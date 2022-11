Ukrainische Provokation?

Der Einschlag der ukrainischen Rakete in Polen war sicher das gefährlichste Ereignis der Woche. Hier zeige ich, wie in Russland darüber berichtet wird.

Natürlich war der Einschlag der ukrainischen Rakete in Polen, bei dem zwei Zivilisten getötet wurden, das gefährlichste Ereignis der Woche, denn der ukrainische Präsident und polnische Politiker haben sofort Russland deswegen beschuldigt. Es bestand die Gefahr, dass der Vorfall den NATO-Verteidigungsfall, also einen offenen Krieg zwischen der NATO und Russland, auslösen könnte. Das wurde Gott sei dank abgewendet.

Hier zeige ich, wie das russische Fernsehen am Sonntag in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick über das Spiel mit dem Feuer berichtet hat, das der ukrainische Präsident Selensky und die polnische Regierung gespielt haben. Da in dem russischen Bericht, den ich übersetzt habe, einige Bilder beschrieben werden, die in dem Beitrag gezeigt werden, empfehle ich, auch den russischen Beitrag anzuschauen, der zusammen mit meiner Übersetzung auch ohne Russischkenntnisse verständlich ist.

Beginn der Übersetzung:

Die Ukraine ist endlich in die NATO gekommen. Als Polen am Dienstagabend von einer Rakete getroffen wurde und Polen getötet wurden, war Kiew über jeden Verdacht erhaben. Eine Rakete ist sechs Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt auf polnischem Gebiet eingeschlagen. Ein Schock. Und der erste Gedanke in Warschau war: Die Russen!

Mitten in der Nacht wird der russische Botschafter aus dem Bett geholt und dringend ins polnische Außenministerium einbestellt. Außenminister Zbigniew Rau bietet Botschafter Sergej Andrejew nicht einmal an, sich zu setzen, und fordert, ohne ihm die Hand zu geben, sofortige Erklärungen aus Moskau. Die nächtliche Audienz dauerte vier Minuten. Dieser Stil einfach dreist. Und der Diplomatie unwürdig. Aber jetzt geht es nicht einmal um den Stil. Dieses übermäßige Vertrauen in die selbstverständliche Schuld Russlands hat nichts Gutes gebracht und hätte uns alle dieses Mal dahin bringen können, woher keiner mehr zurückkehrt.

Wladimir Selensky spielte den Polen zu: „Es ist auch das eingetreten, was wir seit langem befürchtet haben. Der Terror ist nicht auf unsere Landesgrenzen beschränkt. Russische Raketen haben Polen getroffen.“

Selensky hat ohne jeden Grund mit dem Finger auf Russland gezeigt und gefordert, dass die NATO militärisch zurückschlägt. Selbst als US-Präsident Biden den unbegründeten Anschuldigungen Selenskys nicht glaubte, zeigte der trotzdem weiter mit dem Finger auf Russland. Selbst als das russische Verteidigungsministerium erklärte, dass wir keine Ziele auf polnischem Gebiet hatten, hat Selensky weiterhin absichtlich gelogen.

Als allen klar wurde, dass die Rakete aus der Ukraine nach Polen geflogen war, beschloss Warschau, den ukrainischen Botschafter nicht zu behelligen, und der Vorfall wurde als „Unfall“ behandelt. Aber Russland ist trotzdem von Anfang an schuld. Hätte der Westen den blutigen Staatsstreich in der Ukraine nicht unterstützt, hätten die USA und die NATO die Ukraine nicht in den Konflikt mit Russland gedrängt, dann wären keine ukrainischen Raketen auf polnischem Gebiet niedergegangen. Aber wen interessieren jetzt schon Ursache und Wirkung…?

Was war das also? Eine ukrainische Raketenpanne oder eine ukrainische Raketenprovokation? Der Frage geht unsere Reportage nach.

Die Autokolonne des polnischen Präsidenten passt kaum auf die Straße des abgelegenen Dorfes Przewodów nahe der ukrainischen Grenze. Andrzej Duda traf ein, um den Ort des Raketenabsturzes und des Todes zweier polnischer Staatsangehöriger zu besichtigen. Am Samstag wurde einer von ihnen, ein 62-jähriger Ladenbesitzer, mit staatlichen Ehren beigesetzt. Fahnen und Flaggen, eine Ehrengarde, anwesende Offizielle und eine Militärkapelle… Auf der Pressekonferenz war sofort von Selensky die Rede: von seinen Erklärungen, in denen er die Schuld der Ukraine weiterhin bestreitet, und davon, wie sehr ihn das alles angeblich stresst.

„Es wird wohl niemanden verwundern, dass es Emotionen gibt – die Emotionen des Präsidenten. Selensky ist tief betroffen von dem, was mit der Gesellschaft geschieht, die ihn gewählt hat und für die er sich verantwortlich fühlt. Deshalb, meine Damen und Herren, möchte jeder seine eigenen Beweise sehen“, sagte Duda.

Aber auch Polen hat in dem Wettlauf mit der amerikanischen Associated Press und der britischen Boulevardpresse zuerst von russischen Raketen gesprochen. Nun haben die gesammelten Beweise mit Sicherheit gezeigt, dass es sich um das Werk ukrainischer Flugabwehrkanoniere handelt. Die Gazeta Wyborcza veröffentlicht eine Landkarte. Dieser Version zufolge soll ein ukrainisches Flugabwehrsystem in der Nähe von Lwow versucht haben, einen russischen Marschflugkörper abzufangen, der auf das Wärmekraftwerk Dobrotvir zuflog, es hat ihn aber verfehlt. Die ukrainische Rakete flog nach Polen und stürzte ab, wobei sie einen Traktor traf und ihre Druckwelle einen Anhänger umwarf und einen beeindruckenden Krater hinterließ. Das ist es, was die westlichen Medien dank der Bemühungen Kiews und der baltischen Staaten fast als Prolog zum Konflikt zwischen Russland und der NATO darzustellen versuchten. Internationale und russische Experten stellten anhand mehrerer Fotos des Raketenwracks sofort fest, dass es sich um einen ukrainischen Raketentyp und aus der Ukraine handelte.

„Hier können wir ein Fragment der Rakete sehen. Hier ist die Stütze von Fach Nummer drei. Und hier ist der Transport- und Startcontainer eingebaut. Hier ist der Verbindungsring. Er verbindet den Kraftstofftank mit dem Heckteil. Das zeigt, dass die Ukrainer eine alte Rakete, entweder aus sowjetischer oder russischer Produktion der frühen 1990er Jahre verwendet haben. Es handelt sich um die Rakete S-300 5V55“, sagte Jurij Knutow, Direktor des Museums der Luftverteidigungsstreitkräfte und Militärhistoriker.

Der Index 5V55 ist ein wichtiges Detail. Die russischen Flugabwehrkräfte verwenden diese Raketen schon lange nicht mehr, sie sind auf modernere Versionen umgestiegen. Die Raketen, die in der Ukraine im Einsatz sind, stehen bei uns schon lange im Luftverteidigungsmuseum.

Aus genau so einem Komplex, wie er hier im Museum steht, hat die Ukraine die S-300-Rakete abgefeuert, die in Polen niedergegangen ist. Es ist eine der allerersten Modernisierungen, die Ende der 70er Jahre vorgenommen wurde. Der Komplex verfügt über vier Raketen und hat eine sehr geringe Reichweite von 75 Kilometern. Das ist eine weitere Bestätigung dafür, dass der Abschuss nur aus von der Ukraine kontrollierten Gebiet aus erfolgen konnte. Aber warum Polen beschießen? Es gibt mehrere Theorien: darunter den Ausfall der alten Technik und unbefugte Eingriffe in die Technik.

„Sie ist über 30 Jahre alt. Die Raketen sind extrem alt. Und vor etwa einem Jahr hat die Ukraine acht oder zehn Raketen bei einer Übung abgefeuert. Zwei der Raketen sind direkt nach dem Start seitlich weggeflogen. Die Ukraine hat versucht, sie irgendwie zu warten und dort etwas zu ändern“, sagt Jurij Knutow. „Sie haben sich übrigens an die Amerikaner gewandt. Die Amerikaner haben ihnen geholfen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Ukrainer zur Erhöhung der Reichweite ihrer Raketen auf mindestens 100 Kilometer das Selbstzerstörungssystem dieser Raketen deaktiviert haben.“

