Warum der europäische Einfluss in Afrika zurückgeht

In Afrika wachsen die anti-europäischen - und damit die anti-westlichen - Strömungen. In deutschen Medien erfährt man über die Hintergründe nichts, außer natürlich, dass Russland an allem Schuld ist.

Afrika wird geopolitisch immer wichtiger und ist vielleicht der Kontinent, der die Entscheidung im Kampf des Westens einerseits gegen Russland und China andererseits bringen wird. Die USA haben die Blockbildung in der internationalen Politik forciert und sie haben ihre etwa 40 bis 50 Vasallenstaaten, die vor allem in Europa liegen, fest im Griff. Außerdem fordern die USA von allen anderen Staaten der Welt, sich für eine Seite zu entscheiden. Russland und China haben bisher nur wenige Staaten, wie zum Beispiel den Iran, Syrien oder Venezuela, die mehr oder weniger offen auf ihrer Seite stehen.

Die geopolitische Situation

Dass die Macht der USA bröckelt, kann man am Verhalten von Saudi-Arabien sehen, dass sich sogar geweigert hat, den USA den Gefallen zu tun, die Senkung der Ölförderung im Rahmen der OPEC+ um nur einen Monat aufzuschieben, um den US-Demokraten bei den anstehenden Zwischenwahlen zu helfen. Die Weigerung der Saudis, darauf einzugehen, hat US-Regierung sehr verärgert.

Die Mehrheit der Staaten der Welt verhält sich trotz des enormen Drucks aus den USA abwartend neutral. Die geopolitische Situation ist vergleichbar mit einem Schulhof, auf dem ein brutaler Schläger mit einigen Freunden lange Zeit alle anderen tyrannisiert hat, sich dann aber einige Tapfere dem Schläger in den Weg stellen. Die Mehrheit auf dem Schulhof sympathisiert mit den Tapferen, zögert aber aus Angst vor Bestrafung durch den Schläger, sich offen auf die Seite der Aufmüpfigen zu stellen.

Die USA üben massiv Druck auf die Staaten der Welt aus, sich der anti-russischen und anti-chinesischen Politik anzuschließen, bekanntlich mit wenig Erfolg. Eine Schlüsselrolle wird am Ende wahrscheinlich Afrika spielen, das beide Seiten (als Absatzmarkt und als Rohstofflieferant) für ihr wirtschaftliches Überleben – und damit für den Sieg in dem geopolitischen Kampf – brauchen.

Die russische Nachrichtenagentur TASS hat sehr gute Analysten, die sich in den Ländern der Welt und den politischen Gegebenheiten dort bestens auskennen. Die TASS hat eine sehr interessante Analyse zu der Situation in dem Teil Afrikas veröffentlicht, der auch in deutschen Medien immer wieder erwähnt wird: Den ehemaligen französischen Kolonien, zu denen auch Mali gehört, wo die Bundeswehr aktiv ist. Da man in deutschen Medien über die Hintergründe und Vorgänge in der Region praktisch nichts erfährt, außer dass natürlich Russland an allem Übel schuld ist, habe ich die Analyse der TASS übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Der Westen, der nicht geholfen hat: Afrikanische Länder kehren Frankreich den Rücken zu

Unruhen in Niger, Militärputsche in Mali und Burkina Faso: Die geopolitische Karte des Schwarzen Kontinents verändert sich vor unseren Augen

Der Wandel, den Paris während des Kalten Krieges aufschieben konnte, hat es drei Jahrzehnte später schließlich eingeholt. Das ehemalige Französisch-Westafrika sucht neue Verbündete im Ausland. Am 30. September erschütterte ein Staatsstreich den Staat Burkina Faso. Jahrzehntelang lösten sich dort EU-freundliche Regierungen ab, während von Frankreich entsandte Truppen die Einheimischen vor Dschihadisten schützten. Entgegen den Erwartungen war die Bilanz enttäuschend: Die Kontrolle über 40 Prozent des Staatsgebietes ging verloren, in den alleingelassenen Gebieten herrschen Hungersnöte und die Dominanz der europäischen Unternehmen geht zu Lasten der lokalen Produktion. Auf der Welle der anti-französischen Stimmung bekam das Militär, das die Unterstützung Russlands, Chinas und der Türkei sucht, eine Chance. Im Jahr 2021 kam es im benachbarten Mali zu einem Staatsstreich. Das Beispiel ist ansteckend: Nach Umfragen zu urteilen ist in Niger, Tschad, Kamerun – überall dort, wo das französische Kolonialreich einst existierte – eine Hinwendung nach Osten nicht ausgeschlossen.

