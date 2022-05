Verhaftungen in Riga für den Kampf um das Gedenken an das Kriegsende

Menschenrechte

In Riga ist ein Streit um ein Denkmal für die russischen Soldaten entbrannt, die Riga von den Nazis befreit haben. Das Denkmal, das auch als Denkmal für das Kriegsende steht, soll nun trotz massiver Proteste abgerissen werden.

In Riga gibt es ein großes Denkmal für die russischen Soldaten, die Riga befreit haben. Da das Denkmal auch als Symbol des Kriegsendes gilt und dort am Jahrestag der deutschen Kapitulation jedes Jahr Blumen niedergelegt werden, gab es in diesem Jahr Streit. Die Stadtreinigung hat die Blumenberge am nächsten Morgen mit Baggern entfernen lassen. Als daraufhin erneut Blumen dort abgelegt wurden, hat das lettische Parlament in aller Eile den Teil des russisch-lettischen Abkommens gekündigt, in dem der Schutz von Gedenkstätten geregelt ist. Die Stadt Riga unmittelbar danach den Abriss des Denkmals beschlossen.

Bei den Protesten gegen diese Entscheidung wurden Menschen regelrecht wahllos verhaftet, sogar eine Abgeordnete des Europaparlamentes hat es erwischt. Und während pro-ukrainische Demonstranten ungestraft Nazi-Symbole ukrainischer Bataillone zeigen durften, reichte das Mitführen einer russischen Fahne aus, um verhaftet zu werden und ein Strafverfahren zu bekommen.

In Riga, wo bis heute die Veteranen der SS-Divisionen ihren Jahrestag in SS-Uniformen begehen dürfen, ist das nicht einmal verwunderlich. Allerdings macht der Streit um das Denkmal und die aktuelle Eskalation in Russland Schlagzeilen und das russische Fernsehen berichtet täglich darüber. Ich habe einen Bericht des russischen Fernsehens von Freitagabend übersetzt.

Beginn der Übersetzung

In Lettland werden Andersdenkende verfolgt

Der Oblast Leningrad ist bereit, die Gedenkstätte für sowjetische Soldaten aufzunehmen, die die Behörden in Riga abbauen wollen. Der Stadtrat von Riga stimmte für den Abriss des Denkmals der Befreier: 39 Abgeordnete sprachen sich dafür und 13 dagegen aus. Zuvor hatte das Parlament des Landes den Boden bereitet, indem es den Artikel des lettisch-russischen Abkommens über die Erhaltung von Gedenkstätten gekündigt hatte. Und das lettische Außenministerium hat eine neue „schwarze Liste“ von Russen zusammengestellt, denen die Einreise ins Land untersagt ist. Zu ihnen gehören die Schauspieler Alexander Pankratov-Cherniy, Igor Petrenko und der Regisseur Yuri Kara.

Ein Bericht aus Riga.

„Ich bitte Sie nur, hier wegzugehen“, sagt der Polizist.

Die Polizei in Riga ließ den Worten schnell Taten folgen. Die Verhaftungen auf dem blockierten Rathausplatz im Zentrum der lettischen Hauptstadt begannen und sogar eine Europaabgeordnete, die Vorsitzende der Russischen Union Lettlands, Tatjana Schdanok, wurde in einen Polizeiwagen verfrachtet. Der Vorsitzende des lettischen Anti-Nazi-Komitees Aleksej Scharipow und die Abgeordnete Tatjana Andriets wurden ebenfalls auf die Polizeiwache gebracht. Auf einfache Aktivisten hat ohnehin niemand gehört.

Die Kundgebung der Verteidiger des Denkmals für die sowjetischen Soldaten und Befreier von Riga wurde von den Behörden im Vorwege verboten.

Ukrainische Provokateure waren mittendrin: Neben einem Polizisten zeigten sie ungestraft die Symbole des neonazistischen „Asow“-Regiments. Aber diejenigen, die es wagten, ein St.-Georgs-Bändchen mitzubringen, wurden direkt neben dem Denkmal verhaftet. (Anm. d. Übers.: Das St.-Georgs-Bändchen ist für Russen ein Symbol des Sieges über Nazi-Deutschland)

Das Ganze fand am 10. Mai in der Nähe des Denkmals für die sowjetischen Soldaten statt, die Riga befreit hatten. Ein Mädchen wurde verhaftet, weil sie eine St.-Georgs-Schleife im Haar trug und ein anderer verhafteter Mann hatte nur ein Porträt seines Großvaters, eines Kriegsveteranen, dabei.

„Entschuldigen Sie, aber was haben Sie getan?“, fragt ihn ein Journalist.

„Sie wollen mir das Bild meines Großvaters wegnehmen. Ich habe nichts, keine verbotenen Zeichen“, erklärt der Mann und zeigt wieder das Porträt.

Alexander, der eine russische Flagge zum Denkmal gebracht hat, droht ein echtes Strafverfahren. Zunächst gelang es ihm, die Polizei davon zu überzeugen, die Grundrechte der Bürger eines angeblich europäischen Landes zu respektieren, und er hielt eine eindringliche Rede.

„Es ist großartig, dass wir heute alle hier sind, um unsere Großeltern zu ehren, die im Krieg gefallen sind. Das ist sehr wichtig, wir dürfen dieses Erbe nicht verlieren“, sagte Alexander auf dem Podium.

Seine Rede wurde von Beifallsbekundungen begleitet.

Am 13. Mai wurde der Junge dennoch verhaftet und seine Wohnung wurde durchsucht. Man beschuldigt ihn der Rechtfertigung von Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Svetlana Stefanova, die Mutter des Verhafteten, sagte uns: „Aleksander befindet sich in Untersuchungshaft. Heute wird er in das Zentralgefängnis verlegt. Er wurde 48 Stunden lang festgehalten. Die Anklage stützt sich auf den Paragrafen über Aggression und Unterstützung des Völkermordes. Es gab einen Prozess – zwei Monate Haft. Er befindet sich in der Untersuchungshaftanstalt.“

Die Mutter sagte, ihr Sohn sei lettischer Staatsbürger und studiere an einer russischen Hochschule. Der russische Botschafter in Riga, Michail Vanin, erklärte, die russische Botschaft werde dem inhaftierten Letten Rechtsbeistand leisten. Angesichts des derzeitigen politischen Klimas wird das jedoch äußerst schwierig sein. Das Verbot der Kundgebung zur Verteidigung des Denkmals unterstreicht das nur.

„Das Land war arm, aber relativ frei. Das derzeitige Verbot ist ein Übergang zu einer armseligen, rückständigen nationalen Diktatur“, sagt Miroslav Mitrofanov, Mitglied des Stadtrats von Riga und Mitglied der Oppositionspartei Russische Union Lettlands.

Und hier ist eine weitere auffällige Manifestation der herrschenden Kräfte in Lettland: Der Stadtrat von Riga hat den Abriss des Denkmals der Befreier in Riga beschlossen und sofort die Anweisung erteilt, dessen Zerstörung vorzubereiten. Der Bürgermeister unterstützte sie nachdrücklich.

„Er sagte, es sei eine Frage des nationalen Charakters. Die Leute kamen auf ihn zu und baten ihn, das Denkmal abzureißen. Ich sagte: Was ist, wenn die Leute den Abriss der Brücken und Hochhäuser fordern, die damals gebaut wurden? Was werden wir dann tun?“, empörte sich eine Anwohnerin.

Die Meinung der zweitgrößten Gruppe – Russen machen in Riga etwa 50 Prozent aus – wird im Gegensatz zu den Rechten sexueller Minderheiten völlig ignoriert. Die lettische Innenministerin Maria Golubeva, eine prominente LGBT-Vertreterin, ist offiziell mit ihrer Frau verheiratet und befürwortet ebenfalls den Abriss des Denkmals. In der Zwischenzeit sind die Behörden bereits dabei, Andersdenkende strafrechtlich zu verfolgen. In Riga könnte eine Schuldirektorin entlassen werden, weil sie Blumen am Denkmal der Befreier niedergelegt hat. Nachdem sie auf Twitter angeschwärzt wurde, hat sich die Bildungsministerin, die 33-jährige Anita Muižniece, an den Dienst für Qualitätskontrolle im Bildungswesen gewandt und selbst Anzeige erstattet, in der sie eine Bewertung von Ana Vladovas Entscheidung, das Denkmal zu besuchen, fordert.

Der russophobe Eifer wird von den benachbarten baltischen Ländern und natürlich von Polen aktiv unterstützt. Der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki bezeichnete Russland im britischen Daily Telegraph als „Krebsgeschwür“, das Europa bedrohe: „Die russische Welt ist ein Krebsgeschwür, das nicht nur einen Großteil der russischen Gesellschaft verschlingt, sondern auch eine tödliche Bedrohung für ganz Europa darstellt. Daher reicht es nicht aus, die Ukraine in ihrem militärischen Kampf mit Russland zu unterstützen. Wir müssen diese monströse neue Ideologie vollständig ausrotten“, sagte der polnische Premierminister.

„Dies ist die Quintessenz des Hasses auf die Russen, der wahrscheinlich wie Metastasen die gesamte polnische Politik, die gesamte polnische Führung und zu unserem Bedauern auch die polnische Gesellschaft in vielerlei Hinsicht infiziert hat“, kommentierte der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskow diese Aussage.

Die einfachen Polen beginnen bereits, das unermüdliche Lob für die Ukraine satt zu haben. Die unaufhörlich demonstrierenden Gäste werden aufgefordert, sich einen Job zu suchen oder zur Armee zu gehen.

Doch die offizielle Linie an der osteuropäischen Flanke der EU zielt ausschließlich auf eine Konfrontation mit Russland ab. Die litauische Regierung hat angekündigt, dass sie ihren Botschafter aus Moskau abziehen und das Konsulat in St. Petersburg schließen wird.

„Sie spielen für den aggressivsten russlandfeindlichen Teil sowohl der NATO als auch der Europäischen Union die Rolle des Antreibers. Wie Sie wissen, gibt es bei uns eine wöchentliche Sendung mit dem Titel „Internationaler Rundblick“. Was wir bei den Aktionen des Westens beobachten, würde ich als eine Variante der „internationalen Empörung“ bezeichnen. Das ist ein hartes Wort, aber ich denke, es spiegelt die Handlungen des Westens und die Motive, von denen er sich leiten lässt, sehr deutlich wider“, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow in diesem Zusammenhang. (Anm. d. Übers.: Das war ein Wortspiel, denn die russischen Worte für „Rundblick“ (obosrenie) und „Empörung“ (oborsenie) klingen sehr ähnlich)

Gleichzeitig hat Moskau immer noch wertvolle Partner in der Welt, insbesondere im Osten. Sergej Lawrow war am 13. Mai in Duschanbe zu einem Ministertreffen mit seinen Amtskollegen aus den GUS-Staaten. Propagandisten von Voice of America, die in Russland als ausländischer Agent anerkannt ist, wollten auch ein Gespräch mit dem russischen Außenminister, haben jedoch eine Absage erhalten. Lawrow riet ihnen, mit den in der Residenz herumlaufenden Pfauen zu sprechen.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen