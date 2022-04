Tagungen von IWF und Weltbank: „Der Westen opfert die Weltwirtschaft“

Wirtschaftskrieg

Kürzlich fanden Tagungen von IWF und Weltbank statt, die nicht im Interesse des Westens ausgegangen sind, denn es gelang wieder nicht, Russland zu isolieren. Daher wurde das in westlichen Medien kaum thematisiert.

Ich habe derzeit weit mehr Material, über das ich schreiben möchte, als ich Zeit habe. Eines der Themen, das ich seit einiger Zeit vor mir herschiebe, ist die Weltwirtschaft, die von den westlichen Staaten erst durch die COVDID-Maßnahmen und nun durch die Russland-Sanktionen schwer geschädigt worden ist. Hinzu kommt eine drohende Hungersnot in vielen Ländern, die ebenfalls eine direkte Folge der Politik des Westens ist, denn die weltweite Lebensmittelproduktion dürfte durch die Russland-Sanktionen des Westens stark einbrechen.

Nun hat ein Analyst der russischen Nachrichtenagentur TASS, dessen Analysen ich schätze und schon öfters übersetzt habe, die Tagungen von IWF und Weltbank zum Anlass genommen, sich das Thema vorzunehmen. Daher habe ich die in der TASS veröffentlichte Analyse übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Der Westen opfert die Weltwirtschaft: Ergebnisse der Sitzungen von IWF und Weltbank

Die lebenswichtigen wirtschaftlichen Interessen der großen Mehrheit der Weltbevölkerung werden in der politischen Konfrontation des kollektiven Westens mit Russland geopfert. Das hat die Frühjahrstagung der Leitungsgremien des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank (IWF und WB) vom 18. bis 24. April in Washington bestätigt. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte beendeten die Ministerstäbe beider Organisationen – des Internationalen Währungs- und Finanzausschusses und des Entwicklungsausschusses – ihre Arbeit, ohne Abschlusskommuniqués zu verabschieden.

Die Erholung wird verschoben

Die Weltwirtschaft ist ins Stocken geraten. Der neue Prognosebericht des IWF über den Zustand der Weltwirtschaft und die kurzfristigen Aussichten (WEO) trägt den Titel „Der Krieg wirft die globale Erholung zurück.“ Dem Dokument zufolge wird sich das globale Wirtschaftswachstum, das 2021 auf 6,1 Prozent geschätzt wurde, in diesem und im nächsten Jahr auf 3,6 Prozent verlangsamen. Noch im Januar des laufenden Jahres wurden höhere Zahlen genannt, um 0,8 Prozentpunkte höher für 2022 und um 0,2 Prozentpunkte für 2023.

In der Ukraine rechnet der IWF in diesem Jahr mit einem Rückgang der Wirtschaft um 35 Prozent und enthält sich jeglicher Prognosen für das nächste Jahr. Für Russland erwartet der Fonds in diesem und im nächsten Jahr einen Rückgang des BIP um 8,5 Prozent bzw. 2,3 Prozent. Die erste Zahl liegt um 11,3 Prozentpunkte unter der Prognose vom Januar, die zweite um 4,4 Prozentpunkte.

Kurz vor der Sitzung wurden diese Schätzungen jedoch nach oben korrigiert. Bei einer Pressekonferenz anlässlich der WEO-Präsentation erklärte Pierre-Olivier Gourinchas, der Chefökonom des Fonds, dass es „der russischen Regierung gelingt, die Auswirkungen der westlichen Sanktionen abzumildern.“ Seiner Ansicht nach handelt Moskau „recht erfolgreich“, indem es einen „inländischen Finanzkollaps“ verhindert, dem Bankensystem hilft, „auf den Beinen zu bleiben“ und „versucht, seine Wirtschaft in einem sehr feindlichen Umfeld zu stabilisieren.“

Weltweit bleiben die wichtigsten Wachstumsmotoren Indien, wo das BIP in diesem Jahr voraussichtlich um 8,2 Prozent steigen wird, und China (4,4 Prozent). Die Zahlen für die USA und die EU sind bescheidener. Alle diese Zahlen wurden ebenfalls gegenüber der Januar-Schätzung nach unten korrigiert.

Neben „Krieg und Sanktionen“ bereitet den Experten vor allem die Inflation Sorgen. Gourinchas bezeichnete sie in seiner Pressekonferenz als „klare und gegenwärtige Gefahr.“ Für dieses Jahr erwartet der IWF einen Preisanstieg von 5,7 Prozent in den reichen Ländern und von 8,7 Prozent in den Entwicklungsländern. Mit anderen Worten: Die Schwächsten werden wie üblich am meisten leiden.

