Wie in Russland über die Ereignisse in Butscha berichtet wird

Angebliches Massaker

Da das angebliche Massaker in Butscha, das Kiew der russischen Armee vorwirft, die Medien beherrscht, habe ich übersetzt, wie in Russland darüber berichtet wird.

Da es in westlichen Medien derzeit kaum ein anderes Thema gibt, als das angebliche Massaker der russischen Armee in der Stadt Butscha, will ich hier zeigen, wie in Russland darüber berichtet wird und habe einen Beitrag aus den Abendnachrichten des russischen Fernsehens vom 4. März darüber übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Provokation in Butscha. Wie die Fake-Fabrik der Ukraine überführt wird

Russland hat bereits zweimal eine dringende Einberufung des UN-Sicherheitsrates im Zusammenhang mit der unverhohlenen Provokation des Kiewer Regimes in Butscha beantragt. Diese Stadt wurde von unseren Truppen entsprechend dem Plan und den Vereinbarungen in den Verhandlungen aufgegeben. Einige Tage später begann Kiew mit der Verbreitung von Filmmaterial, das angeblich getötete Zivilisten zeigt. Natürlich gab es dem russischen Militär die Schuld und sprach sogar von einem Genozid. Jetzt werden die Anschuldigungen sofort von westlichen Politikern unterstützt, die weder auf die zeitlichen Ungereimtheiten noch auf die eklatanten „Patzer“ in dem inszenierten Video achten. Gleichzeitig setzt der Vorsitzende des UNO-Sicherheitsrates, das Vereinigte Königreich, alles daran, dass die Provokation in Butscha auf keinen Fall Gegenstand einer Sondersitzung der Vereinten Nationen wird.

Die Bilder aus der ukrainischen Siedlung Butscha am Rande von Kiew sind ununterbrochen auf den Bildschirmen westlicher Fernsehsender. Überall liegen am Straßenrand Leichen, meist Zivilisten, nicht Soldaten, obwohl hier gekämpft wurde. Ein ukrainischer Soldat geht in seiner neuen, sauberen Uniform ruhig die Straße entlang. Und die Autoren des Materials haben bereits Anschuldigungen vorbereitet, dass der Massenmord angeblich von russischen Soldaten begangen wurde.

Die westlichen Printmedien haben sich gleichlautend geäußert. Hier nur eine Auswahl britischer Zeitungen: „Albtraum in Butscha“, „Völkermord“, „Schlimmer als IS“, „Russland muss dafür zur Verantwortung gezogen werden.“ Und amerikanischen Menschenrechtsaktivisten von Human Rights Watch gelang es, zu behaupten, sie hätten bereits Beweise für russische Kriegsverbrechen gesammelt, bevor sie die Stätte besuchen konnten. Außerdem scheinen sie diese „Beweise“ in aller Eile vorbereitet zu haben.

Zu den ersten, die auftauchten, gehörten diese ukrainischen Aufnahmen, die eine Leiche zeigen, die plötzlich einen Arm zurückzieht. Diese Bewegung ist in der Vergrößerung besonders deutlich zu sehen. Und im Rückspiegel sieht man, dass sich der tote Körper zu erheben scheint. Auffallend ist, dass alle Leichen mit dem Gesicht nach unten liegen.

„All die vom Kiewer Regime veröffentlichten Fotos und Videos, die angeblich „Verbrechen“ russischer Soldaten in der Stadt Butscha belegen, sind eine weitere Provokation. Wir möchten insbesondere darauf hinweisen, dass sich alle russischen Einheiten bereits am 30. März vollständig aus Butscha zurückgezogen haben. Alle so genannten ‚Beweise für Verbrechen‘ in Butscha tauchten erst am vierten Tag auf, als SBU-Beamte und Vertreter des ukrainischen Fernsehens in der Stadt eintrafen“, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow.

Tatsächlich bestätigte der Bürgermeister von Butscha, Anatlky Fedoruk, am 31. März in einer Videobotschaft, dass sich keine russischen Militärangehörigen in der Stadt aufhielten, erwähnte aber nicht einmal, dass auf der Straße auf Einheimische geschossen wurde.

Am selben Tag besuchte der Abgeordnete und Sportler Zhan Belenyuk Butscha. Auf dem Foto lächelt er und auch von ihm gibt es keine Informationen über die toten Stadtbewohner. Am Samstag, dem 2. April, betritt die Nationale Polizei der Ukraine die Stadt und veröffentlicht einen 8-minütigen Videobericht. Sie filmen alle großen Straßen und kleinen Gassen. Auch hier gibt es keine Aufnahmen von den Leichen. Wie die Beziehungen zum russischen Militär tatsächlich aussahen, zeigt die Aufzeichnung dieses Einwohners von Butscha, der über sein Gespräch mit dem Kommandanten einer der russischen Einheiten berichtete.

„Er sagt: Gibt es Zivilisten? Ja, viele. Hier sitzen 15, weil sie Angst haben, dass Ihr wieder rausprügelt werdet. Er sagt: Das ist natürlich möglich. Sagen Sie ihnen, sie sollen weiße Laken aufhängen, damit wir verstehen, dass sie Zivilisten sind. Wir, sagt er, schießen nur auf Nazis und Bandera-Leute“, erinnert sich der Zivilist.

Die weiße Farbe des Materials ist ein wichtiges Detail. Auf dem Filmmaterial, das anscheinend tatsächlich Tote zu zeigen scheint, sind weiße Armbänder zu sehen. Viele der Opfer hatten ihre Hände auf dem Rücken gefesselt. Das sind Zivilisten. Leute, die nicht zu den Waffen gegriffen und sich nicht den Territorialen Verteidigungseinheiten angeschlossen haben. Allein dafür hätten die ukrainischen Terror-Bataillone, die am 2. April zu einer Säuberungsaktion eintrafen, mit ihnen abrechnen können. Auf einem Video ist zu sehen, wie der Kommandant einer Einheit ukrainischer Neonazis mit dem Spitznamen „Boötsmann“ die Erlaubnis erteilt, jeden zu erschießen, der keine blaue Armbinde – die Farbe der ukrainischen Streitkräfte – trägt. (Anm. d. Übers.: Das ist das Video)

Jetzt versuchen sie aktiv, dieses Video aus dem Netz zu entfernen. Die unverhohlene Provokation zeigt sich auch in der Art des Videomaterials, das nun im Westen aktiv diskutiert wird und in dem versucht wird, die Toten als Opfer der russischen Streitkräfte auszugeben.

„Alle Leichen, deren Bilder vom Kiewer Regime veröffentlicht wurden, befinden sich nach mindestens vier Tagen nicht in der Totenstarre, weisen keine charakteristischen Leichenflecken auf und die Wunden zeigen kein getrocknetes Blut. All dies bestätigt unwiderlegbar, dass es sich bei den Fotos und Videoaufnahmen aus Butscha um eine weitere Inszenierung des Kiewer Regimes für die westlichen Medien handelt, wie es auch in Mariupol mit der Geburtsklinik und in anderen Städten geschehen ist“, erklärte Konaschenkow.

Aber natürlich wollte niemand die Wahrheit herausfinden. Großbritannien griff Russland als erstes an, indem Außenministerin Truss behauptete, russische Truppen würden unschuldige Zivilisten angreifen, und sie sammelt Material für ein Tribunal in Den Haag. Der französische Präsident Macron hat mitten im Wahlkampf geschrieben, dass sich die russische Regierung für die Verbrechen in Butscha verantworten muss. Bundeskanzler Scholz drohte mit neuen Sanktionen, während der polnische Premierminister Morawiecki einen dringenden EU-Gipfel forderte und Berlin und Paris für ihre Zugeständnisse an Russland kritisierte.

In Warschau selbst stellte der Vorsitzende der euroskeptischen „Konföderation“ im polnischen Parlament, Korwin-Micke, jedoch die westliche Version der Ereignisse in Butscha in Frage, insbesondere im Hinblick auf die angeblich jetzt entdeckten Massengräber, und beschloss, eine Reihe unbequemer Fragen zu stellen.

„Haben Sie bemerkt, dass die Häuser fast unberührt sind? Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, warum Menschen in Massengräbern begraben werden und nicht von ihren Angehörigen? 280 Tote bei 36.000 Einwohnern. Und warum haben die Angehörigen diese Leichen nicht von der Straße geholt?“, fragte Korwin-Mikke.

Weitere Beweise für die Provokationen in Butscha sind in den sozialen Medien zu finden. Videos vom 1. April, die keinen Hinweis auf Massenmorde geben, die Kommunikation in Chats der Stadt vom 2. und 3. April, in denen über alles Mögliche diskutiert wird – wie man vermisste Tiere findet, wo man Medikamente kaufen kann – aber kein einziges Wort über die toten Zivilisten. Andererseits gab es Berichte über eine Ausgangssperre, die besagte, dass es besser sei, nicht auf die Straße zu gehen und das ukrainische Militär zu stören. Es steht geschrieben, dass dieses Regime mit der Veröffentlichung der Bilder der Toten ein jähes Ende fand. Ein Untersuchungsausschuss befasst sich bereits mit dem Fall der Vorbereitung und Verteilung von Materialien, die darauf abzielen, russische Soldaten zu diskreditieren.

„Der Vorsitzende des russischen Ermittlungskomitees hat die Ermittler angewiesen, umfassende Maßnahmen zu ergreifen, um alle beteiligten Personen zu identifizieren und ihre Handlungen gemäß dem Paragraphen des russischen Strafgesetzbuches, der die Haftung für die öffentliche Verbreitung wissentlich falscher Informationen über die Handlungen der russischen Streitkräfte vorsieht, rechtlich zu bewerten“, sagte Swetlana Petrenko, die Sprecherin des Komitees.

Wie üblich stand Selensky in der Ukraine vorne auf der Bühne. Umringt von Kameras sagte er auf den Straßen von Butscha, Russland habe Kriegsverbrechen begangen und sprach von „Genozid“. Er fügte jedoch hinzu, dass er nach wie vor für Friedensverhandlungen sei.

Das Pentagon erklärte, es könne die Berichte über den Vorfall in Butscha noch nicht unabhängig bestätigen, aber das werde nicht lange dauern. Biden hat sich bereits geäußert. Wieder einmal persönlich und wenig schmeichelhaft für Putin und wenig originell für das, was angeblich in Butscha passiert ist.

„Wir müssen alle Details zusammentragen, damit ein echter Kriegsverbrecherprozess stattfinden kann. Dieser Kerl ist brutal, und was in Butscha passiert, ist ungeheuerlich“, sagt Biden.

„Halten Sie das für Völkermord?“

„Nein. Ich halte das für ein Kriegsverbrechen“, antwortete der US-Präsident.

Gleichzeitig werden im Westen die Augen vor echten Kriegsverbrechen seitens der Ukraine verschlossen. Das ungeheuerlichste Beispiel: Neonazis haben schockierende Aufnahmen von der Hinrichtung russischer Kriegsgefangener veröffentlicht, bei denen ihnen in die Beine geschossen wird und die Gefangenen verbluten. Kiew hat sich geweigert, die Genfer Konvention über die humane Behandlung von Kriegsgefangenen einzuhalten. Doch die Russen behandeln gefangene ukrainische Soldaten auf eine ganz andere, menschliche Weise: Sie werden verpflegt und behandelt.

Innerhalb weniger Stunden haben Europa und die Vereinigten Staaten bereits ein Urteil über die Ereignisse in Butscha gefällt. Und schon hat die EU eine Untersuchung angekündigt. Die Chefin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, kündigte an, Ermittler nach Butscha zu entsenden, die mit der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft, Europol und Eurojust zusammenarbeiten werden. Eine Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden in Russland ist, wie üblich, nicht einmal vorgesehen.

„Ein weiterer vorgetäuschter Anschlag wurde in der Stadt Butscha in der Region Kiew verübt. Es wurde ein Scheinangriff inszeniert, der von ukrainischen Vertretern und ihren westlichen Gönnern auf allen Kanälen und in den sozialen Netzwerken angepriesen wird. Wir haben eine dringende Sitzung des UNO-Sicherheitsrates zu diesem Thema gefordert, weil wir solche Provokationen als direkte Bedrohung für den internationalen Frieden und die Sicherheit ansehen“, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow.

Die britische Ratspräsidentschaft zögert in dieser Angelegenheit. Die Ratstagung zur Lage in der Ukraine findet morgen statt.

Ende der Übersetzung



