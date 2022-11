USA erwägen Lieferung von Raketen an Kiew, die Russlands Hinterland treffen können

Kriegsgefahr

Boeing hat dem Pentagon den Vorschlag gemacht, Raketen mit einer Reichweite von 150 Kilometer an die Ukraine zu liefern, die in der Lage wären, tief ins russische Hinterland zu feuern.

Vor einigen Monaten wurde in den USA diskutiert, für die HIMARS-Raketenwerfer die ATACMS-Raketen an die Ukraine zu liefern, die eine Reichweite von bis zu 300 Kilometern haben und damit auch Ziele tief im russischen Hinterland erreichen könnten. Damals wurde das, zumindest offiziell, abgelehnt, weil mit der Lieferung von Waffen, die das russische Hinterland erreichen können, die Gefahr besteht, dass die USA in den Krieg hineingezogen werden könnten. Russland sieht solche Angriffe auf sein Hinterland als eine seiner roten Linien an.

Anscheinend hat man in den USA diese Bedenken abgelegt, denn Reuters berichtet, dass Boeing dem Pentagon einen Vorschlag für die Lieferung von billigen Präzisionswaffen mit einer Reichweite von 150 Kilometern gemacht hat, der vom Pentagon geprüft wird. Ich habe die Reuters-Meldung übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Exklusiv: USA erwägen Lieferung einer 100-Meilen-Waffe an die Ukraine

Das Pentagon erwägt einen Vorschlag von Boeing, die Ukraine mit billigen, kleinen Präzisionsbomben zu beliefern, die auf reichlich vorhandene Raketen montiert werden und Kiew in die Lage versetzen, weit hinter den russischen Linien zuzuschlagen, während der Westen darum kämpft, die Nachfrage nach mehr Waffen zu befriedigen.

Die militärischen Bestände der USA und ihrer Verbündeten schrumpfen und die Ukraine sieht sich angesichts des sich hinziehenden Krieges einem steigenden Bedarf an hochentwickelten Waffen gegenüber. Das von Boeing vorgeschlagene System mit der Bezeichnung Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) ist einer von etwa einem halben Dutzend Plänen für die Produktion neuer Munition für die Ukraine und die osteuropäischen Verbündeten der USA, wie aus Industriekreisen verlautete.

Die GLSDB könnte bereits im Frühjahr 2023 ausgeliefert werden, wie aus einem Dokument hervorgeht, das von Reuters und drei mit dem Plan vertrauten Personen eingesehen wurde. Die GLSDB kombiniert die GBU-39 Small Diameter Bomb (SDB) mit dem M26-Raketenmotor, die beide in US-Beständen vorhanden sind.

Doug Bush, der oberste Waffeneinkäufer der US-Armee, sagte letzte Woche vor Reportern im Pentagon, die Armee prüfe auch die Beschleunigung der Produktion von 155-Millimeter-Artilleriegeschossen, die derzeit nur in staatlichen Einrichtungen hergestellt werden, indem sie es Rüstungsunternehmen erlaubt, diese zu bauen.

Die Invasion in der Ukraine hat die Nachfrage nach Waffen und Munition aus amerikanischer Produktion in die Höhe getrieben, während die Verbündeten der USA in Osteuropa „viele Aufträge“ für eine Reihe von Waffen zur Versorgung der Ukraine erteilen, fügte Bush hinzu.

„Es geht darum, Quantität zu einem günstigen Preis zu bekommen“, sagte Tom Karako, ein Waffen- und Sicherheitsexperte am Center for Strategic and International Studies. Er sagte, dass die sinkenden US-Bestände dazu beitragen, die Eile zu erklären, jetzt mehr Waffen zu bekommen, und sagte, dass die Bestände „im Verhältnis zu den Mengen, die wir gerne vorrätig halten und sicherlich zu den Mengen, die wir brauchen, um einen Konflikt mit China abzuschrecken, niedrig werden.“

Karako wies auch darauf hin, dass nach dem Abzug der USA aus Afghanistan noch viele aus der Luft abwerfbare Bomben zur Verfügung stünden. Diese können zwar nicht ohne weiteres mit ukrainischen Flugzeugen eingesetzt werden, aber „im heutigen Kontext sollten wir nach innovativen Wegen suchen, um sie umzuwandeln.“

Obwohl bereits eine Handvoll GLSDB-Einheiten hergestellt wurden, gibt es viele logistische Hindernisse für eine formelle Beschaffung. Der Boeing-Plan erfordert einen Verzicht auf die Preisermittlung, wodurch der Auftragnehmer von einer eingehenden Prüfung befreit wird, die sicherstellt, dass das Pentagon das bestmögliche Angebot erhält. Außerdem müssten mindestens sechs Zulieferer die Lieferung ihrer Teile und Dienstleistungen beschleunigen, um die Waffe schnell herstellen zu können.

