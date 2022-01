Vor welchem Problem russische Diplomaten bei Gesprächen mit ihren westlichen Kollegen stehen

Westliche Politiker

Auch in der Politik handeln Menschen und daher lohnt sich ein Blick auf die handelnden Personen und Entscheidungsträger im Westen, die derzeit über Krieg und Frieden verhandeln.

Dass die Politiker im Westen nicht die hellsten Kerzen am Baum sind, ist nicht eben neu. Warum das so ist, habe ich in meinem Buch „Abhängig beschäftigt“ auf knapp 300 Seiten erklärt und mit Beispielen untermauert.

Im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens hat der Moderator die Frage gestellt, wie man mit solchen Menschen, die ihre Inkompetenz stolz öffentlich präsentieren und/oder auch noch schamlos lügen, über wichtige – ja sogar lebenswichtige – Themen verhandeln kann. Dazu hat er eine lange Liste von Beispielen gebracht, von denen viele im Westen wahrscheinlich nicht bekannt sind, die sich aber alle so abgespielt haben und von den Kameras der weltweiten Journalisten festgehalten wurden.

Sie wurden in dem russischen Beitrag gezeigt und bei Interesse findet sie jeder im Netz, all das, was in dem Beitrag gezeigt wurde, hat sich das russische Fernsehen nicht ausgedacht. Die deutschen „Qualitätsmedien“ sind in solchen Fällen meist so freundlich, ihren Zuschauern diese Dinge zu ersparen.

Daher habe ich den Kommentar des russischen Fernsehens übersetzt, der unterhaltsam und lustig wäre, wenn es nicht alles wahr und die Lage nicht so ernst wäre.

Beginn der Übersetzung:

Und mit wem soll man da reden?

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie schwer es für unsere Diplomaten ist, muss man so konkret wie möglich verstehen, mit wem wir es zu tun haben. Genauer gesagt: Menschen mit welchem kulturellen Niveau, welchen Kalibers, repräsentieren die Vereinigten Staaten und die NATO, denen Russland jetzt versucht, irgendwas zu erklären.

Während die Welt am Rande eines Krieges balanciert, hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg nach den Worten von Sergej Lawrow „den Bezug zur Realität verloren„. Der Norweger Stoltenberg wurde nach dem Vorbild seines Vorgängers als NATO-Generalsekretär, des Dänen Anders Fogh Rasmussen, ausgewählt. Auch der hat sich nicht durch einen Bezug zur Realität ausgezeichnet. Nehmen Sie zum Beispiel die Episode, als Rasmussen bei einem Treffen mit Präsident Putin mit einem Aufnahmegerät gekommen ist. (Anm. d. Übers.: Die Episode ist im Westen kaum bekannt, aber Rasmussen hat sich noch als dänischer Ministerpräsident mit Putin zu einem vertraulichen Gespräch getroffen und es heimlich aufgezeichnet, was ein ungeheurer Vertrauensbruch ist, denn wie soll man unter vier Augen – egal ob in der Politik oder im Privatleben – vertraulich etwas besprechen, wenn man befürchten muss, dass das heimlich aufgezeichnet wird?)

Später hat die NATO alles abgestritten, aber als die Aufnahme später auftauchte, erklärten sie es als Unfall und sagten, dass er vergessen habe, das mitzuteilen. Man kann den Bezug zur Realität doch nicht so sehr verlieren! Man kann es kaum glauben. Im Ergebnis wurde das Gespräch mit Putin aufgezeichnet und Auszüge daraus wurden sogar in der Fernsehsendung des Journalisten Christopher Gulbrandsen verwendet: „Nach der Pressekonferenz ging Rasmussen direkt zu dem Treffen mit dem russischen Präsidenten, aber er nahm das Mikrofon nicht ab. Das Gespräch wurde also aufgezeichnet und wird in meiner Fernsehsendung verwendet.“ Was ist dieser Rasmussen für ein ein lustiger Kerl!

„Wie sich herausstellte, hatte er ein Diktiergerät bei sich, unser Gespräch heimlich aufgenommen und es dann in der Presse veröffentlichte. Ich konnte meinen Augen und Ohren nicht trauen. Das ist doch verrückt! Er erklärte, dass er das Gespräch für die Geschichte aufgezeichnet hätte. Wenn man das für die Geschichte aufnimmt, fühle ich mich natürlich geschmeichelt, aber man hätte zumindest informiert oder um Erlaubnis gebeten werden müssen, diese Gespräche zu veröffentlichen. Welches Vertrauen kann es nach solchen Vorfällen geben?“, sagte Wladimir Putin.

Doch heute erklärt Rasmussens Nachfolger als NATO-Generalsekretär, dessen buchstäblicher Zwillingsbruder Stoltenberg, dass die Verhandlungen mit Russland unter strengster Geheimhaltung geführt werden müssen, da sie sonst nicht effektiv sein werden. Nun, wissen Sie, man kann Sie dort in der NATO wirklich nicht verstehen.

Und wie gefällt Ihnen die Wahrnehmung der globalen Probleme durch US-Außenminister Blinken, der die Ukraine mit einem „Hühnerstall“ vergleicht? Und das aggressive Russland ist sozusagen der schlaue Fuchs, der nur darüber nachdenkt, wie er an die Hühner kommt. „Es ähnelt einem Fuchs, der meint, er habe keine andere Wahl, als den Hühnerstall anzugreifen, weil die Hühner irgendwie eine Bedrohung darstellen“, erklärte Blinken.

Nun, nehmen wir an, die Ukraine ist tatsächlich ein Hühnerstall. Aber wenn Amerika offensichtlich plant, diesen riesigen Hühnerstall in einen unsinkbaren Flugzeugträger zu verwandeln und ihn mit Raketen zu bestücken, die auf Russland gerichtet sind, sind wir zu Recht besorgt. Blinken nennt die Ukraine ganz bewusst einen Hühnerstall. Wenigstens nicht einen Hahnenstall. Aber den Ukrainern tut das trotzdem weh. (Anm. d. Übers.: Hahnenstall ist auf Russisch eine Bezeichnung die unterste Kaste von Sträflingen im Gefängnis, und was mit denen – zum Beispiel im Duschraum – gemacht wird, muss ich nicht erklären)

Derselbe Blinken hat vor kurzem, während des versuchten Staatsstreichs in Kasachstan, die Menschen mit den Russen erschreckt, die den Staat als Teil der OVKS-Friedenstruppen vor einem Blutbad und dem Zusammenbruch bewahrt haben: „Wenn man einmal Russen im Haus hat, kann es schwer sein, sie wieder wegzuschicken.“ Dabei haben die russischen Friedenstruppen Kasachstan nach weniger als zwei Wochen Aufenthalt verlassen, während die Amerikaner zwanzig Jahre lang aus Afghanistan „herausgeräuchert“ wurden.

Im Irak sind die Amerikaner vor fast zwei Jahrzehnten unter falschem Vorwand einmarschiert und haben unzählige Menschen getötet, woraus der IS entstanden ist. Bis heute sind US-Truppen im Irak. Und bis zum heutigen Tag sind sie illegal in Syrien.

Die Patzer von Jen Psaki – heute Pressesprecherin des Weißen Hauses – sind schon ein Klassiker. Es war Frau Psaki, die erklärte, dass Gas von Europa nach Russland fließt: „Wir wollen, dass die Ukraine Zugang zu mehr Gas hat, wenn sie es braucht. Wie Sie wissen, wird Erdgas über Pipelines von Westeuropa durch die Ukraine nach Russland transportiert.“

Daher kommt auch der Begriff „Psakking“. Das ist, wenn du etwas sagst, das du nicht verstehst, und mit unerschütterlichem Blick in der Pfütze sitzt. (Anm. d. Übers.: Psaki hat sich unter Obama als Sprecherin des US-Außenministeriums so viele Patzer geleistet, dass in Russland tatsächlich das Wort „Psakking“ für „Quatsch erzählen“ entstanden ist. Die deutschen „Qualitätsmedien“ fanden die Episoden von Psaki leider nicht berichtenswert Ich fand es berichtenswert, meinen Artikel finden Sie hier.)

Zu den Wahlen im Donbass sagte Psaki damals: „Es gab Berichte über Vorwahl-Karussells, vorausgefüllte Stimmzettel, über Kinder, die gewählt haben, und Wahlstimmen von Abwesenden.“

Darauf fragte ein US-Journalist: „Verzeihen Sie meine Unwissenheit. Was ist ein „Vorwahlkarussell“? Ich habe noch nie davon gehört.“

„Ich muss gestehen, dass ich diesen Text einfach nur ablese. Ich weiß selbst nicht, was das ist. Ich werde mich bei meinen Kollegen erkundigen, was es damit auf sich hat“, antwortete sie.

Wir erinnern uns an die Eskapaden von Präsident Trump. Zum Beispiel sein Tweet: „Am 8. Mai 1945 haben die Vereinigten Staaten und Großbritannien den Nazismus besiegt. Der amerikanische Geist wird immer siegen.“ Vor diesem Hintergrund sieht Joe Biden mit all seiner Verwirrung noch normal aus.

Das ist zum Beispiel die Aussage von Senator Roger Wicker: „Eine militärische Aktion könnte bedeuten, dass wir unsere Schiffe im Schwarzen Meer einsetzen und die russischen Kapazitäten zerstören. Sie könnte bedeuten, dass wir uns einmischen, das würde ich nicht ausschließen, und ich würde auch unsere Truppen vor Ort nicht ausschließen. Wir schließen den Einsatz von Atomwaffen nicht von vornherein aus, wir glauben nicht, dass es dazu kommen wird, aber es gibt bestimmte Dinge, die man nicht aufgibt, wenn man hart bleiben will.“

Am einfachsten wäre es, Senator Roger Wicker einen senilen alten Mann zu nennen. Aber schließlich sind er – und andere wie er – die politische Realität in der Debatte über die Beziehungen zu Russland. Das ist die kulturelle Ebene, auf der sie geführt wird: Lasst uns die ersten sein, die Russland vom Schwarzen Meer aus mit Atomwaffen angreifen.

Zuvor hatte die deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer die Frage nach der Möglichkeit des Einsatzes von Atomwaffen gegen Russland bejaht: „Wir müssen Russland sehr deutlich machen, dass wir letztlich – und das sieht auch die Abschreckungsdoktrin vor – bereit sind, solche Mittel einzusetzen, damit es im Vorfeld eine einschüchternde Wirkung hat, damit niemand auf die Idee kommt, NATO-Partner im Baltikum oder in der Schwarzmeerregion anzugreifen.“

Wenn wir die Zeit ein wenig mehr zurückspulen, sehen Sie Außenministerin Hillary Clinton, die lachend die letzten Minuten des libyschen Führers Muammar Gaddafi verfolgt. Sie scherzte sogar lachend: „Wir kamen, wir sahen, er starb!“

Angesichts der völligen Zerstörung des einst blühenden Libyens mit dem Segen der Amerikaner erklärte US-Präsident Obama dann unverblümt, dass „der Schatten der Tyrannei von Libyen gefallen ist“, und fügte hinzu: „Noch vor einem Jahr konnte man sich ein freies Libyen nicht vorstellen, aber dann hat sich das libysche Volk erhoben und seine Rechte eingefordert.“

Und damals grunzte NATO-Generalsekretär Rasmussen fröhlich zu Obama: „Libyen kann einen Schlussstrich unter ein langes und dunkles Kapitel seiner Geschichte ziehen und das Blatt wenden. Jetzt werden die Menschen in Libyen wirklich über ihre Zukunft entscheiden können.“

Erlauben Sie, von welchen Rechten, von welchen Entscheidungen des Volkes kann man in Libyen angesichts des völligen Zusammenbruchs des Staates noch sprechen?! Derselbe Obama behauptete unverblümt, der Kosovo sei „als Ergebnis eines Referendums in enger Zusammenarbeit mit der UNO“ von Jugoslawien getrennt worden. Im Kosovo hat es gar kein Referendum gegeben.

Hören Sie, wenn der derzeitige Chef der europäischen Diplomatie, Josep Borrell, Russland als „alten Feind“ bezeichnet, die EU-Kommissarin für Gleichstellung, Ellen Daly, vorschlägt, Weihnachten abzuschaffen, und die britische Außenministerin Liz Truss die tatarisch-mongolische Invasion in der Ukraine für ein Doppelereignis hält, indem sie sagt, dass erst die Tataren und dann die Mongolen gekommen seien, kommt man da nicht auf die Idee, dass in diesem Jahrhundert mit dem kulturellen Niveau der westlichen Eliten etwas nicht stimmt? Und mit wem soll man reden? Und mit wem verhandeln? Wer übernimmt dort die Verantwortung? Schließlich sprechen wir im Grunde unterschiedliche Sprachen. Ich meine nicht Englisch, Deutsch oder Russisch. Das Problem liegt viel tiefer. Wir denken in unterschiedlichen Kategorien. Wir haben ein anderes Glossar – andere Schlüsselbegriffe, die wir verwenden. Am Ende ist das eine große kulturelle Barriere. Darin liegt die Schwierigkeit. Und wir werden sie jetzt entweder gemeinsam überwinden oder uns auf unsere Instinkte verlassen. Zum Beispiel auf den Selbsterhaltungstrieb.

Und es ist auch bitter zuzugeben, dass alle Politiker in Europa so marginal sind, dass Europa seine Stimme verloren hat, sei es in den Beziehungen zu Amerika, zu Russland oder zu China. Noch zu Zeiten der Sowjetunion hatten französische Präsidenten wie De Gaulle, Mitterrand und später Chirac Gewicht, aber dann hat Frankreich nur noch an Autorität verloren. Dasselbe gilt für Deutschland: Persönlichkeiten wie die Bundeskanzler Konrad Adenauer, Helmut Schmidt, Helmut Koll, Gerhard Schröder… Danach ging’s abwärts. Olaf Scholz konnte sich noch nicht beweisen. Oder nehmen wir Churchill oder Margaret Thatcher in Großbritannien. Was ist jetzt? Ist das vergleichbar? Gibt es in Italien einen, der Berlusconi ebenbürtig ist? Europa ist jetzt so, als wäre es gesichts- und stimmlos. Amerika nutzt das zum Nachteil der Europäer aus.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen