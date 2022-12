Versuchter Regimechange: USA unterstützen die Proteste im Iran

Farbrevolution

Dass die USA die Unruhen im Iran bewusst befeuern und auch Waffen an die Opposition liefern, ist bekannt. Nun hat eine von den USA unterstützte Organisation erklärt, für die Unruhen verantwortlich zu sein und die iranische Regierung stürzen zu wollen.

Im Iran gibt es massive soziale Probleme. Ich selbst habe das Land vor zehn Jahren besucht und dabei festgestellt, dass der Iran ganz anders ist, als ihn die westlichen Medien beschreiben. Darüber hier zu berichten, führt zu weit, aber ich habe noch nie ein so freundliches und hilfsbereites Volk erlebt, wie die Perser. Meine iranischen Freunde erzählen mir jedoch von den sozialen Problemen und viele wären über einen Regierungswechsel nicht unglücklich, weil sie keinen anderen Ausweg aus der sozialen Misere sehen, die in ihren Augen die Regierung zu verantworten hat. Die Unzufriedenheit liegt nicht daran, dass der Iran ein Religionsstaat ist, sondern an den sozialen Problemen.

Ich wende in Gesprächen ein, dass niemand weiß, ob die Regierung die Probleme lösen könnte, wenn der Iran nur endlich von den westlichen Sanktionen befreit würde. Ich bin kein Anhänger eines islamischen Gottesstaates, aber ich vermute, dass die iranische Regierung die Probleme in den Griff bekommen könnte, wenn die Sanktionen endlich fallen würden.

Hinzu kommt, dass ich befürchte, dass der Iran im Falle eines gewaltsamen Regimechanges zerbrechen und ein weiterer Failed State entstehen könnte. Das Beispiel Libyen zeigt, dass der Westen damit kein Problem hat, solange regionale Warlords nur das Öl an den Westen verkaufen. Das ist ein weiterer Grund, warum ich – bei aller berechtigten Kritik an der iranischen Regierung – die Versuche, die Regierung dort gewaltsam zu stürzen, sehr skeptisch sehe.

Geopolitisch wendet sich die iranische Regierung aufgrund der Politik des Westens und der westlichen Sanktionen Russland und China zu, was den USA, die Russland isolieren wollen, gar nicht gefällt. Daher steht ein Regimechange im Iran und die Einsetzung eines pro-westlichen Regimes auf der Wunschliste der USA derzeit ganz oben. Auch Deutschland spielt bei der Unterstützung der blutigen Proteste offenbar eine wichtige Rolle.

Ich habe bereits vor einem Monat berichtet, dass die USA die Unruhen im Iran massiv befeuern und dass sie auch Waffen an die iranische Opposition liefern, was die extreme Gewalt begründet, die aus einigen Teilen des Iran bei den Protesten gemeldet wird. In keinem Land der Welt lässt sich die Polizei von Demonstranten beschießen, ohne ebenfalls Waffen einzusetzen. Meinen Artikel mit den Details dazu finden Sie hier.

Die russische Nachrichtenagentur TASS hat nun über neue Hinweise darauf berichtet, dass die USA die blutigen Proteste im Iran unterstützen, um in dem Land einen Regimechange herbeizuführen. Ich habe die TASS-Meldung übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Medien: Von den USA unterstützte Opposition bekennt sich zur Organisation der Unruhen im Iran

Die Nachrichtenagentur IRNA meldete, Maryam Rajavi, die Führerin der von den USA unterstützten Mudschaheddin-Organisation der iranischen Volksopposition, habe in sozialen Netzwerken erklärt, dass sie „den Anspruch erhebt, in der Übergangszeit Präsidentin des Landes zu sein“

Die Anführerin der von den USA unterstützten konterrevolutionären Oppositionsgruppierung „Organisation der Mojahedin-e Khalq“ (Mudschahidin des iranischen Volkes), Maryam Rajavi, hat gestanden, die jüngsten Unruhen im Iran organisiert zu haben. Das meldete die Nachrichtenagentur Tasnim am Donnerstag unter Berufung auf Informationen, die Rajavi auf ihrer offiziellen Website veröffentlicht hatte.

„Diese Bewegung [die Unruhen] wird von der ‚Organisation der Mudschahidin des iranischen Volkes‘ mit Hilfe von Zentren des Aufstands gut organisiert“, wurde Rajavi von der Agentur zitiert. „Wir sehen den Nationalen Widerstandsrat des Iran, den wir gegründet haben, als eine Alternative zum derzeitigen Regime.“

Einige Stunden später wurden diese Äußerungen von Rajavi von ihrer Website entfernt.

Die Nachrichtenagentur IRNA wies darauf hin, dass Rajavi, die sich zuvor als „Präsidentin des Nationalen Widerstandsrates des Iran“ bezeichnet hatte, in sozialen Medien erklärt hatte, dass sie „den Anspruch erhebt, in der Übergangszeit Präsidentin des Landes zu sein.“ Maryam Rajavi und ihr Ehemann Masoud Rajavi sind nach Angaben der Agentur für den Tod von 17.000 unschuldigen Iranern verantwortlich.

Masoud Rajavi ist der Gründer der Organisation der Mudschaheddin des iranischen Volkes. In den 1980er Jahren führte diese Organisation einen bewaffneten Kampf gegen die Führung der Islamischen Republik Iran und verübte verübte Terroranschläge im Land. Später hatte die Organisation ihren Sitz in Frankreich und den USA, operierte während der Amtszeit von Saddam Hussein vom Irak aus und wurde im Krieg gegen den Iran eingesetzt. Sie wurde nicht nur im Iran, sondern auch im Westen als terroristische Vereinigung eingestuft, aber die USA und Großbritannien haben sie später von ihren schwarzen Listen gestrichen. Die Gruppe verkündet offen das Ziel, die derzeitige iranische Regierung zu stürzen.

Die Unruhen im Iran begannen am 16. September nach der Beerdigung der 22-jährigen Mahsa Amini. Der offiziellen Version zufolge nahm die Polizei Amini fest, weil sie ihr Kopftuch in unzulässiger Weise trug. Als sie befragt wurde, erlitt sie einen Herzanfall, an dem sie starb. In sozialen Medien wurde jedoch berichtet, dass Amini von der Polizei verprügelt worden sei. Am 7. Oktober veröffentlichte die iranische Organisation für forensische Wissenschaft einen offiziellen Bericht über den Tod des Mädchens, in dem es hieß, dass sie keine Verletzungen gehabt hätte.

Ende der Übersetzung