Ein Boeing-Sprecher lehnte eine Stellungnahme ab. Pentagon-Sprecher Tim Gorman lehnte es ab, sich zur Bereitstellung einer „spezifischen Fähigkeit“ für die Ukraine zu äußern, sagte aber, dass die USA und ihre Verbündeten „die am besten geeigneten Systeme identifizieren und in Betracht ziehen“, die Kiew helfen würden.

Obwohl die USA Anfragen für die ATACMS-Rakete mit einer Reichweite von 297 Kilometer (185 Meilen) abgelehnt haben, würde die GLSDB mit ihrer Reichweite von 150 Kilometer (94 Meilen) es der Ukraine ermöglichen, wertvolle militärische Ziele zu treffen, die bisher unerreichbar waren, und ihr helfen, ihre Gegenangriffe fortzusetzen, indem sie rückwärtige russische Gebiete stört.

GLSDB wird gemeinsam von SAAB und Boeing hergestellt und befindet sich seit 2019 in der Entwicklung, also lange vor der Invasion, die Russland als „Militäreinsatz“ bezeichnet. Im Oktober sagte SAAB-Chef Micael Johansson über die GLSDB: „Wir erwarten in Kürze Verträge darüber.“

Laut dem Dokument – einem Boeing-Vorschlag für das US European Command (EUCOM), das die für die Ukraine bestimmten Waffen überwacht – würden die Hauptkomponenten des GLSDB aus derzeitigen US-Lagern stammen.

Der M26-Raketenmotor ist relativ reichlich vorhanden und die GBU-39 kostet etwa 40.000 Dollar pro Stück, so dass die fertige GLSDB preiswert und ihre Hauptkomponenten leicht verfügbar sind. Obwohl die Waffenhersteller mit der Nachfrage zu kämpfen haben, ist es aufgrund dieser Faktoren möglich, die Waffen bis Anfang 2023 auszuliefern, wenn auch mit einer geringen Produktionsrate.

Laut der SAAB-Website ist die GLSDB GPS-gesteuert, kann einige elektronische Störsender überwinden, ist bei allen Wetterbedingungen einsetzbar und kann gegen gepanzerte Fahrzeuge verwendet werden. Die GBU-39 – die als GLSDB-Sprengkopf fungieren würde – hat kleine, faltbare Flügel, die es ihr ermöglichen, mehr als 100 km weit zu gleiten, wenn sie von einem Flugzeug abgeworfen wird, und Ziele mit einem Durchmesser von nur einem Meter zu treffen.

DIE MOTIVATION DER INDUSTRIE

In einer Produktionsstätte im ländlichen Arkansas verdoppelt Lockheed Martin seine Anstrengungen, um die steigende Nachfrage nach mobilen Raketenwerfern (HIMARS) zu befriedigen, die erfolgreich russische Nachschublinien, Kommandoposten und sogar einzelne Panzer getroffen haben. Die Nummer 1 unter den US-Verteidigungsunternehmen arbeitet trotz Problemen in der Lieferkette und Arbeitskräftemangel daran, die Produktion auf 96 Raketenwerfer pro Jahr zu verdoppeln.

Laut seiner Website hat Lockheed Martin mehr als 15 Stellen im Zusammenhang mit der Produktion von HIMARS ausgeschrieben, darunter Qualitätsingenieure für die Lieferkette, Einkaufsanalysten und Testingenieure.

„Wir haben in die Infrastruktur der Fabrik investiert, in der wir die HIMARS bauen“, sagte Becky Withrow, eine Vertriebsleiterin bei Lockheed Martins Raketenabteilung.

Trotz des Nachfrageanstiegs erklärte der Finanzchef von Lockheed Martin im Juli gegenüber Reuters, dass er bis 2024 oder später keine nennenswerten ukrainisch bedingten Einnahmen erwarte. Der CFO von Raytheon, einem weiteren großen US-Rüstungsunternehmen, wiederholte diesen Zeitplan in einem Interview mit Reuters im Sommer.

HIMARS feuert GMLRS-Raketen (Guided Multiple Rocket Launch System) ab, das sind GPS-gesteuerte Geschosse mit 90 kg schweren Sprengköpfen. Lockheed Martin stellt etwa 4.600 dieser Raketen pro Jahr her; einer Reuters-Analyse zufolge wurden bisher mehr als 5.000 an die Ukraine geliefert. Die USA haben nicht bekannt gegeben, wie viele GMLRS-Raketen an die Ukraine geliefert wurden.

Die Umwidmung von Waffen für reguläre militärische Zwecke ist keine neue Taktik. Das von Kongsberg Defence and Aerospace und Raytheon entwickelte Flugabwehrsystem NASAMS verwendet AIM-120-Raketen, die ursprünglich von Kampfjets auf andere Flugzeuge abgefeuert werden sollten. Eine andere Waffe, die Joint-Direct Attack Munition (JDAM), die in den US-Beständen allgegenwärtig ist, ist eine normale ungelenkte Bombe, die mit Flossen und einem GPS-Leitsystem ausgestattet wurde.

Ende der Übersetzung

