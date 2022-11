Korrupte Ukraine

Die vom Westen an die Ukraine gelieferten Waffen tauchen bei den islamistischen Terrorgruppen IS und Boko Haram in Afrika auf.

Die Befürchtungen, dass die vom Westen massenhaft in die hochgradig korrupte Ukraine gelieferten Waffen auf dem internationalen Schwarzmarkt auftauchen und an Terrorgruppen gehen, sind nicht neu. Europol hat schon im Mai davor gewarnt, dass die Waffen an die Ukraine gelieferten Waffen auf dem Schwarzmarkt auftauchen und in den USA kritisieren die Republikaner, dass es keine Kontrolle über die in die Ukraine gelieferten Waffen gibt. Dass die Republikaner damit recht haben, wurde von vielen Seiten bestätigt.

Nun hat der nigerianische Präsident Alarm geschlagen, denn Waffen aus dem Ukrainekonflikt sind in Afrika bei den Terrorgruppen „IS“ und „Boko Haram“ aufgetaucht. Darüber hat die russische Nachrichtenagentur TASS berichtet und ich habe die TASS-Meldung übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Nigeria erklärt, dass Waffen aus der Ukraine an Terroristen in den Ländern des Tschadseebeckens fließen

Muhammadu Buhari hat die Länder der Tschadseeregion aufgefordert, die Kontrolle über Waffentransporte auf ihrem Hoheitsgebiet zu verstärken

Der Konflikt in der Ukraine hat zur Weitergabe von Waffen an Terrorgruppen geführt, die in der Region der Länder des Tschadseebeckens operieren. Dies sagte der nigerianische Präsident Muhammadu Buhari auf dem Gipfeltreffen der Kommission für das Tschadseebecken (LCBC) in der Hauptstadt Abuja.

„Der bewaffnete Konflikt in der Ukraine und die Situation in der Sahelzone sind wichtige Quellen für Waffen und Kämpfer, die sich den Reihen der Terroristen in der Tschadsee-Region anschließen“, zitierte die nigerianische Zeitung Vanguard Buhari am Mittwoch. „Ein Großteil der für den Krieg in Libyen beschafften Waffen und Munition fließt weiterhin in die Tschadsee-Region und andere Teile der Sahelzone. Im Ukraine-Konflikt eingesetzte Waffen beginnen genauso in die Region zu sickern.“ Der nigerianische Präsident hat die Anrainerstaaten des Tschadsees aufgefordert, die Kontrolle der Waffentransporte in ihrem Hoheitsgebiet zu verstärken.

An dem Gipfeltreffen, das am 29. November unter dem Vorsitz von Buhari stattfand, nahmen die Präsidenten des Tschad, des Niger, der Zentralafrikanischen Republik und Benins sowie Vertreter der Regierungen von Kamerun und Libyen teil. Die Kommission für das Einzugsgebiet des Tschadsees wurde 1964 gegründet und umfasst sechs afrikanische Länder.

Das an den Tschadsee angrenzende Gebiet ist in den letzten Jahren zum Epizentrum der Aktivitäten der größten Terrorgruppen Westafrikas geworden – „Boko Haram“ und „Islamischer Staat in Westafrika“. Ihre wichtigsten Hochburgen liegen im südlichen und südwestlichen Teil des Tschadsees, wo die Grenzen von Nigeria, Tschad, Kamerun und Niger zusammenlaufen.

Die Länder der Region führen im Rahmen einer multinationalen gemeinsamen Task Force regelmäßig größere Kampfeinsätze gegen die Terrorgruppen durch. In der Task Force sind Regierungstruppen aus Niger, Kamerun, Tschad, Nigeria und Benin vertreten.

Ende der Übersetzung

