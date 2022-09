Ukraine

Am Beginn der Offensive, die die ukrainische Armee im Gebiet Cherson gestartet hat, haben westliche Medien die Erfolgsmeldungen aus Kiew weitergegeben. Davon ist inzwischen kaum mehr etwas geblieben.

Die „Großoffensive“ auf Cherson, die Kiew großspurig verkündet hat, wurde in ihren ersten Tagen in westlichen Medien euphorisch gefeiert. Das dauerte allerdings nicht lange, denn wieder hat sich die „russische Propaganda“ als wahr erwiesen, die der ukrainischen Armee schlechte Moral und vor allem schlechte Kommandeure konstatiert. Von den anfänglichen Erfolgsmeldungen ist nicht mehr viel übrig, denn die Ukraine hat bei dem Himmelfahrtskommando tausende Soldaten verloren. Von der großspurig angekündigten baldigen Eroberung der Stadt Cherson wird nicht mehr berichtet.

Ich habe einen Bericht über die ukrainische Offensive übersetzt, der am Sonntag im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens ausgestrahlt wurde.

Beginn der Übersetzung:

Wie die ukrainische Offensive auf Cherson scheiterte

„In den vergangenen zwei Wochen haben die russischen Streitkräfte gemeinsam mit Einheiten der Volksmilizen der Volksrepubliken Lugansk und Donezk einen wichtigen Verteidigungsknotenpunkt der ukrainischen Armee in der Siedlung Peski unter ihre Kontrolle gebracht. Die gestaffelte Verteidigung der Nationalisten wurde durchbrochen. Die ukrainische Armee ließ bei ihrem Rückzug eine große Anzahl von Waffen und Verwundeten zurück.“

Das sagte Verteidigungsminister Sergej Schoigu bei einer Ansprache vor Generälen im Nationalen Verteidigungszentrum. Die Kämpfe in der Ukraine eskalierten in dieser Woche, als Selensky seiner Armee befahl, eine verzweifelte Gegenoffensive auf Cherson zu starten. Die Angriffe haben sich als Fehlschlag erwiesen. Selenskys Abenteuer endete in Schande und mit großen Verlusten. Die Verluste auf ukrainischer Seite waren, um es milde auszudrücken, wirklich erheblich. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums verlor die ukrainische Armee zwischen Mykolaiv und Kryvorizhskiy in nur zwei Tagen 1.700 Mann.

Aus dem Konfliktgebiet berichten unsere Korrespondenten.

Die Gegenoffensive des Kiewer Regimes im Süden ist eine Operation, die von der gegnerischen Propaganda bereits vor über einem Monat angekündigt wurde. Das ist in militärischen Fragen natürlich ungewöhnlich. Außerdem wählte das Militärkommando des Selensky-Regimes die schwierigste und aussichtsloseste Richtung für den Angriff: Die Stellungen an der Frontlinie werden von kampffähigen Einheiten und Formationen der russischen Armee gehalten und außerdem kann man in der Steppe fast alle Bewegungen des Gegners sehen. Die Verluste an Soldaten und Ausrüstung sind daher enorm. Die Kämpfer wurden buchstäblich in den Tod geschickt.

Heute wurde bekannt, dass nur im Laufe dieses Tages 150 Soldaten und Offiziere getötet wurden und 11 Panzer, 17 gepanzerte Mannschaftswagen, 10 gepanzerte Fahrzeuge und ein Flugzeug verloren gegangen sind. Die Angriffe haben auch am 6. Tag nicht aufgehört und in den ersten beiden Tagen waren die Verluste des Gegners um ein Vielfaches höher.

Die ganzen letzten Monate hat der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte die Gegenoffensive vorbereitet, die offiziell sogar lautstark als „Schlacht um Cherson“ angekündigt wurde. Zu diesem Zweck schickte das Kiewer Regime Tausende von unausgebildeten, frisch mobilisierten ukrainischen Bürgern an die Front, um Lücken in der Verteidigung zu schließen. Die Mobilisierten haben sich entweder ergeben oder sind im ersten Kampf gefallen. Das ist im Wesentlichen die Art und Weise, wie die Reservebrigaden gebildet wurden: Das Personal wurde in Großbritannien ausgebildet und die nach NATO-Standards ausgebildeten Kräfte wurden von der ukrainischen Armee in den Süden geworfen, außerdem wurden sie mit westlichen gepanzerten Fahrzeugen und Artillerie ausgerüstet, die von der gesamten nordatlantischen Welt gesammelt wurden. In der Nacht zum 29. August marschierten die Verbände des Regimes nach einer massiven Artillerievorbereitung mit hochpräzisen Raketen vor.

Um das Ausmaß der Aktion zu verstehen, muss man sich die Karte ansehen. Die Kontaktlinie im südlichen Abschnitt, wo es zu heftigen Kämpfen kam, ist etwa zweihundert Kilometer lang, und der Feind versuchte, die Verteidigungslinien der russischen Armee an vier Stellen zu durchbrechen. Außerdem sollte die russische Gruppe im Nordosten des Kampfgebietes mit zwei Angriffen durch die Siedlungen Olgino und Lozovoye durchbrochen werden, sowie über Soldatskoye und Blagodatnoye ein Erfolg bei Cherson erzielt werden.

Der feindliche Angriff kam für die Kommandeure der russischen Einheiten und Verbände keineswegs überraschend. Den Kämpfern des Regimes standen Fallschirmjäger, motorisierte Schützen, Artilleriedivisionen und die Luftwaffe – Heeres-, Sturm- und Bomberflieger – gegenüber. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums gab es am ersten Tag mehr als tausend Tote und Verwundete in den ukrainischen Verbänden, die an dem Gegenangriff teilnahmen. Die militärischen Propagandaorgane des Kiewer Regimes begannen, den Durchbruch bei den russischen Streitkräfte zu verkünden, aber die Berichte über einen großen Sieg verschwanden schnell. Der taktische Erfolg erwies sich als der Beginn eines Desasters für die ukrainische Armee.

Dies sind vielleicht die lächerlichsten Aktionen der Armee des Regimes während der gesamten Gegenoffensive. Die feindlichen Einheiten überwanden unter schweren Verlusten den Fluss Ingulets und bilden einen Brückenkopf bei Lozovoye, zogen nach Südosten in Richtung Sukhoy Stavka und Kostromka und nahmen Bruskinskoe im Osten. Ziel des Manövers war es, die russischen Streitkräfte zu „durchtrennen“. In der Folge geriet die Armee des Regimes jedoch in eine Falle und wurde von fünf Seiten massiv mit Artillerie beschossen. Russische Kampfflugzeuge führten absichtliche Manöver durch, um den Gegner in die Falle zu locken. Das Ergebnis war die Einkreisung und teilweise Vernichtung des Gegners. Die Führung der Truppen des Regimes setzte auf die Ausweitung des Brückenkopfes bei Lozovaya, doch fehlte es ihnen an Stärke, Mitteln und Qualität der Truppenführung.

Der Gegner drängte ohne Rücksicht auf Verluste weiter mit großen Truppen in diesen Kessel. Darüber hinaus wurde die Infanterie von Panzereinheiten mit deutschen Leopard-Panzern gedeckt, die dem Regime vor anderthalb Monaten zur Verfügung gestellt wurden. Die polnische Modifikation des sowjetischen T-72 war ebenfalls im Einsatz. Jetzt brennen die deutschen und polnischen Maschinen in der Steppe von Cherson.

In der Nähe der Siedlung Olgino ist es dem Feind nicht einmal gelungen, in die Verteidigungslinien der russischen Verbände einzudringen. Dank des entschlossenen und geschickten Vorgehens unserer Streitkräfte endete der Versuch, die Verteidigung zu durchbrechen, mit schweren Verlusten und verbrannter, von den Ländern des Nordatlantikbündnisses zur Verfügung gestellter, Ausrüstung.

Tatsächlich hat das Regime auf der Linie Nikolaev-Krivorozhskoe wirklich große Kräfte eingesetzt, aber sie wurden durch kompetente und mutige Aktionen der Soldaten der russischen Armee und Marine gestoppt.

Auch die ukrainischen Einheiten, die den Auftrag hatten, von Mykolaiv direkt nach Cherson zu ziehen, waren nicht zu beneiden. Der Gegner griff, wie man so schön sagt, auf offenem Feld an, so dass er ein hervorragendes Ziel für die russische Artillerie war. Außerdem ist die Front in diesem Gebiet seit langem stabil, so dass eine gestaffelte Verteidigung gebildet wurde.

Es ist noch zu früh, um die Ergebnisse der Operation des Kiewer Regimes zu bilanzieren, denn die selbstmörderische Gegenoffensive des Gegners geht trotz der enormen Verluste, die bereits die Ergebnisse der Kessel von Ilowajsk und Debalzewo übertreffen, weiter. Alle 24 Stunden verliert der Feind nun bis zu einem Bataillon. Die Trophäen sind ein weiteres Beispiel für das Versagen des Feindes. Dies ist ein finnischer Flugabwehrwerfer und auf diesen Aufnahmen ist ein amerikanischer M113-Panzerwagen zu sehen, den russische Kämpfer im Verlauf der Schlacht erbeutet haben. Inzwischen gibt es auch in der Region Charkow Anzeichen für die Vorbereitung einer Gegenoffensive. Auch dorthin werden Reserveeinheiten verlegt.

Im nördlichen Sektor der Kontaktlinie hat der Feind bereits mehrmals versucht, einen Gegenangriff zu starten, aber im Gegensatz zur südlichen Front bei Charkow waren die Kämpfer nicht einmal in der Lage, einen zu starten, da beispielsweise die 14. Brigade einfach aus dem Kampfgebiet geflohen ist. Und die Soldaten gerieten auf dem Rückzug auch unter Artilleriebeschuss durch die Neonazis, die jetzt quasi als Sperrkommandos fungieren.

Russische Kampfflieger feuern mehrere Pakete ungelenkter Raketen auf die gegnerische Konzentration in der Region Cherson ab. Solche Bilder sind hier in dieser Woche häufig zu sehen. Das Kiewer Regime hat beschlossen, Stellungen der russischen Streitkräfte anzugreifen.

Die ukrainische Armee wurde erneut besiegt und hat ihre verwundeten und getöteten Kameraden, darunter auch importierte Waffen, auf den Felder der Region Cherson gelassen. Diese Aufnahmen zeigen, wie sich die feindliche Infanterie unter ständigem russischen Artilleriebeschuss über den von ihr selbst errichteten Übergang zurückzieht. In der Nähe ist ein untergegangener ukrainischer Panzer deutlich im Wasser zu erkennen. Die Folgen der unbedachten Entscheidungen des Kiewer Regimes müssen noch abgeschätzt werden, aber schon jetzt ist klar, dass sie für die Ukraine ungeheuerlich sind. Bereits nach dem ersten Tag der sogenannten Offensive haben ganze Regionen der Ukraine, wie zum Beispiel Transkarpatien, Trauer um die toten Kämpfer ausgerufen, und Kolonnen von Krankenwagen mit Verwundeten strömen nach Mykolaiv, Odessa und Saporischschja.

Die Bewohner der Region Cherson spürten die ganze Woche über, dass das Kiewer Regime sie „befreien“ wollte. Ukrainische Kämpfer griffen Hotels, Brücken und soziale Einrichtungen mit Raketen an. Eine orthodoxe Kirche in Berislav wurde vollständig zerstört. In Cherson schlugen mehrere Raketen in einem mehrstöckigen Wohnhaus ein. Die amerikanischen Raketen durchschlugen das fünfstöckige Gebäude vom Dach bis zum Keller. Eine für jeden Eingang des Hauses. Den Kanonieren kann nicht entgangen sein, dass sich zum Zeitpunkt des Angriffs Hunderte von Menschen, darunter auch Kinder, in dem Haus befanden und wahrscheinlich bereits schliefen. Allein in dem Haus wurden zwei Menschen getötet und vier verletzt. Die ganze Nacht über haben Rettungskräfte Trümmer beseitigt. Dort, und auch in Nowaja Kachowka, das die ganze Woche über von ukrainischen Kämpfern angegriffen wurde, wurden Splitter von US-Raketen gefunden.

Die ukrainischen Kämpfer lassen auch nicht von ihren Versuchen ab, die Einwohner von Cherson von Benzin und Grundversorgung abzuschneiden. Seit dem frühen Morgen haben ukrainische Kämpfer die Antonow-Brücke und den Bereich der Fährenüberfahrt über den Dnjepr angegriffen. Er wird ausschließlich von den Einwohnern der Region und von kommerziellen Transportunternehmen genutzt. Hier werden keine militärischen Güter transportiert. Und Kiew weiß sehr wohl, dass dies die einzige Möglichkeit ist, die Stadt zu versorgen.

Ende der Übersetzung



