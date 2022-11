Vor der Explosion von Nord Stream waren zwei unidentifizierte Schiffe vor Ort

Terroranschlag

Amerikanische Medien haben Satellitenbilder ausgewertet und dabei zwei nicht identifizierte Schiffe entdeckt, die vor den Explosionen von Nord Stream am Ort der Explosionen waren.

Das US-Portal wire.com hat einen langen Artikel veröffentlicht, in dem es berichtet, dass Experten mithilfe von Satellitenbildern festgestellt haben, dass sich kurz vor den Explosionen der Nord-Stream-Pipelines zwei nicht identifizierte Schiffe mit abgeschalteten Transpondern in der Nähe aufgehalten haben. Kurz darauf erfolgten die Explosion. Der Bericht stellt keine Vermutungen über die Herkunft der Schiffe an, aber da das Gebiet von der NATO komplett überwacht wird, dürfte die NATO wissen, welche Schiffe das waren und was sie dort gemacht haben. Die NATO, so steht es in dem Artikel, tut jedoch so, als sei das für sie eine neue Information.

Die russische Nachrichtenagentur TASS hat über den Artikel berichtet, den Sie bei Interesse hier finden. Ich habe die TASS-Meldung übersetzt, da sie die wichtigsten Inhalte des Artikels wiedergegeben hat.

Beginn der Übersetzung:

Medien: Vor dem Vorfall wurden zwei Schiffe mit ausgeschalteten Transpondern in der Nähe von Nord Stream gesichtet

Vertreter von SpaceKnow sind der Meinung, dass diese Informationen für die Ermittlungen von Interesse sein könnten, ziehen jedoch keine Schlüsse über die Beteiligung der Schiffe an den Explosionen oder ihre Herkunft

Zwei nicht identifizierte Schiffe mit ausgeschalteten Transpondern wurden kurz vor den Explosionen in der Nähe der Nord Stream-Pipeline gesichtet. Das berichtete am Freitag das amerikanische Portal wired.com unter Berufung auf Daten des Überwachungs- und Analyseunternehmens SpaceKnow.

Anhand der Untersuchung von Satellitenbildern fanden die Analysten von SpaceKnow heraus, dass zwei 95 bis 130 Meter lange Schiffe mit abgeschalteten Transpondern nur wenige Kilometer an der Stelle entfernt vorbeifuhren, an der sich einige Tage später die Explosionen ereignet haben. Insgesamt zählten die SpaceKnow-Experten 25 Schiffe, die die Gewässer in der Nähe der Explosionsstelle von Nord Stream besucht haben. Bei 23 von ihnen waren die Transponder eingeschaltet, so dass ihre Route, ihr Abfahrts- und ihr Zielort verfolgt werden können. Bei den beiden erwähnten Schiffen ist das jedoch nicht möglich.

Vertreter von SpaceKnow sind der Meinung, dass diese Informationen für die Ermittlungen von Interesse sein könnten, ziehen aber keine Schlüsse über die Beteiligung der Schiffe an den Explosionen oder deren Herkunft.

Am 27. September berichtete die Nord Stream AG über „beispiellose Zerstörungen“, die am Vortag an drei Strängen der Offshore-Pipelines Nord Stream und Nord Stream 2 stattgefunden haben. Schwedische Seismologen registrierten am 26. September zwei Explosionen an den Trassen der Pipelines. Die russische Generalstaatsanwaltschaft leitete nach der Beschädigung der Pipelines Ermittlungen wegen eines internationalen Terrorakts ein. Am 1. November erklärte der russische Präsident Wladimir Putin, Gazprom habe die Möglichkeit gehabt, die Orte der Explosionen bei Nord Stream zu inspizieren, und habe bereits die Schäden an den Pipelines festgestellt. Nach Ansicht des Staatschefs belegen die Ergebnisse der Untersuchung, dass es sich bei dem Vorfall an den Gaspipelines um einen offensichtlichen Terrorakt handelt.

Ende der Übersetzung



