Ukrainische Armee beschießt zivile Ziele im Donbass mit Streumunition

Am Samstag hat die Ukraine Städte im Donbass mit Streumunition beschossen. Das berichten sowohl russische Medien, als auch meine eigenen Quellen vor Ort.

Streumunition ist eine Form explosiver Munition, die bei Kassettenbomben oder Schüttbomben verwendet wird. Eine solche Bombe dient als Behälter, der mehrere kleinere Bomblets oder Submunition enthält und diese nach dem Abwurf verstreut. Die Bomblets werden dabei wie Schrapnell verstreut, allerdings explodieren sie im Gegensatz zu Schrapnell, was sie wesentlich gefährlicher macht. Hinzu kommt, dass es dabei eine große Zahl von Blindgängern gibt, die auch noch lange nach dem Beschuss eine große Gefahr darstellen.

Diese Art von Waffen ist dazu ausgelegt, in einem recht großen Gebiet alles Leben zu töten. Sie töten wahl- und ziellos. Oft sind Kinder Opfer, die glauben, die nicht explodierten, teilweise knallbunten Sprengsätze seien Spielzeug. Nach UN-Angaben stellen diese Waffen eine tödliche Gefahr für die Zivilbevölkerung in rund 30 Ländern dar. Gerade in zivilen Gebieten bedeutet der Einsatz von Streumunition die Gefahr einer großen Zahl ziviler Opfer. Daher trat 2010 das Übereinkommen über Streumunition in Kraft, in dem diese Waffen verboten wurden und dem über 100 Staaten beigetreten sind.

Die Ukraine hat noch aus Sowjetzeiten ballistische Raketen von Typ Totschka-U (NATO-Bezeichnung SS-21 Scarab), die einen fast 500 Kilogramm schweren Sprengkopf tragen. Sie können mit Atombomben, Splitterbomben oder Kassettenbomben, also Streumunition, bestückt werden.

Kiew hat zu Beginn des Krieges im Donbass im Oktober 2014 mindestes eine solche Rakete mit Streumunition auf ein Wohngebiet in Donezk abgefeuert. Freunde von mir, die das seinerzeit erlebt haben, haben mir erzählt, dass die Druckwelle der Explosion noch viele Kilometer entfernt zu spüren war.

Nun hat die ukrainische Armee gleich mehrere Totschka-U auf Donezk abgefeuert, die allerdings von der russischen Luftabwehr abgefangen werden konnten. Das russische Fernsehen zeigte Bilder der Raketen, die in Wohnegbieten direkt neben Wohnhäusern abgestürzt sind. Teilweise kam es zu Bränden, als der Raketentreibstoff sich entzündete.

Man muss mit solchen Meldungen in einem Krieg natürlich vorsichtig sein, aber in diesem Fall wurden mir die Meldungen aus erster Hand bestätigt. Auch im Zentrum von Donezk ist demnach eine solche Raketen heruntergekommem, die von der Luftwabwehr abgefangen worden ist.

Außerdem wird gemeldet, dass die ukrainische Armee Städte im Donbass mit Mehrfachraketenwerfern vom Typ Grad beschießt. Die Grad ist eine Weiterentwicklung der aus dem Zweiten Weltkrieg berüchtigten „Katjuscha“. Dabei handelt es sich um ungelenkte Raketen, von denen ein Werfer bis zu 40 Stück praktisch gleichzeitig abfeuern kann. Sie sind so ausgelegt, dass sie ein Gebiet komplett dem Erdboden gleichmachen. Eine Batterie von sechs Werfern deckt mit insgesamt 240 Raketen eine Zielfläche von 450 × 450 m (über 200.000 m²) ein. Auch das sind Waffen, die nicht gegen zivilen Gebieten eingesetzt werden dürfen, weil sie unkontrolliert töten und zerstören.

Dennoch ist es in den vergangenen Tagen immer wieder zu Beschuss von Städten im Donbass mit Grad-Raketen gekommen und aktuell hat die Regierung von Donezk die Menschen in einigen Teilen der Stadt aufgefordert, sich in Schutzräume zu begeben, weil weitere Angriffe mit Grad-Systemen erwartet werden.



