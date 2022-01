Ryanair-Landung in Minsk: Der IACO-Bericht und die koordinierte Propaganda-Offensive des Westens

Propaganda

Westliche Medien entdecken das Thema der angeblich erzwungenen Landung des Ryanair-Fluges in Minsk wieder, verschweigen aber den Bericht der ICAO. Die offensichtlich koordinierten Medienberichte sollen wohl von den Erkenntnissen des unabhängigen Untersuchungsberichtes ablenken.

Am 17. Januar hat die internationale Flugsicherheitsbehörde ICAO ihren Untersuchungsbericht über die Landung des Ryanair-Fluges in Minsk von Ende Mai 2021 an die Mitgliedsstaaten übergeben. Der Bericht selbst war für die Öffentlichkeit zunächst nicht zugänglich, aber das auf Flugsicherheit spezialisierte Portal Aviation Herald hatte bereits eine Kopie des Berichtes erhalten und ausführlich daraus zitiert. Ich habe darüber berichtet, den Artikel finden Sie hier.

Inzwischen ist der Bericht öffentlich geworden und er bestätigt, was Aviation Herald berichtet und zitiert hat. Ich werde auf den Bericht am Ende dieses Artikels eingehen und ihn verlinken.

Bevor wir auf die aktuelle Medienkampagne eingehen, die westliche Medien gerade gestartet haben, müssen wir uns noch einmal den Vorfall selbst, die Vorwürfe des Westens und die Ergebnisse der ICAO-Untersuchung anschauen

Die Vorwürfe des Westens wurden widerlegt

Der Westen hat Weißrussland im Mai 2021 vorgeworfen, die Ryanair-Maschine angewiesen zu haben, wegen einer Bombendrohung in Minsk zu landen und diese Anweisung durchgesetzt zwangsweise zu haben, indem eine weißrussische MiG-29 die Ryanair-Maschine eskortiert und zur Landung gezwungen hat. Der Grund soll gewesen sein, dass Weißrussland einen oppositionellen Blogger verhaften wollte, der sich an Bord der Maschine befunden hat.

Der Untersuchungsbericht der ICAO widerspricht dem in allen Punkten. Weder gab es von den weißrussischen Fluglotsen eine Anweisung zur Landung in Minsk, noch ist die MiG-29 auch nur in die Nähe der Ryanair-Maschine gekommen. Die Piloten haben die Entscheidung zur Landung in Minsk selbständig getroffen und die MiG-29 ist zum Zeitpunkt der Landung des Flugzeuges noch 55 Kilometer von ihm entfernt gewesen.

Die offenen Fragen in dem ICAO-Bericht

Der ICAO-Bericht hat im Kern zwei offene Fragen. Zum einen gibt es Fragen zur Email mit der Bombendrohung, die zeitgleich an mehrere Flughäfen verschickt worden ist. Die Frage ist, woher der weißrussische Fluglotse zu dem frühen Zeitpunkt davon wissen konnte, dass die Mail nicht nur an den Flughafen in Minsk gegangen ist, sondern zeitgleich auch an andere Flughäfen. Das habe man in Minsk nicht klären und den Fluglotsen auch nicht dazu befragen können.

Außerdem gibt es auch Fragen zu der Mail selbst, dazu kommen wir aber später.

Die andere offene Frage scheint die Entscheidung der Piloten zur Landung in Minsk zu betreffen, denn die Aufzeichnungen des Voice-Recorders der Blackbox sind von den Piloten nicht gesichert worden, weshalb sich nicht klären lässt, warum die Piloten die Entscheidung getroffen haben, in Minsk zu landen, obwohl sie sich zum Zeitpunkt der Entscheidung näher an ihrem Zielflughafen Vilnius befanden als an Minsk.

Die westlichen Medien reagieren wie erwartet

In meinem Artikel habe ich prophezeit, dass die westlichen Medien über den ICAO-Bericht und seine Erkenntnisse wahrscheinlich nicht berichten werden und dass sie von den Ergebnissen ablenken werden, indem sie sich auf die offenen Fragen stürzen. Genau das ist nun eingetroffen: Die westlichen Medien haben das Thema der „erzwungenen Landung“ nach Monaten des Schweigens darüber ausgerechnet in der Woche wiederentdeckt, in der der IACO-Bericht veröffentlicht wurde. Und sie stürzen sich auf die Mail und den verschwundenen Fluglotsen, der von den Ermittlern nicht befragt werden konnte.

Zu dem Fluglotsen sei allerdings gesagt, dass er sich gar nicht mehr in Weißrussland aufhält. Er ist georgischer Staatsbürger, der laut Medienberichten nach dem Vorfall nach Georgien gereist und dann verschwunden ist. Das Redaktionsnetzwerl Deutschland hat im Dezember sogar berichtet, er sei ein „Überläufer“, der sich in Polen aufhält und mit dem polnischen Geheimdienst zusammenarbeitet.

Das allerdings bedeutet, dass man nicht Weißrussland vorwerfen kann, dass der Fluglotse nicht befragt werden kann, sondern sich in dieser Frage an Polen wenden müsste. Da sowohl Georgien als auch Polen zum „anti-russischen“ Block gehören, wirft die Tatsache, dass der georgische Fluglotse nach dem Vorfall in diese Länder ausgereist und dort untergetaucht ist, Fragen an eben diesen Block auf, der sehr daran interessiert ist, Weißrussland wegen des Vorfalls zu beschuldigen. Man darf nicht vergessen, dass der Vorfall den Gegnern Russlands und Weißrusslands in die Hände gespielt hat, die ihn für eine Medienkampagne und als Vorwand für eine Reihe neuer Sanktionen genutzt haben.

Die Propaganda-Offensive

Da passen die Ergebnisse des Untersuchungsberichtes überhaupt nicht in das Bild, das der Westen präsentieren möchte, und wenn im Westen bekannt wird, dass all die Vorwürfe des Westens über die „erzwungene Landung“ in Minsk nicht haltbar sind, könnte das in der Öffentlichkeit unangenehme Fragen aufwerfen. Um das zu verhindern, wäre es wünschenswert, wenn die Medien von dem Bericht ablenken und stattdessen das gewollte Narrativ des Westens wiederholen. Und wie es der Zufall will, passiert genau das ausgerechnet wenige Tage nach der Veröffentlichung des ICAO-Berichtes.

Der Stern hat zum Beispiel am 20. Januar unter der Überschrift „UNTERSUCHUNGSBERICHT ZUM FLUG FR4978 – Erzwungene Landung der Ryanair-Boeing in Minsk: Wichtiger Zeuge spurlos verschwunden“ berichtet und zunächst in mehreren langen Absätzen die Vorwürfe des Westens wiederholt und dann auf das Wall Street Journal verwiesen, das sich – wie von mir prophezeit – auf die Email stürzt. Außerdem schreibt derStern, dass ein Augenzeuge nicht befragt werden konnte:

„Die ICAO-Untersuchung stellt auch fest, dass es nicht möglich war, den am 23. Mai im Dienst befindlichen Fluglotsen zu treffen, der mit der Ryanair-Crew Funkkontakt hatte, und ihn zu befragen. Nach Angaben der Behörden „sei der Mitarbeiter nach den Sommerferien nicht zu seinem Arbeitsplatz zurückgekehrt“, und es war nichts „über seinen aktuellen Aufenthaltsort zu erfahren, um ihn kontaktieren zu können.“

Das stimmt, aber leider erwähnt der Stern nicht, dass sich der Augenzeuge offenbar in Polen aufhält und vom polnischen Geheimdienst versteckt wird, der ihn – laut Redaktionsnetzwerk Deutschland – als „Überläufer“ bezeichnet. Die Formulierungen im Stern hingegen suggerieren, dass Weißrussland den Mann versteckt.

Die Videoaufnahmen

Außerdem schreibt der Stern:

„Außerdem verweigerte die Luftfahrtbehörde von Belarus die Herausgabe von mitgeschnittenen internen Telefongesprächen und Zeitangaben sowie von Videomaterial der Überwachsungskameras auf dem Vorfeld und im Terminal, die das Austeigen der beiden festgenommen Personen zeigen – auch dieses Material sei inzwischen gelöscht.“

Das stimmt, ist aber für die Frage, ob die Maschine zur Landung gezwungen wurde, irrelevant. Übrigens gibt es durchaus Teile der Videos, wie auch in dem Bericht zu lesen ist, nur eben nicht das vollständige Material von allen Kameras auf dem Vorfeld des Flughafens und aus dem Terminal. Dass das so ist, wissen Leser des Anti-Spiegel schon seit dem Vorfall, denn ich habe seinerzeit einen Bericht des russischen Fernsehens übersetzt und verlinkt, in dem Teile der Videos gezeigt wurden.

Das erwähnt der Stern aber nicht, denn die Videos sind brisant: Sie zeigen, dass die in Polen sitzende weißrussische Opposition die Verhaftung des Bloggers auf sozialen Netzwerken gemeldet hat, während dieser noch im Terminal auf die Passkontrolle gewartet hat, also noch nicht verhaftet war. Die weißrussische Opposition, die vom polnischen Geheimdienst unterstützt wird, wusste von seiner Verhaftung, bevor sie erfolgt ist und der verschwundene Fluglotse ist nun ebenfalls unter der Kontrolle des polnischen Geheimdienstes.

Aber das ist sicher nur ein Zufall und Leser des Stern müssen das ja nicht erfahren.

Die USA eröffnen Strafverfahren

Die USA haben – so ein Zufall – am 20. Januar verkündet, wegen der angeblichen „Luftpiraterie“ Anklage gegen einige Weißrussen erhoben zu haben. Das verursacht Schlagzeilen und lenkt von dem Untersuchungsbericht der ICAO ab. Da eine solche Anklage nicht über Nacht gebastelt, sondern wochenlang vorbereitet wird, sind die Erkenntnisse des ICAO-Berichtes nicht Bestandteil der Anklage. Man hat in den USA also bewusst nicht auf die Ergebnisse der unabhängigen Untersuchung gewartet, sondern veranstaltet mit der veröffentlichten Anklage just zu dem Zeitpunkt ein Ablenkungsmanöver, in dem der Bericht veröffentlicht wird.

Natürlich ist auch das nur ein Zufall.

Natürlich darf der Spiegel bei einer westlichen Propaganda-Offensive nie fehlen. Der Spiegel hat unter der Überschrift „Erzwungene Ryanair-Landung – USA klagen vier belarussische Beamte an – wegen »Verschwörung zur Luftpiraterie«“ über die in den USA erhobene Anklage berichtet und offenbar wurde der Spiegel nach Veröffentlichung seines Artikels darauf hingewiesen, dass man unbedingt noch das Wort „Luftpiraterie“ in die Überschrift packen muss, um die Leser an die Vorwürfe des Westens zu erinnern. Die Überschrift des Spiegel-Artikels enthielt das Wort anfänglich nämlich nicht, sondern lautete „Erzwungene Ryanair-Landung – USA klagen vier Beamte aus Belarus an“

Der Spiegel ist den USA offenbar treuer ergeben als der Stern, denn dass der Untersuchungsbericht der ICAO veröffentlicht wurde, erfährt der Spiegel-Leser mit keinem Wort. Das gilt nicht nur für den Artikel über die Anklage der USA, sondern für alle Artikel. Eine Suchanfrage im Spiegel-Archiv mit dem Suchbegriff „ICAO“ ergibt während ich diese Zeilen am Nachmittag des 21. Januar schreibe, dass der Spiegel die ICAO zum letzten Mal am 2. Dezember 2021 erwähnt hat.

Der Inhalt des IACO-Berichtes ist der Spiegel-Redaktion offensichtlich zu heikel, weshalb sie ihren Lesern schon fünf Tage lang verschweigt, dass der Bericht veröffentlicht worden ist.

Die Frage mit der Mail

Die westlichen Medien werden nun darauf herumreiten, dass der Minsker Flughafen den Ermittlern die Mail mit der Bombendrohung, die demnach um 9.25 Uhr eingegangen ist, nicht in dem gewünschten Format vorlegen konnte, sondern im gewünschten Speicherformat nur eine Mail mit Uhrzeit 9.56 Uhr vorlegen konnte. Das wird als Beleg dafür dargestellt, dass Weißrussland die Ryanair-Boeing um 9.30 Uhr über die Bombendrohung informiert hat, ohne selbst vorher die Mail bekommen zu haben. Der IACO-Bericht stellt diese Frage auch. Allerdings ist der komplette Bericht inzwischen veröffentlicht und man kann dort auch erfahren:

„2.2.11 Aus den von den litauischen Behörden übermittelten Informationen geht außerdem hervor, dass insgesamt sechs E-Mails separat von dem Konto verschickt wurden, und zwar um 9:25 UTC (12:25 Ortszeit) an litauische Flughäfen, um 09:26 UTC (12:26 Ortszeit) an den Flughafen Athen, 09: 27 UTC (12:27 Ortszeit) an den internationalen Flughafen Sofia, 09:28 UTC (12:28 Ortszeit) an den internationalen Flughafen Bukarest, 09:34 UTC (12:34 Ortszeit) an den Flughafen Kiew und schließlich 09:56 UTC (12:56 Ortszeit) an den internationalen Flughafen Minsk. Alle sechs Flughäfen befinden sich auf oder in der Nähe der geplanten Route des Fluges FR4978.“

Es bestreitet also niemand, dass die Bombendrohung um die von Weißrussland gemeldete Uhrzeit an mehrere Flughäfen geschickt wurde, nur wird den Weißrussen nicht geglaubt, dass sie sie auch bekommen haben. Was aber litauische Behörden damit zu tun haben, erschließt sich mir nicht, denn die Mail kam aus der Schweiz. Mir erschließt sich auch nicht, warum man den litauische Behörden mehr glaubt als den Weißrussen.

Es ist sogar ausgesprochen merkwürdig, dass alle Länder, die von der Ryanair-Boeing überflogen wurden, zur gleichen Zeit die Mail bekommen haben. Nur an Weißrussland, in dessen Luftraum die Boeing gerade einflog, soll sie erst eine halbe Stunde später verschickt worden sein?

Aber das ist gar nicht entscheidend.

Die Kernfragen

Mit dieser Scheindiskussion um die Mail, die im Sinne der Korrektheit natürlich ihre Existenzberechtigung hat, lenkt man von der entscheidenden Frage ab. Die Frage ist, ob Weißrussland die Ryanair-Boeing sowohl über die Fluglotsen als auch mit Hilfe der MiG-29 zur Landung gezwungen hat, oder nicht. Schließlich lautet der Vorwurf des Westens „Luftpiraterie“ und nicht „Email-Fälschung“.

Auf diese Frage gibt der Bericht eindeutige Antworten: Nein, die weißrussischen Fluglotsen haben keinen Druck ausgeübt, sondern den Piloten die Entscheidung überlassen. Und nein, die MiG-29 hatte keinen Funkkontakt zur Ryanair-Maschine und sie war 55 Kilometer von ihr entfernt. Die MiG-29 hat die Landung also nicht erzwungen, weder per Funk noch mit visuellen Signalen.

Damit straft der IACO-Bericht die Vorwürfe des Westens, die Grund für weitere harte Sanktionen gegen Weißrussland waren, Lügen. Und genau davon sollen die ausgerechnet jetzt erscheinenden Medienberichte ablenken.

Warum haben die Piloten so entschieden?

Was die Medien nicht berichten, ist, dass der Bericht nicht nur einige Fragen an Weißrussland hat, die aus Sicht der Ermittler nicht ausreichend beantwortet wurden, sondern dass der Bericht solche Fragen auch an Ryanair hat. Warum die Piloten entschieden haben, in Minsk zu landen, obwohl ihr Zielflughafen Vilnius schon viel näher war, konnte nicht objektiv geklärt werden, denn die Piloten haben es zugelassen, dass der Voice-Recorder der Blackbox die Aufnahmen der Gespräche im Cockpit gelöscht hat.

Während der Stern die Kritik des Berichts an Weißrussland, dass zum Beispiel einige Aufnahmen von Überwachsungskameras gelöscht wurden, zitiert, verschweigt er seinen Lesern, dass es die gleiche Kritik auch in Richtung Ryanair gibt. Allerdings haben die Überwachsungskameras des Minsker Flughafens nichts mehr mit der Frage zu tun, warum die Piloten entschieden haben, in Minsk zu landen. Die Video-Aufnahmen vom Flughafen nach der Landung sind für den Kern der Frage irrelevant.

Die Aufnahmen aus dem Cockpit sind hingegen keineswegs irrelevant, denn aus denen könnte man erfahren, warum die Piloten sich im letzten Moment zur Umkehr nach Minsk entschlossen haben.

Zwei Versionen

Wir haben nun den IACO-Bericht und die zwei Versionen der Ereignisse. Die erste Version, die des Westens lautet: Weißrussland hat die Bombendrohung inszeniert, um einen Grund zu haben, das Flugzeug zur Landung in Minsk zu zwingen und den Blogger Protasewitsch zu verhaften. Die Mail mit der Bombendrohung stellt der Bericht nicht in Frage, er fragt nur wann sie in Minsk eingegangen ist. Druck auf die Piloten hat es nicht gegeben und die Maschine hätte ungehindert aus dem weißrussischen Luftraum herausfliegen können, denn sie waren zum Zeitpunkt ihrer Umkehr nach Minsk ja auch schon fast im litauischen Luftraum, ohne von Weißrussland behindert worden zu sein, wie man auch in dem Bericht sehen kann.

Warum aber hätte Weißrussland die Bombendrohung erfinden sollen, wenn es anschließend keinen Druck ausübt, als die Ryanair-Crew 15 Minuten keine Anstalten macht, nach Minsk zu fliegen, sondern ihren Kurs beibehält und Weißrussland schon fast verlassen hat?

Die zweite Version ist, dass der Westen – also seine Geheimdienste – die Bombendrohung inszeniert hat, um die Geschichte der Luftpiraterie zu erfinden und damit einen Vorwand für weitere Sanktionen und eine Medienkampagne gegen Weißrussland zu bekommen. Die Ereignisse passen – meiner Meinung nach – zu dieser Version, denn:

Der Fluglotse kann nicht befragt werden, er ist in Polen und wird vom polnischen Geheimdienst als „Überläufer“ bezeichnet und versteckt. Warum haben die Polen den Ermittlern nicht ermöglicht, ihn zu befragen? Die Vorwürfe, dass die um 9.25 Uhr an den Minsker Flughafen verschickte Mail angeblich nicht an Minsk geschickt wurde, kommen aus Litauen, das Teile der weißrussischen Opposition um Tichanowskaja beherbergt und ein Vorreiter bei den Sanktionsforderungen gegen Weißrussland ist. Die Ryanair-Piloten haben die Aufzeichnung des Voice-Recorders gelöscht, indem sie nach Bombendrohung zugelassen haben, dass sie nicht gespeichert, sondern überschrieben wird. Alle von Weißrussland unmittelbar nach dem Vorfall veröffentlichten Daten, zum Beispiel der komplette Funkverkehr und die Entfernung der MiG-29 von der Ryanair-Maschine, werden von dem Bericht bestätigt.

Man muss dem Westen glauben wollen, wenn man diese Fragen nicht stellt.

Die Frage der Überwachsungskameras auf dem Minsker Flughafen hingegen ist für die Frage, ob die Maschine zu Landung gezwungen wurde, irrelevant. Aber genau auf diese Frage stürzen sich die westlichen Medien, wie der Stern bereits gezeigt hat, und sie erwähnen nun nicht mehr, dass der Fluglotse als „Überläufer“ in Polen ist, sondern zitieren stattdessen den Minsker Flughafen, der korrekterweise meldet, der Mann sei verschwunden. Das soll suggerieren, Weißrussland verstecke ihn, was aber – laut polnischem Geheimdienst – gar nicht der Fall ist.

So funktioniert eine koordinierte Desinformationskampagne und sie zeigt auf erschreckende Weise, wie gleichgeschaltet die westlichen Medien sind, die das Spiel alle mitspielen. Ein solches Verhalten von Medien nennt man in Fachkreisen „Propaganda“.



