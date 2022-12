Russland baut seine Produktion für Flüssiggas aus

Schwimmende Industrieanlage

Russland hat am Nordmeer eine riesige Anlage für den Export von Flüssiggas gebaut, die wegen der großen Nachfrage massiv ausgebaut wird. Unter anderem entsteht eine riesige, schwimmende Industrieanlage.

Was die deutschen Medien nur ungern berichten, ist, dass die EU den Import von russischem Flüssiggas in diesem Jahr um 50 Prozent erhöht hat, während die EU gleichzeitig das günstigere und umweltfreundlichere russische Pipelinegas ablehnt, das übrigens aus dem gleichen Gasfeld kommt. Das ist nur eine Randnotiz, die wieder mal aufzeigt, wie absurd die Politik der EU ist.

Russland baut seine Exportmöglichkeiten für Gas im Eiltempo aus. China wird inzwischen über Pipelines mit russischem Gas beleifert. Und im hohen, arktischen Norden hat Russland eine große Anlage zur Verflüssigung von Erdgas gebaut, mit der das Gas mit Tankern in alle Welt exportiert wird. Diese Kapazitäten will Russland weiter ausbauen, weshalb gerade eine völlig neuartige Anlage gebaut wird: Ein schwimmende Industrieanlage zur Verflüssigung und Verladung von Gas.

Darüber hat das russische Fernsehen am Sonntag in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick berichtet. Ich habe den russischen Bericht übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

In der Region Murmansk wird eine einzigartige schwimmende Industrieanlage gebaut

In dieser Woche jährt sich der Start der Jamal-Flüssiggas-Anlage, eines Projekts von Novatek in der Arktis, zum fünften Mal. Im Laufe der Jahre hat die Anlage mehr als 85 Millionen Tonnen Flüssiggas produziert. Und Novatek hat ein noch ehrgeizigeres Projekt vor: den Bau einer schwimmenden Flüssiggasanlage. So etwas hat noch niemand auf der Welt getan.

Eine Reportage aus Jamal.

Das ist natürlich noch nicht das Ende der Welt, aber es sieht ihm sehr ähnlich. Ringsherum ist eine raue, eisige Wildnis. Wir befinden uns oberhalb des Polarkreises. Die Lufttemperatur beträgt Minus 25 Grad. Aber für Jamal ist das noch kein Frost. Hier am Flughafen von Sabetta beginnt die Arktis.

Und das spürt man von der ersten Sekunde an, der Wind ist so stark, dass er einen umwirft. Der russische Norden testet, was man aushalten kann. Hier, inmitten des Permafrostes, steht die größte arktische Industrieanlage: „Jamal-LNG“. Sie ist leicht an ihren gigantischen Ausmaßen und den gigantischen „Kondensmilchdosen“ zu erkennen, das sind einzigartige riesige Tanks für die Lagerung von verflüssigtem Erdgas. Dieses Industriezentrum ist ein Projekt von Novatek, das in diesem Jahr sein 5-jähriges Bestehen feiert.

Der zentrale Kontrollraum ist ein automatisiertes Kontrollsystem für die gesamte Anlage: vom Förderprozess, bei dem alles auf Bildschirmen angezeigt wird, bis hin zu den Prozesslinien, in denen das Gas verflüssigt wird. Davon gibt es vier Anlagen, dann kommt das Beladen. Flüssiggas ist nach Erdöl der zweitwichtigste Brennstoff der Welt.

Russland ist die Nummer eins, was die Erdgasreserven angeht. Jamal-LNG macht diesen Vorsprung zu einem Vorteil – die Liefermengen werden für Jahre im Voraus geplant.

„Anfang dieses Monats wurde in der Anlage die 85 millionste Tonne Flüssiggas produziert. In diesem Jahr haben wir die Kapazität weiter erhöht und die Produktion auf 120 Prozent der Nennkapazität gesteigert. Während wir hier filmen, wird gerade ein weiterer Gastanker beladen“, erklärt Vladislav Khlybov, stellvertretender Produktionsdirektor bei Jamal-LNG.

Auf der Nordmeerroute, der kürzesten Verbindung zwischen Europa und Asien, die 40 Prozent schneller ist als über den Suezkanal, wird der Brennstoff an Orte gebracht, die Gaspipelines nicht erreichen. Auf dem Auslandsmarkt sind die wichtigsten Importeure seit jeher die asiatisch-pazifischen Länder. Doch in diesem Jahr kauft Europa trotz aller lautstarken Bekundungen, russisches Gas abzulehnen, zunehmend Flüssiggas aus Russland und Russland erhöht seine Lieferungen auf 15 Milliarden Kubikmeter. Das sind fast 50 Prozent mehr früher. Der internationale Seehafen von Sabetta mit seinen sechs Frachtliegeplätzen ist rund um die Uhr in Betrieb.

„Das Geschäft mit den Gastransportern ist dynamisch. Zwischen der Ankunft des Schiffes und dem Verlassen des Hafens vergehen im Winter etwa 34 Stunden und im Sommer 29 Stunden. Die LNG-Verladung selbst dauert 13 Stunden“, sagt Andrey Pozdnyakov, Leiter des Jamal-LNG Marine Terminals.

Jeder Tanker, der nach Sabetta kommt, wird von einem Eisbrecher begleitet. Er holt das Schiff am Kara-Tor ab und bahnt ihm den Weg durch die Gletscher und Eishügel.

Auf der anderen Seite des Golfs von Ob, in der Karasee, sind die Bauarbeiten in vollem Gange. Die Entfernung von Sabetta zur Gydan-Halbinsel beträgt etwa 70 Kilometer. Wir fliegen mit dem Hubschrauber, um das neue Projekt von Novatek, Arctic LNG-2, zu besichtigen.

Über eine Million Kilometer Gasleitungen ziehen sich durch die arktische Wüste, verschlingen sich und verschwinden am Horizont. Hier wird der verflüssigte Brennstoff gewonnen und hergestellt.

Es ist mitten in der Polarnacht im Utrenneye-Feld, jetzt ist es 12 Uhr mittags auf der Jamal-Halbinsel, aber die Sonne ist noch nicht aufgegangen. Hier liegt das Gas buchstäblich unter unseren Füßen. Die Reserven werden auf über eine Billion Kubikmeter geschätzt. Das wird für mindestens 100 Jahre ausreichen.

Von den so genannten Cluster-Brunnen, die in unterschiedlichen Tiefen liegen, gelangt das Gas über die Hauptleitungen zu den Anlagen der Erstreinigung. Die gesamte dafür notwendige Infrastruktur ist bereits vorhanden. Außerdem gibt es Straßen, ein Schichtlager und ein eigenes Kraftwerk.

„Dies ist das energetische Herz des Feldes und der Anlage. Die Aggregate wurden in Perm montiert. Auch die Transformatoren werden in Russland hergestellt. Die Schaltanlage wurde in Tscheboksary hergestellt. Wir haben ein maximales Niveau an russischen Herstellern“, sagt Timofei Sazonov, stellvertretender Generaldirektor für den Bau von Arctic LNG-2.

Aber die wichtigste Arbeit liegt jetzt am Kai. Die Erbauer mussten sogar den Grund des Arktischen Ozeans vertiefen, um die Einfahrt großer Tanker in den Hafen zu ermöglichen.

„Früher war hier der Ozean. Dieser Bereich wurde komplett neu gestaltet. Hier wurden etwa 1,5 Millionen Kubikmeter Sand aufgeschüttet. Die Natur gibt nicht so leicht auf. Wir haben hier ständig Stürme, es ist kalt“, sagt Sergej Komlew, Leiter der Abteilung für den Bau von Arctic LNG-2 an Land.

Für das arktische LNG-Projekt ist der wichtigste Vorteil auch sein Nachteil: Das Gas zu verflüssigen, ist in diesen Breitengraden einfacher und billiger. Hier liegt aber auch das Hauptproblem: Es ist sehr teuer, eine Anlage im Permafrostgebiet zu bauen. Aus diesem Grund hat Novatek beschlossen, seine zweite Anlage auf Jamal schwimmend zu errichten. Und zum ersten Mal in der Geschichte der Branche wird eine fertig montierte Anlage über den Nördlichen Seeweg aus dem Gebiet Murmansk nach Gydan geliefert – die Entfernung beträgt fast 2.000 Kilometer. So etwas hat noch niemand auf der Welt getan.

Hier in Belokamenka, dem innovativen Standort von Novatek, ist das Zentrum für den Bau von großen Offshore-Anlagen. Es ist das einzige seiner Art. Am Ufer der Kola-Bucht breitet sich die ganze Stadt aus – eine Fabrik zur Produktion von Fabriken.

Dies ist das Herzstück der Montage. Wie in einem riesigen Baukasten werden hier die Prozesseinheiten der zukünftigen Anlage Stück für Stück zusammengesetzt. Auf dieses Modul, einen Dampfgasverdichter, ist man besonders stolz. Er wurde vollständig in Russland hergestellt.

Die strategische Aufgabe ist es, die Produktion so weit wie möglich zu russifizieren. Hunderte von Unternehmen aus verschiedenen russischen Regionen entwickeln und fertigen Teile und Ausrüstungen für Arctic LNG-2. Mächtige Kräne von Uralmash, geschweißte Rohre aus rostfreiem Stahl aus Voronezh. Das Novatek-Projekt hat im ganzen Land fast 80.000 Arbeitsplätze geschaffen.

„Praktisch die gesamte Ausrüstung wird von Russen hergestellt und bedient werden. Mit anderen Worten: Wir haben in Russland ein Niveau an LNG-Kompetenz erreicht, das es uns ermöglicht, solche Anlagen mit Russen in Betrieb zu nehmen. Je mehr solcher Anlagen wir bauen, desto mehr russische Ausrüstung werden wir verwenden“, erklärt der Direktor der LNG-Anlage Timur Dautov.

Das Konzept der schwimmenden LNG-Anlage ist einzigartig. Sie besteht eigentlich aus zwei Teilen. Oben sind die Verflüssigungsleitungen, die in der Werkstatt montiert werden. Und die Basis ist der Sockel, der das gesamte Bauwerk über Wasser halten wird.

Auf dem schwarzen Samt der beleuchteten Polarnacht ist das Werk fast vollständig beleuchtet. So sieht es in seiner Gesamtheit aus, es ist ein riesiges Schiff. Es steht jetzt im Trockendock auf einem gigantischen Betonsockel. Es ist eine Schwerkraftplattform. Im Inneren ist es hohl, es enthält die weltweit größten Membrantanks für Flüssiggas.

So sehen sie von innen aus. Die Membrantanks funktionieren wie eine Thermoskanne und halten das Gas beim Siedepunkt von Minus 160 Grad.

Direkt von der Anlage wird das verflüssigte Gas auf Gastanker verladen. Das ist schneller, umweltfreundlicher und natürlich auch billiger. Die erste Anlage, insgesamt werden es drei, wird Novatek im nächsten Jahr in Betrieb nehmen. Mit der Schaffung des grundlegend neuen Gasförderzentrums jenseits des Polarkreises hat Russland einmal mehr bewiesen, dass es in der Arktis seinesgleichen sucht.

Ende der Übersetzung