Wer ist Schuld?

Natürlich wirft das alles die klassischen Fragen auf: Wer ist schuld und was tun? Nach Ansicht sachkundiger Beobachter waren die direkten und indirekten Debatten zu diesen Themen in der Tat der wichtigste „Nerv“ der Diskussionen auf der Tagung; sie waren auch der Hauptgrund für das Fehlen von Abschlussdokumenten.

Es ist klar, dass für die Vereinigten Staaten und ihre „Freunde und Partner“ die Wurzel allen Übels in der gegenwärtigen Situation in Russlands Militäroperation in der Ukraine liegt. Das ist die Position, die der Westen in dem Kommuniqué zu festigen versuchte – als eine Art politische „Präambel“ zum wichtigsten wirtschaftlichen Inhalt der Texte. Solche „Hüte“ hatten die Abschlussdokumente noch nie.

Russland hat sie auch jetzt nicht zugelassen. Letztlich wurden die umstrittenen Passagen nur in der separat veröffentlichten Erklärung des IWF-Vorsitzenden wortwörtlich zitiert. Das ist derzeit die spanische Ministerin für Wirtschaft und digitale Transformation, Nadia Calviño. Übrigens gehörte sie vor drei Jahren zu den Anwärtern auf den Posten der geschäftsführenden Direktorin des IWF, der schließlich an die Bulgarin Kristalina Georgieva ging.

Seit der Gründung der Bretton-Woods-Institutionen am Ende des Zweiten Weltkriegs hat sich eine perverse Praxis erhalten: Die Weltbank wird ausschließlich von Amerikanern geleitet und der IWF wird glaubwürdigen europäischen Verbündeten der USA überlassen. Natürlich sorgt die heimliche Vergabe von Spitzenposten in anderen Ländern und Regionen für wachsenden Unmut. In diesem Fall haben eben sie sich gegen den Versuch des Westens gewehrt, die Schuld für das Unglück der Weltwirtschaft auf Russland zu schieben.

„Auf dem Weg zur multipolaren Welt?“

Der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexey Overtschuk und Finanzminister Anton Siluanov sprachen sich während der Sitzung offen gegen den ideologischen Gegner aus. Allerdings war es mir nicht möglich, den Originaltext ihrer Erklärungen zu lesen: Der Text von Overtschuk ist in englischer Sprache auf der Website des Entwicklungsausschusses der WB verfügbar, und es gibt keine Rede von Siluanow, die er beim IWF gehalten hat; es gibt nur eine Pressemitteilung des russischen Finanzministeriums.

Darin erklärte der russische Finanzminister, dass der Anstieg der Inflation in den meisten Industrieländern auf Fehler bei der wirtschaftlichen Stimulierung der großen westlichen Volkswirtschaften während der COVID-19-Pandemie zurückzuführen sei: „Das Ausmaß des Inflationsdrucks ist im Kontext der letzten Jahrzehnte beispiellos“, sagte Siluanov. „Das ist das Ergebnis des unverantwortlichen Handelns der Finanzbehörden in den westlichen Ländern, unter dem die ganze Welt leidet, insbesondere die schwächsten Länder mit niedrigem Einkommen.“ Da haben Sie also die Antwort auf die Frage, wer woran schuld ist.

Overtschuk erinnerte seinerseits daran, dass Russland ein wichtiger Exporteur „vieler lebenswichtiger Rohstoffe“ ist, darunter Energie, Lebensmittel und Düngemittel. „Mehr als 50 Länder, vor allem im Nahen Osten und in Afrika, sind von russischen Lebensmittelexporten abhängig“, betonte er. Sanktionen behindern die Versorgung und „schaffen einen Teufelskreis aus sinkendem Lebensstandard – sowohl in den Industrieländern als auch in den Entwicklungsländern“.

Er fügte hinzu, dass sich der globale Klimawandel auch auf die Lebensmittelversorgung auswirkt. Unter diesen Umständen könnten „weitere Pläne für eine langfristige Isolierung Russlands“ die schwierige Situation nur verschlimmern, „insbesondere für die Volkswirtschaften, die der globalen Erwärmung am stärksten ausgesetzt sind“, argumentierte er.

Schließlich betonte Overtschuk, dass „die Sanktionen begonnen haben, das Vertrauen in das internationale Finanzsystem zu untergraben, das viele Jahre lang gut funktioniert hat“. „Wirtschaftssanktionen und Isolation treiben die Länder der Welt auseinander“, betonte er. In der Zwischenzeit „sollte die internationale Gemeinschaft ihre Kräfte bündeln, um die Auswirkungen der sich abzeichnenden Nahrungsmittel- und Energiekrisen, insbesondere auf die am stärksten gefährdeten Länder, abzumildern.“

Der IWF spricht auch von der „Fragmentierung“ der modernen Welt, der Aufteilung der Weltwirtschaft „in geopolitische Blöcke mit unterschiedlichen technologischen Standards, grenzüberschreitenden Zahlungssystemen und Reservewährungen.“ Derselbe Gourinchas, von dem dieses Zitat stammt, ist der Ansicht, dass „eine solche tektonische Verschiebung zu langfristigen Ineffizienzen und erhöhter Volatilität führen würde und eine große Herausforderung für das regelbasierte System wäre, das die internationalen und wirtschaftlichen Beziehungen in den letzten 75 Jahren beherrscht hat.“

Auch wenn das nicht in naher Zukunft der Fall sein wird, „bewegen wir uns aufgrund des Aufstiegs der Schwellenländer in der Weltwirtschaft auf eine multipolare Welt zu“, so der Experte. „Wir wissen, dass wir irgendwann in einer Welt leben werden, in der nicht alles auf den US-Dollar, auf die Dominanz des Dollars, reduziert wird“, fügte er hinzu. Von außen betrachtet, klingt das nach dem, was in Moskau in letzter Zeit von höchsten Stellen gesagt wurde.

Was tun?

Die Antworten auf die Frage, was zu tun ist, sind in der Tat ähnlich. Die Position des IWF ist im WEO kurz und bündig: „Notwendig (essential) sind multilaterale Anstrengungen zur Bewältigung der humanitären Krise, die Verhinderung einer weiteren wirtschaftlichen Fragmentierung, die Aufrechterhaltung der globalen Liquidität, die Bewältigung von Schuldenproblemen, die Bewältigung des Klimawandels und auch die Beendigung der Pandemie.“

Siluanow sagte laut dem Pressedienst seines Ministeriums, die einzige Möglichkeit, die jüngsten Preisungleichgewichte zu beseitigen, sei die Beseitigung von Hindernissen für den internationalen Handel. Er betonte auch die Notwendigkeit einer koordinierten Wirtschaftspolitik, die auf eine nachhaltige Entwicklung abzielt, anstatt sich auf die Vorteile einzelner Länder zu konzentrieren.

Overtschuk erinnerte daran, dass eine der wichtigsten Stärken der Bretton-Woods-Institutionen ursprünglich ihr „unpolitisches Mandat“ war, und dass sie „als ein Forum konzipiert wurden, in dem die Länder ungeachtet ihrer Meinungsverschiedenheiten gemeinsam an den komplexesten und dringendsten Fragen der globalen Entwicklung arbeiten können.“ Er äußerte die Hoffnung, dass diese Rolle „auch in aktuellen oder zukünftigen Krisen fortbestehen wird.“

Der stellvertretende Ministerpräsident wies darauf hin, dass Moskau seit acht Jahren keine neuen Darlehen von Organisationen der WB-Gruppe erhalten hat, und bedauerte die jüngste Entscheidung der Führung der WB-Gruppe, „alle Programme in Russland vollständig einzustellen.“ Er erinnerte daran, dass unser Land in seiner Zusammenarbeit mit der WB seit langem als Kreditgeber und nicht als Kreditnehmer auftritt, und dass Projekte mit russischer Beteiligung der ganzen Welt zugute kommen.

Übrigens können wir nicht nur Ressourcen, sondern auch Wissen austauschen. Als Beispiel wurde die russische Erfahrung angeführt, die zeige, dass „die Digitalisierung ein wichtiger Faktor für die Nachhaltigkeit der Finanz- und Haushaltspolitik sein kann.“ Es wurde jedoch betont, dass die digitale Wirtschaft nicht ohne erhebliche Investitionen in den Energiesektor geschaffen werden kann.

Man kann hinzufügen, dass der erwähnte Zeitrahmen von acht Jahren nicht zufällig ist. Die Weltbank hat nach dem „Krim-Frühling“ im Jahr 2014 auf Wunsch ihrer Hauptaktionäre Kooperationsprojekte mit Russland eingefroren. Das bestätigt jedoch nur, dass man sowohl ohne die in Washington bewilligten Kredite als auch ohne das dahinter stehende Fachwissen gut klarkommen kann.

„Nur weil ich Russe bin“

Am Ende seiner Rede appellierte Overtschuk an die Bretton-Woods-Leute in Übersee, sich anständig zu benehmen, und forderte die Führung der Organisationen auf, den Mitarbeitern klarzumachen, dass „jegliche Verfolgung oder Diskriminierung aus Gründen der Nationalität oder der Sprache nicht tolerierbar ist.“ Natürlich kam das nicht zufällig: Die Russophobie im Westen explodiert derzeit.

