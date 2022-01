Was wären die Folgen, wenn Nord Stream 2 nicht genehmigt wird?

Strompreise

Der Streit um die Genehmigung von Nord Stream 2 ist seit Jahren ein politischer Dauerbrenner. Aber was wären die Folgen, wenn die Pipeline nicht genehmigt wird? Wer profitiert, wer bezahlt?

Es wird immer berichtet, dass Russland die Gaslieferungen nach Europa als politisches Druckmittel einsetzen könnte, was Russland allerdings in den 50 Jahren, in denen es Gas nach Europa liefert, noch nie getan hat. Aber mit diesem Argument wollen die Gegner der Pipeline das Projekt noch im letzten Moment verhindern.

Die etablierte Meinung ist, dass Russland darunter leiden würde, weil es ohne Nord Stream 2 weniger Gas nach Europa verkaufen kann. Diese Frage wurde von Foreign Affairs analysiert und die Ergebnisse sind interessant. Das russische Fernsehen hat darüber in einem Artikel berichtet, den ich übersetzt habe. Da der Artikel sehr kurz ist, mache ich am Anschluss an die Übersetzung noch einige Ergänzungen.

Beginn der Übersetzung:

Die USA und Deutschland berechnen Verluste aus der Blockade von Nord Stream 2

Die einflussreiche US-Zeitung Foreign Affairs erklärte, dass eine Blockierung des Baus von Nord Stream-2 der russischen Wirtschaft nicht schaden würde. Russland verfügt bereits über überschüssige Exportkapazitäten, stellt Foreign Affairs fest. Dazu gehören die bestehenden Pipelines Nord Stream und Turkish Stream, während Jamal-Europa sogar in die entgegengesetzte Richtung arbeitet und Gas zu Börsenpreisen von Deutschland über Polen in die Ukraine pumpt. (Anm. d. Übers.: Darüber habe ich berichtet, Details finden Sie hier)

Die USA profitieren sogar von den hohen Gaspreisen, denn das Land hat niedrigere Preise als andere und die Nachfrage nach amerikanischem Flüssiggas ist stark gestiegen.

Nach Einschätzung der Deutschen Bank werden die Industriekonzerne in der EU in der Lage sein, die steigenden Gas- und Strompreise zu verkraften. Für die Bevölkerung wird das schwerer.

Die Erdgas- und Strompreise an den europäischen Terminmärkten sind immer noch deutlich höher als vor einem Jahr, auch wenn sie inzwischen unter den Höchststand vom Dezember gefallen sind, als Gas 2.200 Dollar pro tausend Kubikmeter gekostet hat. Die Preise für Gas mit kurzfristiger Lieferung sind um mehr als 450 Prozent gestiegen (Gas liegt jetzt bei etwa 1.000 Dollar) und Verträge mit Lieferung im Jahr 2024 um fast 100 Prozent. Die Preise an der deutschen Strombörse sind für kurzfristige Lieferungen um rund 320 Prozent bzw. um 100 Prozent bei Lieferungen in 2024 gestiegen.

Das gilt nicht nur für private Haushalte, sondern auch für Unternehmen, wie die größte deutsche Bank erklärte. Für Industriekonzerne zum Beispiel könnten die Stromkosten im Jahr 2022 um 70 Prozent höher sein als im Vorjahr, wenn man von den traditionellen Strategien zur Preisabsicherung ausgeht. Aber die Kosten für Gas könnten sich verdoppeln. Die zusätzlichen Kosten betragen jedoch nur bei wenigen Industrieunternehmen mehr als 5 Prozent des Vorsteuergewinns und dürften insgesamt verkraftbar sein. Hohe Energiepreise könnten sich sogar positiv auf Unternehmen auswirken, die Anlagen und Ausrüstungen für Energieeffizienz herstellen, da die Nachfrage nach ihren Produkten steigen dürfte, prognostiziert die Deutsche Bank. Für die Bevölkerung wird es schwieriger sein, die hohen Preise zu verkraften.

Ende der Übersetzung

Die kurzfristigen Folgen einer Blockade von Nord Stream 2

In der Tat ist es so, dass Nord Stream 2 derzeit gar nicht gebraucht wird und dass die vorhandenen Pipelines zur Versorgung Europas ausreichen. Das ist allerdings unter anderem auf Sondereffekte zurückzuführen und dürfte sich in Zukunft aus mehreren Gründen ändern.

Die Sondereffekte betreffen die aktuelle Situation, über die ich schon oft berichtet habe. Die aktuelle Situation ist fast schon schizophren, denn einerseits herrscht in der EU eine massive Gasknappheit, andererseits geben die europäischen Importeure aber kaum Bestellungen in Russland auf, obwohl Russland immer wieder mitteilt, es könne mehr Gas liefern.

Das zeigt sich derzeit bei zwei Pipelines. In dem russischen Artikel wurde erwähnt, dass die Jamal-Europa-Pipeline, die durch Weißrussland über Polen nach Deutschland führt, derzeit sogar Gas in die entgegengesetzte Richtung pumpt. Das Gas wird aus deutschen Speichern abgepumpt und über Polen in die Ukraine geschickt, anstatt Gas aus Russland in die deutschen Speicher zu pumpen.

In der Ukraine sind die Gasspeicher noch geringer befüllt als in der EU und wie die Ukraine über den Winter kommen will, steht in den Sternen. Bei Europa sieht es etwas besser aus, denn auch wenn die Speicher zu gering befüllt sind, könnten die Reserven im Falle eines nicht sehr kalten Winters ausreichen.

Auch bei der Pipeline durch die Ukraine ist das Bild ähnlich, wie bei der Jamal-Europa-Pipeline. Die Ukraine weigert sich aus politischen Gründen, Gas in Russland zu kaufen und die Bestellungen aus Europa sind auch über diese Pipeline derzeit gering.

Daher kommt Europa derzeit auch ohne Nord Stream 2 klar, was sich aber ändern kann, wenn Europa im nächsten Jahr seine Gasspeicher wieder so füllen möchte, wie es in der Vergangenheit gewesen ist, und eine erneute Gasknappheit verhindern möchte. Hinzu kommt, dass der Gasbedarf in der EU in Zukunft steigen dürfte, da die EU aus der Kohle aussteigen möchte und Deutschland zusätzlich aus der Atomenergie aussteigt.

Die langfristigen Folgen einer Blockade von Nord Stream 2

Da der Stromverbrauch in der EU aufgrund der wachsenden Zahl von Elektroautos steigen, die Stromproduktion aber eher abnehmen wird, weil die erneuerbaren Energien nicht so schnell ausgebaut werden können, wie die grünen Träumer es sich wünschen, wird es zwangsläufig eine steigende Nachfrage nach Gas geben, um den Wegfall von Kohlekraftwerken und der deutschen Kernreaktoren zu decken.

Nord Stream 2 ist langfristig angelegt und soll dafür sorgen, den in Zukunft steigen Gasbedarf in Europa zu decken. Daher teile ich die Ergebnisse des russischen Artikels: Kurzfristig gesehen ist es egal, ob Nord Stream 2 freigegeben wird und die Folgen der Gasknappheit werden in erster Linie die privaten Haushalte schwer treffen, während die Wirtschaft das eher verkraften kann. Und Russland kann über die bestehenden Pipelines derzeit genug Gas verkaufen, würde kurzfristig durch eine Freigabe von Nord Stream 2 also nicht mehr Gas verkaufen und mehr Geld verdienen.

Langfristig sieht es hingegen anders, denn wie der steigende Gasbedarf der EU in den nächsten Jahren gedeckt werden soll, ist ohne Nord Stream 2 kaum vorstellbar. Wenn die Milliardeninvestitionen in Nord Stream 2 zu einer Bauruine werden, wäre das für Russland zwar sehr ärgerlich, aber nicht tödlich.

Und da Russland seine Jamal-Gasfelder, von denen es Europa mit Gas beliefert, derzeit an die nach Asien führenden Pipelines anschließt, könnte Russland sein Gas eben dorthin verkaufen, wenn die Europäer es nicht haben wollen.

Als Fazit kann man daher festhalten: Russland wird auf seinem Gas nicht sitzenbleiben, wie Europa allerdings in Zukunft, also mindestens den nächsten 15 oder 20 Jahren, ohne mehr russisches Gas auskommen möchte, das können auch die grünen Traumtänzer nicht überzeugend erklären.



