Biowaffen

Dass das Pentagon überall auf der Welt Biolabore betreibt, ist bekannt. Nun sind neue Dokumente darüber aufgetaucht, woran die USA in der Ukraine und in Georgien forschen.

Die bulgarische Journalistin Dilyana Gaitandzhieva gilt für westliche Medien als Verschwörungstheoretikerin, da sie Skandale aufdeckt, die man im Westen lieber unter dem Teppich halten möchte, aber ihre vergangenen Recherchen zum Beispiel über Waffenlieferungen der USA an islamistische Gruppen in Syrien haben sich bestätigt und wurden nicht widerlegt. Nun hat Gaitandzhieva eine neue Recherche veröffentlicht, über die das russische Fernsehen berichtet hat.

Gaitandzhieva hat Dokumente über die Forschungen der Biolabore des Pentagon in der Ukraine und in Georgien eingesehen. Über die US-Labore in der Ukraine und in Georgien habe ich schon öfter berichtet, auch darüber, dass die USA jede Kontrolle dieser Labore verweigern. Ich habe ich den Beitrag des russischen Fernsehens über die neue Recherche von Gaitandzhieva übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Lieferanten für Bio-Proben: Die USA machen Versuche mit ukrainischen und georgischen Soldaten

Ukrainische und georgische Soldaten sollen auf ihre Resistenz gegen 14 besonders gefährliche Krankheitserreger getestet werden. Es geht nicht nur um das hämorrhagische Krimfieber, sondern auch zum Beispiel um Typhus und Milzbrand. Tiflis ist bereit, tausend Rekruten für die Experimente zur Verfügung zu stellen.

Es soll um eine Blutentnahme gehen, ein scheinbar harmloses Verfahren. In den Dokumenten steht jedoch ein wichtiger Vorbehalt: Amerikanische Militärwissenschaftler sollen innerhalb von 48 Stunden über den Tod von Studienteilnehmern informiert werden.

„Das bedeutet, dass die Experimente einen möglichen tödlichen Ausgang beinhalten. Es ist nicht bekannt, welche Art von Verfahren wie an den Soldaten durchgeführt werden, und es besteht eine reale Gefahr für das Leben der an dem Programm beteiligten Freiwilligen“, so Dilyana Gaitandzhieva, Autorin der Recherche.

Die bulgarische Journalistin hat früher einen von den USA organisierten Plan zur Lieferung von Waffen an syrische Kämpfer aufgedeckt. Sie hat die Aktivitäten des Lugar-Zentrums in Tiflis untersucht, das ein wichtiges Glied im umfangreichen militärisch-biologischen Programm der USA ist. Die USA benötigen ihre Satelliten, die Ukraine und Georgien, nicht nur als Experimentierfeld, sondern auch als Quelle für biologische Proben.

Die ukrainische Regierung hat sich freundlicherweise bereit erklärt, fast 4.500 Soldaten zur Verfügung zu stellen, die als Versuchskaninchen dienen. Und die Ergebnisse der Tests sollen sie nicht erfahren.

„Die Ergebnisse der Tests werden den Studienteilnehmern nicht bekannt gegeben. Und das wirft große Fragen auf: Warum dürfen die Soldaten nicht wissen, ob sie Antikörper gegen potenziell tödliche Krankheiten haben? Warum? Das Dokument enthält keine Antwort“, sagt Dilyana Gaitandzhieva.

Die Programme werden großzügig gesponsert. Ein Auftragnehmer hat 80 Millionen Dollar für biologische Forschung in der Ukraine erhalten. Ein anderer hat einen Vertrag über 22,8 Millionen Dollar bekommen.

„Hier hängt alles vom Preis ab. Das Budget ermöglicht es, solche Fragen einvernehmlich mit den georgischen und ukrainischen Regierungen zu klären. Und die Tatsache, dass Menschen leiden, insbesondere in Georgien und der Ukraine gab es massenhaft Fälle von seltenen Krankheiten, einschließlich tropischer Fieber, nun, das sind, wie man so schön sagt, Produktionsfehler“, sagt der Militärexperte Aleksander Khrolenko, ein Kolumnist der Mediengruppe Russia Today.

Das Geld kommt vom Militär, dessen Zweck in der Regel die Entwicklung von Waffen ist. Die Verträge zwischen den Ländern sind so formuliert, dass US-Militärwissenschaftler im Falle einer Erkrankung oder eines Todes nichts damit zu tun haben. Ja, sie haben die Experimente geleitet und auch das Blut untersucht, aber sie sind nicht für die Folgen verantwortlich. Das ist doch praktisch.

„Es sind sehr seltsame Experimente, sehr seltsame Aktionen, um DNA zu sammeln und die Wirkung verschiedener Viren auf eine bestimmte ethnische Gruppe zu untersuchen. Und dann auch noch der sehr seltsame Vorbehalt, dass die Amerikaner im Falle von Todesfällen keine Verantwortung tragen. All dies zusammengenommen sollte die ukrainische Gesellschaft, aber auch die internationale Gemeinschaft beunruhigen“, so Evgeni Poddubny, Leiter unseres Büros für den Nahen Osten und Nordafrika.

Als Reaktion auf die Recherchen von Dilyana Gaitandzhieva beginnen die USA und ihre Verbündeten mit banalen Schikanen gegen die Journalistin.

„Seit vielen Jahren werde ich jedes Mal, wenn ich Berichte veröffentliche, Informationen und unwiderlegbaren Fakten bereitstelle, von amerikanischen und georgischen Journalisten angegriffen, die behaupten, ich würde Verschwörungstheorien veröffentlichen. Das sind keine Verschwörungstheorien, das sind Fakten. Die USA führen Experimente mit ihren militärischen Verbündeten Ukraine und Georgien durch. Und diese Experimente sind potenziell tödlich. Und das ist in den Dokumenten festgehalten“, beharrt die Autorin der Recherche.

Das nächste Projekt, bei dem es um die Sammlung von Bio-Proben von Soldaten geht, soll im Frühjahr in Bulgarien gestartet werden. Und die USA planen, diese Programme auszuweiten – an den Grenzen von Russland und seinen Verbündeten.

Ende der Übersetzung



