Wie in Russland über die Chinareise von Scholz berichtet wird

China und Deutschland

Bundeskanzler Scholz hat letzte Woche China besucht, was in Politik und Medien sehr kritisch beobachtet wurde. Hier zeige ich, wie in Russland über die Reise und ihre Ergebnisse berichtet wird.

Der Chinabesuch von Bundeskanzler Scholz war sehr umstritten und wurde unter anderem von den Grünen offen kritisiert. Auch war die Wirtschaftsdelegation im Vergleich zu früheren Chinareisen deutscher Kanzler ausgesprochen klein. In der russischen Nachrichtenagentur TASS ist eine Analyse des Besuchs erschienen, die ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Scholz-Besuch in China: Gehört „Wandel durch Handel“ der Vergangenheit an?

Ende letzter Woche hat der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz Peking besucht, wo er mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zusammentraf. Es war das erste persönliche Treffen von Scholz mit dem chinesischen Staatschef seit seinem Amtsantritt als deutscher Regierungschef.

Der Besuch, der von vielen deutschen Politikern und Beobachtern angesichts der Beschlüsse des 20. Parteitags der Kommunistischen Partei Chinas und des ersten Plenums des 20. Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas als umstritten angesehen wurde, ist sowohl in Deutschland als auch in Europa kritisiert worden. Laut Berichten mehrerer Medien hatte der französische Präsident Emmanuel Macron vorgeschlagen, gemeinsam mit Scholz nach China zu reisen, um den Zusammenhalt der EU zu demonstrieren, doch die deutsche Seite soll die Idee abgelehnt haben.

Der Empfang des Bundeskanzlers auf dem Pekinger Flughafen war speziell: Menschen in weißer Schutzkleidung rollten den roten Teppich vor dem Regierungsflugzeug aus, doch bevor Scholz ihn betreten konnte, dauerte es einige Zeit, da er einen PCR-Test auf das Coronavirus machen musste, obwohl er bereits vor seiner Abreise aus Berlin zwei gemacht hatte. Die Probe des Bundeskanzlers wurde am Flughafen Peking von einem deutschen Arzt unter Aufsicht eines chinesischen Arztes entnommen. Willkommen im Land des harten Lockdown!

Die deutsche Presse stellte fest, dass vieles dem Besuch von Scholz in Moskau im Februar ähnelte, als er vom russischen Präsidenten Wladimir Putin im Kreml empfangen wurde. Trotz des negativen Testergebnisses von Scholz saßen sich die beiden Spitzenpolitiker damals an einem riesigen Tisch in etwa sechs Meter Entfernung voneinander gegenüber,.

Kein Händedruck

Auch das Treffen zwischen dem Bundeskanzler und dem Präsidenten der Volksrepublik China fand in respektvollem Abstand statt. Kein Händedruck bei der Begrüßung, aber beide waren – anders als die Mitglieder der Delegationen – ohne Masken. Vor Beginn der Gespräche erklärte Scholz, er wolle die Weiterentwicklung der bilateralen Beziehungen erörtern, dabei aber auch die bestehenden Unterschiede nicht aus den Augen verlieren.

„Das ist das Ziel eines guten Dialogs.“

Olaf Scholz

Xi Jinping rief seinerseits dazu auf, die Differenzen beiseite zu legen, und äußerte die Hoffnung, dass der Besuch von Scholz zur Vertrauensbildung und zur Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern beitragen wird. Damit war der Bundeskanzler der erste westliche Regierungschef, der Xi Jinping nach dessen Wiederwahl zum Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas am 23. Oktober mit einem Besuch seine Aufwartung machte. Auch aus diesem Grund hat die Reise von Scholz in Europa große Aufmerksamkeit erregt.

Zum Abschluss der Gespräche mit dem chinesischen Präsidenten fand keine Pressekonferenz statt, was im Prinzip auch nicht im Protokoll vorgesehen ist. Die deutsche Seite war sehr enttäuscht, dass den scharfzüngigen deutschen Journalisten auch nach dem Treffen mit Li Keqiang die Möglichkeit verwehrt wurde, Fragen zu stellen. Scholz und Li Keqiang gaben lediglich Presseerklärungen ab.

Nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur (DPA) hat die deutsche Delegation bis zur letzten Minute darauf bestanden, dass die Reporter Fragen stellen dürfen, doch die chinesische Seite soll das kategorisch abgelehnt haben. So blieben die Differenzen, die in den Antworten des Bundeskanzlers und des Ministerpräsidenten des chinesischen Staatsrats vor der Presse durchaus erkennbar gewesen wären, weitgehend unter dem Teppich.

Ich erinnere daran, dass bei den Besuchen von Angela Merkel in China mindestens eine Frage von jeder Seite zugelassen wurde. Scholz versuchte jedoch, die deutschen Journalisten zufrieden zu stellen und streifte kurz Themen wie die Situation um Taiwan und die Peking zugeschriebenen Menschenrechtsverletzungen in der autonomen Region Xinjiang-Uigurien.

Was war der wichtigste Erfolg?

Insgesamt 23 Stunden hat Scholz im Flugzeug verbracht, um ein zweistündiges Treffen mit dem chinesischen Staatschef abzuhalten, beklagte die Bild-Zeitung. Nach Ansicht des Bundeskanzlers, der dem Grundsatz folgt, dass es „immer besser ist, zu reden, als zu ignorieren und zu kämpfen“, hat es sich jedoch gelohnt. Als wichtigsten Erfolg des Besuchs bezeichnet die Bundesregierung, dass Peking erstmals vor einer weiteren Eskalation der Lage um die Ukraine, insbesondere vor dem Einsatz von Atomwaffen, gewarnt und zu einer friedlichen Lösung des Konflikts aufgerufen haben soll. „Xi Jinping und ich waren uns einig, dass nukleare Drohungen unverantwortlich und sehr gefährlich sind“, sagte Scholz vor Reportern. Er forderte China auf, Russland in der Ukraine-Frage zu beeinflussen. In Kürze findet der G-20-Gipfel auf Bali statt, auf dem sich der Bundeskanzler und der chinesische Vorsitzende wahrscheinlich erneut treffen werden. Berlin ist der Ansicht, dass Peking nun eine Schlüsselrolle bei der Lösung der Situation in der Ukraine zukommt.

Ein weiterer Punkt ist ebenfalls erwähnenswert. Scholz wurde auf seiner Reise von Führungskräften aus 12 deutschen Unternehmen begleitet. Das ist natürlich ein Vielfaches weniger als bei Angela Merkels Reisen nach China. Dennoch muss China genau beobachtet haben, wen Scholz in das Regierungsflugzeug mitnehmen würde. Am Ende wurden aus rund 100 Bewerbern Giganten wie Volkswagen, Deutsche Bank, BASF, BMW, Siemens ausgewählt und… darunter war auch das Mainzer Unternehmen BioNTech, das für seinen Impfstoff gegen das Coronavirus bekannt ist.

Dieses Mal wurden keine milliardenschweren Geschäfte abgeschlossen, aber BioNTech hat kleine, aber wichtige Fortschritte gemacht. CEO und Mitbegründer Ugur Sahin stellte den Impfstoff des Unternehmens in China vor, der Medienberichten zufolge sehr positiv aufgenommen wurde. Scholz sagte, dass in China lebende Ausländer in Zukunft damit rechnen können, mit BioNTech geimpft zu werden.

Die Grünen machen Druck

In der Koalitionsvereinbarung, die vor knapp einem Jahr von den an der deutschen Regierung beteiligten Parteien (SPD, Grüne und FDP) unterzeichnet wurde, heißt es, dass die deutsche Außenpolitik auf westlichen Werten basieren und auf die Verteidigung gemeinsamer europäischer Interessen ausgerichtet sein muss.

Der Besuch von Scholz in China hat nach Ansicht vieler Experten gezeigt, dass für ihn die Interessen seines Landes über diesen beiden Punkten stehen. Nicht jeder in der Regierungskoalition akzeptiert das. Das machte zuerst Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), dann ihr Kollege Wirtschaftsminister Robert Habeck deutlich.

Am 1. November erinnerte Baerbock bei einem Besuch in Usbekistan unter Bezugnahme auf die Reise des Bundeskanzlers nach Peking daran, dass der Koalitionsvertrag China nicht nur als Partner, sondern auch als „Systemkonkurrenten“ bezeichne. Beim Treffen der G7-Außenminister in Münster am 3. November, also als Scholz auf dem Weg nach China war, forderte die Ministerin die G7-Partner auf, „die Fehler, die in der Vergangenheit in Bezug auf Russland gemacht wurden, nicht zu wiederholen.“ Es fällt schwer, das anders als einen Angriff auf Scholz zu interpretieren. Das kam bei der Kanzlerpartei nicht gut an: Rolf Mützenich, der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, nannte Baerbocks Vorgehen „unhöflich und undiszipliniert“.

Für den Kanzler könnte die offene Unzufriedenheit der Grünen mit dem China-Kurs gewisse Risiken bergen, zumal sein Besuch in Peking auch in Europa auf deutlichen Unmut gestoßen ist. Offenbar haben die „Umweltschützer“ noch nicht ganz verdaut, dass Scholz den Verkauf eines Teils der Anteile am Hamburger Hafen an das chinesische Staatsunternehmen COSCO mit seiner Entscheidung genehmigt hat, obwohl unter anderem das von Habeck geführte Wirtschaftsministerium dagegen war.

Die Debatte um Geschäfte mit chinesischen Investoren wurde nach dem Besuch des Bundeskanzlers mit neuem Schwung fortgesetzt. Erst gestern wurde bekannt, dass das deutsche Kabinett den Verkauf des Dortmunder Mikrochip-Herstellers Elmos (über eine schwedische Tochtergesellschaft) an die Chinesen sowie die Übernahme eines anderen deutschen Unternehmens, dessen Name nicht genannt wird, durch einen chinesischen Investor verboten hat. Nach Angaben des Handelsblatts handelt es sich um den bayerischen Halbleiterhersteller ERS Electronic. Die Entscheidung zum Verbot wurde angeblich aus Gründen der nationalen Sicherheit getroffen, aber es ist möglich, dass die USA in dieser Angelegenheit Druck auf die deutsche Regierung ausgeübt haben. Nach seiner Rückkehr am 6. November hatte Scholz bereits ein Telefongespräch mit US-Präsident Joe Biden geführt, in dem er den amerikanischen Staatschef über seine China-Reise informiert hat, wie die deutsche Regierung mitteilte.

Deutschland mit seiner exportorientierten Wirtschaft befindet sich in einer schwierigen Situation, da seine Unternehmen einerseits an einer Zusammenarbeit mit China interessiert sind, andererseits aber durch den Handelskonflikt zwischen Washington und Peking in Geiselhaft genommen werden. Die USA, sowohl unter Donald Trump als auch heute unter Biden, sind mehr auf den Schutz ihres heimischen Marktes bedacht und scheinen die Interessen europäischer Unternehmen, einschließlich der deutschen, nicht zu berücksichtigen. Mit der Verschärfung des Handelskonflikts zwischen den USA und China und vor allem angesichts der jüngsten Aufforderung Washingtons an die Verbündeten, sich den Maßnahmen zur Beschränkung der Lieferung moderner Halbleiter nach China anzuschließen, wird der Druck auf die Europäer und Berlin zweifellos zunehmen, und neue Geschäfte mit Investoren aus China in Bereichen wie der Mikrochip-Produktion werden wohl kaum möglich sein.

Gegenseitige Offenheit?

In China ist dieses Vorgehen offensichtlich auf Unverständnis und Kritik gestoßen, denn Scholz selbst hatte vor der Reise nach Peking in einem Artikel für die Frankfurter Allgemeine Zeitung erklärt, dass Deutschland und China in den bilateralen Beziehungen weit von Gegenseitigkeit entfernt seien, „insbesondere was den Marktzugang für Unternehmen angeht. Wir werden weiterhin Gegenseitigkeit fordern. Aber die Situation kann nicht ohne Folgen bleiben, wenn China diese Gegenseitigkeit nicht zulässt“, argumentierte der Bundeskanzler.

„Dieses differenzierte Vorgehen gegenüber China liegt im langfristigen strategischen Interesse Deutschlands und Europas“, meint Scholz. Die Frage ist, wie die chinesischen Partner das „differenzierte Vorgehen“ Berlins bei Geschäften mit chinesischen Investoren bewerten werden.

„Wandel durch Handel“ war bisher ein beliebtes Motto der deutschen Außenpolitik, insbesondere der Sozialdemokraten. Kaum jemand erwähnt das noch. Als Merkel vor drei Jahren China besuchte, wurden Journalisten zu Geschäftstreffen eingeladen und es wurden feierlich Verträge in Milliardenhöhe unterzeichnet. Merkel verbrachte fast die Hälfte ihrer Zeit auf einer Pressekonferenz damit, die Bedeutung der engen wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der BRD und China zu betonen.

Diesmal war es anders: Die Chefs der deutschen Unternehmen vermieden es, mit der Presse zu sprechen, und Scholz sprach in seinen Ausführungen vor der Presse erst nach fünf Minuten über Handelsfragen – und dann auch nur, um Peking zu kritisieren. Die Regierungskoalition in Deutschland ist offenbar in einem erbitterten Streit über die Strategie gegenüber China und ein Ende ist nicht in Sicht. Auf Antrag der Opposition (CDU/CSU-Fraktion) wird der Bundestag heute sogar eine „Aktuelle Stunde“ abhalten, um die Politik der Bundesregierung in diesem Bereich zu diskutieren.

Ende der Übersetzung

