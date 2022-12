Wie in Russland über Selenskys USA-Besuch berichtet wurde

"Der 51. US-Bundesstaat"

Der Besuch von Selensky in den USA wurde in den westlichen Medien gefeiert, in Russland hingegen war die Berichterstattung geradezu hämisch.

Der USA-Besuch des ukrainischen Präsidenten Selensky war ein PR-Gag, den die Biden-Regierung vor allem aus innenpolitischen Gründen brauchte, um gegen die in den USA aufkommende „Ukraine-Müdigkeit“ anzukämpfen. Entscheidungen wurden dabei nicht getroffen, sondern es wurden nur schöne Bilder und freundliche Sprüche für die Medien inszeniert.

In Russland lag das Augenmerk noch auf anderen Details, denn der Besuch hat auch anschaulich gezeigt, dass die Ukraine kein souveräner Staat mehr ist, sondern ein Protektorat der USA. Der ukrainische Präsident flog nicht mit seinem eigenen Flugzeug nach Washington, sondern unter Bewachung amerikanischer Soldaten in einem US-Regierungsflugzeug. Das zeigt anschaulich, dass die Ukraine, deren ganzer Stolz laut ihrer eigenen Regierungspropaganda ihre Unabhängigkeit ist, nicht einmal ein Schatten ihrer selbst ist, wenn ihr Präsident für eine innenpolitische PR-Show in den USA mit einer US-Regierungsmaschine für ein paar Stunden nach Washington vorgeladen werden kann.

Da die Berichterstattung über Selenskys Spritztour nach Washington sich in Ost und West so fundamental unterscheidet, habe ich den Bericht des USA-Korrespondenten des russischen Fernsehens über die Reise übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Selensky wurde Amerikas „Bad Santa“

Selensky ist über den Ozean geflogen und hat um Geld gebettelt. Im Pullover und der Hose eines Lagerarbeiters erschien er vor dem Kongress, wo ihm Nancy Pelosi, 82 Jahre alt, die Hand küsste. Der teuerste Komiker der Welt verlangte für diese Zärtlichkeit ein Milliardenhonorar. Aus den USA berichtet unser Korrespondent.

So einen Schneefall haben die USA noch nie erlebt. Der Schneesturm traf mehr als 100 Millionen Menschen. Das schlechte Wetter breitete sich von Küste zu Küste aus. Von Wyoming über Illinois nach New York. Das Unwetter kostete etwa 30 Menschen das Leben. Viele von ihnen sind ohne Strom und Heizung einfach in Häusern erfroren. Auf den Straßen gab es Tote und Verletzte. Allein auf einem Highway in Ohio sind mehr als 50 Autos zusammengestoßen. Und das alles am ersten Weihnachtsfeiertag, wenn die Amerikaner nach Hause zu ihren Familien eilen.

„Worte, die zu Weihnachten gesprochen werden, sind immer wichtig, aber sie sind besonders wichtig in schwierigen Zeiten, wie wir sie in den letzten Jahren durchlebt haben. Die Pandemie hat viel Kraft von uns gefordert. Wir haben viele Menschen verloren, die wir geliebt haben. Unsere Politik ist so böse, so grausam, so voreingenommen geworden. Und allzu oft sehen wir einander als Feinde statt als Nachbarn, als Demokraten oder Republikaner statt als Amerikaner. Wir sind zu gespalten“, sagte Joe Biden.

Selensky ist zum Bad Santa, zum bösen Weihnachtsmann, geworden, der die Amerikaner weiter gespalten hat. Am ersten Weihnachtstag reiste er nach Washington und verstärkte, wie die Zeitungen schrieben, die Spaltung der Republikaner.

Der blau-gelbe Flaggenschmuck auf den Straßen Washingtons war eher eine Formalität. In den USA wird die Ukraine immer häufiger als 51. US-Bundesstaat bezeichnet. Und das nicht ohne Grund, wie Selenskys Reise gezeigt hat. Er besteigt in Polen in Begleitung amerikanischer Wachen und des amerikanischen Botschafters eine Boeing, auf der die Worte „United States of America“ geschrieben sind. Ein Sonderflugzeug für amerikanische Politiker bringt ihn nach Washington.

Der Gast macht sich nicht die Mühe, einen Anzug zu tragen – er macht auf Military. Mit seinen Militärstiefeln ging er über den roten Teppich und in die Washingtoner Büros. Alle Mitglieder des Kongresses sollten den Gast mit Beifall überschütten. Parlamentspräsidentin Pelosi verschickte an jeden ein Einladungsschreiben, aber voll wurde der Saal nicht.

„Ich höre mir diese Rede nicht an. Weil ich kein Teil der Dekoration sein will, die die Regierung der USA um noch mehr Geld anbettelt“, so Senator Josh Hawley.

Von den 213 republikanischen Kongressabgeordneten sind 86 nicht erschienen. Diejenigen, die gekommen waren, trugen blaue und gelbe Anzüge, Krawatten und Abzeichen. Aus Respekt für die Versammelten, hat Selensky seinen Text auf Englisch abgelesen, wobei er mit dem Finger zögernd Zeile für Zeile über den Text fahren musste: „Ihr Geld ist kein Almosen, sondern eine Investition in die globale Sicherheit und Demokratie, die wir auf verantwortungsvolle Weise sichern.“

Die ukrainischen Journalisten waren nicht faul und zählten mit: Selensky erhielt 21 stehende Ovationen. Das ist zu viel, sagt Fox News: „Sie haben wie Robben geklatscht. Was auch immer dieser Mann, der wie ein Hafenarbeiter angezogen war, auch gesagt hat: ‚Schickt mir mehr Geld; ich befehle euch, schickt mir mehr Geld; wir werden das auf die verantwortungsvollste Art und Weise regeln‘, sie haben applaudiert. Alle! Als ob sie das mussten. Über unseren Staatshaushalt können sie sich nicht einigen, aber ihm applaudieren sie alle.“

Ein paar Mutige konnte man doch im Saal finden. Die Abgeordneten Gaetz und Boebart haben ihre Handflächen nicht benutzt. Sie sind nicht aufgesprungen, sondern trotzig sitzen geblieben. Bloomberg zufolge macht sich in Washington angesichts der übermäßigen Hilfe für die Ukraine eine gewisse Ermüdung bemerkbar. Der neue Haushalt sieht 45 Milliarden Dollar für Kiew vor, aber darüber, wohin die vorherigen 50 Milliarden Dollar geflossen sind, hat niemand Rechenschaft abgelegt.

„Solange der Kongress kein vollständiges Audit darüber erhält, wohin unser Geld gegangen ist, werde ich die Bereitstellung zusätzlicher Mittel für diesen Krieg nicht unterstützen“, sagte die Kongressabgeordnete Lauren Boebart.

In sozialen Medien werden traurige Witze über die milliardenschweren Schecks gemacht, die Washington an Kiew ausstellt. Ein Bild von Selensky in einem Waschsalon mit der Aufschrift „Danke, dass Sie unsere Wäsche waschen“ ist ein Hinweis auf Geldwäsche. Von den 45 Milliarden wird die Ukraine nicht einmal die Hälfte erhalten. Fast 12 Milliarden werden für die Aufstockung der US-Waffenarsenale verwendet, was bedeutet, dass das Geld im Land bleibt, während 7 Milliarden für das europäische Kommando der US-Truppen bestimmt sind.

Womit Selensky aus Washington wegfährt, hat nicht er zu entscheiden. Biden behauptet am Kamin sitzend: Russland hat wieder „General Winter“ auf seiner Seite. Aber das Gerede über das Wetter interessiert den hartnäckigen Gast nicht. Er fordert mehr Geld und mehr Waffen, obwohl gerade erst ein weiteres Paket mit Raketen und gepanzerten Fahrzeugen, darunter ein Patriot-System, verschickt wurde. Erstmal nur ein Patriot-System.

Bei dem Auftritt vor der Presse zusammen mit Biden antwortete Selensky auf eine Journalistenfrage: „Sie fragen: ‚Was passiert, wenn die Patriot einsatzbereit ist?‘ Danach werden wir Präsident Biden ein weiteres Signal senden, dass wir mehr Patrioten wollen!“

Biden erwidert den frechen Scherz mit einem Lächeln. Aber die Gäste bedrängten ihn weiter. Eine ukrainische Journalistin verlangte von Biden alles auf einmal und sofort, worauf Biden antwortete: „Warum wir der Ukraine nicht alles schicken, was möglich ist? Zunächst einmal gibt es ein ganzes Bündnis, dem es entscheidend wichtig ist, die Ukraine zu unterstützen. Und wenn wir anfangen, etwas in die Ukraine zu liefern, das sich grundlegend von den Waffen unterscheidet, die bereits dorthin geliefert werden, könnte das zu einem Riss in der NATO, in der Europäischen Union und dem Rest der Welt führen.“

Wie die Washington Post schreibt, haben die Präsidenten unterschiedliche Ansichten über die Lösung der Ukraine-Krise. Selensky versuchte, die Amerikaner davon zu überzeugen, dass er in der Lage ist, zu gewinnen. Zwölfmal hat er während seines Besuchs das Wort „Sieg“ ausgesprochen. Biden hat es nicht ein einziges Mal benutzt.

Selensky und Biden sind nach dem Treffen hinter verschlossenen Türen vor die Journalisten getreten. Mehr als zwei Stunden lang haben sie sich mit Außenministern und Bidens nationalem Sicherheitsberater Sullivan beraten. Das Weiße Haus, so erfuhren die Reporter, hatte den Gast gefragt, ob er zur Diplomatie bereit sei. Andernfalls müsse man sich auf das Schlimmste gefasst machen, meint The Hill: „Irgendwann werden die USA in ihrem eigenen Interesse handeln, vielleicht so, wie es die Trump-Regierung getan hat, als sie mit den Taliban statt mit der afghanischen Regierung über den Abzug aus Afghanistan verhandelt hat. Und obwohl die USA und die NATO entschlossen sind, die Ukraine zu unterstützen, ist die Frage, wird dieser Zusammenhalt fortbestehen, wenn der Krieg unendlich weitergeht?“

Die amerikanische Presse tadelte ihre Politiker nach dem Besuch auch, weil sie zu viel über Selensky sprechen und ihm auch viel geben, dabei aber die Probleme der Amerikaner vergessen. Aber diese Kritik hat der Komiker auf Tournee nicht mehr gehört. Er ist zu Gesprächen mit Duda nach Polen geflogen. Der ehemalige Künstler hat vor Silvester auch in Europa noch Auftritte.

Ende der Übersetzung



