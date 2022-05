Schildbürger: Der Spiegel und die Lieferung von Gepard-Panzern an Kiew

Waffenlieferungen

Der Spiegel meldet die Lieferung von Gepard-Panzern an die Ukraine, vergisst es dabei aber, seinen Leser ein entscheidendes Detail zu erklären.

Die Diskussion darüber, der Ukraine deutsche Panzer zu liefern, macht seit Wochen Schlagzeilen. Nun hat der Spiegel, der einer der lautesten Trommler für Waffenlieferungen an Kiew und damit für eine Verlängerung des Blutvergießens ist, eine Erfolgsmeldung gebracht. Unter der Überschrift „Aus Industriebeständen – Ukraine erhält im Juli erste Gepard-Panzer aus Deutschland“ hat der Spiegel berichtet:

„Die Ukraine erhält im Juli die ersten 15 Flugabwehrkanonenpanzer Gepard aus Beständen der deutschen Industrie. Das ist das Ergebnis eines Gesprächs von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) mit ihrem ukrainischen Amtskollegen Oleksij Resnikow am Freitag, wie das Bundesministerium für Verteidigung bestätigt.“

Da denkt sich der Spiegel-Leser, dass das eine wundervolle Nachricht ist, denn endlich liefert Deutschland schwere Waffen in die Ukraine, was der Spiegel schon so lange fordert. Und im nächsten Absatz erfährt der Spiegel-Leser:

„Zu dem Paket gehört demnach auch Ausbildungsunterstützung durch die Bundeswehr, die Bereitstellung von knapp 60.000 Schuss Munition sowie eine Lieferung von weiteren 15 Panzern noch im Sommer.“

60.000 Schuss Munition! Das klingt überwältigend! Der Spiegel-Leser sieht es quasi schon vor seinem inneren Auge, wie die deutschen Panzer – quasi in „guter deutscher Tradition“ – 60.000 Schuss auf russische Einheiten abfeuern und der Ukraine den Sieg bringen.

Bundesverteidigungs-Omi Lambrecht wurde im Spiegel ganz martialisch zitiert:

„»Ich habe heute mit meinem ukrainischen Kollegen Resnikow gesprochen, und er hat ausdrücklich nochmals bestätigt, dass die Ukraine die schnellstmögliche Lieferung von Gepard-Flugabwehrpanzern einschließlich der vorhandenen 59.000 Schuss Munition aus Deutschland wünscht«, sagte Lambrecht nach der Videoschalte mit Resnikow. Dieser habe die Leistungsfähigkeit des Systems besonders hervorgehoben.“

Was der Spiegel-Leser nicht erfährt

All das klingt dramatisch und nach großer deutscher Hilfe für die Ukraine, aber die Sache hat einen Schönheitsfehler. Der Flak-Panzer Gepard verschießt aus seiner Doppelkanone pro Minute 1.100 Schuss Munition, was ihn für tieffliegende Flugkörper sehr gefährlich macht. Aber was sagt mir ein Taschenrechner, wenn ich ihn frage, für wie lange die 59.000 Schuss Munition ausreichen, die Bundesverteidigungs-Omi Lambrecht zusammen mit den Panzern liefern will?

Richtig: Schon ein einziger Panzer würde die mitgelieferte Munition in nur 53 Minuten komplett verschießen. Jetzt teilen wir die Munition auf die 15 Panzer auf, die Deutschland liefern will und schon sehen wir, dass jeder Panzer Munition für weniger als vier Minuten hat.

Das ist Irrsinn, denn es bedeutet, dass Deutschland die Panzer und die Munition verschenkt, die in der Ukraine sofort zu Metallschrott verarbeitet werden, weil sie gar nicht genug Munition haben, damit jeder Panzer auch nur einen Tag im Schlachtfeld eingesetzt werden kann. Aber die Spiegel ist auch über so einen Irrsinn begeistert und hält es nicht für nötig, seine Leser mit solchen unwichtigen Details zu behelligen.

Das Problem geht nämlich noch weiter: Munition für die Panzer ist weltweit nicht zu bekommen, weil der Schweizer Hersteller die Munition nicht in ein Kriegsgebiet liefert und weil alle Staaten, die diese Munition schon besitzen, einen Verkauf abgelehnt haben. Darüber hat auch der Spiegel kürzlich berichtet, aber nun will er die „Erfolgsmeldung“ offenbar mit den Details trüben, die er erst kürzlich selbst aufgezählt hat.

Spiegel-Leser müssen ja nicht alles wissen…