Monsieur ist nervös

Die Frustration über die besonderen Beziehungen zu Frankreich ist in den Teilen Westafrikas weit verbreitet, wo die Unabhängigkeit in den 1960er Jahren eine Form annahm, die weit vom Bruch mit der alten Ordnung entfernt war. Im Gegensatz zu Großbritannien, Spanien und Portugal, die ihre Kolonien ein für alle Mal verließen, entschied sich Frankreich für einen kontrollierten Rückzug in den Schatten. Mitte des letzten Jahrhunderts schlossen sich acht afrikanische Staaten (Benin, Burkina Faso, Elfenbeinküste, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal und Togo) auf Vorschlag von Paris zu einer Währungsunion zusammen, die von einer eigenen Zentralbank geregelt wird. Die Hälfte ihrer Aktiva wurde in französischen Banken angelegt und die Banknoten wurden in Frankreich gedruckt. Paris fungierte als Garant für die Stabilität der Währung, es verwehrte den Regierungen also das Recht, die Währung abzuwerten. Die entstandene Situation war beispiellos: Die politische Unabhängigkeit war gesichert, aber von wirtschaftlicher Unabhängigkeit war keine Rede.

Die von Frankreich vorgeschlagene Finanzordnung basierte auf dem freien Kapitalverkehr zwischen den ehemaligen Kolonien und der ehemaligen Kolonialmacht. Die Unternehmen der Fünften Republik nutzten die noch bestehenden Steuerbefreiungen und stützten sich auf die historisch bedingten Vorteile, um die Kontrolle über die lokalen Märkte zu erlangen und sie nicht mehr der Konkurrenz zu überlassen. Frankreichs sanfte Präsenz hat in der Regel ausgereicht, aber gelegentlich hat es auch mit brutaler Gewalt eingegriffen: 1979, als seine Truppen den zentralafrikanischen Diktator Bokassa stürzten, oder 2011, als Spezialkräfte der Fünften Republik den anti-französischen Präsidenten Laurent Gbagbo der Elfenbeinküste wegen Wahlbetrugs stürzten, und die französische Luftwaffe beteiligte sich an der Abrechnung mit dem libyschen Staatschef Moammar Gaddafi. Um 2015 erreichte die französische Intervention in Afrika einen Höhepunkt: In der Zentralafrikanischen Republik, in Mali, Mauretanien, Burkina Faso, Niger und Tschad wurden gleichzeitig Militäroperationen (alle gegen Islamisten) durchgeführt. Es war die ultimative Überlastung der Kräfte: Keine ´der Operationen konnte gewonnen werden.

In den 2020er Jahren wurde deutlich, dass die Rolle der Franzosen in Afrika der Rolle der USA in Afghanistan ähnelte. Zahlreiche taktische Siege über dschihadistische Gruppen haben nicht zu deren Vernichtung geführt. Die Angriffe auf die feindlichen Stellungen waren sehr ungenau. Die Unterstützung der örtlichen Bevölkerung schwand mit den zunehmenden Opferzahlen. Die militärischen Eliten begannen zu glauben, dass die Dschihadisten mit französischer Hilfe nicht besiegt werden könnten, und selbst der Pariser Vorschlag, die Währungsunion durch Lockerung ihrer Regeln zu reformieren, konnte die Situation nicht retten. Als Folge der Misserfolge begannen die mit Paris befreundeten Regime von selbst zu kollabieren.

Die russische Karte

Der Staatsstreich in Burkina Faso am 30. September hat die französischen Interessen berührt, doch unerwartet stand auch Russland im Mittelpunkt des Interesses. Zunächst wurde bekannt, dass die Anhänger der neuen Regierung, die sich zu einer Kundgebung versammelt hatten, russische Fahnen mitgebracht hatten und in Erwartung einer Reaktion aus Moskau „Russland“-Rufe skandierten. Hauptmann Ibrahim Traoré, der die Regierung übernahm, fuhr dann an der Spitze eines Militärkonvois in die Hauptstadt Ouagadougou und nahm ein Fernsehteam mit. Die Menge, die von der Kamera aufgezeichnet wurde, begrüßte ihn mit pro-russischen Parolen.

Die Sieger wollten mit Frankreich nichts zu tun haben. Traoré gab bekannt, dass sein Vorgänger Paul-Henri Sandaogo Damiba versucht hatte, sich in einer französischen Militärbasis zu verstecken, von der aus er einen Gegenangriff plante. Daraufhin griffen Traorés Anhänger die französische Botschaft und das französische Institut an. Paris sah sich gezwungen zu intervenieren und kündigte an, Damiba nicht zu unterstützen. Das änderte jedoch nichts an der Haltung der neuen Regierung: Sie kündigte an, dass aus der Vergangenheit Lehren gezogen werden müssten und dass sie sich „neuen Partnern im Kampf gegen den Terrorismus“ zuwenden sollten. Westliche Medien sahen in diesen Worten eine Anspielung auf Russland.

Einer der Hauptvorwürfe gegen Frankreich – wie er von den Anhängern der neuen Regierung artikuliert wird – ist die direkte Missachtung der Interessen des Verbündeten und der Geiz. Im Gegensatz zur Ukraine, die von Paris mit modernsten Waffen versorgt wird, mangelt es den burkinischen Verbündeten im Kampf gegen die Dschihadisten seit Jahrzehnten am Nötigsten. „Es kam vor, dass unsere Freiwilligen nur mit ihrem Mut und ihren Amuletten bewaffnet in die Schlacht ziehen mussten“, beklagte Yacouba Isaac Zida, einer der ehemaligen Premierminister von Burkina Faso, der zu Traoré übergelaufen war, und forderte eine Wiederbewaffnung nach dem Vorbild des benachbarten Mali.

Wer in Afrika lebt, kann kaum bezweifeln, dass Burkina Faso diese Hilfe braucht. Die islamistischen Angriffe auf das Land erreichten im Jahr 2022 einen Rekord und der Anteil der Flüchtlinge, die nach dschihadistischen Angriffen aus ihrer Heimat flohen, stieg auf zwei Millionen, das sind 10 Prozent der Gesamtbevölkerung. Doch abgelenkt durch die europäischen Probleme hat sich Frankreich geweigert, sich der Herausforderung zu stellen. Damals nahm der lang aufgestaute Ärger die Form eines Militärputsches an, der die geopolitischen Grenzen von Französisch-Afrika schrumpfen ließ.

Der Weg durch die Savanne

In europäischen Medien wird die Hinwendung von Frankreich zu Russland in Afrika oft als Rückzug in eine autoritäre Herrschaft dargestellt. In Wirklichkeit ist das nicht so: Traoré, der auf die Freundschaft mit Moskau setzt, kam an die Macht, indem er Damba absetzte, der seinerseits durch einen Staatsstreich an die Macht gekommen war. Im Jahr 2021 trat ein ähnliches Szenario in Mali ein. Die Befürworter der Wende von Frankreich nach Osten übernahmen gewaltsam die Macht. Doch ihre Vorgänger, die Paris gegenüber viel loyaler waren, waren eine Militärjunta.

Indem sie die französische Beteiligung ablehnen und demonstrativ ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Russland betonen, bemühen die neuen afrikanischen Regierungen in der ungewollten Rolle als demokratische Politiker, sich auf die Unterstützung ihrer Mitbürger zu stützen. Umfragen, die im Jahr 2020 in Mali, Senegal, Togo und 14 anderen Staaten der Region von Soziologen der African Youth Survey durchgeführt wurden, haben gezeigt, dass die Mehrheit der einheimischen Jugendlichen eine starke anti-französische Einstellung hat. Dabei hat der Rückgang der humanitären Hilfe während der Pandemie eine Rolle gespielt.

Wenn die westlichen Medien Russland für die Ausbreitung des Hungers verantwortlich machen, überzeugen sie nur ihr eigenes Publikum. In Afrika ist die Stimmung anders: Man bemerkt den Rückgang der Lieferungen der früheren Wohltäter, auf die man sich verlassen hat, und man ist noch verbitterter über die Entscheidung des Westens, in Zeiten der Not weniger zu geben.

Im Gegensatz zu den osteuropäischen Staaten, die optimistisch auf einen EU-Beitritt hofften, sind sich die Afrikaner in ihrer großen Mehrheit bewusst, dass sie trotz der gemeinsamen Vergangenheit im Kolonialreich und der Kenntnis der Sprache der ehemaligen Kolonialmacht kein gemeinsames Schicksal mit der Alten Welt haben werden und ihnen daher keine andere Wahl bleibt, als ihren eigenen Weg zu suchen.

Frankreich seinerseits macht Andeutungen in dieselbe Richtung. Es hat bereits in den 1980er Jahren Einreisevisa für seine ehemaligen Staatsangehörigen eingeführt und die Vorschriften im Laufe der Zeit nur verschärft. Die derzeitige Regelung für Mali beispielsweise ist genau dieselbe wie die, die Frankreich im Jahr 2022 für Russland getroffen hat. Natürlich hilft das nicht dabei, die alten Bindungen zwischen den Staaten aufrechtzuerhalten.

Im 21. Jahrhundert leiden sogar die politischen Eliten, die für die Aufrechterhaltung der Beziehungen sind, unter der nicht-afrikanischen Kühle der Beziehungen: 2021 beschwerten sich der Außenminister der Zentralafrikanischen Republik und der stellvertretende Präsident des dortigen Parlaments darüber, dass ihnen Visa verweigert wurden. Die Europäer ihrerseits sind besorgt über die afrikanische Geburtenrate und wollen die Türen schon im Vorfeld verschließen. Doch unter diesen Umständen ist eine weitere Entfremdung der ehemaligen Kolonien von ihrer ehemaligen Kolonialmacht nur eine Frage der Zeit.

Ende der Übersetzung



