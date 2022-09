Geopolitik

Auf dem Ostwirtschaftsforum, das alljährlich in Wladiwostok stattfindet, hat der russische Präsident Putin in einer weiteren Rede mit neokolonialen Politik des Westens abgerechnet, der dem Rest der Welt seine eigenen Regeln aufzwingen will.

Es gibt einige feste Termine im Jahr, an denen der russische Präsident Putin wichtige Reden hält und sich anschließend stundenlang den Fragen von Journalisten und Experten stellt. Der im Westen bekannteste Termin ist der alljährliche Valdai-Club, der deshalb im Westen am bekanntesten ist, weil es dort um geopolitische Themen geht. Aber es gibt auch das Petersburger Wirtschaftsforum, das jedes Jahr im Sommer stattfindet, und das Ostwirtschaftsforum, das jedes Jahr im Spätsommer in Wladiwostok stattfindet. Dass diese beiden Termine im Westen nicht so bekannt ist, liegt daran, dass es dort weniger um Geopolitik, sondern um Wirtschaftspolitik, vor allem auch um inner-russische Themen, geht.

Am 7 September hat Putin auf dem Ostwirtschaftsforum eine Rede gehalten und an der Podiumsdiskussion teilgenommen, in der er seine Abrechnung mit dem Westen fortgesetzt hat, die bereits in seinen letzten Reden sehr auffällig war (siehe hier und hier). Ich habe den Teil von Putins aktueller Rede übersetzt, in dem es um geopolitische Themen und vor allem um die Konfrontation mit dem Westen ging. Den sehr viel längeren Teil der Rede, in dem es um die Entwicklung des russischen Fernen Ostens und die Wirtschaftsbeziehungen im asiatisch-pazifischen Raum geht, habe ich nicht übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Im vergangenen Jahr fand das Ostwirtschaftsforum nach der Unterbrechung aufgrund der Coronavirus-Epidemie statt. Damals waren die meisten Experten der Meinung, dass sich die Weltwirtschaft zu erholen begann und sich mit der Aufhebung der Covid-Maßnahmen bald wieder normalisieren würde. An die Stelle der Epidemie sind jedoch andere Herausforderungen getreten, die ebenfalls globaler Natur sind und die ganze Welt bedrohen. Ich meine damit den Sanktionswahn des Westens, seine unverhohlenen, aggressiven Versuche, anderen Ländern Verhaltensmuster aufzuzwingen, sie ihrer Souveränität zu berauben und sie seinem Willen zu unterwerfen. Das ist eigentlich nicht ungewöhnlich, sondern die Politik, die der „kollektive Westen“ seit Jahrzehnten verfolgt.

Auslöser für diese Prozesse war die schwindende Dominanz der Vereinigten Staaten von Amerika in der Weltwirtschaft und -politik, sowie die hartnäckige Unwilligkeit oder gar Unfähigkeit der westlichen Eliten, die objektiven Fakten zu erkennen und zu akzeptieren.

Ich habe bereits gesagt, dass im gesamten System der internationalen Beziehungen in letzter Zeit unumkehrbare, man könnte sagen tektonische, Veränderungen stattgefunden haben. Die Rolle der dynamischen, vielversprechenden Staaten und Regionen der Welt, vor allem natürlich der asiatisch-pazifischen Region, ist deutlich gewachsen. Ihre Länder sind zu neuen Zentren des wirtschaftlichen und technologischen Wachstums und zu Anziehungspunkten für Personal, Kapital und Produktion geworden.

Trotzdem versuchen die westlichen Länder, die alte Weltordnung zu erhalten, die nur für sie von Vorteil ist, und alle zu zwingen, nach den berüchtigten „Regeln“ zu leben, die sie selbst erfunden haben und regelmäßig verletzen, indem sie sie je nach der aktuellen Situation ständig ändern. Dabei zwingt die mangelnde Bereitschaft anderer Länder, sich diesem Diktat und dieser Willkür zu unterwerfen, die westlichen Eliten, vereinfacht gesagt, zu kurzsichtigen und abenteuerlichen Entscheidungen – sowohl in Bezug auf die globale Sicherheit als auch auf Politik und Wirtschaft. All diese Entscheidungen laufen den Interessen der Länder und Völker zuwider – übrigens auch den Bürgern der westlichen Staaten selbst. Die Kluft zwischen den westlichen Eliten und den Interessen ihrer eigenen Bürger wird immer größer. (Anm. d. Übers.: Putin spielt hier auf die „regelbasierte Weltordnung“ an, von der westliche Politiker seit einigen Jahren reden. Was damit gemeint ist, können Sie hier nachlesen)

So wird der in Europa erreichte Stand der industriellen Entwicklung, die Lebensqualität der Menschen, die soziale und wirtschaftliche Stabilität – all das wird in den Ofen der Sanktionen geworfen, die auf Geheiß Washingtons im Namen der berüchtigten „euro-atlantischen Einheit“ verhängt werden. In Wirklichkeit aber wird all das geopfert, um die Diktatur der Vereinigten Staaten im Weltgeschehen zu erhalten.

Noch im Frühjahr haben sich viele ausländische Unternehmen in einem Wettlauf mit der Zeit aus Russland zurückgezogen, weil sie glaubten, dass unser Land am meisten leiden würde. Aber jetzt sehen wir, wie in Europa selbst eine Produktion und ein Arbeitsplatz nach dem anderen verschwinden. Und einer der Hauptgründe ist natürlich der Abbruch der Geschäftsbeziehungen zu Russland.

Die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen nimmt ab, da die EU-Regierungen selbst ihnen die verfügbaren Rohstoffe, Energieressourcen und Absatzmärkte wegnehmen. Und es ist kein Wunder, wenn die Nische der europäischen Unternehmen, sowohl auf dem Kontinent als auch auf dem Weltmarkt insgesamt, von ihren amerikanischen Schutzherren übernommen wird. Sie selbst schränken sich ja bei der Verfolgung ihrer Interessen nicht ein und zögern nicht, ihre Ziele zu verfolgen.

Darüber hinaus hat der Westen in dem Versuch, dem Lauf der Geschichte entgegenzuwirken, die wichtigsten Pfeiler des Weltwirtschaftssystems untergraben, das seit Jahrhunderten aufgebaut wurde. Vor unseren Augen geht das Vertrauen in den Dollar, den Euro und das Pfund als Währungen für die Bezahlung, die Bildung von Reserven und die Nominierung von Vermögenswerten verloren, und wir selbst entfernen uns Schritt für Schritt von diesen unsicheren, diskreditierten Währungen. Sogar die Verbündeten der USA verringern allmählich ihre Dollarbestände, wie Statistiken zeigen. Allmählich nimmt aber auch das Volumen der Zahlungen in Dollar ab, und die Ersparnisse gehen zurück.

An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass Gazprom und seine chinesischen Partner gestern beschlossen haben, bei der Bezahlung von Gaslieferungen im Verhältnis 50:50 auf den Rubel und den Yuan umzusteigen.

Ich möchte hinzufügen, dass die kurzsichtigen Maßnahmen der westlichen Regierungen die weltweite Inflation angeheizt haben: Sie hat in den entwickelten Volkswirtschaften bereits neue, langjährige Rekorde erreicht.

Jeder weiß es, aber ich sage es trotzdem nochmal: Die Inflationsrate in den Vereinigten Staaten lag im Juli bei 8,5 Prozent. In unserem Land liegt sie derzeit bei etwa 14 Prozent. Ich werde später noch darauf eingehen, aber der Trend ist rückläufig, anders als in den westlichen Volkswirtschaften. Dort steigt sie, während sie bei uns sinkt. Ich denke, dass wir am Ende des Jahres etwa 12 Prozent haben werden, und nach Meinung vieler unserer Experten werden wir unser Ziel wahrscheinlich im ersten oder zweiten Quartal des nächsten Jahres erreichen. Einige sagen 5 oder 6 Prozent, andere sagen, wir werden die Vier-Prozent-Marke erreichen. Wir werden sehen. In jedem Fall sind die Trends in diesem Sinne positiv. Aber was ist in unserer Nachbarschaft los? Die Inflation in Deutschland beträgt heute 7,9 Prozent, in Belgien 9,9 Prozent, in den Niederlanden 12 Prozent, in Lettland 20,8 Prozent, in Litauen 21,1 Prozent und in Estland 25,2 Prozent. Und die Tendenz ist steigend.

Steigende Preise auf den Weltmärkten können für die meisten der ärmsten Länder, die mit Engpässen bei Nahrungsmitteln, Energie und anderen lebenswichtigen Gütern zu kämpfen haben, eine echte Tragödie werden. Lassen Sie mich die Zahlen nennen, die die Gefährlichkeit des Problems unterstreichen: Haben im Jahr 2019 laut UN 135 Millionen Menschen auf der Welt stark an einem Mangel an Lebensmitteln gelitten, so hat sich ihre Zahl jetzt um das Zweieinhalbfache auf 345 Millionen Menschen erhöht – es ist schrecklich einfach. Hinzu kommt, dass die ärmsten Länder den Zugang zu lebenswichtigen Nahrungsmitteln ganz verlieren, da die Aufkäufe der Industrieländer zu einem starken Preisanstieg führen.

Ich gebe ein Beispiel. Sie alle wissen sehr gut, wie viel darüber geredet wurde, dass die Ausfuhr ukrainischen Getreides mit allen Mitteln sichergestellt werden muss, um die ärmsten Länder zu unterstützen. Und wir konnten natürlich nicht umhin, darauf zu reagieren, trotz aller Komplexität der Ereignisse um die Ukraine. Wir haben alles getan, um sicherzustellen, dass ukrainisches Getreide exportiert wird, und natürlich sind wir davon ausgegangen, dass das passieren würde. Ich habe mich mit den Führern der Afrikanischen Union, mit den Führern afrikanischer Länder getroffen und ihnen versprochen, dass wir alles tun werden, um ihre Interessen zu wahren, und dass wir den Export von ukrainischem Getreide erleichtern werden.

Wir haben das gemeinsam mit der Türkei getan. Das Ergebnis ist, ich berichte Ihnen, verehrte Kolleginnen und Kollegen: Wenn wir die Türkei als Land, das Getreide als Zwischenhändler weitergibt, ausschließen, dann geht das gesamte, fast das gesamte aus der Ukraine exportierte Getreide, nicht in Entwicklungsländer und ärmere Länder, sondern in die Europäische Union. Im Rahmen des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen, das den bedürftigsten Ländern eigentlich Hilfe leisten soll, sind nur zwei Schiffe – ich betone das – nur zwei von 87 Schiffen, auf denen 60.000 der zwei Millionen Tonnen Lebensmittel waren, sind in Entwicklungsländer gefahren. Das bedeutet, dass nur drei Prozent an Entwicklungsländer gehen. (Anm. d. Übers.: Darüber habe ich berichtet, meinen Artikel mit Link zur Seite der UNO finden Sie hier)

Ich möchte sagen, dass viele europäische Länder in den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten als Kolonisatoren gehandelt haben und das auch heute noch tun. Die Entwicklungsländer wurden und werden ein weiteres Mal einfach betrogen.

Es ist offensichtlich, dass das Ausmaß der Nahrungsmittelprobleme in der Welt – leider und zu unserem großen Bedauern – mit diesem Ansatz nur zunehmen wird, was zu einer noch nie dagewesenen humanitären Katastrophe führen kann, und vielleicht sollten wir darüber nachdenken, die Bestimmungsorte von Getreide- und anderen Nahrungsmittelexporten in diese Richtung zu beschränken. Ich werde das sicherlich mit dem türkischen Präsidenten, Herrn Erdogan, besprechen, denn er und ich haben den Mechanismus für den Export ukrainischen Getreides entwickelt. In erster Linie, ich wiederhole das, um den ärmsten Ländern zu helfen. Doch was geschieht in der Praxis?

Ich unterstreiche nochmal, dass diese Situation durch die unvernünftige Politik der USA, Großbritanniens und der Europäischen Union ausgelöst wurde, die von illusorischen politischen Ideen besessen sind und dabei das Wohlergehen ihrer eigenen Bürger, ganz zu schweigen von denen außerhalb der sogenannten goldenen Milliarde, in den Hintergrund drängen. Das wird den Westen unweigerlich in die Sackgasse einer wirtschaftlichen und sozialen Krise mit unvorhersehbaren Folgen für die ganze Welt führen.

Sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen!

Russland kommt mit der wirtschaftlichen, finanziellen und technologischen Aggression des Westens klar. Ich sage ausdrücklich Aggression, denn es gibt kein anderes Wort dafür. Die russische Währung und der russische Finanzmarkt wurden stabilisiert, die Inflation ist, wie ich bereits sagte, rückläufig, und die Arbeitslosigkeit liegt auf einem historischen Tiefstand von weniger als vier Prozent. Die Einschätzungen und Prognosen zur Wirtschaftsdynamik, auch aus der Wirtschaft selbst, sind wesentlich optimistischer als noch zu Beginn des Frühjahrs.

Ich möchte anmerken, dass sich die wirtschaftliche Lage zwar insgesamt stabilisiert hat, aber natürlich gibt es Probleme in einigen Sektoren und Regionen und in bestimmten Unternehmen des Landes, insbesondere in denjenigen, die von Lieferungen aus Europa abhängig waren oder ihre Produkte dorthin geliefert haben.

Es ist wichtig, weiterhin gemeinsam mit der Wirtschaft zeitnahe Entscheidungen zu treffen und wirksame, gezielte Unterstützungsmechanismen einzuführen. Ich bitte die Regierungskommission für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der russischen Wirtschaft, diese Frage ständig zu überprüfen. Allerdings tun wir das fast täglich. Trotz der bekannten Elemente der Stabilisierung, die ich soeben erwähnt habe, sind wir uns auch der Risiken bewusst, die wir ständig im Auge behalten müssen.

Russland ist ein souveränes Land. Wir werden unsere nationalen Interessen stets schützen, indem wir eine unabhängige Politik verfolgen, und wir schätzen dieselben Qualitäten bei unseren Partnern, die über viele Jahre hinweg ihre Zuverlässigkeit und ihr Verantwortungsbewusstsein im Handel, bei Investitionen und in anderen Bereichen der Zusammenarbeit unter Beweis gestellt haben. Ich beziehe mich dabei natürlich auf unsere Kollegen im asiatisch-pazifischen Raum.

Eine absolute Mehrheit der Staaten des asiatisch-pazifischen Raums lehnen die zerstörerische Logik von Sanktionen ab. Im Mittelpunkt der Geschäftsbeziehungen stehen die Grundsätze des gegenseitigen Nutzens, der Zusammenarbeit und der Steigerung des wirtschaftlichen Potenzials zum Wohle der Bürger unserer Länder. Das ist der große Wettbewerbsvorteil der Region, der Schlüssel zu ihrer dynamischen, langfristigen Entwicklung, die seit langem konstant über dem weltweiten Niveau liegt.

Sie wissen das sehr gut, trotzdem möchte ich Sie daran erinnern, dass das BIP der asiatischen Länder in den letzten zehn Jahren jährlich um etwa fünf Prozent gewachsen ist, während das globale BIP um drei Prozent, das der Vereinigten Staaten um zwei Prozent und das der Europäischen Union um 1,2 Prozent gestiegen ist. Aber das ist nicht einmal das Wichtigste. Wichtig ist, dass der Trend anhält. Wozu wird das unweigerlich führen? Im Ergebnis wird der Anteil der asiatischen Volkswirtschaften am globalen BIP von 37,1 Prozent im Jahr 2015 auf 45 Prozent im Jahr 2027 steigen, und dieser Trend wird sich sicherlich fortsetzen.

Für Russland ist es wichtig, dass die Wirtschaft des Fernen Ostens unseres Landes zusammen mit den Volkswirtschaften des asiatisch-pazifischen Raums wächst, damit die Region moderne Lebensbedingungen für die Menschen hat, ihre Einkommen wachsen, ihr Wohlstand steigt, hochwertige Arbeitsplätze und effektive Produktionen entstehen.

Ende der Übersetzung

Danach ging Putin sehr detailliert auf die schon umgesetzten und noch anstehenden Pläne für die Entwicklung des russischen Fernen Ostens und die Zusammenarbeit mit den Volkswirtschaften des asiatisch-pazifischen Raums ein, was ich jedoch nicht übersetzt habe.

Allerdings hat der Moderator Putin nach dessen Rede eine Frage gestellt, die ich der Vollständigkeit halber zusammen mit Putins Antwort auch übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Doronov: Herr Präsident, ich danke Ihnen vielmals! Geht es nur mir so, oder habe ich in Ihrer Rede wirklich kein einziges Wort über die Ukraine gehört?

Putin: Gehört das Land zur asiatisch-pazifischen Region? Meiner Meinung nach nicht. Aber wir sprechen hier über regionale Fragen, in erster Linie über den Fernen Osten der Russischen Föderation. Wenn Sie sich für die Situation in dieser Region interessieren, werde ich Ihre Fragen gerne beantworten.

Doronov: Ja, natürlich sind wir besorgt, denn wir befinden uns hier – ich habe nachgerechnet – etwa 7.000 Kilometer vom Kriegsgebiet entfernt. Aber die Auswirkungen dessen, was dort geschieht, sind auch hier zu spüren, auch im Fernen Osten.

Putin: Klar.

Doronov: Die Auswirkungen lassen sich wahrscheinlich in einen wirtschaftlichen Aspekt unterteilen – wir haben gesehen, wie sich die gewohnte Lebensweise verändert hat, als es bei uns Bezahlsysteme, Automobilhersteller und andere Produzenten gegeben hat und sie Russland einfach verlassen haben – und in einen moralischen Aspekt, wenn Familien sich untereinander streiten, wenn Verwandte auf verschiedenen Seiten der Grenze nicht mehr miteinander reden und so weiter.

Ich habe eine Frage: Was hat unser Land seit Beginn dieses Jahres, seit dem 24. Februar, gewonnen und was haben wir als Staat Ihrer Meinung nach verloren?

Putin: Ich denke, ich bin sicher, dass wir nichts verloren haben und nichts verlieren werden. Unter dem Gesichtspunkt, was wir gewonnen haben, ist der wichtigste Gewinn die Stärkung unserer Souveränität, das ist eine unvermeidliche Folge der gegenwärtigen Ereignisse.

Ja, natürlich gibt es eine gewisse Polarisierung, sowohl in der Welt als auch innerhalb des Landes. Ich glaube, dass wir davon nur profitieren werden, denn alles Unnötige, Schädliche und alles, was uns am Vorankommen hindert, wird weggeworfen. Wir werden an Dynamik gewinnen, an Entwicklungstempo, denn moderne Entwicklung kann nur auf Souveränität beruhen. Alle unsere Schritte in diese Richtung zielen auf die Stärkung unserer Souveränität ab. Das ist das Erste.

Zweitens, und das ist das Wichtigste – ich möchte das noch einmal betonen, das hört man oft, ich sehe das, ich möchte das betonen, es ist eine absolut richtige These – wir haben nichts angefangen, was die Kriegshandlungen betrifft, wir versuchen nur, sie zu beenden.

Die Kriegshandlungen wurden nach dem Staatsstreich in der Ukraine 2014 von denen angefangen, die keine normale friedliche Entwicklung wollten und versucht haben, ihr eigenes Volk zu unterdrücken, indem sie eine Militäroperation nach der anderen durchgeführt und acht Jahre lang einen Völkermord an den Menschen im Donbass verübt haben.

Russland hat sich nach ungezählten Versuchen, dieses Problem friedlich zu lösen, dazu entschlossen, auf die gleiche Weise zu reagieren, wie unser potenzieller Gegner – nämlich militärisch. Wir haben das bewusst getan, alle unsere Maßnahmen zielen darauf ab, den Menschen im Donbass zu helfen. Das ist unsere Pflicht und wir werden sie bis zum Ende erfüllen. Letztlich wird das zur Stärkung unseres Landes führen, sowohl nach innen als auch nach außen.

Ende der Übersetzung



