gemäß langfristiger Verträge für 230 bis 300 Dollar nach Europa liefert, ist es für die Importeure ein gutes Geschäft, das Gas an der Börse für 1.000 Euro weiterzuverkaufen und diese Spekulationsgewinne in Höhe von mehreren hundert Prozent in die eigene Tasche zu stecken.

Warum Gazprom trotzdem langfristige Verträge möchte? Die Antwort ist einfach, denn das war auch in Europa so, als in Europa noch Gasfelder erschlossen wurden. Der Produzent von Gas muss Milliardeninvestitionen planen und das geht nur, wenn er weiß, wie viel Gas er langfristig zu welchem Preis verkaufen kann. Daher möchte ein Gasproduzent langfristige Verträge, auch wenn der Preis zeitweise möglicherweise viel niedriger ist als der, den er an der Börse erzielen könnte.

Auch für den Kunden ist es von Vorteil, wenn er die Gaspreise und die Gasmengen im Voraus planen kann, denn was passiert, wenn man sich auf kurzfristige Verträge einlässt, erleben wir gerade in Europa. Dass die EU-Kommission sich trotzdem für kurzfristige Verträge und Börsenhandel von Gas einsetzt, ist entweder Inkompetenz, oder der Wunsch europäischen Konzernen die lukrative Börsenspekulation mit Gas auf Kosten der Verbraucher zu ermöglichen, oder die politische Abhängigkeit von den USA, die auf kurzfristige Verträge setzen, weil ihrer schnelllebigen Frackingindustrie schnelle Gewinne wichtiger sind als langfristige Planungssicherheit.