Dabei geht es um Technologie, die seinerzeit in Vietnam eingesetzt wurde. Das Selbstzerstörungssystem, das sich selbst aktiviert, wenn die Rakete ihr Ziel verliert oder vom Kurs abweicht, wird ausgeschaltet, damit der Treibstoff, der für den Flug in eine größere Höhe zur sicheren Selbstzerstörung der Rakete reserviert wurde, vollständig für den Hauptflug verwendet wird. Dabei kann man auch nicht ausschließen, dass das ukrainische Militär das Selbstzerstörungssystem der Rakete ausgeschaltet hat, weil es von Anfang an geplant hat, den Boden und kein Luftziel zu treffen. Die S-300 verfügt über eine solche Funktion. Auf jeden Fall versuchte Selensky, aus den Ereignissen jener Nacht eine groß angelegte Provokation zu machen. „Russische Raketen haben Polen getroffen. Raketenbeschuss von NATO-Gebiet ist ein russischer Raketenangriff auf die Sicherheit! Das ist eine sehr bedeutende Eskalation. Man muss handeln“, erklärte er.

In dem Moment gaben die baltischen Staaten, die Tschechische Republik und die Slowakei parallel zu den Aufrufen an die NATO, Russland anzugreifen, kriegerische Erklärungen ab. Die Medien, die den Fake von der russische Raketen verbreiteten, brachten Spekulationen über die Aktivierung von Artikel 5 der NATO, wonach ein Angriff auf ein Mitglied des Bündnisses als Angriff auf alle angesehen wird, oder zumindest auf Artikel 4, wonach die Mitgliedstaaten einander konsultieren, wenn eine Bedrohung vorliegt. Das russische Außenministerium gab dazu eine eigene Erklärung ab: „Wir beobachten in einer Reihe von NATO-Ländern und Medien empörende öffentliche Reaktionen auf den Vorfall, die unisono und ohne den Wunsch, die Situation aufzuklären, die völlig falsche und unbegründete Behauptung verbreiten, dass Russland der Schuldige sein könnte. Wir betrachten diese Bacchanalien als eine bewusste Aktion im Rahmen der systematischen anti-russischen Kampagne, die im Westen rund um die Ukraine durchgeführt wird.“

Das russische Verteidigungsministerium erklärte noch am selben Abend so deutlich wie möglich: Am 15. November hat das russische Militär einen massiven Angriff mit Präzisionswaffen auf das militärische Kommando- und Kontrollsystem der Ukraine und die damit verbundenen Energieanlagen durchgeführt. Alle abgefeuerten Raketen trafen ihr Ziel genau. „Wir möchten betonen, dass Hochpräzisionsschläge nur gegen Ziele auf ukrainischem Gebiet und nicht näher als 35 Kilometer von der ukrainisch-polnischen Grenze entfernt durchgeführt wurden. Die am Abend des 15. November in Polen veröffentlichten Fotos der in der Ortschaft Przewodów gefundenen Trümmer wurden von Spezialisten der russischen Rüstungsindustrie eindeutig als Teile einer Flugabwehrlenkwaffe des Luftabwehrsystems S-300 der ukrainischen Luftwaffe identifiziert“, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Igor Konaschenkow.

Trotzdem heizt Warschau die Situation an: Präsident Duda weckt Biden, der sich auf Bali befindet, mit einem Telefonanruf. Auf diesem Foto sitzt Biden um 5.30 Uhr morgens im T-Shirt in einem Hotelsessel am Telefon, neben ihm ein müder Sullivan – der Nationale Sicherheitsberater – und in T-Shirt und Jeans und barfuß in hastig angezogenen Schuhen ein verschlafener Außenminister Blinken. Wie es in der offiziellen Mitteilung heißt, wurde vereinbart, in engem Kontakt mit Polen zu bleiben, um die nächsten Schritte festzulegen. Aber offensichtlich verfügte Biden damals schon über viele Geheimdienstinformationen.

Am Tag des Vorfalls kreiste ein amerikanisches KC-135-Tankflugzeug längere Zeit über der Region Lublin in Polen, um Aufklärungsflüge zu versorgen. Es ist auch bekannt, dass der ukrainische Luftraum rund um die Uhr von US-Drohnen und Langstrecken-Radarflugzeugen vom Typ AWACS der NATO überwacht wird, ganz zu schweigen von Spionagesatelliten.

Eine erste Erklärung des amerikanischen Regierungschefs kühlte die Wut der aufgebrachten NATO-Verbündeten ab.

„Herr Präsident, ist es noch zu früh, um zu sagen, dass die Rakete aus Russland kam?“

„Die vorläufige Informationen widerlegen das. Das möchte ich nicht sagen, bevor wir eine vollständige Untersuchung abgeschlossen haben. Aber von der Flugbahn her ist es unwahrscheinlich, dass die Rakete von Russland aus gestartet wurde“, sagte Biden.

Offensichtlich also kein NATO-Artikel 5 oder auch nur 4, wie der polnische Premierminister dann mit einigem Bedauern feststellte. Um herauszufinden, wie man gemeinsam auf den Vorfall reagiert, berief der US-Präsident eine Dringlichkeitssitzung der Staats- und Regierungschefs der G7 und der NATO ein. Das Foto zeigt so etwas wie ein Brainstorming. Blinken, Sullivan und der kanadische Regierungschef Trudeau starrten Biden an, der in Gedanken versunken war. Der französische Regierungschef Macron und der spanische Premierminister Pedro Sanchez beobachteten beide, was der deutsche Bundeskanzler zu sagen hat, während der deutsche Bundeskanzler irgendwas vom neuen britischen Premierminister erwartete. Auf einem anderen Foto sieht Biden mit Erstaunen Rishi Sunak bei einem Solo zu. Am Ende haben sie sich eindeutig auf eine Formulierung geeinigt. Wir zitieren sie wortwörtlich: Egal, wessen Rakete es war, Russland trägt die Schuld. „Wir sollten uns alle darüber im Klaren sein, dass das alles ohne den Einmarsch Russlands in die Ukraine nicht passiert wäre“, betont Sunak.

Solange Kiew gegen Moskau ist, verzeiht die NATO ihm alles. Schließlich ist der Raketenangriff auf Polen eine gefährliche Episode in einer Reihe von ungeschickten und eindeutig verpfuschten Aktionen des ukrainischen Militärs. So flog im März eine sechs Tonnen schwere ukrainische Strizh-Drohne in den rumänischen Luftraum ein, setzte ihren Flug über Ungarn fort und stürzte schließlich in der kroatischen Hauptstadt Zagreb ab, ohne jemanden zu verletzen, was man in der Millionenstadt nur als Wunder bezeichnen kann.

Und diese Bilder aus dem selben Monat zeigen das abgeschossene rumänische MiG-21-Kampfflugzeug und die Presse sagte damals direkt, dass der Schuldige eine ukrainische Flugabwehrrakete war. Vermutlich auch so eine S-300. Auch dieses brennende mehrstöckige Gebäude in Kiew ist das Ergebnis der Arbeit der ukrainischen Flugabwehr.

Ukrainische Flugabwehrraketen treffen überhaupt regelmäßig Wohngebäude oder Infrastruktur, hier zum Beispiel Klitschkos Glasbrücke in Kiew. Auch dieses Video ist ein anschauliches Beispiel: Eine ukrainische Abwehrrakete verfehlt das Ziel und explodiert neben einem russischen Kalibr-Marschflugkörper. Hier sind die Trümmer der ukrainischen Rakete zu sehen, die die Fenster des Büros des ehemaligen Präsidenten Poroschenko in Dnipropetrowsk zerstört haben.

Und das ist Odessa, wo Ukrainer durch Seeminen getötet werden, die von der ukrainischen Marine gelegt wurden. Ein Teil davon hat sich losgerissen und ist ins Meer getrieben, wo Anfang November ein türkisches Schiff von einer solchen treibenden ukrainischen Mine beschädigt wurde. Das Schiff wurde erheblich beschädigt, kam vom Kurs ab und musste schließlich in den nächstgelegenen Hafen geschleppt werden.

Im Frühjahr explodierte der estnische Massengutfrachter Helt vor der Küste von Odessa durch eine ukrainische Seemine und sank. Vier Personen werden vermisst.

Im September fuhr ein rumänisches Kriegsschiff in der Nähe des Hafens von Constanta im Schwarzen Meer auf eine Mine, als es versuchte, die Munition zu entschärfen. Nach Angaben von Bukarest wurden zwischen März und September im westlichen Schwarzen Meer 28 Seeminen zerstört, die ukrainische Marine hat mehr als 400 gelegt.

