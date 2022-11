Wie in Russland über die anstehenden US-Wahlen berichtet wird

"Der Looser-Präsident"

In den USA stehen wichtige Zwischenwahlen an, die die US-Demokraten die Mehrheit kosten können. Hier zeige ich, wie darüber in Russland berichtet wird.

Die Zwischenwahlen, die am Dienstag in den USA stattfinden, können die US-Demokraten die Macht kosten, Joe Biden ein Amtsenthebungsverfahren einbringen und zu Anklagen gegen seinen Sohn Hunter führen. Wie immer erfährt man im russischen Fernsehen weit mehr darüber, was in den USA passiert, als im deutschen Fernsehen. Daher habe ich einen Korrespondentenbericht des russischen Fernsehens über die anstehende US-Wahlen übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Der Looser-Präsident zieht die Demokraten in den Abgrund

In New York schließen die Wahllokale. Die vorzeitige Stimmabgabe zu den Kongresswahlen ist in der Hälfte der amerikanischen Bundesstaaten bereits beendet. Und bereits jetzt wurden landesweit Tausende von Stimmzetteln für ungültig erklärt, aus irgendeinem Grund vor allem in Orten, in denen traditionell Republikaner wählen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich die Ereignisse nach dem 8. November, dem Wahltag, nach demselben Muster abspielen werden.

Denn wenn es den Demokraten nicht gelingt, die Mehrheit in gleich beiden Häusern des Kongresses zu behalten, wird Biden für die nächsten zwei Jahre seiner Amtszeit zur lahmen Ente. Das zuzulassen, sind die Demokraten absolut nicht bereit.

Laut den jüngsten Umfragen von ABC News und der Washington Post werden 80 Prozent der Amerikaner sich bei den Wahlen aufgrund der wirtschaftlichen Probleme entscheiden. Wofür entscheiden sie sich und welche Rolle könnte Elon Musk in den kommenden Tagen spielen? Ein Bericht aus den USA.

Es gibt Sonder-Nachrichtensendungen und ganze Spezialsendungen darüber, was Amerika am 8. November erwartet. Das sind mehr als nur Zwischenwahlen zum Kongress. Das Land hat schon lange nicht mehr so viele Probleme auf einmal gehabt.

„Wer glaubt, dass Wirtschaft, Energie und Inflation die Hauptprobleme vor dieser Wahl sind?“, fragt ein Fernsehjournalist in einem vollen Restaurant.

Ein Wald von Händen streckt sich nach oben, aber die Liste sei nicht vollständig, korrigieren Wähler die Journalisten. Sie können mit den steigenden Benzin- und Lebensmittelpreisen nicht mithalten und wissen nicht, wohin sie vor den Kriminellen auf der Straße fliehen sollen: „Wir fahren mit dem Taxi zur Arbeit, denn es ist beängstigend, mit der U-Bahn zu fahren. Entweder wirst du auf die Gleise geschubst, oder sie versuchen, dich zu zu verprügeln, sie können dich töten.“

Der Anstieg der Kriminalität in den USA begann mit der Ankunft von Joseph Biden im Weißen Haus. Steigende Preise, Inflation – all das ist auch unter ihm passiert. Der Looser-Präsident zieht auch seine demokratische Partei mit.

Die Demokraten haben erkannt, dass sie mit dem unpopulärsten Präsidenten der jüngeren Geschichte nicht gewinnen können und ziehen mit ihrer Ikone Obama in die Schlacht um den Kongress. Er reist durch das Land, um für seine Parteifreunde zu werben. Aber die Reaktion des Publikums ist für die derzeitige Regierung sehr unangenehm: „Wir wollen, dass Sie Präsident werden.“

Diejenigen, die Obamas Namen skandieren, haben wahrscheinlich noch nicht gehört, dass Bidens Präsidentschaft als „Obamas dritte Amtszeit“ bezeichnet wird – so viele von Obamas Männern sind heute in Washington in Schlüsselpositionen. Sie sind diejenigen, die den „grünen“ Kurs in Sachen Energie eingeschlagen und die Ölförderung des Landes fast zum Erliegen gebracht haben. Sie haben auch die Gesundheitsversorgung gekürzt, um Amerika vor der Inflation zu retten. Es gelang ihnen sogar, ein Anti-Inflationsgesetz zu verabschieden.

„Können Sie mir in die Augen sehen und mir sagen, dass die Ausgaben der Regierung für grüne Energie im Anti-Inflationsgesetz irgendwie meine Tankrechnung und meine Lebensmittelpreise senken?“, fragt eine Wählerin einen Kandidaten.

„Das kann ich jetzt nicht sagen, nein.“

Das war in Ohio, wo der demokratische Kandidat für den Senat befragt wurde. Für die Regierungspartei ist es schwer, sich für irgendetwas zu rühmen, weshalb sie aus allen Rohren über nur eines spricht: die Demokratie, die endet, wenn die Republikaner die Mehrheit im Capitol Hill bekommen.

„Was in unserem Land geschieht, könnte das wiederholen, was im Deutschland in den 1930er Jahren war“, sagt James Clayburn, demokratisches Mitglied des US-Repräsentantenhauses.

„Wenn Sie nicht für die Demokraten stimmen, zerstören Sie die Demokratie. Das ist ihr Mantra, so wie, dass jede Frau ein verfassungsmäßiges Recht auf eine Abtreibung hat und dass Donald Trump und seine Anhänger Faschisten sind. Wir haben diesen Irrsinn zwei Jahre lang ertragen. Und am Dienstag wird es einen Aufstand gegen die Eliten geben. Es wird eine Neuausrichtung geben. Niemand mag sie und am Dienstag werden wir herausfinden, wie unbeliebt sie bei den Menschen sind“, sagte Victor Hanson, Professor an der Stanford University.

Die Familie Christie floh vor kurzem vor hohen Steuern und überhöhten Preisen aus dem demokratischen Kalifornien in den benachbarten Swing State Arizona. In dem Swing State wissen die beiden, wen sie wählen werden. Um die Wähler dazu zu bringen, an das Beste zu glauben, marschiert Biden durch das Land. Er ist sowohl an der Ostküste als auch an der Westküste und es ist überall dasselbe. Hinter dem Rücken des Präsidenten befindet sich ein Schild mit der Aufschrift: „Building a better America“ – Er scheint zu glauben, dass um diese Worte geht.

„Als ich an die Macht kam, lag die Wirtschaft in Trümmern. Jetzt wächst die Wirtschaft, die Preise und die Inflation gehen zurück. Die Einkommen steigen und das Benzin wird erschwinglicher“, versichert Biden.

So ist es, nur eben genau anders herum. An dem Tag, an dem Biden ins Weiße Haus kam, betrug die Inflation in den USA ein Sechstel von heute und Benzin hat sich um das anderthalbfache verteuert. Der Präsident wird mit der wirtschaftlichen Katastrophe in Verbindung gebracht und es ist längst kein Geheimnis mehr, dass die demokratischen Kandidaten nicht wollen, dass er ihre Aura stört.

Am 8. November wird nicht nur der Kongress gewählt. In vielen Bundesstaaten werden Gouverneure gewählt. In Oregon zum Beispiel sind die Demokraten seit 40 Jahren an der Macht und man sollte meinen, dass selbst Biden nicht verhindern kann, dass der Kandidat der Partei gewinnt. Aber die Einwohner scheinen der zu liberalen Ordnung so überdrüssig zu sein, dass am 8. November eine republikanische Politikerin an der Spitze des Staates stehen könnte.

So schlecht ist die politische Landschaft für die Demokraten. Oregon, einen sehr demokratischen Staat, können sie nicht halten, wie es scheint. In New York ist es dasselbe, dort ist es ein enger Kampf. In den Swing States haben die Republikaner erhebliche Unterstützung.

Die Farbe der Republikanischen Partei ist rot und sie versprechen: eine „rote Welle“ fegt über das Land. Der rennende Biden könnte zwei Jahre, bevor seine Amtszeit abläuft, zur lahmen Ente werden. Wenn seine Partei beide Häuser verliert, wird es für das Weiße Haus sehr schwierig, Entscheidungen im Capitol Hill durchzusetzen. Die Republikaner müssen jedoch nur die Kontrolle über das Unterhaus des Kongresses übernehmen, um ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten zu beginnen.

„Sie haben mir bereits gesagt, dass sie ein Amtsenthebungsverfahren starten werden, wenn sie die Kontrolle über das Repräsentantenhaus und den Kongress wiedererlangen. Ich weiß wirklich nicht, wofür sie mich anklagen wollen“, lacht Biden.

Er lügt natürlich. Die Republikaner haben zahlreiche Beweise für die dubiosen Finanzgeschäfte der Familie Biden mit ausländischen, auch staatlichen Konzernen aus aller Welt ausgegraben. Sowohl der Präsident als auch sein Sohn Hunter sind in diese Transaktionen verwickelt. Das von der Regierungspartei kontrollierte Justizministerium wird diese Verfahren auf keinen Fall zulassen. Und es gibt noch die Gefahr für die nationale Sicherheit durch die übermäßig gastfreundliche Politik des Präsidenten.

„All diese Migranten kommen über die Grenze und sind bereit, von den Patrouillen aufgegriffen zu werden. Sie wissen, dass sie, sobald sie US-Boden betreten, aufgrund von Bidens Politik hier auf US-Boden freigelassen werden. Im Jahr 2021 kamen 1,7 Millionen illegale Einwanderer ins Land. In diesem Jahr sind es fast 2,5 Millionen. Und die Regierung tut nichts, um das zu ändern“, schreiben die Medien.

Die Republikaner wollen auch einen weiteren Geldfluss stoppen, wenn sie gewinnen. Sie sagen, es werde keine weiteren milliardenschweren Transfers zur Unterstützung Kiews geben: „Unter den Republikanern wird kein einziger zusätzlicher Cent an die Ukraine gehen!“

Die Ukraine, oder vielmehr der Versuch, die Ukraine-Krise zu lösen, könnte auch für Elon Musk teuer werden. Der reichste Mann der Welt wurde wegen seiner pro-Moskau Haltung verdächtigt, Verbindungen zum Kreml zu haben. Offenbar um gegen den Geschäftsmann vorzugehen, haben mehrere US-Behörden damit begonnen, seinen Twitter-Deal zu überprüfen.

Mit der Ankunft von Musk verlassen die Werbekunden Twitter. Die ultraliberalen Twitter-User schlagen vor, dem Geschäftsmann nicht nur sein Geschäft, sondern auch seine Staatsbürgerschaft entziehen.

„Die hysterische Reaktion zeigt, wie abhängig die Demokraten von der Politik der Zensur und Moderation von Inhalten sind, die sie für unangemessen halten“, sagte Tom Cotton, ein republikanischer Senator.

Aber einige Republikaner sind so sauer, dass sie nach dem 8. November nicht nur das Erbe der Demokraten, sondern auch die Demokraten selbst verbrennen wollen, wie Steve Banon sagte: „Am 8. November wird Gerechtigkeit herrschen. Der erste, der damit Bekanntschaft machen wird, ist Generalstaatsanwalt Merrick Garland. Er wird der erste Generalstaatsanwalt in der Geschichte sein, der angeklagt wird und zurücktritt.“

Dem ehemaligen Berater von Donald Trump, Steve Banon, juckt es in den Fingern. Er, wie auch der Rest der Trumpisten, die auf die eine oder andere Weise mit der Erstürmung des Kapitols am 6. Januar in Verbindung stehen, haben die Justizmaschinerie ins Rollen gebracht. Um sie haben sich nicht nur das FBI und die Generalstaatsanwaltschaft gekümmert. Die Umstände dieses Tages wurden von einer Sonderkommission des Kongresses untersucht. Auch die, so haben die Republikaner versprochen, wollen sie im Falle eines Sieges auflösen.

„In einigen Fällen werden wir erst einige Tage nach der Wahl erfahren, wer die Wahl gewonnen hat. Es wird einige Zeit dauern, bis alle Stimmzettel ausgezählt sind, wie es das Gesetz verlangt“, sagte Biden.

Es war ja genau der Verdacht, dass bei der letzten Präsidentschaftswahl ein falsches Spiel gespielt wurde, der Hunderte von verärgerten Menschen dazu brachte, das Kapitol zu stürmen. Auch damals gab es eine lange Auszählung und dann eine Nachzählung. Vielleicht ist das der Grund, warum 63 Prozent der Wähler an der Glaubwürdigkeit den bevorstehenden Wahlen zweifeln.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen