Was jetzt in der Ukraine passiert, war schon vor Jahren absehbar

In letzter Zeit sind viele neue Leser zum Anti-Spiegel gekommen, daher werde ich hier etwas zeigen, was für mich Grundwissen ist, vielen anderen aber vielleicht unbekannt ist.

Ich schreibe viel über Geopolitik und denke immer, dass jeder sie verstehen und das nötige Grundwissen haben müsste. Das ist natürlich nicht so und daran hat mich heute wieder ein Leser erinnert, als er mir ein Video geschickt hat, das schon 2015 veröffentlicht wurde, aber immer wieder bei YouTube „verschwindet“ und dann immer wieder neu veröffentlicht wird.

Wenn Sie hier neu sind, wird das, was ich hier schreibe, für Sie verrückt klingen. Lesen Sie den Artikel trotzdem zu Ende und überzeugen Sie sich in dem Video am Ende dieses Artikel davon, dass das leider nicht verrückt, sondern die Wahrheit ist.

Ich behaupte immer, dass die Geopolitiker in Washington ganz offen sagen, dass es ihr Ziel ist, die EU (und vor allem Deutschland) von Russland zu trennen. Und dass die Ukraine für die USA nur eine Spielfigur auf dem geopolitischen Schachbrett ist, die man als Instrument zur Erreichung dieses Zieles benutzen kann. Ich behaupte auch, dass die Ukraine längst von den USA beherrscht wird. Und ich behaupte, dass die USA die russische Militäroperation in der Ukraine gerade feiern, weil sie es ermöglicht hat, dass die USA ihre Ziele erreichen.

Was waren und sind diese Ziele? Das waren diese: Nord Stream 2 zu stoppen, das Ende der Gasexporte aus Russland nach Europa, um das eigene Frackinggas an Europa zu verkaufen, die Öffentlichkeit in Europa ist anti-russisch einzustellen. Und natürlich den Keil zwischen Europa und Russland ist ein ganzes Stück tiefer einzuschlagen

All das wurde gerade erreicht.

Um das zu erreichen, mussten die USA Russland in der Ukraine provozieren. Auch darüber habe ich gerade erst geschrieben und ich vermute, dass die USA in der Ukraine etwas getan haben, was der russischen Regierung keine andere Wahl mehr gelassen hat, als militärisch einzugreifen, oder eine massive Gefahr für die eigene Sicherheit zu akzeptieren.

Russland wollte die Ukraine nie auf seine Seite ziehen, Russland wollte eine neutrale Ukraine, eine Brücke zwischen Europa und Russland. Die EU hat die Ukraine aber 2014 mit dem Maidan-Putsch an sich gerissen und sie dann gegen Russland aufgebaut.

Das halten Sie für russische Propaganda?

Leider ist das nicht so, denn man kann diese Pläne schon in dem 1998 von Zbigniew Brzeziński geschriebenen Buch „Die einzige Weltmacht: Amerikas Strategie der Vorherrschaft“ nachlesen. Zbigniew Brzeziński war einer der führenden Geostrategen der USA und er war Sicherheitsberater von US-Präsident Carter und danach Berater aller folgenden US-Präsidenten bis zu Obama. Er hat den Maidan-Putsch 2014 aus dem Hintergrund „begleitet“ und damit umgesetzt, was er 1998 in seinem Buch geschrieben hat. Sein Buch ist ein wichtiges Werk für die US-Geostrategen.

Hier werde gleich ein Video von 2015 zeigen, in dem George Friedman, ein weiterer einflussreicher US-Geostratege, und Condoleezza Rice, die US-Außenministerin unter Bush Junior, all das bestätigen, was laut unseren Medien russische Propaganda ist. Die USA haben seit dem Maidan konsequent darauf hingearbeitet, die Ukraine entweder für sich zu militarisieren und Atomraketen fünf Flugminuten von Moskau entfernt aufzustellen, oder Russland dazu zu zwingen, das mit Gewalt zu verhindern. Und letzteres sehen wir gerade.

Nehmen Sie sich, wenn Sie die Aussagen in dem Video noch nicht kennen, also die 15 Minuten Zeit und genießen Sie die „russische Propaganda“ aus den Mündern derer, die in Washington als Regierungsberater die US-Politik bestimmen. Derartige Beispiele für Aussagen von führenden US-Geostrategen, die die Politik der USA als Regierungsberater und Experten bestimmen und offen über ihre Ziele reden, gibt es viele. Ich gehe immer davon aus, dass jeder diese Aussagen kennt. Aber das ist natürlich nicht der Fall, denn unsere „Qualitätsmedien“ verschweigen uns, worum es in der internationalen Politik wirklich geht, und erzählen uns stattdessen Märchen von Menschenrechten und Demokratie.

Nur ist es darum nie gegangen, das sagen die Geostrategen ganz offen, es ging und geht immer nur um Machtpolitik. Und die Redakteure der deutschen „Qualitätsmedien“ kennen diese Aussagen auch, es kommt ja über die Nachrichtenticker, wenn die Herrschaften ein Interview geben. Aber die Redaktionen der „Qualitätsmedien“ sind der Meinung, dass Sie und ich das nicht wissen sollten…

Hier nun das Video. Bedenken Sie, dass es aus 2015 ist, ein Jahr nach dem Maidan und während der Flüchtlingskrise. Trotzdem kann man hier schon erfahren, was rund um die Ukraine heute vor sich geht. In Washington ist man nicht nur nicht überrascht über die Vorgänge in der Ukraine, man feiert sie hinter verschlossenen Türen als Erfolg.

Aber urteilen Sie selbst!

