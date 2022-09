Waffenlieferungen und Drohungen an Russland: Die politische Woche in den USA

USA

Wie immer erfährt man im russischen Fernsehen deutlich mehr über die politischen Ereignisse in den USA, als in deutschen Medien.

Fast jede Woche übersetze ich den Bericht des russischen USA-Korrespondenten, der sonntags im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens ausgestrahlt wird, weil man dort immer Details aus den USA erfährt, über die deutsche Medien nicht berichten. So auch dieses Mal.

Beginn der Übersetzung:

Biden hat mit Trumps Hilfe seine Umfragewerte verbessert

Nancy Pelosi, die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, ist wieder einmal in Rage geraten. Bei einem Treffen der G7-Parlamentarier forderte die 82-jährige Amerikanerin ihre Kollegen auf, die Ukraine zu unterstützen und Russland Schmerzen zufügen:

„Wir brauchen signifikante militärische Unterstützung für die Ukraine, humanitäre und wirtschaftliche Hilfe und Sanktionen, Sanktionen, Sanktionen, die Russland Schmerzen zufügen.“

Pelosi ist eine dreiste Provokateurin und Kriegshetzerin. Ein Beispiel ist ihre jüngste Reise nach Taiwan, die die Lage in der Region erheblich verschärft hat. Aus den USA gibt es immer viel zu melden, von der letzten Woche berichtet unser Korrespondent.

Elisabeth II. hat in ihrem langen Leben 13 amerikanische Präsidenten getroffen. Der erste war Harry Truman, der letzte Joe Biden. Gemeinsam mit seiner Frau Jill ist Biden nach London geflogen, um sich persönlich von der britischen Königin zu verabschieden. Der Besuch der Abschiedszeremonie wird nur kurz sein, aber er verändert den Terminkalender des Präsidenten. Wegen der Beerdigung in Westminster Abbey wird Joe Biden einen Tag später vor der UNO sprechen. Auch das erste Treffen mit Liz Truss am Rande der UNO wurde verschoben. Was die Generalversammlung selbst anbelangt, so haben Bidens Mitarbeiter laut Politico wochenlang an seiner Rede gearbeitet. Das Hauptthema ist nicht schwer zu erraten. Politico schreibt:

„Bidens Mitarbeiter meinen, dass die kürzlichen Siege Kiews beweisen, dass es für Europa wichtig bleibt, der Ukraine zu helfen. Der Präsident, so meinen sie, wird das von der Bühne der UNO hämmern und den Kontinent auffordern, Durchhaltevermögen zu zeigen während die USA Milliarden an Hilfen und Waffen für den ukrainischen Widerstand schicken.“

Der Gesamtbetrag der US-Militärhilfe für die Ukraine beläuft sich in dieser Woche auf fast 16 Milliarden Dollar. Das 21. Paket ist prall gefüllt. John Kirby, der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, sagte:

„Es handelt sich um ein 600-Millionen-Dollar-Paket, das Munition für HIMARS-Systeme, Zehntausende von Artilleriegeschossen, Ausrüstung zur Bekämpfung unbemannter Luftfahrzeuge und Minenräumgeräte sowie Kleinwaffen und Munition umfasst. Wir werden der Ukraine weiterhin wichtige Fähigkeiten zur Verfügung stellen, um ihre Bedürfnisse auf dem Schlachtfeld zu erfüllen.“

Auch weitere Lieferungen stehen an. Das US-Haushaltsjahr neigt sich dem Ende zu, aber die Waffen, die Selensky so sehr inspirieren, so berichtet das Pentagon, werden weiter fließen. General Pat Ryder, Sprecher des Pentagon, erklärte:

„Nach unseren Informationen sollen innerhalb der nächsten zwei Monate zwei NASAMS-Systeme ausgeliefert werden. Diese Verteidigungssysteme werden auch weiterhin dazu beitragen, die Ukraine zu verteidigen – gegen feindliche Bedrohungen aus der Luft, einschließlich Flugzeuge, Drohnen und Raketen.“

Kiew hat also die Mindestaufgabe erfüllt, unwichtig, zu welchem Preis. Es gab die Gegenoffensive? Es gab sie. Also werden weiterhin Waffen geliefert. Die amerikanischen Fernsehsender berichteten eine Woche lang über die Erfolge der ukrainischen Streitkräfte, aber als es nichts mehr zu berichten gab, wurde klar, dass man das Thema nicht fallenlassen durfte. Die Erfahrung zeigte den Ausweg. Die CBS-Sendung „60 Minutes“ hat so groß berichtet, dass die Kämpfe bei Kupjansk fast schon als neue Kubakrise dargestellt wurden.

„Nach den Erfolgen der Ukrainer auf dem Schlachtfeld fühlt sich Wladimir Putin zunehmend unwohl und in die Enge getrieben. Was würden Sie ihm sagen, wenn er sich entschließen würde, chemische oder nukleare Waffen einzusetzen?“, fragte der CBS-Journalist Präsident Biden.

„Tu es nicht! Tu es nicht! Tu es nicht! Es würde die Situation in diesem Krieg in einem Ausmaß verändern, wie man es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr kennt“, antwortete Biden.

„Was wären die Konsequenzen? Wie würden die USA reagieren?“

„Es gäbe Folgen. Russland würde ein noch größerer Paria in der Welt werden, als es irgendwann mal gewesen ist. Und je nach dem Ausmaß ihres Handelns werden wir entscheiden, wie wir reagieren werden.“

Natürlich verschweigt Biden Hiroshima und Nagasaki, wo die USA als erstes und einziges Land bei zwei Atombombenangriffen Hunderttausende Zivilisten getötet haben. Das Gerede über den Tag des Jüngsten Gerichts ist aber auch ein guter Weg, um von den wahren Problemen abzulenken. Und in der Ukraine gibt es immer mehr davon. Foreign Affairs berichtet unter Berufung auf eigene Quellen in Washington, dass Amerika nicht mehr in der Lage ist, im bisherigen Umfang Waffen zu liefern. Das Arsenal des Pentagons schrumpft unweigerlich. The Hill versucht, die Folgen zu berechnen. Die Ergebnisse sind nicht erfreulich: „Amerika steuert auf eine geopolitische Katastrophe zu“, lautet die Überschrift des Artikels des Politikwissenschaftlers William Moloney. Die Überschrift sagt im Grunde schon alles, aber es lohnt sich, den Text zu entschlüsseln. In dem Artikel heißt es:

„Die USA sind in einen weiteren Konflikt verwickelt, der langwierig wird und sie schon auf eine harte Probe stellen würde, selbst wenn sie sich – wie früher – wirtschaftlicher Stabilität rühmen könnten. Allerdings befindet sich die Wirtschaft des Landes in letzter Zeit in einem traurigen Zustand. Aufgrund des wachsenden Drucks von außen und interner Konflikte, die kaum in nächster Zeit gelöst werden, stehen Amerika, das einst zu Recht den Titel der letzten Hoffnung der Menschheit für sich beansprucht hat, vor schwarzen Tagen.“

Einer dieser Tage war letzte Woche, als Biden im Weißen Haus zu einer Party geladen hatte. Es sollte der erste Monat des Anti-Inflationsgesetzes gefeiert werden, das die Inflation allerdings keineswegs beseitigt hat, im Gegenteil.

Auf den Anzeigetafeln der amerikanischen Wirtschaft leuchten alle Schlüsselindikatoren rot. Der Dow-Jones-Index ist um fast vier Prozent, der S&P 500 um 4,3 Prozent und der Nasdaq um mehr als fünf Prozent gefallen. Das hat es seit Juni 2020 nicht mehr gegeben. Im Juni 2020 war der Höhepunkt der Pandemie.

„Präsident Biden ist der beste Freund der Inflation. Die Inflation liebt Präsident Biden wie der Teufel die Sünde“, sagte Senator John Kennedy.

Wer nicht sündigt, kann auch keine Buße tun. Die Fed versucht einen Weg heraus zu finden, aber außer immer wieder am Leitzins zu drehen, weiß sie nicht, was sie tun soll. Inzwischen gibt es immer mehr unheilvolle Parallelen. Die Hypothekenzinsen in den USA sind auf dem höchsten Stand seit 2008, dem Jahr der Großen Rezession.

Fox News Moderator Sean Hannity kommentierte die Bilder von der Party im Weißen Haus so:

„Die entscheidenden Zwischenwahlen sind nur noch 55 Tage entfernt und die Demokraten haben jeglichen Bezug zur Realität verloren. Gestern haben wir Ihnen die verheerenden neue Wirtschaftszahlen gezeigt. Die Inflation ist gestiegen. Die Kerninflation ist gestiegen. Die Preise für Lebensmittel, Miete, Energie sind gestiegen, aber nichts wird das Weiße Haus aufhalten: Sie machen Party, lächeln, schlagen die Fäusten auf den Tisch, klopfen Nancy Pelosi auf die Schulter und James Taylor unterhält die Menge mit einem Lied über Drogensucht und Selbstmord.“

Allerdings hatten nicht alle Spaß. Vizepräsidentin Kamala Harris zum Beispiel war offensichtlich nicht sehr glücklich mit ihren neuen Nachbarn. Busse brachten Migranten aus Texas nach Washington und setzten sie vor dem Haus der Vizepräsidentin ab. Das war die zweite Lieferung innerhalb einer Woche. Der republikanische Gouverneur von Texas, Gregg Abbott, und der Gouverneur von Florida, Ron Desantis, bescherten den Demokraten eine Art Flashmob der Souveränität. Illegale Einwanderer, die die Grenze zu diesen Staaten überquert haben, werden in Busse und sogar Flugzeuge verfrachtet und ins Landesinnere geschickt, wie zum Beispiel unter die Fenster von Kamala Harris. Dort fragen Reporter, ob es schwer gewesen sei, die Grenze zu überqueren, und sie antworteten, es sei kein Problem gewesen.

Das ist eine doppelte Demütigung für Harris, da Biden sie mit der Bekämpfung der illegalen Einwanderung betraut hat. Es ist ihre „Erfolgsgeschichte“.

„Die Grenze ist sicher, aber wir haben von der vorherigen Regierung ein kaputtes Einwanderungssystem geerbt“, sagt Harris auf die Frage eines Reporters.

„Zwei Millionen Menschen haben die Grenze überquert. Sind Sie sicher, das alles in Ordnung ist?“, fragt der Reporter ungläubig.

„Unsere Grenze ist gesichert, das ist das Wichtigste für jedes Land.“

So sieht die sichere Grenze in Arizona aus, wo die Illegalen einfach über den Zaun klettern. Und dies sind Aufnahmen von Nachtsichtgeräten in Texas. Eine Gruppe von 500 Migranten überquert die südliche US-Grenze. 100 wurden sogar von Gouverneur Abbott in seine Residenz gebracht. Mehrere tausend sind bereits nach Washington und New York gegangen. Inzwischen hat sich ihnen eine Gruppe aus Florida angeschlossen. Illegale Venezolaner wurden auf dem Luftweg in das wohlhabende Massachusetts, in den Inselort Martha’s Vineyard, gebracht. Die amerikanische Elite macht dort gerne Urlaub.

Nachdem nur fünfzig Venezolaner eingetroffen waren, wurde in Martha’s Vineyard der Ausnahmezustand ausgerufen. Und dann schickten sie die ungebetenen Gäste in die Cape Cod Air Base. Gouverneur Desantis, der den Flug bezahlt hatte, hat jedoch offensichtlich nicht sein letztes Geld ausgegeben. Florida ist kein armer Staat. Die steifen Reichen von Massachusetts müssen also mit mehr Flügen aus dem Süden rechnen. Alles in allem werden sie sich sowohl an Trumps Mauer als auch an ihn selbst erinnern, ob sie wollen oder nicht.

Diese Woche hat der ehemalige Chef des Weißen Hauses den Einsatz erneut erhöht. Er war bei dem konservativen Radiomoderator Hugh Hewitt zu Gast. Natürlich hat er über die Durchsuchungen in Mar-a-Lago gesprochen. Die Demokraten haben natürlich sofort Anklänge an die Erstürmung des Kapitols und die unmittelbare Gefahr eines neuen Bürgerkriegs vernommen. Das heißt aber nicht, dass Biden nicht auch davon profitiert. Indem er das Land mit Trump in Angst und Schrecken versetzt, konnte er seine Umfragewerte von 33 Prozent im Juli auf jetzt 42 Prozent steigern. Nun fragen sich die USA, wie den Demokraten das bei den Wahlen helfen könnte.

Die Geschichte der Umfragen von Gallup zeigt, dass die Parteigänger des Präsidenten, wenn er Zustimmungswerte von unter 50 Prozent hatte, im Repräsentantenhaus bei Zwischenwahlen durchschnittlich 37 Sitze verloren haben. Bei einer Zustimmungsrate von über 50 Prozent würden sie nur 14 Sitze verlieren. Aber selbst das wäre für die Demokraten angesichts ihrer knappen Mehrheit kritisch. Und Biden ist von diesen Zahlen weit entfernt.

Ende der Übersetzung