Eines der ungeheuerlichsten Beispiele war meiner Meinung nach der Versuch, dem russischen IWF-Direktor Alexej Mozhin den Ehrenstatus des Doyen, also des Dienstältesten und dementsprechend des Ersten unter Gleichen im Direktorium der Organisation, zu entziehen. Mozhin selbst kommentierte die Episode jedoch recht erfreut: „Der ganze Westen wollte mich verdrängen, nur weil ich Russe bin“, sagte er. „Und die ganze nicht-westliche Welt hat sich für mich eingesetzt. Und sie haben sich bedingungslos für mich eingesetzt: Nein, und damit basta. Und am Ende war die Entscheidung ein Kompromiss. Ich bleibe Doyen, aber meine Funktionen in dieser Eigenschaft sind vorübergehend eingefroren. Wie man so schön sagt – bis zur nächsten Entscheidung“

Und es geht natürlich nicht nur darum, die Interessen einer bestimmten Person, nämlich des russischen Direktors, zu schützen. Das gleiche geschieht laut Mozhin auch bei anderen Themen. „Wenn der Westen anfängt, darüber zu reden, wie böse Russland ist, reden alle anderen über die Wirtschaft“, sagte er. „Aber sie geben keine politischen Erklärungen ab – das erlauben sie sich einfach nicht.“

„Wir werden nicht verlieren!“

Dementsprechend, so Mozhinr, wäre ein Austritt aus dem IWF und der Weltbank, wie ihn einige Hitzköpfe in Russland vorschlagen, überhaupt nicht in unserem Interesse. „Warum sollten wir gehen?“, beantwortete er Frage um Frage. „Das ist das wichtigste Schlachtfeld. Und wir werden hier nicht verlieren!“

Um das zu untermauern, verwies Mozhin auf eine Erklärung, die am Rande der Tagung von der „Gruppe der 24“ der Schwellen- und Entwicklungsländer abgegeben wurde, die völlig unpolitisch ist. Tatsächlich gehören zu dieser Gruppe inzwischen mehr als 30 Länder, in denen nach seinen Angaben 92 Prozent der Weltbevölkerung leben.

Was den kollektiven Westen betrifft, so versucht dieser nun, Russland die Schuld für die wirklichen Probleme der Weltwirtschaft zuzuschieben, vor allem für die bereits erwähnte „Fragmentierung“ und die „drohende Schuldenkrise“ in einer Reihe von Ländern, angefangen beim Libanon oder Sri Lanka. Mozhin ist sicher, dass dieser Angriff nicht zufällig zu einem Zeitpunkt begann, als Russlands makroökonomische Lage „die beste der Welt“ war. Er ist erstaunt, dass die Tradition des Konsenses, die seit 1974 aufrechterhalten wurde, als der IWF noch einen anderen Namen trug, um politischer Angriffe willen mit Füßen getreten wird.

Bezüglich des „Diebstahls eines Teils der russischen Devisenreserven“ und der Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte im Westen erklärte der Doyen des IWF-Exekutivdirektoriums, dass der Fonds solche Maßnahmen „nicht direkt bewerten“ könne, da in allen seinen Dokumenten festgelegt sei, dass Maßnahmen aus Gründen der nationalen Sicherheit nicht in seinen Zuständigkeitsbereich fielen. Auf die Frage, ob die Schulden der Ukraine abgeschrieben werden könnten, antwortete er mit der Frage: „Welche Ukraine? Was wird sie oder werden sie sein? Wissen wir das jetzt etwa?“

Egal, wie viele Fäden gesponnen werden…

In der Tat kennen wir die Zukunft nicht. In diesem Jahr wird der 30. Jahrestag der Mitgliedschaft Russlands im IWF und in der Weltbank begangen. Als Moskau diesen Organisationen beitrat, konnte sich kaum jemand die Bedingungen vorstellen, unter denen wir uns dem heutigen Jubiläum nähern würden.

Es ist jedoch klar, dass das, was in den letzten drei Jahrzehnten nicht beigelegt wurde, jetzt wieder aufreißt. Das Leben hat wieder einmal gezeigt, dass keine Zukunft aufgebaut werden kann, wenn die Vergangenheit nicht bewältigt wird – wenn schon nicht rosig, so doch zumindest mehr oder weniger gerecht. Das ist für sich genommen schon eine wichtige Lektion.

Ende der Übersetzung



