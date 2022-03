Videoberichte von der Front

Donbass

Alina Lipp, eine Deutsche mit russischem Vater, ist seit Monaten in Donezk und berichtet von dort. Letzte Woche hat sie die Front besuchen können, hier veröffentliche ich ihre Berichte.

Ich kenne Alina Lipp schon seit einiger Zeit persönlich und wir sind gute Freunde geworden. Seit einigen Monaten ist sie in Donezk und berichtet auf ihrem Telegram-Kanal über den Alltag in Donezk und veröffentlicht viele aktuelle Meldungen. Seit letzter Woche hat sie mehrmals die Gelegenheit genutzt, mit anderen Journalisten an die Front zu fahren.

Ich kenne Alina wie gesagt persönlich und wir telefonieren manchmal mehrmals täglich. Ich weiß, dass sie in ihren Berichten die ungefilterte Wahrheit berichtet. Sie ist eine Idealistin, die, so wie ich, einfach nur das berichten will, was die deutschen „Qualitätsmedien“ ihren Lesern verschweigen.

Am 8. März war Alina wieder an der Front, dieses Mal bei Mariuopol. Sie hat mir am Telefon schon ausführlich davon erzählt, ich will ihrem Bericht, den sie noch schreiben wird, aber nicht vorgreifen. Ich werde hier lediglich das Video verlinken, dass sie nach ihrer Rückkehr nach Donezk auf Telegram gepostet hat. Ich habe es auf YouTube hochgeladen, sollte es dort gesperrt werden, ist hier der Link zu Alinas Post auf Telegram, wo auch noch Fotos zu sehen sind.

alina video

Dieses Video auf YouTube ansehen

Außerdem hat Alina einige der Interviews, die sie bei ihren Fahrten an die Front mit Zivilisten der gerade befreiten Siedlungen geführt hat, zusammengefasst und mit Untertiteln versehen. Ich sage bewusst „befreit“, weil die Einwohner es selbst so formulieren.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen