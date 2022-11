US-Republikaner wollen Amtsenthebung: Fliegt Bidens Korruption endlich auf?

Biden-Clan

Für Joe Biden könnte es eng werden. Die Daten von Hunter Bidens Laptop haben sich als echt erwiesen, die Pleite der Krypto-Börse FTX hat weitere Machenschaften der US-Demokraten aufgedeckt und die US-Republikaner blasen zum Angriff.

Dass der Biden-Clan hochgradig korrupt ist, ist – zumindest außerhalb der deutschen Medienblase – allgemein bekannt. Die krummen Geschäfte der Bidens waren ein Thema im US-Wahlkampf 2020, vor allem, nachdem der Inhalt des Laptops, den Hunter Biden im Drogenrausch zur Reparatur gegeben und dann vergessen hat, öffentlich geworden ist. Wären diese Informationen allgemein bekannt geworden, hätte Joe Biden keine Chance gehabt, die Wahl zu gewinnen.

Auf dem „Laptop aus der Hölle“, wie US-Medien ihn schnell getauft haben, waren Mails, Chatnachrichten und Unterlagen, die bewiesen haben, dass Joe Biden gelogen hat, als er behauptete, nicht mit Familienangehörigen über Geschäfte zu sprechen, denn auf der Festplatte fanden sich Beweise dafür, dass er nicht nur darüber gesprochen hat, sondern in die Geschäfte involviert war und seine politischen Ämter für diese Geschäfte gewinnbringend genutzt hat, wobei er an den Gewinnen beteiligt war.

Außerdem fanden sich auf dem Laptop noch andere pikante Details, wie die Tatsache, dass Hunter mit Wissen seines Vaters eine Affäre mit einer 14-jährigen gehabt hat und Fotos von Orgien, die Hunter im Drogenrausch mit Prostituierten gefeiert hat. Die Mails auf dem Laptop haben außerdem belegt, dass Hunter Biden direkte Verbindungen zu den US-Biowaffenprogrammen hat, die das Pentagon in der Ukraine durchgeführt hat. Und die Mails haben gezeigt, wie auch Joe Biden an den korrupten Geschäften verdient hat.

Außerdem hat ein Artikel von Politico wie eine Bombe eingeschlagen, denn das US-Portal hat darüber berichtet, dass man in der EU sauer auf die USA ist, weil die sich am Krieg in der Ukraine bereichern, während die EU die Rechnung zahlt und dabei wirtschaftlich vernichtet wird.

Das und noch einiges mehr waren Themen des Berichtes des russischen US-Korrespondenten, dessen Bericht am Sonntag im wöchentlichen Nachrichtenüberblick des russischen Fernsehens gezeigt wurde. Da diese russischen Berichte aus den USA über Dinge berichten, die das deutsche Fernsehen nicht so gerne erzählt, habe ich den Bericht des russischen Fernsehens übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Die EU ist unzufrieden mit der Zusammenarbeit mit den USA

Politico hat am Donnerstag einen großen Artikel über die Kluft zwischen den USA und der EU veröffentlicht. Hochrangige europäische Offizielle sind empört über das Vorgehen der Regierung Biden und werfen ihr vor, dass die USA vom Krieg in der Ukraine profitieren, während die EU-Länder darunter leiden.

Politico schreibt unter Berufung auf Quellen in Brüssel, der Hauptgrund für die Spannungen der letzten Wochen waren Bidens grüne Subventionen und Steuern. Nach Ansicht Brüssels entziehen sie der EU auf unfaire Weise Handelsmöglichkeiten und drohen die europäische Industrie zu zerstören. Trotz der formellen Einwände Europas hat Washington jedoch nicht die Absicht, einen Rückzieher zu machen. Um ihre Abhängigkeit von russischer Energie zu verringern, greifen die EU-Länder zunehmend auf amerikanisches Gas zurück, der Brennstoff kostet die Europäer viermal mehr als die Amerikaner. Darüber hinaus kommt es zu einem sprunghaften Anstieg der Bestellungen für Waffen aus amerikanischer Produktion, da den europäischen Armeen nach den massiven Lieferungen an die Ukraine die Waffen ausgehen.

Unterdessen hat das EU-Parlament am Mittwoch mehrheitlich eine Resolution verabschiedet, in der Russland als Sponsor des Terrorismus bezeichnet wird. Doch die gerissenen Amerikaner haben es nicht eilig, die Brücken zu Russland abzubrechen. Beth Van Schaack, Beauftragte für globale Strafjustiz im US-Außenministerium, erklärte das so: „Unsere Gesetzgebung definiert es ein wenig anders als die europäische. Ehrlich gesagt, entspricht Russland einfach nicht der Definition eines Landes, das den Terrorismus fördert.“

Die USA sehen sich selbst natürlich nicht als Sponsor des Terrorismus, obwohl sie bereits Dutzende von Milliarden Dollar für Waffenlieferungen an das Nazi-Regime in der Ukraine ausgegeben haben.

Entweder sind die Bidens so unglücklich, oder sie haben beschlossen, bei der Beleuchtung zu sparen, aber beim Weihnachtsbaum auf der Insel der Milliardäre, auf der sich die Präsidentenfamilie erholt, funktionierte die Beleuchtung nicht sofort.

Die Bidens feiern Thanksgiving jedes Jahr traditionell in Massachusetts, auf der Insel Nantucket. Sie kommen schon seit den 70er Jahren hierher. Jetzt macht Biden unverschämt viel Urlaub. 237 freie Tage in weniger als zwei Jahren im Weißen Haus. Das hat sich kein anderer amerikanischer Präsident jemals geleistet.

Er hat auch keine Scheu, mit seinem eigensinnigen Sohn Hunter vor die Kameras zu treten. Zeitungsberichten zufolge wird die Familie über die Feiertage entscheiden, ob Biden Senior für eine zweite Amtszeit kandidieren soll. Er sollte aber erstmal seine erste Amtszeit zu Ende bringen. Die Gegner versprechen ein Amtsenthebungsverfahren.

„Der Fokus sollte auf Joe Biden liegen, nicht auf Hunter. Es ist, als würde man die Mafia fangen und einen kleinen Kerl erwischen. In dieser Geschichte geht es um den großen Kerl. Es geht um den Paten. Joe Biden ist der Pate. Er ist derjenige, der sich an der Korruption bereichert hat. Er ist es, der seine Macht missbraucht, um seine Familienmitglieder reich zu machen“, wirft US-Senator Ted Cruz dem Präsidenten offen vor.

Im Jahr 2014, als der alte Biden noch Vizepräsident war, empfing er die Geschäftspartner seines Sohnes im Weißen Haus. Hier ein Foto mit einem Milliardär aus Mexiko. In seiner Residenz traf der Politiker auch mit Vertretern chinesischer Unternehmen zusammen.

„Die Demokraten haben diese Untersuchung im Kongress bis vor kurzem blockiert. Aber es gibt Überweisungen, ausländische Regierungen wissen über die Überweisungen an Biden Bescheid, jetzt muss auch das Volk davon erfahren. Der Präsident hat die Amerikaner wiederholt belogen, dass er nichts mit den Geschäften seines Sohnes zu tun hat“, versicherte Jonathan Turley, Juraprofessor an der Georgetown University.

Sogar der Fernsehsender CBS, der der demokratischen Regierung nahe steht, hat die Echtheit der Daten des Laptops bestätigt. Die Journalisten ließen die Festplatte des Computers von Biden Junior unabhängig überprüfen. 120.000 E-Mails, 30.000 Fotos, alles ist alles echt.

Die ausgewerteten Daten des Laptops zeigen keine Anzeichen von Manipulation oder Verfälschung. Die Sicherheit basiert auf einer Analyse, es sind die Daten von Hunter Biden, und sie sind real. Dabei haben die liberalen Medien diesen Laptop voller Schmutz über Biden zwei Jahre lang als russische Propaganda, als Desinformation bezeichnet. Er kam kurz vor den letzten Präsidentschaftswahlen ans Tageslicht und der gesamte Apparat der Demokraten arbeitete daran, den Skandal zu vertuschen.

„Nichts hat die Wahl 2020 mehr behindert als die Verheimlichung der Beweise, die sich auf Bidens Laptop befanden. Denken Sie daran, dass 51 sogenannte Geheimdienstler behaupteten, es handele sich um typische russische Desinformationen, die nicht glaubwürdig seien. Jetzt wissen wir, dass es glaubwürdig ist, und ich denke, es ist wichtig, dass Elon Musk die Informationen preisgibt“, sagt Claudia Tenney, Mitglied des Repräsentantenhauses.

Elon Musk, der neue Eigentümer von Twitter, will bald enthüllen, wie das soziale Netzwerk den Sohn des Präsidenten gedeckt hat. Der Milliardär ist entschlossen, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Plattform wiederherzustellen. Darum gibt er allen, die vor seinem Eintritt in das Unternehmen gesperrt wurden, ihre Accounts zurück. Er hat Trump zurückgeholt, aber das war es dann auch schon mit den guten Taten. Musk will nicht dazu beitragen, dass der 45. US-Präsident auch der 47. wird.

Musk erklärte, dass er im Jahr 2024 DeSantis unterstützen wird: „Meine Präferenz für die Präsidentschaftswahlen 2024 ist jemand, der vernünftig und Zentrist ist. Ich hatte gehofft, dass die Biden-Regierung so sein würde, aber bisher bin ich enttäuscht.“

Ron DeSantis ist der republikanische Gouverneur von Florida, der den demokratischen Rivalen in seinem Bundesstaat Stein für Stein auseinandergenommen hat.

Trump, oder vielmehr die von ihm abgesegneten Kandidaten, haben bei den Zwischenwahlen zum Kongress keine rote Welle der Republikaner ausgelöst. Der ehemalige Präsident und sein Team haben eine so schwache Leistung gebracht, dass er nicht in der Lage ist, 2024 eine wichtige Rolle zu spielen, meint der Rapper Kanye West.

Der Musiker hat auch Pläne für das Weiße Haus, die er auf eigene Faust mit Trump teilte. „Ich glaube, das, was Trump am meisten beunruhigt hat, war, als ich ihm angeboten habe, mein Vizepräsident zu werden. Das kam für ihn überraschend. Trump fing an, mich anzuschreien, dass ich verlieren würde“, lachte Kanye West.

Würde Trump ins Weiße Haus zurückkehren, würde er als erstes die nach ihm benannte Mauer an der Grenze zu Mexiko fertig stellen. Biden hat mit seiner Politik der offenen Tür in zwei kurzen Jahren fünf Millionen Illegale in die USA gebracht. Die texanischen Behörden haben eine Militäroperation im Bundesstaat eingeleitet, um den Zustrom einzudämmen.

„Ich fordere den Innenminister zum Rücktritt auf. Er kann und darf nicht im Amt bleiben. Andernfalls werden wir jeden seiner Befehle, jede seiner Handlungen untersuchen, damit wir ein Amtsenthebungsverfahren gegen Herrn Mayorkas einleiten können“, warnt Kevin McCarthy, der Vorsitzende der Republikaner im Repräsentantenhaus.

Die Republikaner, die im Januar die Mehrheit im Unterhaus des Kongresses stellen werden, sind bereit, den Bau der Mauer an der Grenze zu Mexiko mit dem Geld zu beenden, das an die Ukraine gehen sollte. Großzügige Tranchen wird es nicht mehr geben – die Biden-Administration hat Kiew etwa 100 Milliarden Dollar übergeben -, bis alle früheren Überweisungen geprüft sind.

„Wir alle unterstützen die Ukraine in ihrem Kampf gegen Russland. Wir geben ihr viel Geld. Und alles, was wir verlangen, ist ein Audit. Wir wollen wissen, wohin diese Milliarden fließen“, sagte James Comer, Mitglied des US-Repräsentantenhauses.

Das Weiße Haus hat am Dienstag weitere 400 Millionen Dollar bereitgestellt. Dazu gehören auch Flugabwehrgeräte und Munition. Doch Selensky reicht das nicht, er fordert vor der UNO weitere Waffen.

Selensky spuckt auf alle Regeln der UNO. Er spricht mit den Mitgliedern des Sicherheitsrates, ohne sich auch nur die Mühe zu machen, seine Kleidung zu wechseln. Er trägt ein T-Shirt und ist per Videoverbindung zugeschaltet, obwohl Staatschefs persönlich vor dem Rat sprechen. Der Mann, der ständig um Geld bettelt, wurde von Amerikas beliebtestem Journalisten, Tucker Carlson, an den Anstand erinnert.

„Der US-Kongress hat allein in diesem Jahr über 90 Milliarden Dollar für die Ukraine ausgegeben. Das ist das Doppelte dessen, was wir jedes Jahr in Afghanistan ausgegeben haben. Das ist weit mehr als der jährliche Militärhaushalt Russlands. Aber für Selensky ist das immer noch nicht genug! Er bittet den US-Kongress nicht um Geld, er fordert es! Aber wer ist er überhaupt?! Ein ukrainischer Korrupter, der von uns Geld verlangt“, empörte sich Fox News-Moderator Tucker Carlson.

Interessant ist, was die ukrainische Regierung mit den US-Geldern gemacht hat. Sie investierte es in Kryptowährungen. Für die Regierung eines Landes, das sich im Krieg befindet, ist eine Investition an sich schon eine seltsame Entscheidung, ganz zu schweigen davon, dass sie Millionen in ein solch zweifelhaftes Instrument steckt. Die Krypto-Börse FTX ist bankrott gegangen.

Was hat FTX mit dem Geld gemacht, das die Ukraine investiert hat? Sie investierte es wieder in die Demokratische Partei. Die Demokraten schicken Geld an die Ukraine, die Ukraine schickt das Geld an FTX, und FTX schickt das Geld an den Wahlkampf der Demokraten. Ist das Kriegsspekulation oder Geldwäsche, das muss untersucht werden.

Der Eigentümer der Börse, der junge Milliardär Bankman-Fried, konnte mehr als 30 Milliarden Dollar einsammeln. Geteilt hat er mit der Demokratischen Partei und Joseph Biden. Vor zwei Jahren überwies er fünf Millionen Dollar an den Wahlkampffonds des Politikers.

Die Investition hat sich gelohnt und der Kandidat, auf den der Betrüger gewettet hat, hat gewonnen, was man jedoch nicht von den Millionen Nutzern sagen kann, die alles verloren haben.

Ende der Übersetzung

