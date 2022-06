Polen fordert von der EU 2 Mrd. für Flüchtlinge… und noch mehr

Vom Stamme der Nimm

Polen ist einer der größten Antreiber der anti-russischen Politik der EU. Die Kosten der polnischen Politik sollen aber die EU-Staaten bezahlen bezahlen.

Die Dreistigkeit der polnischen Regierung könnte einem Respekt abringen, wenn sie nicht so menschenverachtend wäre. Polen ist einer der Antreiber in der EU, wenn es um die anti-russische Politik geht, aber bezahlen sollen für die polnischen Ambitionen andere.

Polen hat nach dem Beginn der russischen Intervention in der Ukraine ukrainische Flüchtlinge aufgenommen und sie – für polnischen Verhältnisse – fürstlich unterstützt. Sie bekamen pro Tag 40 Zloty (etwa 9 Euro) Unterstützung und auch die medizinische Versorgung war gratis für ukrainische Flüchtlinge.

Polen liegt bekanntlich im Streit mit der EU-Kommission, weil die EU Polen alles mögliche vorwirft. Der Streit umfasst noch das alte Thema der Verteilung afrikanischer Flüchtlinge in der EU, es geht auch darum, dass Warschau die Brüsseler Begeisterung über LGBT nicht teilt, und um die polnische Justiz, die laut der EU nicht mehr unabhängig von der polnischen Regierung ist, was – nach den von der EU-Kommission angelegten Maßstäben – auch für Deutschland gelten müsste. Aber da Deutschland muslimische Flüchtlinge aufnimmt und LGBT ganz toll findet, hat die EU-Kommission an der deutschen Justiz nichts auszusetzen, obwohl sogar der Europäische Gerichtshof geurteilt hat, dass die Justiz in Deutschland nicht unabhängig von der Regierung ist. Aber das ist ein anderes Thema.

Da Polen LGBT und so weiter doof findet, hat die EU-Kommission 36 Milliarden Euro an Corona-Hilfen für Polen zurückgehalten. Polen hat nun ein Einlenken bei der Justizreform verkündet und die EU-Kommission war daraufhin am 1. Juni bereit, die Gelder freizugeben. Bei dieser Entscheidung hat es sicher eine Rolle gespielt, dass Polen gegenüber den ukrainischen Flüchtlingen so hilfsbereit war und denen so „selbstlos“ und großzügig geholfen hat.

Nachdem die EU-Kommission die Freigabe der Gelder angekündigt hat, war es mit der „selbstlosen“ polnischen Unterstützung für die ukrainischen Flüchtlinge schnell vorbei. Schon am 5. Juni, nur vier Tage später, hat Polen erklärt, ab Juli alle Hilfen für ukrainische Flüchtlinge einzustellen.

Aber die polnische Regierung wäre nicht sie selbst, wenn das schon das Ende der Dreistigkeit wäre. Nun hat die polnische Regierung von der EU zusätzliche zwei Milliarden Dollar als Erstattung der Kosten für die ukrainischen Flüchtlinge gefordert. Darüber hat die russische Nachrichtenagentur TASS berichtet und ich habe die Meldung der TASS übersetzt. Im Anschluss an die Übersetzung werde ich noch ein interessantes Detail ansprechen.

Beginn der Übersetzung:

Polen erklärt, die EU schulde dem Land fast 2 Mrd. $ für Flüchtlinge aus der Ukraine

Der polnische Gesundheitsminister Adam Niedzielski ist der Ansicht, dass „Polen das Land der ersten Frontlinie ist“

Die EU-Kommission soll Polen für die Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine entschädigen, die sich bis Ende 2022 auf etwa 8 Milliarden Zloty (über 1,9 Milliarden Dollar) belaufen werden. Das erklärte der polnische Gesundheitsminister Adam Niedzielski am Dienstag.

„Polen ist das Land der ersten Linie, der ersten Frontlinie. Deshalb wollen wir, dass die Kosten für die Versorgung der Flüchtlinge aus der Ukraine, einschließlich der Kosten für die medizinische Versorgung, von der EU-Kommission übernommen werden. Wir schätzen die Kosten, die bis Ende dieses Jahres anfallen werden, auf etwa 8 Milliarden Zloty“, wurde der Minister auf der Website wpolityce.pl zitiert.

Der Gesundheitsminister wies darauf hin, dass die EU-Kommission bisher plant, nur etwa 700 Millionen Zloty (etwa 166,6 Mio. Dollar) für diese Zwecke nach Polen zu überweisen. „Damit ist offensichtlich, dass diese Mittel in keinem Verhältnis zu den Ausgaben stehen, die wir zu tragen haben“, so Niedzielski abschließend.

Zuvor hatte der stellvertretende polnische Innenminister Pawel Schaefernacker erklärt, die Mittel, die die EU Polen für die Unterstützung von Flüchtlingen aus der Ukraine zur Verfügung stellt, seien nicht ausreichend. „Die Kosten [für Flüchtlinge aus der Ukraine], die uns entstehen, gehen in die Milliarden, nicht in die Millionen Euro. Deshalb sollte die EU-Hilfe für Länder, die Flüchtlingen helfen, auch in die Milliarden und nicht in die Millionen Euro gehen“, argumentierte er.

Nach Angaben des polnischen Grenzschutzes sind seit dem 24. Februar über 3,6 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine in Polen angekommen. Mehr als 1,5 Millionen von ihnen könnten Polen als ihren ständigen Wohnsitz wählen.

Ende der Übersetzung

Konfiszierung russischen Eigentums

Schon im Mai habe ich berichtet, dass in der EU und den USA Pläne ausgearbeitet werden, um das im Zuge der Russland-Sanktionen eingefrorene Vermögen zu konfiszieren. Mit dem Geld soll dann – so die offizielle Begründung – der Wiederaufbau der Ukraine finanziert werden.

Einer der wichtigsten Antreiber in dieser Frage in der EU ist wieder die polnische Regierung. Und wieder ist das keineswegs eine selbstlose Forderung. Über Polens Ambitionen, Teile (oder auch die ganze Ukraine) zu schlucken, habe ich bereits mehrfach berichtet. Polen unternimmt dazu bereits sehr konkrete Schritte, wie Sie hier nachlesen können.

Man muss kein hochintelligenter Analyst sein, um zu verstehen, dass auch die polnischen Forderungen, russisches Eigentum im Westen zu konfiszieren, um die Ukraine wiederaufzubauen, nicht von selbstlosen Motiven getrieben sind. Ob Polen die Ukraine (oder Teile des Landes) annektieren, oder sie in einer Art Föderation zu einem Protektorat machen möchten, werden wir sehen. Fakt ist aber, dass es dann Polen sein wird, das den „Wiederaufbau“ der Ukraine leiten und damit Zugriff auf – wenn es nach der polnischen Regierung geht – hunderte Milliarden Euro bekommen wird.

