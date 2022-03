Russland wird ausländische Firmen notfalls übernehmen

Wirtschaftskrieg

Das derzeit größte Risiko für Russland im Wirtschaftskrieg ist die Schließung ausländischer Firmen in Russland und die dadurch drohende Arbeitslosigkeit. Russland hat nun darauf reagiert.

Viele weltweite Konzerne haben in den letzten Tagen angekündigt, den russischen Markt vorübergehend oder endgültig zu verlassen. Das würde bedeuten, dass Millionen Russen, die in diesen Firmen gearbeitet haben, arbeitslos werden. Das will die russische Regierung verhindern, indem sie diese Firmen notfalls übernimmt und weiter arbeiten lässt. Darüber – und über Reaktionen darauf – hat das russische Fernsehen berichtet. Ich übersetze hier drei kurze Beiträge des russischen Fernsehens dazu.

Zunächst der Artikel des russischen Fernsehens über die russische Entscheidung, ausländische Firmen notfalls zu übernehmen.

Beginn der Übersetzung:

Putin befürwortet externes Management von scheidenden ausländischen Unternehmen

Die Nachfrage nach bestimmten Gütern habe zugenommen, aber es bestehe kein Zweifel daran, dass dies nur vorübergehend sei, sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Donnerstag bei einer Sitzung des Kabinetts.

Die Produktionsanlagen ausländischer Unternehmen in Russland werden nicht still stehen.

Das Ziel der seit 2014 kontinuierlich verhängten Sanktionen der USA und der EU ist es, Russland größtmöglichen Schaden zuzufügen. Das Ziel der jüngsten Sanktionen war es, Schockwellen auszulösen, das Finanzsystem zu zerstören, einen Abfluss von Kapital zu provozieren und ein Warendefizit zu verursachen.

„Es ist klar, dass in solchen Zeiten eine erhöhte Nachfrage der Menschen nach bestimmten Warengruppen besteht. Aber wir haben keinen Zweifel daran, dass wir all diese Probleme im Zuge der Arbeit in aller Ruhe lösen werden, und allmählich werden sich die Menschen orientieren und verstehen, dass es keine Ereignisse gibt, die wir nicht lösen können“, betonte der russische Präsident.

Er wies die Regierung an, die Interessen der Bevölkerung zu schützen, den Wohnungsbau und Hypotheken zu unterstützen.

Der Westen hat einen Wirtschaftskrieg gegen Russland angezettelt und versucht, eine Warenknappheit im Land zu erzeugen, so Finanzminister Anton Siluanow. Aber, so sagte er, die Regierung, das Finanzministerium und die Zentralbank würden alle Maßnahmen ergreifen, um den Preisanstieg, den Hype, zu löschen.

Die russische Regierung wird die Unternehmen beim Aufbau neuer Lieferketten unterstützen, sagte der russische Ministerpräsident Michail Mischustin.

„Die Regierung wird die Importsubstitution ausweiten und einheimischen Herstellern helfen, ausländische Produkte in den Lieferketten zu ersetzen“, sagte Mischustin.

Ausländische Unternehmen stellen ihre Tätigkeit vorübergehend ein, aber die Regierung wird diese Produktionsanlagen erhalten oder gegebenenfalls wieder in Betrieb nehmen. „Die meisten Unternehmen erklären eine vorübergehende Aussetzung unter Beibehaltung von Arbeitsplätzen und Gehältern und wir werden diese Situation sorgfältig beobachten“, betonte Mischustin.

Es dürfe nicht sein, dass russische Zulieferer durch den Rückzug ausländischer Unternehmen aus dem russischen Markt und die Einführung eines externen Managements in den von ausländischen Investoren errichteten Produktionsstätten Verluste erleiden, so der Staatschef. Putin gab die Anweisung, die Interessen der verbliebenen ausländischen Investoren zu schützen.

Ende der Übersetzung

Wie es erreicht werden soll, dass ausländische Firmen in Russland auch dann die Arbeit nicht einstellen, wenn die ausländischen Mutterkonzerne das anordnen, hat der russische Ministerpräsident auch erklärt. Den Artikel des russischen Fernsehens darüber habe ich ebenfalls übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Russland verhängt Ausfuhrverbot für ausländische Geräte

Wie der Pressedienst des Kabinetts mitteilte, hat die russische Regierung eine Liste von Waren und Ausrüstungsgegenständen gebilligt, die zuvor aus dem Ausland nach Russland eingeführt wurden und das Land nicht mehr verlassen dürfen.

Das Verbot gilt bis Ende 2022 für Ausfuhren in alle Länder mit Ausnahme der Mitgliedsstaaten der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU), Abchasien und Südossetien.

Dabei handelt es sich um Technik, Telekommunikation, medizinische Geräte, Fahrzeuge, landwirtschaftliche Geräte und Elektrogeräte.

Die Liste umfasst mehr als 200 Warenpositionen. Dazu gehören schwere Industriegeräte wie Eisenbahnwaggons und Lokomotiven, Container, Turbinen, Werkzeugmaschinen, Monitore, Projektoren, Konsolen und Großbildschirme. Die vollständige Liste wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

„Diese Maßnahme ist notwendig, um die Stabilität des russischen Marktes zu gewährleisten“, so das Presseamt der Regierung.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen