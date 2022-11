Türkei bremst weiterhin NATO-Beitritt von Schweden und Finnland

NATO

Der NATO-Beitritt von Schweden und Finnland zur NATO ist nach wie vor unsicher, denn die Türkei besteht darauf, dass die Länder zuerst türkische Forderungen umsetzen.

Die NATO hat Schweden und Finnland eingeladen, NATO-Mitglieder zu werden. Die Einladung konnte auf dem letzten NATO-Gipfel nur ausgesprochen werden, weil die beiden Länder der Türkei im letzten Augenblick schriftlich versichert haben, Forderungen der Türkei umzusetzen, Details dazu finden Sie hier. Bisher sind die Forderungen jedoch nicht vollständig umgesetzt worden.

Vor einigen Tagen gab es bei einer Pressekonferenz zu dem Thema bereits einen Wortwechsel zwischen dem NATO-Generalsekretär und dem türkischen Außenminister, bei dem die unterschiedlichen Standpunkte deutlich geworden sind. Nun hat die Türkei noch einmal erklärt, dass die Beitrittskandidaten aus türkischer Sicht noch nicht alle Forderungen umgesetzt haben und dass die Türkei daher bisher nicht bereit ist, deren NATO-Beitritt zuzustimmen. Darüber hat die russische Nachrichtenagentur TASS berichtet und ich habe die TASS-Meldung übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Türkisches Außenministerium: Schweden und Finnland haben die Verpflichtungen gegenüber Ankara auf dem Weg in die NATO nicht erfüllt

Das nächste Treffen zur Umsetzung der Vereinbarungen wird entscheidend sein, meint Ankara.

Schweden und Finnland haben noch nicht alle ihre Verpflichtungen im Rahmen des NATO-Beitrittsdialogs gegenüber Ankara erfüllt, so dass das nächste Treffen zur Umsetzung der Vereinbarungen von entscheidender Bedeutung sein wird, erklärte der türkische Außenminister am Dienstag. Das erklärte der türkische Außenminister Mevlut Çavuşoğlu am Dienstag.

„Beide Länder haben bestimmte Schritte unternommen, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es schwierig zu sagen, dass sie ihre Verpflichtungen erfüllt haben. Die Schritte sind nicht ausreichend“, wurde der Minister am Dienstag von der Zeitung Yeni Şafak zitiert.

Çavuşoğlu erinnerte daran, dass zuvor in Helsinki ein trilaterales Treffen zur praktischen Umsetzung der Bedingungen des im Juni von der Türkei, Finnland und Schweden unterzeichneten Memorandums stattgefunden hatte. Das Memorandum sieht eine Reihe von Schritten vor, die es den beiden Ländern ermöglichen, den Forderungen Ankaras nachzukommen und dem Bündnis beizutreten.

„Dieses Treffen wird nun in Stockholm stattfinden. Es wird ein entscheidendes Treffen für die Umsetzung künftiger konkreter Schritte sein. Dort wird das Memorandum erörtert, was bereits getan wurde und was noch zu tun ist. Es wird ein Bericht erstellt und eine Neubewertung vorgenommen werden“, so Çavuşoğlu.

Der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson wird am Dienstag in Ankara eintreffen, um die Aussichten für die Ratifizierung des NATO-Antrags des Königreichs durch die Türkei zu erörtern. Kristersson hat bereits erklärt, dass die schwedische Regierung nicht mit Organisationen zusammenarbeiten wird, die Verbindungen zur Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) haben. Ankara betrachtet die PKK als Terrororganisation. Schweden hat außerdem die 2019 verhängten Beschränkungen für die Ausfuhr von Rüstungsgütern in die Türkei aufgehoben.

Schweden und Finnland haben am 18. Mai den Beitritt zum Bündnis beantragt. Der Beitrittsprozess wurde jedoch sofort von der Türkei blockiert, die von diesen Ländern verlangte, kurdische Organisationen als terroristisch einzustufen, Personen auszuliefern, die des Terrorismus oder der Beteiligung an dem Putschversuch im Jahr 2016 beschuldigt werden, und Waffenexportverbote gegen Ankara aufzuheben. Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdoğan, der finnische Präsident Sauli Niinistö, die damalige schwedische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson und der Generalsekretär des Bündnisses, Jens Stoltenberg, führten vor dem NATO-Gipfel am 28. Juni Gespräche in Madrid. Es wurde ein Memorandum unterzeichnet, das Stockholm und Helsinki den Beitritt zur NATO ermöglicht. Nach Angaben des türkischen Staatschefs hat Schweden zugesagt, mehr als 70 in terroristische Aktivitäten verwickelte Personen auszuliefern.

Ende der Übersetzung