Einer der tragischsten Fälle ereignete sich im Jahr 2001 über dem Schwarzen Meer. Damals schoss die ukrainische Luftabwehr ein Passagierflugzeug ab, das von Tel Aviv nach Nowosibirsk flog. Es gab 78 Tote, darunter 51 israelische Staatsbürger. Die Worte von Präsident Kutschma sind mit ihrem Zynismus in die Geschichte eingegangen: „Wir waren nicht die Ersten und wir werden nicht die Letzten sein. Es gibt keinen Grund, daraus eine Tragödie zu machen.“

Auch die malaysische Boeing mit 298 Todesopfern fällt in diese tragische Statistik. „Die Ukraine schießt MH17 ab. Gleichzeitig bestreitet sie das. Es gab den Prozess in den Niederlanden, bei dem man versuchte, uns zu beschuldigen, etwas damit zu tun zu haben. Aber die Ukrainer selbst präsentierten den Motor der Rakete, den sie gefunden hatten. Und da war eine Nummer eingestanzt. Sie zeigten diesen Motor so, dass die Nummer lesbar war. Anhand der Nummer kann man erkennen, dass die Rakete die Produktionsstätte zu einer konkreten Raketenbasis verlassen hat. Ein Raketenstützpunkt mit einem konkreten Regiment. Und wir haben eindeutig festgestellt, dass diese Rakete an das Regiment geliefert wurde, das sich in der Region Lwow im Westen der Ukraine befindet. Das heißt, die ukrainische Division hat auf MH17 geschossen“, betonte Jurij Knutow.

Angesichts der Haltung Washingtons und der NATO zu dem Vorfall in Polen änderte Selensky seine Aussage dreimal innerhalb von 72 Stunden. Er ging von der falschen Behauptung, die Rakete sei russisch, zu der Aussage über, sie sei definitiv nicht ukrainisch. Dann gab er bekannt, dass er nichts wisse, was Biden wütend gemacht hat.

Bei vielen im Westen kam der Wunsch auf, Selensky, der vergessen zu haben scheint, wo sein Platz ist, loszuwerden. Die Financial Times veröffentlichte einige offen verärgerte Kommentare von NATO-Diplomaten: „Das wird langsam lächerlich. Die Ukrainer zerstören unser Vertrauen in sie. Niemand gibt der Ukraine die Schuld, aber sie lügen ganz offen. Das ist zerstörerischer als die Rakete.“

Als er darüber sprach, wie versucht wurde, die Nachricht über den Raketenangriff auf Polen zu präsentieren, zog der Fox-News-Kolumnist eine Parallele zum Beginn des Ersten Weltkriegs: „Das ist eine Nachricht auf dem Niveau der Ermordung von Erzherzog Ferdinand in Sarajewo. Selensky hat im Fernsehen weiter gelogen. Man muss sich fragen, ob es nicht an der Zeit ist, diesen Mann nicht mehr zu unterstützen. Vielleicht ist das Risiko zu groß? Lügt er absichtlich, um uns in einen Krieg zu ziehen? Vielleicht hätte er gar nicht erst unterstützt werden sollen? Vielleicht ist er nur ein weiterer korrupter osteuropäischer Diktator in einem Trainingsanzug, der sich an amerikanischen Almosen bereichert?“

Am Samstag tauchte der britische Premier in Kiew auf. Außer den Gesprächen wurde ihm, wie Johnson vor ihm, die Standardbesichtigungstour angeboten, bei der ihm kaputte Technik gezeigt wurde. Sunak verkündete, dass London Kiew in diesem Jahr drei Milliarden Pfund bereitgestellt hat und versprach, das Ausbildungsprogramm für das ukrainische Militär auszuweiten. Er wird auch 125 Flugabwehrkanonen liefern. Zuvor hatte Washington NASAMS-Systeme geliefert und Kiew fordert auch bereits amerikanische Patriots mit großer Reichweite. Polen, das unter der ukrainischen Flugabwehr zu leiden hatte, ist immer dafür.

„Heute gibt es nur einen Weg, Polen in den Krieg zu ziehen, und der besteht darin, sich von der Ukraine abzuwenden. Wenn wir die Ukraine nicht unterstützen, wird sie früher oder später in große Abhängigkeit von Russland geraten. Der Krieg kommt dann von selbst zu uns“, ist der polnische Premierminister Morawiecki überzeugt. Polen sei ein Frontstaat der NATO, sagte Morawiecki, und müsse auf jede Entwicklung vorbereitet sein. Mit anderen Worten: keinerlei Deeskalation, die Situation ist immer noch nur einen Schritt von der extrem gefährlichen Linie entfernt.

Ende der Übersetzung



